Progres semnificativ în construcția liniei electrice Vulcănești–Chișinău
Vocea Basarabiei, 19 septembrie 2025 19:30
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău au fost realizate în proporției de 87%. Până acum, au fost instalați 97 km de cabluri, iar în același timp se desfășoară lucrări la stațiile electrice de la Chișinău și Vulcănești. Potrivit Ministerului Energiei, proiectul va include peste 500 de piloni și 1 500 km de conductoare. Această liniei va
• • •
Acum 15 minute
20:00
Trei avioane de vânătoare rusești au intrat vineri în spațiul aerian al Estoniei, reprezentând o escaladare semnificativă a tensiunilor la frontiera estică a NATO. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe al Estoniei, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Avioanele MiG-31 au pătruns până la cinci mile marine în teritoriu eston
Acum o oră
19:30
Acum 2 ore
19:10
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor putea circula liber pe teritoriul Uniunii Europene încă doi ani și jumătate. Acordul privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la 31 martie 2027. Documentul a fost semnat astăzi, la Chișinău, de către Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul transporturilor, și de Kristian Schmidt,
19:00
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale avansate, donate de Uniunea Europeană, prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății. Donația include șase dispozitive medicale performante: bisturiu cu ultrasunet SONOCA 185, sistem de ablație prin radiofrecvență pentru tumori osoase, stație de lucru pentru pneumologie intervențională, aplicator pentru tratamentul cancerului de piele cu brahiterapie (BRA
18:40
Inițiativa internațională Media Ownership Monitor (MOM) va fi implementată și în Republica Moldova. Este vorba despre un instrument care identifică și face publice informațiile despre proprietarii celor mai influente instituții media și despre interesele lor economice și politice. În acest sens, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului și organizația germană Global Media Registry gGmbH
18:20
Uniunea Europeană va elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova. Este vorba de prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, 19 septembrie, o decizie privind creșterea accesului la piață unică pentru unele exporturi din Republica Moldova care nu au fost încă
18:20
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o rețea de canale pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile". Sub pretextul unor anunțuri despre vreme, lucrări de infrastructură sau evenimente culturale, aceste canale livrează constant conținut politic partizan, promovat în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, relatează disinfo.md, citat de IPN.
Acum 4 ore
18:00
Comisia Europeană le-a propus vineri țărilor membre ale Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, vizând în special hidrocarburile rusești, a anunțat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar, transmite AFP, citată de Agerpres. „Comisia a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, putem confirma acest lucru", a indicat
17:40
Complicitate la finanțarea ilegală a ALDE: un bărbat, condamnat la 3 ani cu suspendare # Vocea Basarabiei
Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa" (ALDE) a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. O decizie în acest sens a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul și-a recunoscut vina, iar instanța l-a condamnat la 3 ani de închisoare,
17:00
„Este un război hibrid. Și nu înseamnă că el se va încheia pe 28 septembrie. Dacă, să sperăm, Republica Moldova rămâne pe parcursul său european înseamnă că a fost câștigată doar o bătălie. Pericolul este ca acest parcurs să fie deraiat și că tot ce s-a construit în ultimii 5 ani să fie complet reîntors
Acum 6 ore
16:10
Foști ambasadori ai SUA, mesaj de sprijin pentru Republica Moldova înainte de parlamentare # Vocea Basarabiei
O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei. Avertizarea vine din partea foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii care și-au desfășurat activitatea în perioade diferit în Republica Moldova și România. Diplomații au
16:00
Ministerul Justiției a depus astăzi, 19 septembrie, o cerere la Curtea de Apel Centru, prin care solicită limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei" condus de Irina Vlah. Potrivit instituției, acțiunea vine în urma notificării transmise de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN Ministerul a cerut instanței să admită acțiunea de chemare în judecată, să suspende activitatea
Acum 8 ore
13:20
Premierul României, despre alegerile parlamentare din R. Moldova: „Am încredere în votul românilor basarabeni” # Vocea Basarabiei
Premierul României, Ilie Bolojan, crede în calea europeană a Republicii Moldova și are încredere în votul românilor basarabeni la alegerile parlamentare de la Chișinău. Fiind întrebat în cadrul unui interviu pentru Euronews cât de pregătită este România să aibă „Rusia la graniță" dacă Parlamentul de la Chișinău va fi dominat de politicieni pro-ruși după alegeri,
12:50
(FOTO) Noi percheziții la Chișinău într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară vineri, 19 septembrie, percheziții în capitală, într-un amplu dosar privind finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Ancheta vizează un grup de persoane care ar fi desfășurat activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice
12:20
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # Vocea Basarabiei
Compania aeriană FLYONE anunță cu entuziasm deschiderea vânzărilor pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor. Pasagerii vor avea acces la o rețea extinsă ce include peste 40 de destinatii: 32 de destinații regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi mult așteptate: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia)
Acum 12 ore
12:00
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova: Procedura a fost deblocată # Vocea Basarabiei
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în curând în Republica Moldova. Procuratura Generală anunță că, în urma demersurilor făcute, situația privind extrădarea acestuia a fost deblocată. „Procuratura informează că, în urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, la 18 septembrie 2025, a fost anulată decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene privind
11:50
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de droguri. Activitatea ilegală a acestuia a fost destructurată de polițiști Inspectoratului Ciocana, în comun cu procurorii. Astfel, oamenii legii au depistat 4 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de
11:30
Pe șantierul viitorului pod peste Prut de la Ungheni se muncește conform graficului stabilit, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău. Potrivit sursei citate, progresul lucrărilor a fost evaluat la fața locului de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu. Oficialii au discutat
10:50
Ivan Șoltoianu, interlopul cu legături la Moscova: De la sportiv de performanță la artizan al destabilizării politice în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Ivan Șoltoianu, fost campion al URSS la lupte corp la corp și condamnat pentru omor, a revenit în atenția publică nu doar ca figură centrală în lumea interlopă, ci și ca intermediar între rețele criminale și interese politice coordonate de la Moscova. Potrivit unor documente, înregistrări audio și surse confidențiale, Șoltoianu ar fi implicat în
09:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat miercuri, 18 septembrie, raportul Comisiei de evaluare privind activitatea lui Sergiu Russu, adjunct al Procurorului General. În urma deliberărilor, membrii CSP au decis acceptarea raportului și au constatat că procurorul a promovat evaluarea. Hotărârea motivată urmează să fie transmisă atât procurorului Sergiu Russu, cât și Comisiei de evaluare,
08:30
CEC a acreditat peste 400 de observatori pentru monitorizarea alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, acreditarea a 416 observatori naționali și internaționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare. Astfel, 387 de observatori naționali vor supraveghea procesul electoral: 297 din partea Asociației obștești „Uniunea Juriștilor din Moldova", 74 din partea Asociației obștești „Promo-LEX" și 16 din partea Asociației obștești „Alianța INFONET". De asemenea,
Acum 24 ore
22:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 18.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 18.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 18.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Practica unor concurenți electorali de a implica Biserica, pentru a acumula capital electoral, este la fel de răspândită ca și în alte scrutine, arată ultimul raport al Promo-LEX. Astfel, observatorii asociației au semnalat cel puțin patru cazuri de implicare a cultelor religioase în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Acest lucru se întâmplă
21:00
Uniunea Europeană introduce, începând cu 12 octombrie 2025, noul sistem electronic de control la frontierele externe ale spațiului Schengen (EES), informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Această măsura vizează în special operatorii de transport rutier internațional și călătorii din țări terțe, inclusiv din Republica Moldova. Potrivit Comisiei Europene, implementarea noului sistem se va realiza treptat,
20:30
Dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și Suedia, colaborarea în diverse sectoare și proiectele concrete cu impact direct asupra cetățenilor au fost discutate astăzi, în cadrul unei întrevederi între premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Suediei la Chișinău, Petra Lärke. Astfel, premierul de la Chișinău a apreciat sprijinul constant în realizarea reformelor democratice și aspirațiilor
Ieri
19:50
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar semnificativ din partea Uniunii Europene, în cadrul unui apel lansat pentru atragerea de investiții în sectorul privat. Potrivit Comisiei Europene, fondurile vor fi destinate sprijinirii economiei și mediului de afaceri, cu scopul de a stimula creșterea economică, precum și dezvoltarea țării, transmite IPN. Fondurile au scopul de
19:40
Președintele american Donald Trump s-a declarat joi, la Londra, dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit. „Cel pe care l-am considerat cel mai ușor (război de rezolvat – n.red.) ar fi fost datorită relației mele cu președintele Putin",
19:20
Impactul alegerilor parlamentare asupra regiunii Mării Negre, discutat la Chișinău # Vocea Basarabiei
Experți din Republica Moldova, România și spațiul transatlantic au discutat astăzi, în cadrul unei dezbateri publice la Universitatea de Stat din Moldova, despre impactul alegerilor parlamentare asupra regiunii Mării Negre și a comunității transatlantice. La eveniment au participat ambasadorul John Herbst, director senior al Centrului Eurasia din cadrul Atlantic Council; Igor Șarov, rectorul Universității de
18:50
(VIDEO) Zeci de percheziții într-un dosar privind coruperea electorală: O persoană, reținută # Vocea Basarabiei
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar mai multe sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate în urma celor 46 de percheziții efectuate joi, 18 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investig
18:30
CEC: Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că duminică, 21 septembrie, este ultima zi pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor la alegerile parlamentare. Potrivit CEC, pot solicita acreditarea asociațiile obștești, instituțiile de instruire și cercetare în domeniul electoral din Republica Moldova, autoritățile electorale din străinătate, organizațiile internaționale, guvernele statelor străine, organizațiile neguvernamentale de peste hotare, precum […] Articolul CEC: Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026. Asigurările vin din partea premierului Dorin Recean, care a subliniat că „avem deja asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale” El a prezidat astăzi ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 în cadrul căreia au fost analizate acțiunile realizate în […] Articolul Premierul Dorin Recean: Republica Moldova, pregătită pentru sezonul de încălzire apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că „este implicat activ” în procesul de împachetare, etichetare și expediere a buletinelor de vot către secțiile de votare din străinătate. Potrivit sursei citate, în total, au fost recepționate 864.300 de buletine de vot, destinate celor 297 de secții de votare constituite peste hotare pentru votul cu prezență […] Articolul (FOTO) MAE de la Chișinău, anunț privind buletinele de vot destinate diasporei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
R. Moldova, România și Ucraina, pași spre înscrierea unui complex cultural în Patrimoniul UNESCO # Vocea Basarabiei
Moldova, România și Ucraina vor coopera la elaborarea și promovarea dosarului comun de nominalizare pentru înscrierea pe lista patrimoniului mondial UNESCO a complexului cultural „Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”. Un memorandum în acest sens a fost semnat joi la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Potrivit semnatarilor, acesta reprezintă una dintre cele mai importante și spectaculoase manifestări culturale ale […] Articolul R. Moldova, România și Ucraina, pași spre înscrierea unui complex cultural în Patrimoniul UNESCO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Maia Sandu: „R. Moldova, România, Ucraina și Polonia își unesc eforturile într-o cooperare mai strânsă” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a salutat astăzi, în cadrul Forumului Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” de la Chișinău, faptul că „Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia își unesc eforturile într-o cooperare mai strânsă”. Ea vorbit, în mesajul său, despre importanța cooperării transfrontaliere pentru prosperitatea și stabilitatea Republicii Moldova, precum și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. […] Articolul Maia Sandu: „R. Moldova, România, Ucraina și Polonia își unesc eforturile într-o cooperare mai strânsă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Fost președinte al Curții Constituționale din R. Moldova numit expert într-un comitet internațional pentru unificarea Coreei # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Curții Constituționale din Republica Moldova, Alexandru Tănase, a fost numit în calitate de expert în cadrul Comitetului Preparatoriu de Cooperare Globală pentru Unificarea Pașnică a Peninsulei Coreea. Anunțul a fost făcut chiar de Tănase pe pagina sa de Facebook. El a subliniat că acest „Comitet, împreună cu Asociația Familiilor Separate din Coreea […] Articolul Fost președinte al Curții Constituționale din R. Moldova numit expert într-un comitet internațional pentru unificarea Coreei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Primul documentar despre Republica Moldova va fi difuzat începând cu data de 24 septembrie, pe Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume. Iar miercuri, la Chișinău, a avut loc evenimentul de prelansare a filmului „Flavours of Moldova”, în traducere „Aromele Moldovei”. La eveniment a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan, care a subliniat […] Articolul Republica Moldova, în premieră pe Netflix: „Flavours of Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Europarlamentar, despre ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova: „Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa” # Vocea Basarabiei
„Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii”. Declarația a fost făcută de Siegfried Mureșan, europarlamentar al României. În acest context, el a precizat că dacă aceasta nu va fi oprită acum, se va răspândi în toată Europa. „Rusia investește resurse fără precedent și folosește tehnologie de ultimă generație ca să […] Articolul Europarlamentar, despre ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova: „Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Franța vor putea beneficia de prestații sociale. În acest sens, astăzi, la Chișinău, a fost semnat un aranjament administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Franței. Documentul reprezintă un instrument practic de punere în aplicare a prevederilor acordului și stabilește condițiile […] Articolul Cetățenii R. Moldova, acces la prestațiile sociale din Franța apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară scade de la 6,25% la 6%, potrivit unei decizii adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, reducerea ratei de bază se va reflecta treptat în dobânzi mai mici la credite, ceea ce va facilita accesul la finanțare atât pentru […] Articolul BNM reduce rata de bază: Creditele ar putea deveni mai accesibile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Există „un război hibrid total, nemilos”, declanșat de Rusia împotriva Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București. El a precizat în cadrul unui interviu pentru Agerpres că în acest război hibrid se folosesc toate pârghiile și „multe instituții care nu ar trebui să se implice […] Articolul Ambasadorul R. Moldova la București, despre războiul hibrid declanșat de Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Peste 2,7 milioane de buletine de vot, tipărite pentru secțiile de votare din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat vineri startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din Republica Moldova. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba găgăuză, 1 827 în limba […] Articolul Peste 2,7 milioane de buletine de vot, tipărite pentru secțiile de votare din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Ministerul Justiției din Grecia ar fi decis să suspende extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova deoarece acesta ar fi cercetat și în România. Cel puțin asta a declarat, sub protecția anonimatului, o sursă juridică din Grecia pentru Reuters, care a adăugat că oligarhului fugar „i s-a cerut să ofere explicații unui procuror grec în acest […] Articolul Reuters: Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Regizorul român Radu Jude va fi omagiat în cadrul secțiunii speciale Focus la ediția a XI-a a Zilelor Filmului Românesc (ZFR), care va avea loc în perioada 16–19 octombrie 2025 la Cineplex „Loteanu” din Chișinău. Accesul la proiecții va fi gratuit, pe baza biletelor cu valoare zero, disponibile de la casieria cinematografului în zilele premergătoare […] Articolul Regizorul Radu Jude, în prim-plan la Zilele Filmului Românesc Chișinău 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Operațiune de amploare CNA: Zeci de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară o amplă operațiune de urmărire penală în zona de nord a Republicii Moldova, vizând fapte grave de spălare de bani, corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit unui comunicat emis de CNA, în această dimineață au fost efectuate peste 50 de percheziții […] Articolul Operațiune de amploare CNA: Zeci de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Modernizarea drumurilor naționale continuă: Peste 1 miliard de lei investiți în prima jumătate a anului 2025 # Vocea Basarabiei
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier, în cadrul căreia a fost prezentat raportul privind utilizarea mijloacelor alocate pentru drumurile publice naționale în prima jumătate a anului curent. Totodată, au fost examinate și aprobate redistribuiri ale fondurilor disponibile pentru întreținerea și reparația infrastructurii rutiere. Prim-ministrul a subliniat progresul constant în modernizarea rețelei rutiere […] Articolul Modernizarea drumurilor naționale continuă: Peste 1 miliard de lei investiți în prima jumătate a anului 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează despre mesaje frauduloase pe WhatsApp, Signal și Telegram # Vocea Basarabiei
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea unor mesaje frauduloase de tip phishing pe aplicațiile WhatsApp, Signal și Telegram. Potrivit autorităților, unele mesaje conțin adresări personalizate și includ linkuri sau documente aparent credibile, menite să inducă în eroare utilizatorii. Scopul acestor atacuri este de a determina victimele să acceseze linkuri compromise, […] Articolul Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează despre mesaje frauduloase pe WhatsApp, Signal și Telegram apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din Brigada „Fulger”, au desfășurat percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile fac parte dintr-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Potrivit anchetatorilor, faptele au fost […] Articolul Percheziții de amploare în dosar de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17 septembrie 2025
23:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 17.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
