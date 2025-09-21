Turlele gotice ale catedralei Notre Dame din Paris, redeschise pentru turiști după restaurare
Vocea Basarabiei, 21 septembrie 2025 10:40
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise publicului, după ce au fost complet restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019, informează AGERPRES. Turlele, înalte de 69 de metri, au fost renovate integral și dotate cu noi scări spirale duble din stejar masiv, cântărind 20 de tone, până la
• • •
Acum 30 minute
10:40
Acum 2 ore
09:50
Senatori americani avertizează asupra ingerinței Rusiei în alegerile din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025. Parlamentarii afirmă că există „probe clare și copleșitoare" privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la
09:50
Ucraina sancționează 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse” # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care a introdus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, acuzați că promovează „narațiuni pro-ruse" și justifică agresiunea Federației Ruse. Printre cei vizați se numără Vasile Bolea, cunoscut pentru popularizarea politicii externe ruse în mass-media, și Dmitrii Konstantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei,
Acum 24 ore
13:30
Atac cibernetic la un furnizor de servicii a perturbat check-in-ul și îmbarcarea pe mai multe aeroporturi europene # Vocea Basarabiei
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a provocat vineri seară întârzieri și anulări de zboruri pe mai multe aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow (Londra), Bruxelles și Berlin. Sistemele automate au devenit temporar inoperabile, forțând personalul să recurgă la proceduri manuale, au anunțat operatorii. Aeroportul din Bruxelles
13:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, în ședința din 19 septembrie, a acreditat 12 observatori internaționali și nouă jurnaliști pentru monitorizarea și reflectarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. Totodată, au fost confirmate 133 de persoane ca interpreți din partea OSCE/BIDDO. Noii observatori internaționali provin din partea: În ceea ce privește presa, CEC
Ieri
09:20
R.Moldova lansează inițiativa internațională Media Ownership Monitor pentru transparența proprietății media # Vocea Basarabiei
Un memorandum de cooperare privind implementarea inițiativei internaționale Media Ownership Monitor (MOM) a fost semnat astăzi, la Chișinău, de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului și organizația germană Global Media Registry gGmbH. Scopul acestui instrument este de a identifica și de a face publice informațiile despre proprietarii celor mai influente instituții media, precum și
09:20
Republica Moldova finalizează analiza Capitolului 22 al negocierilor de aderare la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a încheiat analiza Capitolului 22 – Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, primind doar aprecieri pozitive din partea partenerilor europeni. „Echipa noastră, din nou, a primit doar aprecieri pozitive pentru toate eforturile depuse, fapt pentru care felicit toți colegii cu care am lucrat cot la cot la acest capitol!", a declarat viceprim-ministra pentru
19 septembrie 2025
21:50
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 19.09.2025, ora 19:00
21:40
ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 19.09.2025, ora 14:00
21:40
ȘTIRI cu Natalia Catan, 19.09.2025, ora 17:00
20:50
Președinta Comisiei Europene, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: „Vom răspunde fiecărei provocări cu determinare” # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu o reacție după cea mai recentă încălcare a spațiului aerian al Estoniei de către Rusia. „Europa este alături de Estonia în fața celei mai recente încălcări a spațiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde fiecărei provocări cu determinare, investind totodată într-un flanc estic mai
20:30
Există „dovezi clare și covârșitoare" că Rusia încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Este avertismentul făcut de un grup de senatori americani, în cadrul unei declarații oficiale, prin care au subliniat riscul unei interferențe externe. Declarația a fost semnată de grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai
20:00
Trei avioane de vânătoare rusești au intrat vineri în spațiul aerian al Estoniei, reprezentând o escaladare semnificativă a tensiunilor la frontiera estică a NATO. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe al Estoniei, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Avioanele MiG-31 au pătruns până la cinci mile marine în teritoriu eston
19:30
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău au fost realizate în proporției de 87%. Până acum, au fost instalați 97 km de cabluri, iar în același timp se desfășoară lucrări la stațiile electrice de la Chișinău și Vulcănești. Potrivit Ministerului Energiei, proiectul va include peste 500 de piloni și 1 500 km de conductoare. Această liniei va
19:10
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor putea circula liber pe teritoriul Uniunii Europene încă doi ani și jumătate. Acordul privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la 31 martie 2027. Documentul a fost semnat astăzi, la Chișinău, de către Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul transporturilor, și de Kristian Schmidt,
19:00
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale avansate, donate de Uniunea Europeană, prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății. Donația include șase dispozitive medicale performante: bisturiu cu ultrasunet SONOCA 185, sistem de ablație prin radiofrecvență pentru tumori osoase, stație de lucru pentru pneumologie intervențională, aplicator pentru tratamentul cancerului de piele cu brahiterapie (BRA
18:40
Inițiativa internațională Media Ownership Monitor (MOM) va fi implementată și în Republica Moldova. Este vorba despre un instrument care identifică și face publice informațiile despre proprietarii celor mai influente instituții media și despre interesele lor economice și politice. În acest sens, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului și organizația germană Global Media Registry gGmbH
18:20
Uniunea Europeană va elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova. Este vorba de prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, 19 septembrie, o decizie privind creșterea accesului la piață unică pentru unele exporturi din Republica Moldova care nu au fost încă
18:20
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o rețea de canale pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile". Sub pretextul unor anunțuri despre vreme, lucrări de infrastructură sau evenimente culturale, aceste canale livrează constant conținut politic partizan, promovat în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, relatează disinfo.md, citat de IPN.
18:00
Comisia Europeană le-a propus vineri țărilor membre ale Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, vizând în special hidrocarburile rusești, a anunțat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar, transmite AFP, citată de Agerpres. „Comisia a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, putem confirma acest lucru", a indicat
17:40
Complicitate la finanțarea ilegală a ALDE: un bărbat, condamnat la 3 ani cu suspendare # Vocea Basarabiei
Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa" (ALDE) a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. O decizie în acest sens a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul și-a recunoscut vina, iar instanța l-a condamnat la 3 ani de închisoare,
17:00
„Este un război hibrid. Și nu înseamnă că el se va încheia pe 28 septembrie. Dacă, să sperăm, Republica Moldova rămâne pe parcursul său european înseamnă că a fost câștigată doar o bătălie. Pericolul este ca acest parcurs să fie deraiat și că tot ce s-a construit în ultimii 5 ani să fie complet reîntors
16:10
Foști ambasadori ai SUA, mesaj de sprijin pentru Republica Moldova înainte de parlamentare # Vocea Basarabiei
O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei. Avertizarea vine din partea foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii care și-au desfășurat activitatea în perioade diferit în Republica Moldova și România. Diplomații au
16:00
Ministerul Justiției a depus astăzi, 19 septembrie, o cerere la Curtea de Apel Centru, prin care solicită limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei" condus de Irina Vlah. Potrivit instituției, acțiunea vine în urma notificării transmise de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN Ministerul a cerut instanței să admită acțiunea de chemare în judecată, să suspende activitatea
13:20
Premierul României, despre alegerile parlamentare din R. Moldova: „Am încredere în votul românilor basarabeni” # Vocea Basarabiei
Premierul României, Ilie Bolojan, crede în calea europeană a Republicii Moldova și are încredere în votul românilor basarabeni la alegerile parlamentare de la Chișinău. Fiind întrebat în cadrul unui interviu pentru Euronews cât de pregătită este România să aibă „Rusia la graniță" dacă Parlamentul de la Chișinău va fi dominat de politicieni pro-ruși după alegeri,
12:50
(FOTO) Noi percheziții la Chișinău într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară vineri, 19 septembrie, percheziții în capitală, într-un amplu dosar privind finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Ancheta vizează un grup de persoane care ar fi desfășurat activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice
12:20
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # Vocea Basarabiei
Compania aeriană FLYONE anunță cu entuziasm deschiderea vânzărilor pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor. Pasagerii vor avea acces la o rețea extinsă ce include peste 40 de destinatii: 32 de destinații regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi mult așteptate: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia)
12:00
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova: Procedura a fost deblocată # Vocea Basarabiei
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în curând în Republica Moldova. Procuratura Generală anunță că, în urma demersurilor făcute, situația privind extrădarea acestuia a fost deblocată. „Procuratura informează că, în urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, la 18 septembrie 2025, a fost anulată decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene privind
11:50
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de droguri. Activitatea ilegală a acestuia a fost destructurată de polițiști Inspectoratului Ciocana, în comun cu procurorii. Astfel, oamenii legii au depistat 4 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de
11:30
Pe șantierul viitorului pod peste Prut de la Ungheni se muncește conform graficului stabilit, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău. Potrivit sursei citate, progresul lucrărilor a fost evaluat la fața locului de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu. Oficialii au discutat
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Ivan Șoltoianu, interlopul cu legături la Moscova: De la sportiv de performanță la artizan al destabilizării politice în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Ivan Șoltoianu, fost campion al URSS la lupte corp la corp și condamnat pentru omor, a revenit în atenția publică nu doar ca figură centrală în lumea interlopă, ci și ca intermediar între rețele criminale și interese politice
09:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat miercuri, 18 septembrie, raportul Comisiei de evaluare privind activitatea lui Sergiu Russu, adjunct al Procurorului General. În urma deliberărilor, membrii CSP au decis acceptarea raportului și au constatat că procurorul a promovat evaluarea. Hotărârea motivată urmează să fie transmisă atât procurorului Sergiu Russu, cât și Comisiei de evaluare, […] Articolul Procurorul Sergiu Russu a promovat evaluarea Comisiei de evaluare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
CEC a acreditat peste 400 de observatori pentru monitorizarea alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, acreditarea a 416 observatori naționali și internaționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare. Astfel, 387 de observatori naționali vor supraveghea procesul electoral: 297 din partea Asociației obștești „Uniunea Juriștilor din Moldova”, 74 din partea Asociației obștești „Promo-LEX” și 16 din partea Asociației obștești „Alianța INFONET”. De asemenea, […] Articolul CEC a acreditat peste 400 de observatori pentru monitorizarea alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18 septembrie 2025
22:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 18.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 18.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 18.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Practica unor concurenți electorali de a implica Biserica, pentru a acumula capital electoral, este la fel de răspândită ca și în alte scrutine, arată ultimul raport al Promo-LEX. Astfel, observatorii asociației au semnalat cel puțin patru cazuri de implicare a cultelor religioase în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Acest lucru se întâmplă […] Articolul Raport Promo-LEX: Altarul bisericesc, transformat în scenă electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Uniunea Europeană introduce, începând cu 12 octombrie 2025, noul sistem electronic de control la frontierele externe ale spațiului Schengen (EES), informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Această măsura vizează în special operatorii de transport rutier internațional și călătorii din țări terțe, inclusiv din Republica Moldova. Potrivit Comisiei Europene, implementarea noului sistem se va realiza treptat, […] Articolul Schimbări la frontierele Schengen: intră în vigoare noul sistem EES apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și Suedia, colaborarea în diverse sectoare și proiectele concrete cu impact direct asupra cetățenilor au fost discutate astăzi, în cadrul unei întrevederi între premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Suediei la Chișinău, Petra Lärke. Astfel, premierul de la Chișinău a apreciat sprijinul constant în realizarea reformelor democratice și aspirațiilor […] Articolul Cooperarea dintre Suedia și Republica Moldova, subiect de discuție la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar semnificativ din partea Uniunii Europene, în cadrul unui apel lansat pentru atragerea de investiții în sectorul privat. Potrivit Comisiei Europene, fondurile vor fi destinate sprijinirii economiei și mediului de afaceri, cu scopul de a stimula creșterea economică, precum și dezvoltarea țării, transmite IPN. Fondurile au scopul de […] Articolul UE face apel la investiții în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Președintele american Donald Trump s-a declarat joi, la Londra, dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit. „Cel pe care l-am considerat cel mai ușor (război de rezolvat – n.red.) ar fi fost datorită relației mele cu președintele Putin”, […] Articolul Trump se declară dezamăgit de Putin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Impactul alegerilor parlamentare asupra regiunii Mării Negre, discutat la Chișinău # Vocea Basarabiei
Experți din Republica Moldova, România și spațiul transatlantic au discutat astăzi, în cadrul unei dezbateri publice la Universitatea de Stat din Moldova, despre impactul alegerilor parlamentare asupra regiunii Mării Negre și a comunității transatlantice. La eveniment au participat ambasadorul John Herbst, director senior al Centrului Eurasia din cadrul Atlantic Council; Igor Șarov, rectorul Universității de […] Articolul Impactul alegerilor parlamentare asupra regiunii Mării Negre, discutat la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
(VIDEO) Zeci de percheziții într-un dosar privind coruperea electorală: O persoană, reținută # Vocea Basarabiei
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar mai multe sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate în urma celor 46 de percheziții efectuate joi, 18 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și mascații „Fulger”. Acțiunile au avut loc în […] Articolul (VIDEO) Zeci de percheziții într-un dosar privind coruperea electorală: O persoană, reținută apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
CEC: Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că duminică, 21 septembrie, este ultima zi pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor la alegerile parlamentare. Potrivit CEC, pot solicita acreditarea asociațiile obștești, instituțiile de instruire și cercetare în domeniul electoral din Republica Moldova, autoritățile electorale din străinătate, organizațiile internaționale, guvernele statelor străine, organizațiile neguvernamentale de peste hotare, precum […] Articolul CEC: Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026. Asigurările vin din partea premierului Dorin Recean, care a subliniat că „avem deja asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale” El a prezidat astăzi ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 în cadrul căreia au fost analizate acțiunile realizate în […] Articolul Premierul Dorin Recean: Republica Moldova, pregătită pentru sezonul de încălzire apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că „este implicat activ” în procesul de împachetare, etichetare și expediere a buletinelor de vot către secțiile de votare din străinătate. Potrivit sursei citate, în total, au fost recepționate 864.300 de buletine de vot, destinate celor 297 de secții de votare constituite peste hotare pentru votul cu prezență […] Articolul (FOTO) MAE de la Chișinău, anunț privind buletinele de vot destinate diasporei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
R. Moldova, România și Ucraina, pași spre înscrierea unui complex cultural în Patrimoniul UNESCO # Vocea Basarabiei
Moldova, România și Ucraina vor coopera la elaborarea și promovarea dosarului comun de nominalizare pentru înscrierea pe lista patrimoniului mondial UNESCO a complexului cultural „Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”. Un memorandum în acest sens a fost semnat joi la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Potrivit semnatarilor, acesta reprezintă una dintre cele mai importante și spectaculoase manifestări culturale ale […] Articolul R. Moldova, România și Ucraina, pași spre înscrierea unui complex cultural în Patrimoniul UNESCO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Maia Sandu: „R. Moldova, România, Ucraina și Polonia își unesc eforturile într-o cooperare mai strânsă” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a salutat astăzi, în cadrul Forumului Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” de la Chișinău, faptul că „Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia își unesc eforturile într-o cooperare mai strânsă”. Ea vorbit, în mesajul său, despre importanța cooperării transfrontaliere pentru prosperitatea și stabilitatea Republicii Moldova, precum și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. […] Articolul Maia Sandu: „R. Moldova, România, Ucraina și Polonia își unesc eforturile într-o cooperare mai strânsă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Fost președinte al Curții Constituționale din R. Moldova numit expert într-un comitet internațional pentru unificarea Coreei # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Curții Constituționale din Republica Moldova, Alexandru Tănase, a fost numit în calitate de expert în cadrul Comitetului Preparatoriu de Cooperare Globală pentru Unificarea Pașnică a Peninsulei Coreea. Anunțul a fost făcut chiar de Tănase pe pagina sa de Facebook. El a subliniat că acest „Comitet, împreună cu Asociația Familiilor Separate din Coreea […] Articolul Fost președinte al Curții Constituționale din R. Moldova numit expert într-un comitet internațional pentru unificarea Coreei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Primul documentar despre Republica Moldova va fi difuzat începând cu data de 24 septembrie, pe Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume. Iar miercuri, la Chișinău, a avut loc evenimentul de prelansare a filmului „Flavours of Moldova”, în traducere „Aromele Moldovei”. La eveniment a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan, care a subliniat […] Articolul Republica Moldova, în premieră pe Netflix: „Flavours of Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
