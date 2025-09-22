Percheziții de amploare în Republica Moldova: peste 250 de descinderi, coordonate cu PCCOCS și SIS, pentru prevenirea dezordinilor în masă

19:40

Președintele american Donald Trump s-a declarat joi, la Londra, dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit. „Cel pe care l-am considerat cel mai ușor (război de rezolvat – n.red.) ar fi fost datorită relației mele cu președintele Putin", […]