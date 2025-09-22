Fiica „patrioatei” Greceanîi a obținut pașaport rusesc în perioada în care lucra la MAE al RM
TVR Moldova, 22 septembrie 2025 13:20
RISE Moldova a descoperit că fiica Zinaidei Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare și unul dintre liderii socialiștilor, a obținut un pașaport rusesc chiar în perioada în care lucra la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, iar mama ei era deputată.Oxana Greceanîi a fost angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, potrivit unei investigații Rise Moldova.
Ziua Națională a Vinului, marcată pe 4 și 5 octombrie, sub sloganul „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” # TVR Moldova
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se transformă într-un loc de întâlnire pentru pasionații de vin, turiști și prieteni ai Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori pentru degustări, povești despre vin și experiențe culturale autentice.
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare conform unei decizii a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care a admis parțial demersul procurorilor anticorupție. Această decizie a fost luată după ce fostul deputat democrat a părăsit ilegal Grecia și s-a stabilit în regiunea transnistreană.
O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară” a fost amânată. Avocatul lui Plahotniuc s-a îmbolnăvit # TVR Moldova
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 26 septembrie. Potrivit lui Alexandru Cernei, procuror anticorupție, drept motiv pentru amânarea ședinței a fost că avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, s-a r fi îmbolnăvit și ar fi fost preluat de ambulanță.
Parlamentare 2025: Maia Sandu, mesaj către cetățeni. Urmăriți la TVR MOLDOVA adresarea președintei # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
AIPA: 30 septembrie - termenul limită de solicitare a subvențiilor pentru măsuri complementare # TVR Moldova
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că 30 septembrie curent, este data limită de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru măsurile complementare.
Vladimir Putin aruncă totul în războiul din Ucraina. Care este noua strategie a Rusiei # TVR Moldova
Vladimir Putin aruncă totul în luptă, e noua strategie a Rusiei în Ucraina. Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei, convins că Donald Trump nu va interveni semnificativ în conflict. Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg că liderul rus consideră escaladarea militară drept cea mai eficientă metodă de a forța Kievul să accepte negocieri în termeni favorabili Moscovei. Această concluzie vine după discuțiile directe cu Trump, care i-au sugerat lui Putin că administrația americană va rămâne rezervată în a sprijini suplimentar Ucraina, informează TVR Info.
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante.În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul republicii. În urma acestor acțiuni, a fost reținută o persoană, existând bănuieli rezonabile privind implicarea sa în comiterea infracțiunilor menționate.
Trei oameni au murit și alți câțiva au fost răniți în urma atacurilor aeriene lansate de Rusia, noaptea trecută, asupra orașului Zaporojie.
O persoană reținută a fost reținută în urma perchezițiilor în dosarul coruperii alegătorilor # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante.În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul republicii. În urma acestor acțiuni, a fost reținută o persoană, existând bănuieli rezonabile privind implicarea sa în comiterea infracțiunilor menționate.
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb, în categoria de greutate 63 kg.
Bloomberg: Planul secret al lui Putin de a interveni în alegerile cruciale din Republica Moldova # TVR Moldova
Documente consultate de Bloomberg arată că Rusia intenţionează să intervină în alegerile din Republica Moldova prin tactici de recrutare a alegătorilor moldoveni în străinătate, organizarea de proteste și o campanie de dezinformare.
În weekend, polițiștii au identificat peste 5100 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere comise de șoferi. Cele mai grave abateri au fost conducerea sub influența alcoolului și depășirea limitei legale de viteză.
Acces restricționat în Aeroportul Internațional Chișinău pentru 25 septembrie. Care este cauza? # TVR Moldova
Ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor, Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” informează că, în perioada 25 septembrie 2025, începând cu ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, vor fi instituite măsuri privind accesul limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Sursele TVR Moldova spun că această decizie este legată de pericolul unor destabilizări în contextul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie.
Un minor de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident de circulație produs, duminică, pe traseul L/206 din raionul Rezina, cu implicarea unui ATV și a unui automobil.
Trecerea în anotimpul toamnă din punct de vedere astronomic este marcată de echinocțiul de toamnă, pe 22 septembrie, ora 21.19 (ora României). Există două astfel de fenomene: echinocțiul de primăvară și echinocțiul de toamnă. În timpul echinocţiului, Soarele se află exact pe ecuatorul ceresc, iar ziua şi noaptea au o durată egală în orice loc al planetei, cu excepţia regiunilor polare. În emisfera sudică a Pământului, data de 22 septembrie marchează începutul primăverii, potrivit tvrinfo.ro.
„Percheziții la colegii din nord”. Igor Dodon reacționează la descinderile din această dimineață # TVR Moldova
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, spune că oamenii legii au descins cu percheziții în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, la conducătorii organizațiilor teritoriale ai PSRM din Drochia și Rîșcani.
Șefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # TVR Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis - într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir - că Uniunea Europeană 'își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său' în fața provocărilor rusești și a făcut apel la o 'mai mare autonomie și independență' a blocului comunitar în materie de apărare, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Un eveniment aniversar a fost organizat la Siret, pe 19 septembrie, pentru a marca 25 de ani de la înființarea Euroregiunii Prutul de Sus. Manifestarea a fost organizată de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, în parteneriat cu Fundația de caritate „Resurse și Inițiative Publice” din Cernăuți și Primăria orașului Siret. Aceasta din urmă a fost gazda evenimentului, desfășurat într-o clădire aflată în vecinătatea Parcului Științific și Tehnologic Eastern Border Siret, potrivit www.obiectivdesuceava.ro.
250 de percheziții în toată R. Moldova, peste 100 de oameni suspectați în pregătire de dezordini # TVR Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, luni dimineață, cu peste 250 de percheziții. Sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din Republica Moldova.
O prezentare de modă inedită a adus pe scenă 15 persoane cu nevoi speciale, care şi-au spus povestea de viaţă emoţionantă pentru a arăta că frumuseţea interioară nu cunoaşte limite. Evenimentul, organizat de Fundaţia de binefacere MCharity, şi-a propus să promoveze incluziunea socială şi să dea un semnal de alarmă asupra problemelor cu care se confruntă, zi de zi, aceşti oameni.
„Cât de frumoasă este Moldova”: La Chișinău, a fost organizată ediţia 24 a Festivalului Etniilor # TVR Moldova
Reprezentanţi ai 30 de etnii din Republica Moldova s-au încins astăzi într-o horă a prieteniei, în centrul Chişinăului, la un festival dedicat minorităţilor naţionale. La această sărbătoare ei şi-au adus, cu mândrie, bucatele tradiţionale, cântecele, dansurile, costumele şi obiceiurile, spre încântarea vizitatorilor.
La Chișinău a avut loc sâmbătă premiera filmului documentar „Cu potirul printre obuze”, despre viața Sfântului Iraclie din Basarabia, trecut prin focul războiului și al prigoanei comuniste. Filmul face parte dintr-un amplu proiect TRINITAS TV dedicat Centenarului Patriarhiei Române și Mitropoliei Basarabiei. Producția va fi difuzată în această seară, de la ora 20:00, pe TRINITAS TV și TVR MOLDOVA, iar de la ora 22:00 și pe TVR Internațional.
Casa de la Orheiul Vechi a lui Nicolae Pascaru: Bani de la europeni, propagandă pentru ruși # TVR Moldova
Nicolae Pascaru, candidatul Partidului Alianța Moldovenii, fost deputat socialist și promotor al narațiunilor pro-Kremlin, a trecut o construcție din Trebujeni, Orheiul Vechi,destinată activităților pentru tineri și ridicată cu munca a zeci de voluntari, ca proprietate personală în declarația de avere și interese personale, dezvăluie Rise Moldova.
„Cum să ajungi de la bucătărie lider național”: Sondaje de influență malignă plătite de Rusia (BBC) # TVR Moldova
O rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice din Moldova, a dezvăluit o investigație BBC. Cu ajutorul unui reporter sub acoperire, BBC a descoperit că rețeaua promite plăți membrilor săi pentru a publica propagandă pro-rusă și știri false care subminează imaginea partidului de guvernământ pro-european din Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, suspține că noua strategie a organizației criminale conduse de Ilan Șor și Rusia pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este coruperea diasporei. El însă și-a exprimat convingerea că Republica Moldova are o diasporă imună la aceste practici.
Viorel Cernăuțeanu, înaintea parlamentarelor din 28 septembrie: „Instituţiile statului RM muncesc”. # TVR Moldova
Într-o săptămână, Republica Moldova își va alege noul Parlament. Experții consideră că scrutinul este decisiv, însă rămâne umbrit de corupție electorală și acuzații de finanțare ilegală a unor partide politice din Federația Rusă. Ce rol are Poliția în asigurarea corectitudinii procesului și ce garanții au cetățenii că votul din 28 septembrie va fi liber și corect? La aceste întrebări ne răspunde astăzi șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu.
Băuturile energizante devin tot mai populare, în special in rândul tinerilor care le pot cumpăra fără restricții. Medicii avertizează că un consum frecvent sau excesiv, mai ales în sezonul cald, poate afecta grav sănătatea. În unele țări sunt interzise minorilor și este nevoie de măsuri speciale pentru a limita consumul și accesul la aceste produse și in R Moldova.
Furtună, Bolea și Starîș, alături de alte 8 persoane din RM, în lista de sancțiuni a Ucrainei # TVR Moldova
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 propagandiști pro-Kremlin și a politicienilor pro-ruși din Republica Moldova, care promovează narațiunile rusești și justifică agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Această decizie este prezentată ca este un semnal important de sprijin pentru cetățenii Republicii Moldova pe calea lor spre integrarea europeană.
Viorel Cernăuțeanu, despre provocările înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # TVR Moldova
„Tinerii decid viitorul Republicii Moldova". Autoritățile, la sfat cu tinerii alegători # TVR Moldova
Cu o săptămână înainte de scrutinul crucial din 28 septembrie, un grup de tineri a discutat, astăzi, la Parlamentul din Chişinău, despre aportul generaţiei lor la progresul ţării. La conferinţa "Tinerii decid viitorul Republicii Moldova", organizată de Federaţia Tinerilor Basarabeni, noua generaţie, împreună cu autorităţile, mediul academic şi jurnalişti, au căutat soluţii pentru ca ţara să devină un stat european și modern, prin participarea societăţii la alegeri.
Lupta împotriva împotriva propagandei și atacurilor hibride ruseşti este una dintre priorităţile autorităţilor din ţările occidentale, spune Mandy Ganske-Zapf, jurnalist din Germania şi expert în combaterea propagandei, care a acordat un interviu în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA. În contextul în care Kremlinul îşi intensifică, mai mult decât oricand, discursurile propagandistice prin diferite instrumente, tot mai multe cancelarii europene au început să întreprindă o serie de măsuri pentru a contracara dezinformarea, afirmă Mandy Ganske-Zapf.
Renato Usatîi, liderul formaţiunii "Partidul Nostru" şi candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, propune un nou model de afaceri: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50.
Reprezentanţii Poliţiei Naţionale a Republicii Moldova avertizează asupra unor noi modalităţi de fraudare a voturilor aşteptate la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Potrivit şefului Inspectoratului General al Poliţiei, Viorel Cernăuţeanu, aceste încercări de manipulare a scrutinului au fost puse la punct de gruparea criminală condusă de fugarul Ilan Şor şi aflată în slujba Kremlinului.
"Ospitalitatea în Republica Moldova nu este doar o tradiţie, e un mod de viaţă. Iar regula de aur, la orice eveniment, este să fii flămând." Sunt cuvintele cu care Excelenţa Sa, Fern Horine, ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Chişinău, i-a urat bun venit noului adjunct al misiunii diplomatice, Bob Easton.
Operatorii de transport rutier de mărfuri din Republica Moldova pot circula, în continuare, fără restricţii în statele Uniunii Europene. Acordul privind liberalizarea acestui tip de transport a fost prelungit până pe 31 martie 2027.
Bolile autoimune, acele afecțiuni în care sistemul nostru ajunge să ne atace Care sunt cauzele acestora, cum le putem recunoaște și ce soluții există ne-a vorbit Corina Rotaru, alergolog-pneumolog, doctor în științe medicale.
Un autocar al unei companii de transport internațional din R. Moldova, care transporta membri ai unei comunităţi religioase evreieşti către un loc de pelerinaj din Ucraina, a fost implicat într-un accident rutier.
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare din stânga Nistrului # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC.
Orice succes obținut de un sportiv de performanță are un parcurs - dificil și plin de provocări - , iar când campionul urcă pe podium, este apreciată nu doar munca lui, dar și a unei echipe care-l ajută, inclusiv specialiștii ce au grijă de sănătatea lui.
Donald Trump a declarat că va fi în curând informat cu privire la incursiunea aeronavelor rusești în spațiul aerian al Estoniei. Președintele american a precizat că nu este mulțumit de situație.
Traian Băsescu consideră „puțin probabilă” aderarea simultană la UE a Ucrainei și a R. Moldova # TVR Moldova
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că integrarea simultană a Ucrainei și Republicii Moldova în Uniunea Europeană pare puțin probabilă, chiar dacă ambele state au depus cererea de aderare în aceeași perioadă.
Anual, la mijlocul lui septembrie, la Sala cu Orgă din Chișinău se celebrează ziua când a fost susținut primul spectacol în sala de concerte. Acest edificiu este una dintre cele mai impresionante clădiri din oraș și are o istorie de peste 100 de ani.
/FALS/ PCCOCS nu a solicitat liste ale pacienților - potențiali infractori - de la policlinici # TVR Moldova
Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) atenționeazǎ instituțiile publice şi cetǎțenii cu privire la un document pretins semnat de procurorul-şef al PCCOCS, adresat policlinicilor din Chişinǎu, la subiectul unei pretinse “investigǎri penale a unei rǎpiri.”
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează TVR Info.
Ultima zi a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești aduce publicului spectacolul „Doggy” # TVR Moldova
În ultima zi a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, spectatorii vor putea urmări spectacolul „Doggy”, în regia Olesei Sveclă, o adaptare după cartea scriitoarei Maria Pilchin.
Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliţie aeriană desfăşurată în această ţară baltică „au răspuns incidentului”, potrivit autorităţilor estone, relatează agenţiile Reuters şi EFE. Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a-i transmite o notă de protest, informează TVR Info.
În mai puțin de o oră, publicul din Chișinău va putea urmări spectacolul "Tartuffe" de Molière, pus în scenă de prestigiosul Teatru Academic Dramatic Național "Ivan Franko" din Kiev. Evenimentul are o încărcătură simbolică pentru că Republica Moldova și Ucraina devin tot mai apropiate nu doar prin solidaritatea, ci și prin cultură.
