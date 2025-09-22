Fiica „patrioatei” Greceanîi a obținut pașaport rusesc în perioada în care lucra la MAE al RM

09:10

Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliţie aeriană desfăşurată în această ţară baltică „au răspuns incidentului”, potrivit autorităţilor estone, relatează agenţiile Reuters şi EFE. Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a-i transmite o notă de protest, informează TVR Info.