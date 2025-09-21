Fundaţia de binefacere MCharity: O prezentare de modă inedită

19:10

Săptămâna viitoare, Republica Moldova ar urma să finalizeze procedura de screening bilateral cu reprezentanţii Uniunii Europene. Anuntul a fost facut la Bruxelles de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, într-un interviu pentru TVR MOLDOVA. Experţii de la Chişinău spun că acest lucru se datorează unui proces bine gestionat de autorităţi, fapt care nu exclude însă, că pe viitor, în procesul de negocieri, ar putea fi întâmpinate dificultăţi în procesul de implementare a reformelor.