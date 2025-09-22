LIVE: Discursul Maiei Sandu în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie

13:40

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi afirmă că unul din obiectivul formațiunii sale este susținerea producătorilor locali, ca minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale De ce predomină astăzi produsele de import pe rafturile magazinelor? Pentru că guvernarea apără mai des ... Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului obligate să cumpere doar produse locale – Un alt obiectiv al Partidului Nostru The post Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului obligate să cumpere doar produse locale – Un alt obiectiv al Partidului Nostru appeared first on Politik.