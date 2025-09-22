LIVE: Discursul Maiei Sandu în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Politik, 22 septembrie 2025 18:10
Acum 10 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Autoritățile au deconspirat un grup care ar fi pregătit destabilizări în masă în contextul alegerilor din 28 septembrie – 74 de persoane reținute # Politik
Peste 110 de persoane sunt vizate de investigația privind pregătirea destabilizărilor în masă în contextul alegerilor din 28 septembrie. Dintre acestea, 74 au fost reținute în urma celor peste 250 de percheziții desfășurate astăzi. Informația a fost anunțată de către procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, la un briefing ... Autoritățile au deconspirat un grup care ar fi pregătit destabilizări în masă în contextul alegerilor din 28 septembrie – 74 de persoane reținute
17:40
Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară # Politik
Alexandr Severin, candidatul Partidului Nostru la parlamentare declară că formațiunea sa este o echipă nouă, profesionistă și integră, și este gata să-și asume responsabilitatea pentru țară „Fețele celor care au guvernat țara în ultimele trei decenii au arătat de ce (nu) sunt în stare. Este momentul unei schimbări reale. A venit timpul ca o echipă ... Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară
Acum 4 ore
15:50
Blocul electoral „Blocul Unirea Națiunii" (BUN) se retrage din cursa electorală și își anunță susținerea pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut pe 22 septembrie în timpul unei conferințe de presă. Liderul PAS Igor Grosu a spus că decizia este „un răspuns la multiplele și frecventele chemări către forțele politice pro-europene de ... ULTIMA ORĂ: Blocul Unirea Națiunii se retrage de la parlamentare în favoarea PAS
14:40
Primul bloc locativ din nordul Republicii Moldova, situat în municipiul Bălți, va intra într-un amplu proces de reabilitare energetică. Investiția se ridică 5,7 milioane de lei. Proiectul aduce beneficii directe pentru cele 53 de familii din imobil. Lucrările vor include izolarea termică a clădirii, măsură care va reduce pierderile de căldură și va genera economii ... 53 de familii din Bălți vor beneficia de reabilitarea energetică a unui bloc locativ
14:40
Republica Moldova traversează un proces de dezinflație, după ce la începutul anului a fost lovită de un nou șoc inflaționist provocat de prețurile la energie, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, într-un interviu acordat agenției AGERPRES, în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets", desfășurată la Chișinău. Potrivit guvernatorului BNM, ... Anca Dragu – Inflația în Moldova va scădea la 6,5%, până la sfârșitul anului
14:40
Om de afaceri – Moldova trebuie să se integreze în piețe comerciale mari, iar ideea îndestulării din propriile resurse este una nerealistă # Politik
Investitorul Vasile Tofan a declarat, în cadrul unei emisiuni la RLive, că ideea autosuficienței Republicii Moldova este una nerealistă, chiar și pentru state mult mai mari și mai dezvoltate. „Chiar și Rusia, cu o populație de aproape 150 de milioane de oameni, nu poate fi complet autosuficientă, deși acolo este foarte populară tema înlocuirii importurilor ... Om de afaceri – Moldova trebuie să se integreze în piețe comerciale mari, iar ideea îndestulării din propriile resurse este una nerealistă
14:40
Fenomenul risipei alimentare în Moldova ia amploare – Peste 130 kg de alimente sunt aruncate anual de persoană # Politik
Risipa alimentară reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale societății moderne, afectând accesul oamenilor la hrană și mediul înconjurător. În Republica Moldova, fenomenul ia amploare, iar specialiștii cer acțiuni concrete pentru reducerea pierderilor. Oleg Paraschiv, directorul Băncii de Alimente din Moldova, subliniază impactul real al risipei: "De fiecare dată când irosim un produs trebuie ... Fenomenul risipei alimentare în Moldova ia amploare – Peste 130 kg de alimente sunt aruncate anual de persoană
14:40
Decizia judecătorilor – Constantin Țuțu anunțat în căutare – Surse – A fost văzut la Tiraspol # Politik
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost dat în căutare. Decizia a fost luată pe 22 septembrie de Judecătoria Buiucani. Instanța a decis să admită parțial demersul procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție, care a cerut ca Țuțu să fie dat în căutare și să i se aplice măsura preventivă. Instanța a dispus doar punerea sa ... Decizia judecătorilor – Constantin Țuțu anunțat în căutare – Surse – A fost văzut la Tiraspol
Acum 6 ore
13:40
Poliția de Frontieră anunță că, potrivit deciziei Grupului de Management al Riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025 (ora 00:00) – 30 septembrie 2025 (ora 23:59) vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău. Astfel, accesul în terminal va fi permis doar pasagerilor care dețin bilete și documente de ... Restricții temporare la Aeroportul „Eugen Doga" Chişinău – Explicația autorităților
13:40
Percheziții în penitenciare în cadrul unei anchete privind pregătirea dezordinilor și destabilizărilor la alegerile parlamentare # Politik
În dimineața zilei de astăzi, 22 septembrie, au fost desfășurate percheziții în patru instituții penitenciare din Republica Moldova, în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept, informează Administrația Națională a Penitenciarelor. Acțiunile au avut loc în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS),precum și cu ... Percheziții în penitenciare în cadrul unei anchete privind pregătirea dezordinilor și destabilizărilor la alegerile parlamentare
13:40
Grupul Dedeman din România revine pe piața din Republica Moldova – De data aceasta pe segmentul materialelor de construcții # Politik
Dedeman, lider în România în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, anunță intrarea pe piața Republicii Moldova. Decizia a fost luată după o întâlnire între conducerea companiei și prim-ministrul Dorin Recean, alături de alți oficiali guvernamentali de la Chișinău. Compania nu a oferit detalii despre valoarea investiției și planurile ... Grupul Dedeman din România revine pe piața din Republica Moldova – De data aceasta pe segmentul materialelor de construcții
13:40
Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului obligate să cumpere doar produse locale – Un alt obiectiv al Partidului Nostru # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi afirmă că unul din obiectivul formațiunii sale este susținerea producătorilor locali, ca minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale De ce predomină astăzi produsele de import pe rafturile magazinelor? Pentru că guvernarea apără mai des ... Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului obligate să cumpere doar produse locale – Un alt obiectiv al Partidului Nostru
Acum 24 ore
19:20
La Chișinău s-a desfășurat Festivalul Etniilor, ediția a XXIV-a – Peste 30 de comunități și-au afișat bucatele și au povestit despre tradițiile lor # Politik
Chișinăul a găzduit astăzi unul dintre cele mai colorate evenimente ale anului – Festivalul Etniilor. Vizitatorii au ocazia să descopere, într-o singură zi, peste 30 de „curți etnice", fiecare aducând tradițiile, bucatele și poveștile comunităților care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Atmosfera din centrul Capitalei a fost una de sărbătoare. Meșteșugarii și-au expus obiecte create ... La Chișinău s-a desfășurat Festivalul Etniilor, ediția a XXIV-a – Peste 30 de comunități și-au afișat bucatele și au povestit despre tradițiile lor
19:20
Uniunea Europeană ar putea opri complet importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, adică cu un an mai devreme decât termenul stabilit inițial prin planul RePowerEU. Propunerea a fost înaintată de Comisia Europeană vineri, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, după consultări cu administrația ... UE accelerează despărțirea de gazul lichefiat rusesc, din 2027
19:20
Primarul Petcov – Municipiul Bălți va avea o nouă piață agroalimentară – Va deservi locuitorii din nordul țării # Politik
La Bălți se deschide o nouă piață agroalimentară, unde locuitorii din oraș și din tot nordul țării vor putea cumpăra produse direct de la producători Noua piață agroalimentară de pe strada Caraciobanu este aproape gata de deschidere, lucrările de amenajare fiind în faza finală, iar în curând locuitorii orașului Bălți vor putea cumpăra cele mai ... Primarul Petcov – Municipiul Bălți va avea o nouă piață agroalimentară – Va deservi locuitorii din nordul țării
19:20
11 politicieni din Moldova, sancționați de Ucraina – Victoria Furtuna și Evghenia Guțul printre persoanele supuse restricțiilor # Politik
Ucraina lovește direct în rețeaua pro-Kremlin din Republica Moldova. 11 politicieni și activiști, printre care deputați socialiști și lideri din Găgăuzia, au fost incluși pe lista sancțiunilor adoptate de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Kievul îi acuză că servesc interesele Moscovei și că participă la acțiuni de destabilizare în regiune. Decretele au ... 11 politicieni din Moldova, sancționați de Ucraina – Victoria Furtuna și Evghenia Guțul printre persoanele supuse restricțiilor
19:20
Partidul Liberal a lansat un apel la unitate în rândul formațiunilor unioniste și pro-europene, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Într-un comunicat, PL anunță că mâine, 22 septembrie, la ora 10:00, la sediul partidului, va avea loc o întâlnire cu reprezentanții acestor partide. Liberalii propun ca prin tragere la sorți să fie desemnat un ... Liberalii propun retragerea partidelor pro-europene în favoarea unui singure formațiuni
19:20
Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate # Politik
Unul din candidații Partidului Nostru la parlamentare, Nina Cereteu consideră că formațiunea pe care o reprezintă este în stare să schimbe în bine viața cetățenilor. PN, spune Cereteu,are experiență, specialiști în toate domeniile și o viziune clară despre cum trebuie condusă țara. „În 2014, Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare, pentru că reprezenta ... Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate
Ieri
19:10
Renato Usatîi – Partidul Nostru propune un nou model de afaceri, cetățeanul vine cu ideea, iar statul garantează finanțarea # Politik
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru, cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea, parteneriat egal 50/50 , câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara, afirmă liderul formațiunii Renato Usatîi „Sunt mulți oameni fără „cumătru" în Guvern, Parlament sau alte instituții, fără bani suficienți, dar cu idei bune de business. Pentru ei am elaborat, ... Renato Usatîi – Partidul Nostru propune un nou model de afaceri, cetățeanul vine cu ideea, iar statul garantează finanțarea
19:10
Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Tinerii trebuie susținuți în Moldova prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor # Politik
Roman Ciubaciuc, candidatul Partidului Nostru la parlamentare afirmă că tinerii din RM trebuie susținuți să se realizeze acasă, prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru, spune Roman Ciubaciuc. El a mai declarat în cadrul ... Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Tinerii trebuie susținuți în Moldova prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor
19:10
O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni” # Politik
Începând cu 19 septembrie curent, în municipiul Bălți a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8" de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp ... O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni"
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
121 de școli din Moldova vor primi granturi de 36 000 de dolari pentru proiecte privind creșterea calității educației # Politik
Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova a anunțat acordarea a câte 36 000 de dolari pentru 121 de școli, în cadrul Programului de Granturi Școlare, parte a proiectului "Îmbunătățirea Calității Educației" (EQIP), sprijinit de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație. Granturile vor fi utilizate pentru implementarea de proiecte moderne care să transforme modul ... 121 de școli din Moldova vor primi granturi de 36 000 de dolari pentru proiecte privind creșterea calității educației
19:20
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor circula liber în UE până la 31 martie 2027 # Politik
Transportator
19:20
Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul guvernării și ajută PAS să obțină majoritatea în viitorul parlament # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe ... Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul guvernării și ajută PAS să obțină majoritatea în viitorul parlament The post Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul guvernării și ajută PAS să obțină majoritatea în viitorul parlament appeared first on Politik.
19:20
UE principala destinație pentru prunele moldovenești – Cu cât a scăzut exportul pe piața din est # Politik
Uniunea Europeană a devenit principala destinație pentru prunele moldovenești, cu o cotă de 85% din totalul exporturilor. Germania, România și Polonia s-au transformat în piețe tradiționale, în timp ce Rusia, cândva partener comercial major, a ajuns să fie o destinație nesemnificativă. „Avem o dependență plăcută de UE. Rusia, care a fost cândva piață tradițională, a ... UE principala destinație pentru prunele moldovenești – Cu cât a scăzut exportul pe piața din est The post UE principala destinație pentru prunele moldovenești – Cu cât a scăzut exportul pe piața din est appeared first on Politik.
16:30
Șefa Comisiei Europene a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Este vizat gazul rusesc și instituțiile financiare din Federația Rusă # Politik
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din ... Șefa Comisiei Europene a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Este vizat gazul rusesc și instituțiile financiare din Federația Rusă The post Șefa Comisiei Europene a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Este vizat gazul rusesc și instituțiile financiare din Federația Rusă appeared first on Politik.
16:30
Autoritățile elene au deblocat procedura de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, iar Interpol Atena cere Poliției din Moldova să transmită „cât mai curând posibil” planul de călătorie al escortei care îl va prelua de la Atena și-l va aduce la Chișinău, notează europaliberă.org La o zi după ce au suspendat procesul de extrădare, autoritățile din ... Grecia solicită, de urgență, Moldovei un plan de călătorie a escortei lui Plahotniuc The post Grecia solicită, de urgență, Moldovei un plan de călătorie a escortei lui Plahotniuc appeared first on Politik.
15:50
A doua condamnare în partidul ALDE, Moldova – După Adrian Culai și Mihail Bagas și-a aflat sentința -Câți ani va sta după gratii # Politik
Mihail Bagas a fost condamnat la închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. El a fost acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Bagas ar fi transmis bani din partea grupului criminal Șor către secretarul ... A doua condamnare în partidul ALDE, Moldova – După Adrian Culai și Mihail Bagas și-a aflat sentința -Câți ani va sta după gratii The post A doua condamnare în partidul ALDE, Moldova – După Adrian Culai și Mihail Bagas și-a aflat sentința -Câți ani va sta după gratii appeared first on Politik.
15:50
La Drochia a început construcția unui sens giratoriu, parte a traseului republican R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România # Politik
După ce primăria Drochia a prezentat proiectul tehnic, iar Consiliul Raional a promovat un demers către Guvernul Republicii Moldova, la Drochia au demarat lucrările de construcție a unui sens giratoriu, în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată. Acesta va fi al treilea sens giratoriu din orașul Drochia Potrivit autorităților raionale, acest proiect de infrastructură ... La Drochia a început construcția unui sens giratoriu, parte a traseului republican R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România The post La Drochia a început construcția unui sens giratoriu, parte a traseului republican R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România appeared first on Politik.
14:00
Ivan Șoltoianu, fost campion al fostei URSS și acuzat de crimă, pare să nu își mai exercite influența decât în lumea interlopă. Potrivit unor surse / documente și înregistrări audio primite pe adresa redacției, Ivan Șoltoianu a devenit dintr-un „băiat simplu de la țară” din Inești, negociator din umbră și intermediar în rețele de influență ... Legăturile lui Ivan Șoltoianu, fost sportiv acuzat de crimă, cu Moscova The post Legăturile lui Ivan Șoltoianu, fost sportiv acuzat de crimă, cu Moscova appeared first on Politik.
14:00
Premierul Recean la întâlnirea cu Filip, Corman și Streleț – Le promite că statul elimină constrângerile în afaceri # Politik
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, unde au fost discutate măsurile pentru accelerarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității companiilor și creșterea productivității muncii. „Avem o investiție financiară generoasă, prin Planul de Creștere al UE – obiectivul nostru este să ... Premierul Recean la întâlnirea cu Filip, Corman și Streleț – Le promite că statul elimină constrângerile în afaceri The post Premierul Recean la întâlnirea cu Filip, Corman și Streleț – Le promite că statul elimină constrângerile în afaceri appeared first on Politik.
13:10
Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah # Politik
Ministerul Justiției a depus vineri, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”. Acțiunea vine ca urmare a notificării primite de la Comisia Electorală Centrală din data de 18 septembrie. Ministerul Justiției a solicitat instanței admiterea cererii, limitarea activității partidului pentru un termen de 12 ... Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah The post Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah appeared first on Politik.
13:10
PLDM a depus o cerere la CtEDO împotriva Republicii Moldova, după ce a fost exclus din cursa electorală # Politik
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat vineri, 19 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Republicii Moldova, după ce formațiunea a fost exclusă din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conducerea PLDM a calificat decizia ca fiind ... PLDM a depus o cerere la CtEDO împotriva Republicii Moldova, după ce a fost exclus din cursa electorală The post PLDM a depus o cerere la CtEDO împotriva Republicii Moldova, după ce a fost exclus din cursa electorală appeared first on Politik.
13:10
Grecia a anulat decizia privind suspendarea extrădării lui Plahotniuc – Procedura a fost reluată – Oligarhul așteptat pe 25 septembrie # Politik
Ministerului Justiției al Republicii Elene a anulat joi, 18 septembrie, suspendarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, iar procesul de predare a fost reluat, anunță Procuratura Generală. „În continuare, urmează să fie stabilită, de comun acord cu autoritățile elene, modalitatea și termenii de predare a persoanei extrădate. Procuratura va continua să întreprindă toate demersurile ... Grecia a anulat decizia privind suspendarea extrădării lui Plahotniuc – Procedura a fost reluată – Oligarhul așteptat pe 25 septembrie The post Grecia a anulat decizia privind suspendarea extrădării lui Plahotniuc – Procedura a fost reluată – Oligarhul așteptat pe 25 septembrie appeared first on Politik.
13:10
Lucrările pe șantierul viitorului pod peste Prut, care va lega orașul Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România, avansează conform graficului stabilit, a anunțat Ministerul Dezvoltǎrii. Obiectivul autoritǎților este ca acesta să fie dat în exploatare până la finele anului viitor. Progresul proiectului a fost evaluat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea ... Construcția podului peste Prut de la Ungheni avansează – Când va deveni funcțional The post Construcția podului peste Prut de la Ungheni avansează – Când va deveni funcțional appeared first on Politik.
13:10
Moldova se pregătește de Ziua Națională a Vinului, pe 4–5 octombrie – Programul ediției din acest an # Politik
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău devine punctul de atracție pentru pasionații de vin, turiști și prietenii Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori într-o atmosferă dedicată degustărilor, poveștilor despre vin și experiențelor culturale autentice. Ediția din acest an celebrează tradițiile milenare ale vinificației și ... Moldova se pregătește de Ziua Națională a Vinului, pe 4–5 octombrie – Programul ediției din acest an The post Moldova se pregătește de Ziua Națională a Vinului, pe 4–5 octombrie – Programul ediției din acest an appeared first on Politik.
18 septembrie 2025
20:20
UE avansează spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova # Politik
Consiliul Uniunii Europene a decis poziția pe care UE o va adopta în Comitetul de Asociere UE–Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite produse agricole moldovenești care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt ... UE avansează spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova The post UE avansează spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova appeared first on Politik.
20:20
Moldova se pregătește de intrarea în sezonul rece. Procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează să fie lansate până la 30 septembrie, iar în prezent se desfășoară etapa de precalificare a participanților, potrivit infromațiilor Guvernului.Consumul estimat pentru malul drept al Nistrului în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 este de 2,8 miliarde kWh. Din ... Moldova pregătită pentru sezonul rece – Recean – 90% din necesarul de gaze este acoperit The post Moldova pregătită pentru sezonul rece – Recean – 90% din necesarul de gaze este acoperit appeared first on Politik.
20:20
Renato Usatîi – Partidul Nostru va revizui toate contractele și legislația privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară # Politik
Partidul Nostru va insista asupra revizuirii tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară. Formațiunea menționează că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice din Republica Moldova sunt date în arendă. Chiar și un obiect strategic – Lacul de acumulare Ghidighici, important pentru asigurarea Chișinăului cu apă în caz ... Renato Usatîi – Partidul Nostru va revizui toate contractele și legislația privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară The post Renato Usatîi – Partidul Nostru va revizui toate contractele și legislația privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară appeared first on Politik.
18:20
Franța paralizată – Sute de mii de oameni au ieșit în stradă – În unele orașe protestele au devenit violente # Politik
Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciştii şi personalul spitalelor din Franţa au intrat în grevă joi și au ieșit în stradă să protesteze față de reducerile bugetare. Autoritățile franceze au anunțat joi la prânz că la proteste participă aproximativ 200.000 de oameni. Însă liderii de sindicat prezintă o cifră dublă, potrivit Le Figaro. Oricum, este o ... Franța paralizată – Sute de mii de oameni au ieșit în stradă – În unele orașe protestele au devenit violente The post Franța paralizată – Sute de mii de oameni au ieșit în stradă – În unele orașe protestele au devenit violente appeared first on Politik.
18:20
Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri # Politik
Reprezentanții Tiraspolului în Comisia Unificată de Control (CUC) acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi inițiat intenționat reparațiile a șapte poduri peste Nistru înaintea alegerilor parlamentare, cu scopul de a împiedica circulația cetățenilor. Pe de altă parte, reprezentanții Biroului politici de reintegrare de la Chișinău au declarat pentru NewsMaker că aceste lucrări au scopul ... Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri The post Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri appeared first on Politik.
18:20
Inflația anuală în Republica Moldova a continuat trendul descendent în luna august 2025, coborând la 7,3%, în scădere cu 0,6 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Rata se menține totuși peste limita superioară a intervalului țintit de 5% ±1,5 p.p. BNM precizează că evoluția lunii august ... Inflația scade în Moldova, dar nu cum a prognozat BNM The post Inflația scade în Moldova, dar nu cum a prognozat BNM appeared first on Politik.
18:20
Polonia va menține închisă frontiera cu Belarus, pe termen nedeterminat, din motive de securitate # Politik
Frontiera dintre Polonia și Belarus rămâne închisă până la noi ordine, a anunțat în data de joi Agenția Națională Transport Auto (ANTA), citând decizia autorităților poloneze. Măsura este motivată de riscurile de securitate apărute în contextul exercițiilor militare ruso-belaruse. Potrivit comunicărilor oficiale, restricția va fi menținută până la o nouă notificare. Reprezentanții Poloniei au precizat ... Polonia va menține închisă frontiera cu Belarus, pe termen nedeterminat, din motive de securitate The post Polonia va menține închisă frontiera cu Belarus, pe termen nedeterminat, din motive de securitate appeared first on Politik.
18:20
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că, începând cu 12 octombrie curent, Uniunea Europeană introduce noul sistem electronic de control la frontiera externă a spațiului Schengen (EES). Potrivit comunicatului oficial al Comisiei Europene, implementarea noului sistem se va realiza treptat, pe o perioadă de șase luni, la nivelul tuturor statelor ... UE introduce noul sistemul electronic la frontierele Schengen, din 12 octombrie The post UE introduce noul sistemul electronic la frontierele Schengen, din 12 octombrie appeared first on Politik.
18:20
RISE Moldova a conturat profilul unuia dintre cei mai vizibili candidați PAS la parlamentarele din 28 septembrie – actualul vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care gestionează unul dintre cele mai mari bugete ale statului. Drumul său profesional și politic e marcat de contraste. Deși a urmat studii la Școala Superioară Militar-Politică de ... Profil de candidat – Averea în creștere a ministrului Bolea după intrarea în politică The post Profil de candidat – Averea în creștere a ministrului Bolea după intrarea în politică appeared first on Politik.
14:40
Interpretare a Curții Constituționale – Un judecător constituțional poate avea două mandate consecutive a câte șase ani # Politik
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea care contesta dreptul unui judecător constituțional de a deține două mandate consecutive, a anunțat, joi, 18 septembrie, Domnica Manole, președintele Înaltei Curți. Aceasta a fost înaintată în luna august de către deputatul Gaik Vartanean, din partea Partidului „Mișcarea Alternativă Națională”, după ce, în această vară, trei judecători constituționali ... Interpretare a Curții Constituționale – Un judecător constituțional poate avea două mandate consecutive a câte șase ani The post Interpretare a Curții Constituționale – Un judecător constituțional poate avea două mandate consecutive a câte șase ani appeared first on Politik.
13:40
Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia # Politik
Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative. „Înainte de a ne putea angaja în totalitate, trebuie să avem condiţiile potrivite – altfel riscăm să ne afectăm ... Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia The post Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia appeared first on Politik.
13:40
MAE – Centrul Cultural rus din Chișinău își va sista activitatea, odată cu finalizarea procedurii de denunțare a tratatului # Politik
Centrul rus Cultural din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a ... MAE – Centrul Cultural rus din Chișinău își va sista activitatea, odată cu finalizarea procedurii de denunțare a tratatului The post MAE – Centrul Cultural rus din Chișinău își va sista activitatea, odată cu finalizarea procedurii de denunțare a tratatului appeared first on Politik.
13:40
PAS a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii la parlamentare a forțelor de stânga # Politik
Partidul de guvernământ (PAS) a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii a forțelor pro-Kremlin. Formațiunea susține că alegătorii vor decide, în zece zile, între două opțiuni: fie predau țara Rusiei, fie asigură continuarea parcursului european. Pentru a ilustra mesajul, PAS a organizat un vot simbolic, cu două urne: una ... PAS a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii la parlamentare a forțelor de stânga The post PAS a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii la parlamentare a forțelor de stânga appeared first on Politik.
