O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni”
Politik, 20 septembrie 2025 19:10
Începând cu 19 septembrie curent, în municipiul Bălți a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8” de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp ... O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni” The post O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni” appeared first on Politik.
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 30 minute
19:10
Renato Usatîi – Partidul Nostru propune un nou model de afaceri, cetățeanul vine cu ideea, iar statul garantează finanțarea # Politik
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru, cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea, parteneriat egal 50/50 , câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara, afirmă liderul formațiunii Renato Usatîi „Sunt mulți oameni fără „cumătru” în Guvern, Parlament sau alte instituții, fără bani suficienți, dar cu idei bune de business. Pentru ei am elaborat, ... Renato Usatîi – Partidul Nostru propune un nou model de afaceri, cetățeanul vine cu ideea, iar statul garantează finanțarea The post Renato Usatîi – Partidul Nostru propune un nou model de afaceri, cetățeanul vine cu ideea, iar statul garantează finanțarea appeared first on Politik.
19:10
Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Tinerii trebuie susținuți în Moldova prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor # Politik
Roman Ciubaciuc, candidatul Partidului Nostru la parlamentare afirmă că tinerii din RM trebuie susținuți să se realizeze acasă, prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru, spune Roman Ciubaciuc. El a mai declarat în cadrul ... Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Tinerii trebuie susținuți în Moldova prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor The post Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru – Tinerii trebuie susținuți în Moldova prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor appeared first on Politik.
19:10
O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni” # Politik
Începând cu 19 septembrie curent, în municipiul Bălți a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8” de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp ... O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni” The post O nouǎ rutǎ de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: „Încǎ un pas important spre un transport public comod pentru bălțeni” appeared first on Politik.
Ieri
19:20
121 de școli din Moldova vor primi granturi de 36 000 de dolari pentru proiecte privind creșterea calității educației # Politik
Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova a anunțat acordarea a câte 36 000 de dolari pentru 121 de școli, în cadrul Programului de Granturi Școlare, parte a proiectului ”Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), sprijinit de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație. Granturile vor fi utilizate pentru implementarea de proiecte moderne care să transforme modul ... 121 de școli din Moldova vor primi granturi de 36 000 de dolari pentru proiecte privind creșterea calității educației The post 121 de școli din Moldova vor primi granturi de 36 000 de dolari pentru proiecte privind creșterea calității educației appeared first on Politik.
19:20
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor circula liber în UE până la 31 martie 2027 # Politik
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor continua să circule liber în Uniunea Europeană până la 31 martie 2027. În acest sens, a fost aprobată prelungirea fost aprobată prelungirea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind transportul rutier de mărfuri. Documentul a fost semnat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și ... Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor circula liber în UE până la 31 martie 2027 The post Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor circula liber în UE până la 31 martie 2027 appeared first on Politik.
19:20
Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul guvernării și ajută PAS să obțină majoritatea în viitorul parlament # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe ... Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul guvernării și ajută PAS să obțină majoritatea în viitorul parlament The post Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul guvernării și ajută PAS să obțină majoritatea în viitorul parlament appeared first on Politik.
19:20
UE principala destinație pentru prunele moldovenești – Cu cât a scăzut exportul pe piața din est # Politik
Uniunea Europeană a devenit principala destinație pentru prunele moldovenești, cu o cotă de 85% din totalul exporturilor. Germania, România și Polonia s-au transformat în piețe tradiționale, în timp ce Rusia, cândva partener comercial major, a ajuns să fie o destinație nesemnificativă. „Avem o dependență plăcută de UE. Rusia, care a fost cândva piață tradițională, a ... UE principala destinație pentru prunele moldovenești – Cu cât a scăzut exportul pe piața din est The post UE principala destinație pentru prunele moldovenești – Cu cât a scăzut exportul pe piața din est appeared first on Politik.
16:30
Șefa Comisiei Europene a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Este vizat gazul rusesc și instituțiile financiare din Federația Rusă # Politik
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din ... Șefa Comisiei Europene a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Este vizat gazul rusesc și instituțiile financiare din Federația Rusă The post Șefa Comisiei Europene a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Este vizat gazul rusesc și instituțiile financiare din Federația Rusă appeared first on Politik.
16:30
Autoritățile elene au deblocat procedura de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, iar Interpol Atena cere Poliției din Moldova să transmită „cât mai curând posibil” planul de călătorie al escortei care îl va prelua de la Atena și-l va aduce la Chișinău, notează europaliberă.org La o zi după ce au suspendat procesul de extrădare, autoritățile din ... Grecia solicită, de urgență, Moldovei un plan de călătorie a escortei lui Plahotniuc The post Grecia solicită, de urgență, Moldovei un plan de călătorie a escortei lui Plahotniuc appeared first on Politik.
15:50
A doua condamnare în partidul ALDE, Moldova – După Adrian Culai și Mihail Bagas și-a aflat sentința -Câți ani va sta după gratii # Politik
Mihail Bagas a fost condamnat la închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. El a fost acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Bagas ar fi transmis bani din partea grupului criminal Șor către secretarul ... A doua condamnare în partidul ALDE, Moldova – După Adrian Culai și Mihail Bagas și-a aflat sentința -Câți ani va sta după gratii The post A doua condamnare în partidul ALDE, Moldova – După Adrian Culai și Mihail Bagas și-a aflat sentința -Câți ani va sta după gratii appeared first on Politik.
15:50
La Drochia a început construcția unui sens giratoriu, parte a traseului republican R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România # Politik
După ce primăria Drochia a prezentat proiectul tehnic, iar Consiliul Raional a promovat un demers către Guvernul Republicii Moldova, la Drochia au demarat lucrările de construcție a unui sens giratoriu, în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată. Acesta va fi al treilea sens giratoriu din orașul Drochia Potrivit autorităților raionale, acest proiect de infrastructură ... La Drochia a început construcția unui sens giratoriu, parte a traseului republican R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România The post La Drochia a început construcția unui sens giratoriu, parte a traseului republican R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România appeared first on Politik.
14:00
Ivan Șoltoianu, fost campion al fostei URSS și acuzat de crimă, pare să nu își mai exercite influența decât în lumea interlopă. Potrivit unor surse / documente și înregistrări audio primite pe adresa redacției, Ivan Șoltoianu a devenit dintr-un „băiat simplu de la țară” din Inești, negociator din umbră și intermediar în rețele de influență ... Legăturile lui Ivan Șoltoianu, fost sportiv acuzat de crimă, cu Moscova The post Legăturile lui Ivan Șoltoianu, fost sportiv acuzat de crimă, cu Moscova appeared first on Politik.
14:00
Premierul Recean la întâlnirea cu Filip, Corman și Streleț – Le promite că statul elimină constrângerile în afaceri # Politik
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, unde au fost discutate măsurile pentru accelerarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității companiilor și creșterea productivității muncii. „Avem o investiție financiară generoasă, prin Planul de Creștere al UE – obiectivul nostru este să ... Premierul Recean la întâlnirea cu Filip, Corman și Streleț – Le promite că statul elimină constrângerile în afaceri The post Premierul Recean la întâlnirea cu Filip, Corman și Streleț – Le promite că statul elimină constrângerile în afaceri appeared first on Politik.
13:10
Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah # Politik
Ministerul Justiției a depus vineri, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”. Acțiunea vine ca urmare a notificării primite de la Comisia Electorală Centrală din data de 18 septembrie. Ministerul Justiției a solicitat instanței admiterea cererii, limitarea activității partidului pentru un termen de 12 ... Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah The post Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah appeared first on Politik.
13:10
PLDM a depus o cerere la CtEDO împotriva Republicii Moldova, după ce a fost exclus din cursa electorală # Politik
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat vineri, 19 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Republicii Moldova, după ce formațiunea a fost exclusă din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conducerea PLDM a calificat decizia ca fiind ... PLDM a depus o cerere la CtEDO împotriva Republicii Moldova, după ce a fost exclus din cursa electorală The post PLDM a depus o cerere la CtEDO împotriva Republicii Moldova, după ce a fost exclus din cursa electorală appeared first on Politik.
13:10
Grecia a anulat decizia privind suspendarea extrădării lui Plahotniuc – Procedura a fost reluată – Oligarhul așteptat pe 25 septembrie # Politik
Ministerului Justiției al Republicii Elene a anulat joi, 18 septembrie, suspendarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, iar procesul de predare a fost reluat, anunță Procuratura Generală. „În continuare, urmează să fie stabilită, de comun acord cu autoritățile elene, modalitatea și termenii de predare a persoanei extrădate. Procuratura va continua să întreprindă toate demersurile ... Grecia a anulat decizia privind suspendarea extrădării lui Plahotniuc – Procedura a fost reluată – Oligarhul așteptat pe 25 septembrie The post Grecia a anulat decizia privind suspendarea extrădării lui Plahotniuc – Procedura a fost reluată – Oligarhul așteptat pe 25 septembrie appeared first on Politik.
13:10
Lucrările pe șantierul viitorului pod peste Prut, care va lega orașul Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România, avansează conform graficului stabilit, a anunțat Ministerul Dezvoltǎrii. Obiectivul autoritǎților este ca acesta să fie dat în exploatare până la finele anului viitor. Progresul proiectului a fost evaluat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea ... Construcția podului peste Prut de la Ungheni avansează – Când va deveni funcțional The post Construcția podului peste Prut de la Ungheni avansează – Când va deveni funcțional appeared first on Politik.
13:10
Moldova se pregătește de Ziua Națională a Vinului, pe 4–5 octombrie – Programul ediției din acest an # Politik
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău devine punctul de atracție pentru pasionații de vin, turiști și prietenii Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori într-o atmosferă dedicată degustărilor, poveștilor despre vin și experiențelor culturale autentice. Ediția din acest an celebrează tradițiile milenare ale vinificației și ... Moldova se pregătește de Ziua Națională a Vinului, pe 4–5 octombrie – Programul ediției din acest an The post Moldova se pregătește de Ziua Națională a Vinului, pe 4–5 octombrie – Programul ediției din acest an appeared first on Politik.
18 septembrie 2025
20:20
UE avansează spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova # Politik
Consiliul Uniunii Europene a decis poziția pe care UE o va adopta în Comitetul de Asociere UE–Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite produse agricole moldovenești care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt ... UE avansează spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova The post UE avansează spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova appeared first on Politik.
20:20
Moldova se pregătește de intrarea în sezonul rece. Procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează să fie lansate până la 30 septembrie, iar în prezent se desfășoară etapa de precalificare a participanților, potrivit infromațiilor Guvernului.Consumul estimat pentru malul drept al Nistrului în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 este de 2,8 miliarde kWh. Din ... Moldova pregătită pentru sezonul rece – Recean – 90% din necesarul de gaze este acoperit The post Moldova pregătită pentru sezonul rece – Recean – 90% din necesarul de gaze este acoperit appeared first on Politik.
20:20
Renato Usatîi – Partidul Nostru va revizui toate contractele și legislația privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară # Politik
Partidul Nostru va insista asupra revizuirii tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară. Formațiunea menționează că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice din Republica Moldova sunt date în arendă. Chiar și un obiect strategic – Lacul de acumulare Ghidighici, important pentru asigurarea Chișinăului cu apă în caz ... Renato Usatîi – Partidul Nostru va revizui toate contractele și legislația privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară The post Renato Usatîi – Partidul Nostru va revizui toate contractele și legislația privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Franța paralizată – Sute de mii de oameni au ieșit în stradă – În unele orașe protestele au devenit violente # Politik
Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciştii şi personalul spitalelor din Franţa au intrat în grevă joi și au ieșit în stradă să protesteze față de reducerile bugetare. Autoritățile franceze au anunțat joi la prânz că la proteste participă aproximativ 200.000 de oameni. Însă liderii de sindicat prezintă o cifră dublă, potrivit Le Figaro. Oricum, este o ... Franța paralizată – Sute de mii de oameni au ieșit în stradă – În unele orașe protestele au devenit violente The post Franța paralizată – Sute de mii de oameni au ieșit în stradă – În unele orașe protestele au devenit violente appeared first on Politik.
18:20
Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri # Politik
Reprezentanții Tiraspolului în Comisia Unificată de Control (CUC) acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi inițiat intenționat reparațiile a șapte poduri peste Nistru înaintea alegerilor parlamentare, cu scopul de a împiedica circulația cetățenilor. Pe de altă parte, reprezentanții Biroului politici de reintegrare de la Chișinău au declarat pentru NewsMaker că aceste lucrări au scopul ... Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri The post Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri appeared first on Politik.
18:20
Inflația anuală în Republica Moldova a continuat trendul descendent în luna august 2025, coborând la 7,3%, în scădere cu 0,6 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Rata se menține totuși peste limita superioară a intervalului țintit de 5% ±1,5 p.p. BNM precizează că evoluția lunii august ... Inflația scade în Moldova, dar nu cum a prognozat BNM The post Inflația scade în Moldova, dar nu cum a prognozat BNM appeared first on Politik.
18:20
Polonia va menține închisă frontiera cu Belarus, pe termen nedeterminat, din motive de securitate # Politik
Frontiera dintre Polonia și Belarus rămâne închisă până la noi ordine, a anunțat în data de joi Agenția Națională Transport Auto (ANTA), citând decizia autorităților poloneze. Măsura este motivată de riscurile de securitate apărute în contextul exercițiilor militare ruso-belaruse. Potrivit comunicărilor oficiale, restricția va fi menținută până la o nouă notificare. Reprezentanții Poloniei au precizat ... Polonia va menține închisă frontiera cu Belarus, pe termen nedeterminat, din motive de securitate The post Polonia va menține închisă frontiera cu Belarus, pe termen nedeterminat, din motive de securitate appeared first on Politik.
18:20
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că, începând cu 12 octombrie curent, Uniunea Europeană introduce noul sistem electronic de control la frontiera externă a spațiului Schengen (EES). Potrivit comunicatului oficial al Comisiei Europene, implementarea noului sistem se va realiza treptat, pe o perioadă de șase luni, la nivelul tuturor statelor ... UE introduce noul sistemul electronic la frontierele Schengen, din 12 octombrie The post UE introduce noul sistemul electronic la frontierele Schengen, din 12 octombrie appeared first on Politik.
18:20
RISE Moldova a conturat profilul unuia dintre cei mai vizibili candidați PAS la parlamentarele din 28 septembrie – actualul vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care gestionează unul dintre cele mai mari bugete ale statului. Drumul său profesional și politic e marcat de contraste. Deși a urmat studii la Școala Superioară Militar-Politică de ... Profil de candidat – Averea în creștere a ministrului Bolea după intrarea în politică The post Profil de candidat – Averea în creștere a ministrului Bolea după intrarea în politică appeared first on Politik.
14:40
Interpretare a Curții Constituționale – Un judecător constituțional poate avea două mandate consecutive a câte șase ani # Politik
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea care contesta dreptul unui judecător constituțional de a deține două mandate consecutive, a anunțat, joi, 18 septembrie, Domnica Manole, președintele Înaltei Curți. Aceasta a fost înaintată în luna august de către deputatul Gaik Vartanean, din partea Partidului „Mișcarea Alternativă Națională”, după ce, în această vară, trei judecători constituționali ... Interpretare a Curții Constituționale – Un judecător constituțional poate avea două mandate consecutive a câte șase ani The post Interpretare a Curții Constituționale – Un judecător constituțional poate avea două mandate consecutive a câte șase ani appeared first on Politik.
13:40
Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia # Politik
Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative. „Înainte de a ne putea angaja în totalitate, trebuie să avem condiţiile potrivite – altfel riscăm să ne afectăm ... Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia The post Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia appeared first on Politik.
13:40
MAE – Centrul Cultural rus din Chișinău își va sista activitatea, odată cu finalizarea procedurii de denunțare a tratatului # Politik
Centrul rus Cultural din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a ... MAE – Centrul Cultural rus din Chișinău își va sista activitatea, odată cu finalizarea procedurii de denunțare a tratatului The post MAE – Centrul Cultural rus din Chișinău își va sista activitatea, odată cu finalizarea procedurii de denunțare a tratatului appeared first on Politik.
13:40
PAS a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii la parlamentare a forțelor de stânga # Politik
Partidul de guvernământ (PAS) a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii a forțelor pro-Kremlin. Formațiunea susține că alegătorii vor decide, în zece zile, între două opțiuni: fie predau țara Rusiei, fie asigură continuarea parcursului european. Pentru a ilustra mesajul, PAS a organizat un vot simbolic, cu două urne: una ... PAS a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii la parlamentare a forțelor de stânga The post PAS a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii la parlamentare a forțelor de stânga appeared first on Politik.
13:00
Liderul CUB, Igor Munteanu – Campania electorală este marcată de un val de ură, acuzații și agresiune fără precedent # Politik
Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB),Igor Munteanu, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care critică dur Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Acesta denunță acte de intimidare și manipulare împotriva formațiunii pe care o conduce şi acuză PAS că „vrea să pună mâna pe putere cu orice preţ”. „De la începutul acestei ... Liderul CUB, Igor Munteanu – Campania electorală este marcată de un val de ură, acuzații și agresiune fără precedent The post Liderul CUB, Igor Munteanu – Campania electorală este marcată de un val de ură, acuzații și agresiune fără precedent appeared first on Politik.
13:00
SURSE: Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare”, ar putea rǎmâne fǎrǎ cetǎțenia românǎ # Politik
Autoritǎțile din România analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, șefa Partidului Moldova Mare, susțin sursele Euronews.ro. Deocamdatǎ, nu se ştie motivul pentru care aceasta ar putea rămâne fără cetǎțenie. Motivele pentru care se poate retrage cetățenia sunt prevăzute în legea 21/1991. „(1) Cetățenia română se poate retrage persoanei care: a) aflată în străinătate, se înrolează ... SURSE: Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare”, ar putea rǎmâne fǎrǎ cetǎțenia românǎ The post SURSE: Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare”, ar putea rǎmâne fǎrǎ cetǎțenia românǎ appeared first on Politik.
13:00
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, avertizat de CEC pentru încălcarea legislației electorale # Politik
Ministrul mediului, Sergiu Lazarencu, a fost avertizat de către Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale. Or acesta figurează pe lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare, transmite IPN. Decizia a fost luată ca urmare a unei reclamații depuse de Blocul electoral „Alternativa”, ... Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, avertizat de CEC pentru încălcarea legislației electorale The post Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, avertizat de CEC pentru încălcarea legislației electorale appeared first on Politik.
13:00
Renato Usatîi – Reconstrucția totală a CFM și egalarea salariaților întreprinderii cu bugetarii, una din prioritățile Partidului Nostru # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a declarat la o întâlnire cu alegătorii că reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” și egalarea salariaților CFM cu bugetarii pentru asigurarea plății salariilor la timp, este una din prioritățile formațiunii sale La noi s-au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub ... Renato Usatîi – Reconstrucția totală a CFM și egalarea salariaților întreprinderii cu bugetarii, una din prioritățile Partidului Nostru The post Renato Usatîi – Reconstrucția totală a CFM și egalarea salariaților întreprinderii cu bugetarii, una din prioritățile Partidului Nostru appeared first on Politik.
13:00
SURSE – Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia ar fi legată de o cercetare penală în România # Politik
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a fost suspendată, după ce s-a constatat că fostul lider democrat este cercetat și în România pentru falsificare de documente. Informația a fost confirmată de o sursă juridică grecească, citată de Reuters, potrivit căreia Plahotniuc a fost chemat să dea explicații în fața unui procuror grec. ... SURSE – Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia ar fi legată de o cercetare penală în România The post SURSE – Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia ar fi legată de o cercetare penală în România appeared first on Politik.
13:00
Demisie la Kremlin – Șeful adjunct al administrației prezidențiale, Dmitri Kozak a plecat din funcție # Politik
Dmitri Kozak a scris în weekend o cerere de demisie din funcția de șef adjunct al administrației președintelui Rusiei, Vladimir Putin, din proprie inițiativă. Potrivit uneia dintre surse, miercuri este planificată o întîlnire cu colectivul. Ambele surse afirmă că Kozak ia în considerare diferite propuneri de a trece în mediul de afaceri, relatează rbc. Kozak ... Demisie la Kremlin – Șeful adjunct al administrației prezidențiale, Dmitri Kozak a plecat din funcție The post Demisie la Kremlin – Șeful adjunct al administrației prezidențiale, Dmitri Kozak a plecat din funcție appeared first on Politik.
12:00
CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba ... CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 The post CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 appeared first on Politik.
12:00
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară scade de la 6,25% la 6,00%, potrivit unei decizii adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, reducerea ratei de bază se va reflecta treptat în dobânzi mai mici la credite, ceea ce va facilita accesul la finanțare atât pentru ... BNM relaxează politica de creditare – A redus rata de bază la 6% The post BNM relaxează politica de creditare – A redus rata de bază la 6% appeared first on Politik.
12:00
Datele Fiscului – Încasările din impozitul pe chirii au crescut în primele opt luni din 2025 # Politik
În perioada ianuarie-august 2025, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au constituit 60 milioane lei, în creștere cu 26,8% față de aceeași perioadă a anului 2024, anunță Serviciul Fiscal de Stat. În urma acțiunilor de conformare voluntară și informare, au fost identificate 1 205 persoane fizice ... Datele Fiscului – Încasările din impozitul pe chirii au crescut în primele opt luni din 2025 The post Datele Fiscului – Încasările din impozitul pe chirii au crescut în primele opt luni din 2025 appeared first on Politik.
12:00
În cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidate de prim-ministrul Dorin Recean, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a prezentat raportul privind utilizarea fondurilor destinate infrastructurii rutiere. Potrivit datelor, în primele șase luni ale anului 2025 au fost valorificate peste 1 miliard de lei pentru lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale. Suma reprezintă aproximativ ... Statul a utilizat doar 37% din banii pentru Fondul rutier, în 2025 The post Statul a utilizat doar 37% din banii pentru Fondul rutier, în 2025 appeared first on Politik.
17 septembrie 2025
22:20
Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției -Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni # Politik
Tentativele de a manipula procesul electoral sau de a pune în aplicare scenarii de fraudare a scrutinului prin excluderi arbitrare și presiuni instituționale riscă să alimenteze narațiunile promovate de Kremlin, acțiuni pe care Occidentul nu le acceptă. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care precizează că partenerii europeni au o poziție ... Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției -Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni The post Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției -Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni appeared first on Politik.
22:20
Reacția premierului Recean, după ce Grecia a anunţat că suspendă aducerea lui Plahotniuc -Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea # Politik
Premierul Dorin Recean a comentat amânarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, anunțată de autoritățile din Grecia. Într-o postare publicată pe Facebook, Recean a menţionat că va fi „investigat” modul în care Plahotniuc „a reuşit” să împiedice acest proces. „Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit ... Reacția premierului Recean, după ce Grecia a anunţat că suspendă aducerea lui Plahotniuc -Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea The post Reacția premierului Recean, după ce Grecia a anunţat că suspendă aducerea lui Plahotniuc -Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea appeared first on Politik.
17:00
Autoritățile elene au suspendat procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Procuratura Generală anunță că în urma deciziei inmisterului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele. Procuratura subliniază că, de la reținerea lui Plahotniuc pe teritoriul Greciei, la 22 ... ULTIMA ORĂ – Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată, anunță Procuratura Generală The post ULTIMA ORĂ – Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată, anunță Procuratura Generală appeared first on Politik.
16:20
ULTIMA ORĂ: CEC sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” # Politik
Comisia Electorală Centrală sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic”, notează newsmaker.md Decizia a fost luată în ședința din 17 septembrie, după ce CEC a constatat că partidul a beneficiat de finanțare ilegală în timpul campaniei electorale. „Sunt probate sută la sută aspectele de ... ULTIMA ORĂ: CEC sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” The post ULTIMA ORĂ: CEC sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” appeared first on Politik.
15:50
Peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Moldova eliminate de rețeaua TikTok # Politik
TikTok anunță că își intensifică eforturile în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Doar între 1 iulie și 9 septembrie, platforma a eliminat peste 4 500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligență artificială. Peste 96% din aceste materiale au fost eliminate proactiv, înainte ca utilizatorii ... Peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Moldova eliminate de rețeaua TikTok The post Peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Moldova eliminate de rețeaua TikTok appeared first on Politik.
15:50
Noi reguli de circulație în Grecia – Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice # Politik
Guvernul elen a adoptat o serie de măsuri de schimbare a Codului Rutier, pentru reducerea numărului accidentelor și a urmărilor deosebit de grave cauzate de conducerea periculoasă a vehiculelor. Legea 5209/2025 a intrat în vigoare în 13 septembrie. Nu este despre sancțiuni, spun autoritățile, ci despre monitorizare și prevenție. Pentru controale, poliția rutieră utilizează tehnologii ... Noi reguli de circulație în Grecia – Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice The post Noi reguli de circulație în Grecia – Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice appeared first on Politik.
15:10
Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, Octavian Iachimovschi și-a dat demisia – Cum și-a motivat plecarea din sistem # Politik
Unul din cei mai competenți procurori pleacă din sistem. Octavian Iachimovschi adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Acuzatorul, care instrumentează mai multe episoade din dosarul Frauda bancară, a confirmat, pentru TV8, informația. Întrebat care e motivul hotărârii, Iachimovschi nu a dat prea multe detalii, dar a ... Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, Octavian Iachimovschi și-a dat demisia – Cum și-a motivat plecarea din sistem The post Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, Octavian Iachimovschi și-a dat demisia – Cum și-a motivat plecarea din sistem appeared first on Politik.
15:10
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare. Reorganizarea introduce nivelul regional în structura Poliției, prin instituirea a trei direcții Nord, Centru și Sud. Astfel, Inspectoratul General al Poliției va avea o coordonare mai clară între nivelul central și cel local, cu delimitarea precisă a responsabilităților subdiviziunilor specializate, regionale și teritoriale. Regionalizarea creează ... Poliția din Moldova se regionalizează – Ce prevede proiectul aprobat de Guvern The post Poliția din Moldova se regionalizează – Ce prevede proiectul aprobat de Guvern appeared first on Politik.
15:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Prețul mediu ponderat estimat a fost publicat de Energocom, compania de stat care se ocupă de achiziția gazelor. Pe baza acestor date, ANRE va face calculele ... Ministrul Energiei amite o scădere a tarifelor la gaz, dar decizia aparține ANRE The post Ministrul Energiei amite o scădere a tarifelor la gaz, dar decizia aparține ANRE appeared first on Politik.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.