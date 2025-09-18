Moldova pregătită pentru sezonul rece – Recean – 90% din necesarul de gaze este acoperit

15:10

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru spune că justiția a primit indicații să amâne după alegeri anularea ordonanței prin care el fost scos de sub urmărire penală „Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare a ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală, a fost atacată la Curtea de Apel. Cei „galbeni" au ... Renato Usatîi – Pentru a ma șantaja guvernarea a amânat, după alegeri, anularea ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală