Moldova pregătită pentru sezonul rece – Recean – 90% din necesarul de gaze este acoperit
Politik, 18 septembrie 2025 20:20
Moldova se pregătește de intrarea în sezonul rece. Procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează să fie lansate până la 30 septembrie, iar în prezent se desfășoară etapa de precalificare a participanților, potrivit infromațiilor Guvernului.Consumul estimat pentru malul drept al Nistrului în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 este de 2,8 miliarde kWh.
UE avansează spre eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova # Politik
Consiliul Uniunii Europene a decis poziția pe care UE o va adopta în Comitetul de Asociere UE–Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite produse agricole moldovenești care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt încă liberalizate.
Renato Usatîi – Partidul Nostru va revizui toate contractele și legislația privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară # Politik
Partidul Nostru va insista asupra revizuirii tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară. Formațiunea menționează că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice din Republica Moldova sunt date în arendă. Chiar și un obiect strategic – Lacul de acumulare Ghidighici, important pentru asigurarea Chișinăului cu apă în caz de urgență, este arendat.
Franța paralizată – Sute de mii de oameni au ieșit în stradă – În unele orașe protestele au devenit violente # Politik
Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciştii şi personalul spitalelor din Franţa au intrat în grevă joi și au ieșit în stradă să protesteze față de reducerile bugetare. Autoritățile franceze au anunțat joi la prânz că la proteste participă aproximativ 200.000 de oameni. Însă liderii de sindicat prezintă o cifră dublă, potrivit Le Figaro.
Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri # Politik
Reprezentanții Tiraspolului în Comisia Unificată de Control (CUC) acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi inițiat intenționat reparațiile a șapte poduri peste Nistru înaintea alegerilor parlamentare, cu scopul de a împiedica circulația cetățenilor. Pe de altă parte, reprezentanții Biroului politici de reintegrare de la Chișinău au declarat pentru NewsMaker că aceste lucrări au scopul de a asigura siguranța circulației.
Inflația anuală în Republica Moldova a continuat trendul descendent în luna august 2025, coborând la 7,3%, în scădere cu 0,6 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Rata se menține totuși peste limita superioară a intervalului țintit de 5% ±1,5 p.p. BNM precizează că evoluția lunii august a fost influențată de scăderea prețurilor la produsele alimentare.
Polonia va menține închisă frontiera cu Belarus, pe termen nedeterminat, din motive de securitate # Politik
Frontiera dintre Polonia și Belarus rămâne închisă până la noi ordine, a anunțat în data de joi Agenția Națională Transport Auto (ANTA), citând decizia autorităților poloneze. Măsura este motivată de riscurile de securitate apărute în contextul exercițiilor militare ruso-belaruse. Potrivit comunicărilor oficiale, restricția va fi menținută până la o nouă notificare. Reprezentanții Poloniei au precizat că decizia a fost luată din motive de securitate.
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că, începând cu 12 octombrie curent, Uniunea Europeană introduce noul sistem electronic de control la frontiera externă a spațiului Schengen (EES). Potrivit comunicatului oficial al Comisiei Europene, implementarea noului sistem se va realiza treptat, pe o perioadă de șase luni, la nivelul tuturor statelor membre.
RISE Moldova a conturat profilul unuia dintre cei mai vizibili candidați PAS la parlamentarele din 28 septembrie – actualul vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care gestionează unul dintre cele mai mari bugete ale statului. Drumul său profesional și politic e marcat de contraste. Deși a urmat studii la Școala Superioară Militar-Politică, averea sa a crescut semnificativ după intrarea în politică.
Interpretare a Curții Constituționale – Un judecător constituțional poate avea două mandate consecutive a câte șase ani # Politik
Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea care contesta dreptul unui judecător constituțional de a deține două mandate consecutive, a anunțat, joi, 18 septembrie, Domnica Manole, președintele Înaltei Curți. Aceasta a fost înaintată în luna august de către deputatul Gaik Vartanean, din partea Partidului „Mișcarea Alternativă Națională", după ce, în această vară, trei judecători constituționali au fost reconfirmați pentru un nou mandat.
Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia # Politik
Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative. „Înainte de a ne putea angaja în totalitate, trebuie să avem condiţiile potrivite – altfel riscăm să ne afectăm economia", au declarat oficialii.
MAE – Centrul Cultural rus din Chișinău își va sista activitatea, odată cu finalizarea procedurii de denunțare a tratatului # Politik
Centrul rus Cultural din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a tratatului bilateral.
PAS a prezentat o listă cu șapte „pericole reale” în cazul unei eventuale victorii la parlamentare a forțelor de stânga # Politik
Partidul de guvernământ (PAS) a prezentat o listă cu șapte „pericole reale" în cazul unei eventuale victorii a forțelor pro-Kremlin. Formațiunea susține că alegătorii vor decide, în zece zile, între două opțiuni: fie predau țara Rusiei, fie asigură continuarea parcursului european. Pentru a ilustra mesajul, PAS a organizat un vot simbolic, cu două urne: una marcată cu steagul UE, alta cu steagul Rusiei.
Liderul CUB, Igor Munteanu – Campania electorală este marcată de un val de ură, acuzații și agresiune fără precedent # Politik
Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB),Igor Munteanu, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care critică dur Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Acesta denunță acte de intimidare și manipulare împotriva formațiunii pe care o conduce şi acuză PAS că „vrea să pună mâna pe putere cu orice preţ". „De la începutul acestei campanii, am fost martorii unui val de ură, acuzații și agresiune fără precedent."
SURSE: Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare”, ar putea rǎmâne fǎrǎ cetǎțenia românǎ # Politik
Autoritǎțile din România analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, șefa Partidului Moldova Mare, susțin sursele Euronews.ro. Deocamdatǎ, nu se ştie motivul pentru care aceasta ar putea rămâne fără cetǎțenie. Motivele pentru care se poate retrage cetățenia sunt prevăzute în legea 21/1991. „(1) Cetățenia română se poate retrage persoanei care: a) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat străin fără acordul autorităților române."
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, avertizat de CEC pentru încălcarea legislației electorale # Politik
Ministrul mediului, Sergiu Lazarencu, a fost avertizat de către Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale. Or acesta figurează pe lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare, transmite IPN. Decizia a fost luată ca urmare a unei reclamații depuse de Blocul electoral „Alternativa".
Renato Usatîi – Reconstrucția totală a CFM și egalarea salariaților întreprinderii cu bugetarii, una din prioritățile Partidului Nostru # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a declarat la o întâlnire cu alegătorii că reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei" și egalarea salariaților CFM cu bugetarii pentru asigurarea plății salariilor la timp, este una din prioritățile formațiunii sale. "La noi s-au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de ajutoare sociale, dar nu s-au găsit bani pentru CFM."
SURSE – Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia ar fi legată de o cercetare penală în România # Politik
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a fost suspendată, după ce s-a constatat că fostul lider democrat este cercetat și în România pentru falsificare de documente. Informația a fost confirmată de o sursă juridică grecească, citată de Reuters, potrivit căreia Plahotniuc a fost chemat să dea explicații în fața unui procuror grec.
Demisie la Kremlin – Șeful adjunct al administrației prezidențiale, Dmitri Kozak a plecat din funcție # Politik
Dmitri Kozak a scris în weekend o cerere de demisie din funcția de șef adjunct al administrației președintelui Rusiei, Vladimir Putin, din proprie inițiativă. Potrivit uneia dintre surse, miercuri este planificată o întîlnire cu colectivul. Ambele surse afirmă că Kozak ia în considerare diferite propuneri de a trece în mediul de afaceri, relatează rbc. Kozak a ocupat funcția de șef adjunct al administrației prezidențiale din 2008.
CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba ucraineană și 2 243 în limba bulgară.
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară scade de la 6,25% la 6,00%, potrivit unei decizii adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, reducerea ratei de bază se va reflecta treptat în dobânzi mai mici la credite, ceea ce va facilita accesul la finanțare atât pentru populație, cât și pentru companii.
Datele Fiscului – Încasările din impozitul pe chirii au crescut în primele opt luni din 2025 # Politik
În perioada ianuarie-august 2025, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au constituit 60 milioane lei, în creștere cu 26,8% față de aceeași perioadă a anului 2024, anunță Serviciul Fiscal de Stat. În urma acțiunilor de conformare voluntară și informare, au fost identificate 1 205 persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile.
În cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidate de prim-ministrul Dorin Recean, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a prezentat raportul privind utilizarea fondurilor destinate infrastructurii rutiere. Potrivit datelor, în primele șase luni ale anului 2025 au fost valorificate peste 1 miliard de lei pentru lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale. Suma reprezintă aproximativ 37% din bugetul alocat pentru întregul an.
Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției -Scenariile de fraudare la alegeri nu vor fi tolerate de partenerii europeni # Politik
Tentativele de a manipula procesul electoral sau de a pune în aplicare scenarii de fraudare a scrutinului prin excluderi arbitrare și presiuni instituționale riscă să alimenteze narațiunile promovate de Kremlin, acțiuni pe care Occidentul nu le acceptă. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care precizează că partenerii europeni au o poziție clară împotriva o
Reacția premierului Recean, după ce Grecia a anunţat că suspendă aducerea lui Plahotniuc -Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea # Politik
Premierul Dorin Recean a comentat amânarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, anunțată de autoritățile din Grecia. Într-o postare publicată pe Facebook, Recean a menţionat că va fi „investigat” modul în care Plahotniuc „a reuşit” să împiedice acest proces. „Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit ... Reacția premierului Recean, după ce Grecia a anunţat că suspendă aducerea lui Plahotniuc -Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea The post Reacția premierului Recean, după ce Grecia a anunţat că suspendă aducerea lui Plahotniuc -Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea appeared first on Politik.
Autoritățile elene au suspendat procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Procuratura Generală anunță că în urma deciziei inmisterului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele. Procuratura subliniază că, de la reținerea lui Plahotniuc pe teritoriul Greciei, la 22 ... ULTIMA ORĂ – Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată, anunță Procuratura Generală The post ULTIMA ORĂ – Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată, anunță Procuratura Generală appeared first on Politik.
ULTIMA ORĂ: CEC sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” # Politik
Comisia Electorală Centrală sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic”, notează newsmaker.md Decizia a fost luată în ședința din 17 septembrie, după ce CEC a constatat că partidul a beneficiat de finanțare ilegală în timpul campaniei electorale. „Sunt probate sută la sută aspectele de ... ULTIMA ORĂ: CEC sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” The post ULTIMA ORĂ: CEC sesizează ministerul Justiției și cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” care participă la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” appeared first on Politik.
Peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Moldova eliminate de rețeaua TikTok # Politik
TikTok anunță că își intensifică eforturile în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Doar între 1 iulie și 9 septembrie, platforma a eliminat peste 4 500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligență artificială. Peste 96% din aceste materiale au fost eliminate proactiv, înainte ca utilizatorii ... Peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Moldova eliminate de rețeaua TikTok The post Peste 4.500 de materiale cu dezinformare ce vizează alegerile parlamentare din Moldova eliminate de rețeaua TikTok appeared first on Politik.
Noi reguli de circulație în Grecia – Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice # Politik
Guvernul elen a adoptat o serie de măsuri de schimbare a Codului Rutier, pentru reducerea numărului accidentelor și a urmărilor deosebit de grave cauzate de conducerea periculoasă a vehiculelor. Legea 5209/2025 a intrat în vigoare în 13 septembrie. Nu este despre sancțiuni, spun autoritățile, ci despre monitorizare și prevenție. Pentru controale, poliția rutieră utilizează tehnologii ... Noi reguli de circulație în Grecia – Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice The post Noi reguli de circulație în Grecia – Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice appeared first on Politik.
Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, Octavian Iachimovschi și-a dat demisia – Cum și-a motivat plecarea din sistem # Politik
Unul din cei mai competenți procurori pleacă din sistem. Octavian Iachimovschi adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Acuzatorul, care instrumentează mai multe episoade din dosarul Frauda bancară, a confirmat, pentru TV8, informația. Întrebat care e motivul hotărârii, Iachimovschi nu a dat prea multe detalii, dar a ... Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, Octavian Iachimovschi și-a dat demisia – Cum și-a motivat plecarea din sistem The post Adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupţie, Octavian Iachimovschi și-a dat demisia – Cum și-a motivat plecarea din sistem appeared first on Politik.
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare. Reorganizarea introduce nivelul regional în structura Poliției, prin instituirea a trei direcții Nord, Centru și Sud. Astfel, Inspectoratul General al Poliției va avea o coordonare mai clară între nivelul central și cel local, cu delimitarea precisă a responsabilităților subdiviziunilor specializate, regionale și teritoriale. Regionalizarea creează ... Poliția din Moldova se regionalizează – Ce prevede proiectul aprobat de Guvern The post Poliția din Moldova se regionalizează – Ce prevede proiectul aprobat de Guvern appeared first on Politik.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Prețul mediu ponderat estimat a fost publicat de Energocom, compania de stat care se ocupă de achiziția gazelor. Pe baza acestor date, ANRE va face calculele ... Ministrul Energiei amite o scădere a tarifelor la gaz, dar decizia aparține ANRE The post Ministrul Energiei amite o scădere a tarifelor la gaz, dar decizia aparține ANRE appeared first on Politik.
Guvernul de la Chișinău apelează la sprijinul SUA – Moldova va construi pe banii americani linia energetică Strășeni – Gutinaș # Politik
Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România). Noua conexiune, de 190 km, va lega Moldova de rețeaua europeană și, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești, care va fi finalizată în acest an, și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, marchează ... Guvernul de la Chișinău apelează la sprijinul SUA – Moldova va construi pe banii americani linia energetică Strășeni – Gutinaș The post Guvernul de la Chișinău apelează la sprijinul SUA – Moldova va construi pe banii americani linia energetică Strășeni – Gutinaș appeared first on Politik.
Discuții avansate despre achiziția Portului Giurgiulești de către România – Premierul Ilie Bolojan, a discutat cu BERD despre o posibilă tranzacție # Politik
Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD),condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est, pentru a discuta despre achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (APM),controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor (80% din capital),a ... Discuții avansate despre achiziția Portului Giurgiulești de către România – Premierul Ilie Bolojan, a discutat cu BERD despre o posibilă tranzacție The post Discuții avansate despre achiziția Portului Giurgiulești de către România – Premierul Ilie Bolojan, a discutat cu BERD despre o posibilă tranzacție appeared first on Politik.
Președintele Sandu a semnat decretul privind structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat în data de 16 septembrie un decret care aprobă structura și numărul maxim de angajați ai Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM). Decretul stabilește că STRATCOM va putea avea până la 29 de angajați, iar directorul centrului va avea la dispoziție o lună pentru a ... Președintele Sandu a semnat decretul privind structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării The post Președintele Sandu a semnat decretul privind structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Pentru a ma șantaja guvernarea a amânat, după alegeri, anularea ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală # Politik
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru spune că justiția a primit indicații să amâne după alegeri anularea ordonanței prin care el fost scos de sub urmărire penală „Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare a ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală, a fost atacată la Curtea de Apel. Cei „galbeni” au ... Renato Usatîi – Pentru a ma șantaja guvernarea a amânat, după alegeri, anularea ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală The post Renato Usatîi – Pentru a ma șantaja guvernarea a amânat, după alegeri, anularea ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală appeared first on Politik.
Începând cu 22 septembrie 2025, toate camioanele – încărcate sau fără marfă – care intenționează să plece din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni se pot programa în rândul electronic. Transportatorii își pot selecta din timp ora dorită pentru traversare, iar cu 30 de minute înainte de intervalul rezervat trebuie să se prezinte în parcarea ... Rând electronic pentru camioane la PTF Leușeni, începând cu 22 septembrie The post Rând electronic pentru camioane la PTF Leușeni, începând cu 22 septembrie appeared first on Politik.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare prestate de Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni”. Tariful pentru apă potabilă va fi de 39,38 lei/m³, cu 3,01 lei/m³ mai mult decât anterior, iar tariful pentru canalizare va fi de 25,27 lei/m³, în creștere cu 0,71 ... ANRE a decis – Tarifele pentru apă și canalizare în Dondușeni vor fi majorate The post ANRE a decis – Tarifele pentru apă și canalizare în Dondușeni vor fi majorate appeared first on Politik.
UE ar putea renunța defintiv la gazul rusesc – SUA pregătite să asigure volume suficiente pentru piața europeană # Politik
Uniunea Europeană ar putea elimina treptat gazul rusesc în 6–12 luni, înlocuindu-l cu gaz natural lichefiat (LNG) din Statele Unite, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright, pentru Reuters, după întâlniri cu responsabili europeni din sector. Oficialul a precizat că Washingtonul este pregătit să asigure volume suficiente pentru piața UE. Wright s-a întâlnit joi ... UE ar putea renunța defintiv la gazul rusesc – SUA pregătite să asigure volume suficiente pentru piața europeană The post UE ar putea renunța defintiv la gazul rusesc – SUA pregătite să asigure volume suficiente pentru piața europeană appeared first on Politik.
Scenarii la MAI – Soțul candidatei PAS, Ludmila Catlabuga, unul dintre coordonatorii extrădării lui Plahotniuc # Politik
Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc de operațiunea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Canalul de Telegram Observatorul notează că echipa de ofițeri ar fi fost deja detașată în Grecia, iar fostul lider al Partidului Democrat urmează să fie adus joi, 18 septembrie, nu pe 25 septembrie cum anunțau anterior autoritățile. Mai mult, ... Scenarii la MAI – Soțul candidatei PAS, Ludmila Catlabuga, unul dintre coordonatorii extrădării lui Plahotniuc The post Scenarii la MAI – Soțul candidatei PAS, Ludmila Catlabuga, unul dintre coordonatorii extrădării lui Plahotniuc appeared first on Politik.
Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei – Naționala traversează o perioadă dificilă, însă împreună putem schimba lucrurile spre bine # Politik
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal a aprobat, marți, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei, notează FMF Lilian Popescu s-a născut la 15 noiembrie 1973, în satul Fălești Noi, raionul Fălești. A debutat în fotbalul mare la formația Cristalul Fălești. A ... Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei – Naționala traversează o perioadă dificilă, însă împreună putem schimba lucrurile spre bine The post Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei – Naționala traversează o perioadă dificilă, însă împreună putem schimba lucrurile spre bine appeared first on Politik.
Biroul politici de reintegrare – 2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Politik
2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Datele au fost prezentate de Biroul politici de reintegrare, care a atras atenția asupra evoluțiilor pozitive, dar și a dificultăților cu care se confruntă școlile cu predare în limba română de pe malul stâng al Nistrului. Potrivit BPR, creșterea numărului de ... Biroul politici de reintegrare – 2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană The post Biroul politici de reintegrare – 2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană appeared first on Politik.
Fondurile deținute de Vlah, Valico și Buimistru, blocate de Fisc – Deciziile, publicate în Monitorul Oficial # Politik
Serviciul Fiscal de Stat a blocat fondurile deținute de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru. Acestea au fost blocate în baza deciziei din 5 septembrie a Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Deciziile SFS au fost publicate în Monitorul Oficial. Potrivit ordinelor semnate de directoarea SFS, Olga Golban, documentele oficiale prevăd suspendarea ... Fondurile deținute de Vlah, Valico și Buimistru, blocate de Fisc – Deciziile, publicate în Monitorul Oficial The post Fondurile deținute de Vlah, Valico și Buimistru, blocate de Fisc – Deciziile, publicate în Monitorul Oficial appeared first on Politik.
CEC – Peste 860 de mii de buletine de vot expediate în diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că buletinele de vot destinate cetățenilor Republicii Moldova din străinătate au fost tipărite și sunt pregătite pentru distribuire. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost tipărite 864.300 de buletine de vot pentru cele 297 de secții de votare organizate peste hotare. Luni, 15 septembrie, la Tipografia Centrală, întregul ... CEC – Peste 860 de mii de buletine de vot expediate în diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie The post CEC – Peste 860 de mii de buletine de vot expediate în diaspora la alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
Moldova şi-a asigurat peste 90% din consumul de gaze pentru 2025–2026 – Preţul estimat de Energocom # Politik
Energocom estimează un preț mediu de 410 EUR/1000 m³ pentru gazele achiziționate în anul 2025–2026, sumă care include și costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova. Pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, Energocom a anunțat că a contractat deja aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze ... Moldova şi-a asigurat peste 90% din consumul de gaze pentru 2025–2026 – Preţul estimat de Energocom The post Moldova şi-a asigurat peste 90% din consumul de gaze pentru 2025–2026 – Preţul estimat de Energocom appeared first on Politik.
Trei forțe politice ar urma să accedă în viitorul Parlament, potrivit unui sondaj realizat de comunitatea Watchdog.md şi Centrul de cercetări sociologice CBS Research, prezentat marţi, 16 septembrie. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS),actuala formațiune de guvernământ, Blocul electoral „Patriotic” (BEP) și Partidul Nostru (PN). Conform datelor sondajului: PAS, condus de Igor Grosu, ... Sondaj – Două partide și un bloc electoral ar accede în viitorul Parlament The post Sondaj – Două partide și un bloc electoral ar accede în viitorul Parlament appeared first on Politik.
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc, în aprilie 2009, reținut de mascați – Ar fi membru al grupării „Şor” # Politik
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru că l-ar fi omorât pe Valeriu Boboc în timpul protestelor din 7 aprilie 2009, a fost reținut marți dimineață, 16 septembrie, de către oamenii legii. La domiciliul său au descins mascații Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, potrivit surselor PulsMedia.MD. Informațiile obținute de Ziarul de Gardă arată că Perju folosea ... Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc, în aprilie 2009, reținut de mascați – Ar fi membru al grupării „Şor” The post Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc, în aprilie 2009, reținut de mascați – Ar fi membru al grupării „Şor” appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – priorități ale Partidului Nostru # Politik
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru a declarat la o întâlnire electorală că formațiunea sa își propune realizarea mai multor priorități economice. Printre acestea spune politicianul ar fi construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului „Toate țările bogate împrumută bani. Doar că atunci când împrumuți – o parte ... Renato Usatîi – Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – priorități ale Partidului Nostru The post Renato Usatîi – Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – priorități ale Partidului Nostru appeared first on Politik.
Procurorii au solicitat judecătorilor să examineze dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc separat de cel al bancherilor acuzați de complicitate la „furtul miliardului”, în contextul extrădării oligarhului din Grecia. Cazurile au fost conexate în 2024. Pe 15 septembrie, la Judecătoria Buiucani a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc și al foștilor conducători ai Băncii ... Procurorii cer ca Vladimir Plahotniuc să să fie judecat separat în dosarul frauda bancară The post Procurorii cer ca Vladimir Plahotniuc să să fie judecat separat în dosarul frauda bancară appeared first on Politik.
Începând din 12 octombrie 2025, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen. Potrivit Poliției de Frontieră, EES nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid și sigur de verificare, înlocuind treptat ștampilarea ... România va introduce un nou sistem modern de control la frontiera Schengen The post România va introduce un nou sistem modern de control la frontiera Schengen appeared first on Politik.
