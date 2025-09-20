Renato Usatîi – Partidul Nostru propune un nou model de afaceri, cetățeanul vine cu ideea, iar statul garantează finanțarea

18:20

Reprezentanții Tiraspolului în Comisia Unificată de Control (CUC) acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi inițiat intenționat reparațiile a șapte poduri peste Nistru înaintea alegerilor parlamentare, cu scopul de a împiedica circulația cetățenilor. Pe de altă parte, reprezentanții Biroului politici de reintegrare de la Chișinău au declarat pentru NewsMaker că aceste lucrări au scopul ... Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri