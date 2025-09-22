„Huliganism agravat” – pedeapsă cu suspendare și amendă pentru atacatorii muzicanți de la Soroca
Subiectul Zilei, 22 septembrie 2025 18:00
În noaptea de 19 august, în jurul orei 03:00, o ieșire nocturnă la o benzinărie situată la marginea orașului Soroca s-a transformat într-un scandal violent. Trei muzicanți care își încheiaseră programul la o terasă au fost invitaţi să cânte pentru un grup de prieteni la benzinărie. Din senin, un alt grup de tineri, aflaţi sub […] Articolul „Huliganism agravat” – pedeapsă cu suspendare și amendă pentru atacatorii muzicanți de la Soroca apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
18:00
„Huliganism agravat” – pedeapsă cu suspendare și amendă pentru atacatorii muzicanți de la Soroca # Subiectul Zilei
În noaptea de 19 august, în jurul orei 03:00, o ieșire nocturnă la o benzinărie situată la marginea orașului Soroca s-a transformat într-un scandal violent. Trei muzicanți care își încheiaseră programul la o terasă au fost invitaţi să cânte pentru un grup de prieteni la benzinărie. Din senin, un alt grup de tineri, aflaţi sub […] Articolul „Huliganism agravat” – pedeapsă cu suspendare și amendă pentru atacatorii muzicanți de la Soroca apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Bălți: Locatarii unui bloc de 53 de apartamente vor avea facturi mai mici datorită renovărilor FEERM # Subiectul Zilei
Un bloc multietajat cu 53 de apartamente din municipiul Bălți urmează să fie primul din nordul țării reabilitat energetic prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM). Lucrările, ce vor demara în perioada următoare, au scopul de a reduce pierderile de căldură, de a îmbunătăți confortul termic al locuințelor și de a diminua costurile […] Articolul Bălți: Locatarii unui bloc de 53 de apartamente vor avea facturi mai mici datorită renovărilor FEERM apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
17:30
Președintele partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a acuzat, într-o postare publică, că regimul PAS ar pregăti o fraudă masivă la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit liderului formațiunii, schema ar include blocarea secțiilor de vot, folosirea buletinelor pregătite din timp, ștampilarea buletinelor neutilizate și chiar utilizarea voturilor persoanelor decedate. Victoria Furtună a afirmat că, […] Articolul Liderul „Moldova Mare” cheamă cetățenii la vot: „Nu deveniți complicii PAS” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
17:10
Crimă șocantă în raionul Drochia: Parohul localității suspectat că a omorât o bătrână # Subiectul Zilei
Un caz șocant a avut loc în satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia, pe 20 septembrie 2025, când o femeie de 86 de ani a fost găsită moartă în locuința sa. Poliția a constatat prezența unor leziuni pe corpul victimei și a inițiat o anchetă pentru a stabili cauzele decesului. În urma investigațiilor, autoritățile l-au identificat […] Articolul Crimă șocantă în raionul Drochia: Parohul localității suspectat că a omorât o bătrână apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Copil din Rîbnița spitalizat după ce a înghițit șase pastile: o lecție despre pericolele neatenției # Subiectul Zilei
Un incident nefericit a avut loc în Rîbnița, unde un copil a fost spitalizat după ce a înghițit șase pastile de bromhexină. Se pare că mama sa, în vârstă de 26 de ani, îl trata pe băiat cu acest medicament. În momentul în care a ieșit în bucătărie pentru a aduce apă, a lăsat blisterul […] Articolul Copil din Rîbnița spitalizat după ce a înghițit șase pastile: o lecție despre pericolele neatenției apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Blocul Electoral ALTERNATIVA îndeamnă cetățenii să transforme ziua de 28 septembrie în cel mai mare protest democratic, exprimat prin vot. Reprezentanții formațiunii afirmă că oamenii pot sancționa guvernarea PAS chiar în cabina de vot, „unde nu-i vede nimeni”. „Votul de protest împotriva PAS este frica lor cea mai mare”, declară liderii blocului. Totodată, ALTERNATIVA condamnă […] Articolul Blocul ALTERNATIVA acuză PAS că a sărăcit țara în 4 ani de guvernare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
16:00
Un accident în lanț a avut loc în dimineața zilei de 22 septembrie 2025, pe strada Nicolae Testemițanu din municipiul Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, cel puțin patru vehicule au fost implicate în coliziune. Imaginile video distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care un automobil schimbă banda de deplasare și intră în coliziune cu două […] Articolul Momentul impactului: Accident în lanț surprins pe o stradă din Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Familia Greceanîi: vile de milioane, pașaport rusesc și posibile conflicte de interese # Subiectul Zilei
O investigație jurnalistică recentă scoate la lumină detalii controversate privind averea și legăturile politice ale familiei Greceanîi. Se arată că Oxana Greceanîi, fiica Zinaidei Greceanîi, a obținut pașaport rusesc în perioada în care activa la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în timp ce mama ei deținea funcții importante în stat. În plus, s-au făcut […] Articolul Familia Greceanîi: vile de milioane, pașaport rusesc și posibile conflicte de interese apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
O tânără din Soroca este judecată după ce a refuzat să se supună testării alcoolscopice în urma unui incident rutier. Autoritățile au deschis un dosar în care se investighează circumstanțele refuzului și posibilele consecințe legale. Refuzul testării alcoolscopice este considerat o încălcare gravă a legislației rutiere, iar persoanele care nu respectă această obligație riscă sancțiuni […] Articolul Refuzul testării alcoolscopice aduce probleme unei tinere din Soroca apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Artistul Ilie Maxian a oferit o lecție de omenie și respect în drum spre Soroca, unde a fost martor la o scenă aparent banală, dar profund semnificativă. Pe marginea drumului, a observat două femei care transportau torbe voluminoase și, fără să ezite, a oprit și le-a întrebat dacă au nevoie de ajutor. Una dintre femei […] Articolul Ilie Maxian, gest simplu și frumos: a ajutat două femei cu torbe grele apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
13:50
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des […] Articolul Renato Usatîi: Cel puțin 50% din produsele din magazine să fie moldovenești apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Acțiune de weekend: patru persoane reținute de carabinieri pentru infracțiuni diverse # Subiectul Zilei
În weekend, carabinierii din Direcția Regională „Centru” au desfășurat acțiuni operative care s-au soldat cu reținerea mai multor persoane căutate de autorități. Una dintre intervenții a vizat o femeie de 24 de ani, depistată pe bulevardul Decebal, care figura în evidențele poliţiei pentru pungășie. Totodată, pe Șoseaua Muncești, un bărbat de 38 de ani a […] Articolul Acțiune de weekend: patru persoane reținute de carabinieri pentru infracțiuni diverse apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Un incident violent a avut loc în cartierul Telecentru din capitală, unde un tânăr a fost lovit atât cu mâinile, cât și cu picioarele de un agent de pază al companiei Bercut. Imaginile video ale altercației surprind momentul în care tânărul și agentul de pază se află într‑un conflict verbal, care escaladează în agresiune fizică. […] Articolul Tânăr agresat de agent de pază în Telecentru: Poliția declanșează proces penal apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Incendiu devastator în centrul Strasbourgului: o viață pierdută, alți cetățeni afectați # Subiectul Zilei
Un incendiu violent a izbucnit într‑un apartament situat în centrul orașului Strasbourg, soldat cu moartea unei persoane și cu victime multiple. Situația a creat panică printre locatari, pompierii intervenind de urgență pentru stingerea focului. Potrivit autorităților locale, incendiul s‑a propagat rapid, fiind influențat, probabil, de factori precum ventilarea insuficientă și materialele inflamabile din interior. Victima, […] Articolul Incendiu devastator în centrul Strasbourgului: o viață pierdută, alți cetățeni afectați apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
O moldoveancă arestată în Italia pentru violenţă domestică: soţul și copiii agresaţi # Subiectul Zilei
O femeie originară din Republica Moldova a fost arestată în Italia după ce a fost acuzată că şi‑a agresat fizic soţul şi copiii. Incidentul a ieşit la iveală în urma unei plângeri telefonice, iar autorităţile locale au intervenit rapid pentru a asigura protecţia victimelor. Conform primelor informaţii, conflictele au escaladat în locuinţa familiei, unde femeia […] Articolul O moldoveancă arestată în Italia pentru violenţă domestică: soţul și copiii agresaţi apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
11:30
Peste 100 de persoane vizate în perchezițiile de amploare pentru pregătirea destabilizărilor # Subiectul Zilei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu procurorii PCCOCS, forțele speciale BPDS „Fulger” și angajații Serviciului de Informații și Securitate, au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară. Operațiunea vizează peste 100 de persoane suspectate de pregătirea unor dezordini și destabilizări în masă. Potrivit poliției, ancheta are ca obiect un […] Articolul Peste 100 de persoane vizate în perchezițiile de amploare pentru pregătirea destabilizărilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Ion Ceban îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot pe 28 septembrie, subliniind că majoritatea moldovenilor nu mai doresc să vadă PAS la guvernare. „70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la putere. Cetățenii vor da un vot masiv de protest, iar ei știu acest lucru. PAS știe că nu va obține majoritatea […] Articolul Ion Ceban: „Vom apăra fiecare vot pe 28 septembrie” apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Replici tensionate între Sandu și adjunctul lui Gutul: „Voi îi folosiți pe acești oameni” # Subiectul Zilei
Într‑o dispută publică recentă, președinta Maia Sandu l‑a acuzat pe adjunctul lui Gutul că folosește oamenii simpli în scopuri politice, reproșându‑i exploatarea suferințelor și temerilor populației. Declarația a venit în contextul unor critici aduse guvernării și amplificării mesajelor care polarizează comunitățile. Potrivit Sandu, există riscul ca discursurile politice să devină arme de manipulare, dacă liderii […] Articolul Replici tensionate între Sandu și adjunctul lui Gutul: „Voi îi folosiți pe acești oameni” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Un general rus de rang înalt care a condus operaţiuni în Ucraina, demis din funcţie # Subiectul Zilei
General‑colonelul Alexander Lapin, cunoscut pentru rolul său în primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis recent din serviciul militar. La 61 de ani, Lapin a condus Districtul Militar Central şi gruparea „Centru” în zonele de conflict din Ucraina, iar mai târziu a preluat comanda Districtului Militar Leningrad şi gruparea „Nord”. Surse neconfirmate spun […] Articolul Un general rus de rang înalt care a condus operaţiuni în Ucraina, demis din funcţie apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Rezina: Accident mortal cu ATV-ul – un adolescent a intrat pe contrasens și a murit # Subiectul Zilei
Un accident grav de circulație a avut loc duminică, în jurul orei 11:00, pe traseul local L-206 din raionul Rezina, soldat cu moartea unui minor în vârstă de 16 ani. Potrivit poliției, adolescentul conducea un ATV fără a deține permis de conducere. Într-o curbă periculoasă, tânărul a pierdut controlul vehiculului și a pătruns pe contrasens, […] Articolul Rezina: Accident mortal cu ATV-ul – un adolescent a intrat pe contrasens și a murit apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
09:30
În Republica Moldova, separarea oficială dintre stat și religie este pusă sub semnul întrebării de predicile cu accente politice tot mai frecvente susținute de clerici. Deși legislația interzice implicarea bisericii în campanii electorale, clericii și câteva canale media religioase transformă credința într-un instrument de manipulare politică. Mesaje care avertizează asupra „pierderii identității culturale”, critică relația […] Articolul Clericii, mesajele online și campania electorală: linia fină a predicilor politic apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Ambasadorul Japoniei la Chişinău, Yamada Yoichiro, susţine că Republica Moldova nu trebuie judecată doar după indicatorii economici oficiali precum PIB-ul pe cap de locuitor. Deşi Moldova se află printre ţările cu cele mai mici venituri pe cap de locuitor în Europa, ambasadorul spune că realitatea de zi cu zi arată altceva: clădiri rezidențiale impunătoare, maşini […] Articolul Ambasadorul Japoniei: Moldova are potenţial – nu este doar o ţară săracă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
22:50
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a continuat campania electorală în sectorul Rîșcani, prezentat drept un exemplu de reușită în administrația locală. Liderii formațiunii susțin că modelul aplicat aici – un sector curat, bine îngrijit și prietenos pentru familii – poate fi extins la nivelul întregii țări, dacă pe 28 septembrie cetățenii aleg o echipă de profesioniști. Articolul ALTERNATIVA: „Pe 28 septembrie, schimbarea începe cu votul vostru” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
13:20
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de peste 77.000 de persoane. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, unde s-au înregistrat peste 24.000 de treceri, urmat de Leușeni, cu aproape 9.000 de traversări, Sculeni – peste 8.000, Palanca – peste 6.000 […] Articolul Situația la frontieră: Peste 77.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Reprezentanții Blocului Electoral ALTERNATIVA au anunțat că, doar în ultimele două zile, echipele formațiunii au mers în 180 de localități din întreaga țară pentru a discuta cu cetățenii. „Suntem alături de oameni. Știm ce așteptări au și putem să facem ca lucrurile să se miște în toată țara. Pe 28 septembrie ieșim cu toții la […] Articolul Ceban: „Știm ce așteptări au oamenii și putem schimba lucrurile” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, dar a reușit să câștige încrederea cetățenilor prin primarii săi, care au adus schimbări vizibile în multe orașe și sate. Partidul Nostru își propune să ducă această experiență în Parlament, la o scară mai largă, promovând politici care să […] Articolul Partidul Nostru: de la primării la Parlament – experiența care vrea schimbarea apare prima dată în Subiectul Zilei.
20 septembrie 2025
18:20
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media” că nu va admite disponibilizări pe criterii politice, așa cum s-ar temea unii funcționari. El a subliniat că în cei șase ani de mandat la Primăria Chișinău nu a concediat masiv angajați, decât în cazuri de corupție sau încălcări clare. „Noi nu facem vânătoare […] Articolul Ion Ceban: „Moldova nu are specialiști, nu ne permitem să-i pierdem” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru. Roman Ciubaciuc, candidat la funcția de deputat, a declarat în cadrul dezbaterilor că tinerilor trebuie să li se creeze condiții pentru a se putea realiza acasă. Pentru a-și lansa propria afacere — oricât de mică […] Articolul Roman Ciubaciuc: „Tinerii trebuie sprijiniți să își lanseze afaceri acasă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Autocar cu pelerini din Moldova, implicat într-un accident în Ucraina fără victime # Subiectul Zilei
Un autocar din Republica Moldova, care transporta pelerini evrei hasidici spre Uman, Ucraina, a fost implicat într-un accident rutier grav pe autostrada ce leagă Odesa de Kiev. Deși vehiculul a suferit avarii serioase, sursele locale informează că niciun pasager nu a fost rănit în urma incidentului. Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind bucăți de metal […] Articolul Autocar cu pelerini din Moldova, implicat într-un accident în Ucraina fără victime apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Un atac puternic cu rachete şi drone lansat în regiunea Dnipropetrovsk a cauzat moartea unei persoane şi rănirea altor treisprezece, potrivit autorităţilor regionale. Operaţiunea militară a distrus clădiri de întreprinderi şi a provocat incendii, creând panică în zona afectată. Regiunea, situată în centrul-estul Ucrainei, a fost pusă din nou ţinta agresiunii, iar intervenţiile de urgenţă […] Articolul Atac rusesc la Dnipropetrovsk: un mort şi peste zece răniţi apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat într-o vizită la piețele din Cahul că majoritatea locuitorilor cu care a discutat sunt nemulțumiți de situația social-economică din țară. Potrivit acestuia, oamenii au semnalat creșterea prețurilor, nivelul mic al salariilor și pensiilor, dar și lipsa de susținere pentru producătorii locali. „80-90% dintre cei cu care am vorbit sunt […] Articolul Primarul capitalei: „Alternativa este soluția pentru schimbare” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Statul ca partener de afaceri: Partidul Nostru propune finanțare garantată pentru idei bune # Subiectul Zilei
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara! Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: […] Articolul Statul ca partener de afaceri: Partidul Nostru propune finanțare garantată pentru idei bune apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Noul proiect Trump: cetăţenii străini pot obţine viză rapidă pentru 1‑2 milioane USD # Subiectul Zilei
Preşedintele Donald Trump a semnat un decret care instituie o nouă opţiune de viză, denumită „viza de aur”, adresată străinilor dispuşi să plătească suma de 1 milion de dolari pentru accesul la o procedură accelerată de obţinere a vizelor în Statele Unite. Cei care sunt sponsorizaţi de o companie trebuie să contribuie cu 2 milioane de dolari. Visata […] Articolul Noul proiect Trump: cetăţenii străini pot obţine viză rapidă pentru 1‑2 milioane USD apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale infirmă categoric existența unui document prin care s-ar fi solicitat liste cu pacienții care urmează tratamente din policlinici din Chișinău, în legătură cu presupuse investigații penale privind o răpire. Documentul care circulă online imită antetul instituției, dar conține elemente false: număr de înregistrare inventat, dosar penal inexistent, […] Articolul Fals: PCCOCS nu a cerut liste cu pacienți de la policlinici apare prima dată în Subiectul Zilei.
19 septembrie 2025
18:40
Edilul Chișinăului: Vom depune eforturi pentru ca tinerii să nu plece peste hotare # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că susținerea tinerilor este o prioritate, deoarece aceștia reprezintă prezentul și viitorul țării. El a subliniat importanța asigurării unor condiții decente pentru ca tinerii să își poată construi viitorul acasă – prin locuri de muncă bine plătite, acces la locuințe și sprijin în lansarea afacerilor. „Cel mai important […] Articolul Edilul Chișinăului: Vom depune eforturi pentru ca tinerii să nu plece peste hotare apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:30
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe […] Articolul Renato Usatîi: „Dodon, prin atacuri, o ajută indirect pe Maia Sandu și PAS” apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:30
În municipiul Bălți, începând cu 19 septembrie, a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8” de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp de […] Articolul O nouă rută de troleibuz la Bălți: „Cartierul 8” – Gara de Nord apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Justiția stabilește vina: Bagas recunoaște implicarea în finanțarea ilegală a partidului politic # Subiectul Zilei
Mihail Bagas a primit o condamnare de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru implicare în finanțarea ilegală a partidului ALDE, într-un caz în care a acționat ca intermediar pentru transferuri de fonduri provenite din surse interzise. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aprobat un acord de recunoaștere a vinovăției semnat de Bagas în faza de […] Articolul Justiția stabilește vina: Bagas recunoaște implicarea în finanțarea ilegală a partidului politic apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Primăria Chișinău îi invită pe seniorii din oraş la o nouă ediţie a proiectului socio‑cultural „Dialog între generații”, care oferă două zile de relaxare şi divertisment în aer liber. Pe 20 septembrie, între orele 15:00‑19:00, şi pe 21 septembrie, între 17:00‑19:00, Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” va găzdui spectacole muzicale, dansuri şi moment […] Articolul Dialog între generații: muzică, dans şi voie bună pentru seniori în Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Proprietar de 50 de ani cercetat după ce poliția a depistat o cultură ilegală de cânepă în Florești # Subiectul Zilei
Polițiștii din raionul Florești au descoperit sute de plante de cânepă cultivate pe un teren agricol situat în satul Cuhureștii de Jos. Suprafața este deținuta de un bărbat în vârstă de 50 de ani, care acum se află sub investigație. Plantele au fost ridicate și predate Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertizelor Judiciare pentru analize specializate. Potrivit […] Articolul Proprietar de 50 de ani cercetat după ce poliția a depistat o cultură ilegală de cânepă în Florești apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Controverse juridice într-un caz cu miză socială ridicată: un bărbat acuzat de omor și tâlhării ar putea fi eliberat în baza unor proceduri contestate. Situația stârnește indignare și îngrijorare în rândul opiniei publice, dar și semne de întrebare privind funcționarea sistemului de justiție penală. Persoana în cauză este cercetată pentru fapte deosebit de grave, comise […] Articolul Scandal juridic: un acuzat de omor și tâlhărie ar putea fi pus în libertate apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Drone rusești la distanță de zbor de teritoriul NATO: nou complex identificat în apropierea frontierei # Subiectul Zilei
O nouă bază de lansare a dronelor de atac, construită de Federația Rusă în regiunea Briansk, a fost identificată la o distanță considerată strategică față de granița NATO. Amplasarea acesteia, la doar 35 de kilometri de linia de frontieră ruso-ucraineană, ridică semnale de alarmă în rândul experților în securitate, având în vedere că dronele de […] Articolul Drone rusești la distanță de zbor de teritoriul NATO: nou complex identificat în apropierea frontierei apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Un incident alarmant a zguduit conducători auto din Chişinău când poliţia a intervenit într-un caz în care un şarpe veninos a fost descoperit sub capota unei maşini importate din SUA. Reptila a fost găsită într-un spaţiu restrâns, unde se ascunsese probabil pe durata transportului sau în parcarea vehiculului. Proprietarul automobilului a fost imediat reţinut şi […] Articolul Caz periculos la Chişinău: maşină importată aduce un animal exotic mortal apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Incendiu devastator în Goianul Nou: cinci mașini cuprinse de flăcări într-o parcare # Subiectul Zilei
În această dimineață, un incendiu puternic a izbucnit într-o parcare din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a venit în jurul orei 04:50, iar la fața locului s-au deplasat prompt echipele de pompieri. Focul a fost lichidat complet la ora 06:01, ceea ce înseamnă o intervenție de peste o oră pentru controlul […] Articolul Incendiu devastator în Goianul Nou: cinci mașini cuprinse de flăcări într-o parcare apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Stoianoglo: „Cei care au compromis imaginea procurorilor și judecătorilor sunt astăzi apreciați” # Subiectul Zilei
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media” că actuala guvernare a folosit toate pârghiile statului capturat, iar acest fapt s-a răsfrânt direct asupra sistemului de justiție.„Oamenii care au urmărit și persecutat oameni de afaceri, inclusiv pe mine, astăzi sunt activează în continuare și chiar sunt apreciați. Acești […] Articolul Stoianoglo: „Cei care au compromis imaginea procurorilor și judecătorilor sunt astăzi apreciați” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Poliția destructurează un centru ilegal de consum și producere a drogurilor în inima orașului # Subiectul Zilei
Un bărbat din Chișinău și-a transformat apartamentul într-un spațiu clandestin destinat consumului și producerii de substanțe narcotice, activitate ilegală care a fost întreruptă recent de polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana împreună cu procurorii. În timpul percheziției, în locuință au fost găsite patru persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani, suspectate de implicare […] Articolul Poliția destructurează un centru ilegal de consum și producere a drogurilor în inima orașului apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Transmiterea adevărului: mită de 16.000 €, cuplu din Chişinău cercetat pentru trafic de influență # Subiectul Zilei
Un caz complex de corupție zguduie capitala: un cuplu din Chișinău este anchetat pentru implicarea într-un presupus caz de trafic de influență, cu o sumă de 16.000 de euro vehiculată în schimbul unor promisiuni de influențare a unei decizii într-un dosar penal. Potrivit datelor preliminare, cei doi suspecți ar fi pretins bani de la două […] Articolul Transmiterea adevărului: mită de 16.000 €, cuplu din Chişinău cercetat pentru trafic de influență apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
În cadrul emisiunii „Gonța Media”, liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat că Blocul Alternativ este constant ținta criticilor din partea PAS și a presei afiliate acestuia. „Din dimineață până seara, toate atacurile sunt îndreptate spre Blocul Alternativ. Unde nu te uiți, reprezentanții structurilor guvernării sau presa lor au ceva de spus împotriva noastră”, […] Articolul Liderul MAN: „Nu depindem de nimeni, vrem să construim acasă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Un tânăr de 26 de ani din Fălești a fost trimis în judecată pentru omorul bunicii sale, în vârstă de 82 de ani. Incidentul tragic s-a petrecut într-un apartament comun în după‑amiaza unei zile, după ce între cei doi s‑a iscat un conflict spontan. Tânărul, aflat în stare de ebrietate, a folosit un ciocan pentru […] Articolul Tânăr din Fălești, instruit în moarte: omorul bunicii sale cu un ciocan apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Chicu, despre guvernarea actuală: „PAS a mărit cheltuielile publice fără acoperire” # Subiectul Zilei
PAS a adus Republica Moldova într-o situație financiară extrem de dificilă, acumulând datorii de zeci de miliarde de lei și majorând semnificativ aparatul birocratic al statului. Despre aceasta a vorbit unul dintre liderii blocului ALTERNATVA, Ion Chicu, în cadrul emisiunii ”Gonța Media”. (https://youtu.be/UcU8gJPrxYU?si=5Xwfz8sSPEK-vRQH) „PAS pierde puterea, să fie foarte clar, pentru că nimeni dintre noi […] Articolul Chicu, despre guvernarea actuală: „PAS a mărit cheltuielile publice fără acoperire” apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.