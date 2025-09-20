Autocar cu pelerini din Moldova, implicat într-un accident în Ucraina fără victime

16:30

Un incident grav s-a produs în dimineața zilei de joi în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, unde o femeie în vârstă de 52 de ani a căzut de la etajul doi al unui bloc locativ în timp ce spăla geamurile apartamentului în care locuia. Potrivit informațiilor preliminare, femeia s-ar fi aplecat în exterior pentru a […] Articolul Femeie din Chișinău ajunge la spital după ce cade de la etaj în timp ce făcea curățenie apare prima dată în Subiectul Zilei.