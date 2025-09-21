ALTERNATIVA: „Pe 28 septembrie, schimbarea începe cu votul vostru”
Subiectul Zilei, 21 septembrie 2025 22:50
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a continuat campania electorală în sectorul Rîșcani, prezentat drept un exemplu de reușită în administrația locală. Liderii formațiunii susțin că modelul aplicat aici – un sector curat, bine îngrijit și prietenos pentru familii – poate fi extins la nivelul întregii țări, dacă pe 28 septembrie cetățenii aleg o echipă de profesioniști.
• • •
Acum o oră
22:50
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a continuat campania electorală în sectorul Rîșcani, prezentat drept un exemplu de reușită în administrația locală. Liderii formațiunii susțin că modelul aplicat aici – un sector curat, bine îngrijit și prietenos pentru familii – poate fi extins la nivelul întregii țări, dacă pe 28 septembrie cetățenii aleg o echipă de profesioniști.
Acum 12 ore
13:20
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de peste 77.000 de persoane. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, unde s-au înregistrat peste 24.000 de treceri, urmat de Leușeni, cu aproape 9.000 de traversări, Sculeni – peste 8.000, Palanca – peste 6.000
12:50
Reprezentanții Blocului Electoral ALTERNATIVA au anunțat că, doar în ultimele două zile, echipele formațiunii au mers în 180 de localități din întreaga țară pentru a discuta cu cetățenii. „Suntem alături de oameni. Știm ce așteptări au și putem să facem ca lucrurile să se miște în toată țara. Pe 28 septembrie ieșim cu toții la
12:50
Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, dar a reușit să câștige încrederea cetățenilor prin primarii săi, care au adus schimbări vizibile în multe orașe și sate. Partidul Nostru își propune să ducă această experiență în Parlament, la o scară mai largă, promovând politici care să
Ieri
18:20
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media" că nu va admite disponibilizări pe criterii politice, așa cum s-ar temea unii funcționari. El a subliniat că în cei șase ani de mandat la Primăria Chișinău nu a concediat masiv angajați, decât în cazuri de corupție sau încălcări clare. „Noi nu facem vânătoare
18:00
Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru. Roman Ciubaciuc, candidat la funcția de deputat, a declarat în cadrul dezbaterilor că tinerilor trebuie să li se creeze condiții pentru a se putea realiza acasă. Pentru a-și lansa propria afacere — oricât de mică
16:00
Autocar cu pelerini din Moldova, implicat într-un accident în Ucraina fără victime # Subiectul Zilei
Un autocar din Republica Moldova, care transporta pelerini evrei hasidici spre Uman, Ucraina, a fost implicat într-un accident rutier grav pe autostrada ce leagă Odesa de Kiev. Deși vehiculul a suferit avarii serioase, sursele locale informează că niciun pasager nu a fost rănit în urma incidentului. Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind bucăți de metal
15:00
Un atac puternic cu rachete şi drone lansat în regiunea Dnipropetrovsk a cauzat moartea unei persoane şi rănirea altor treisprezece, potrivit autorităţilor regionale. Operaţiunea militară a distrus clădiri de întreprinderi şi a provocat incendii, creând panică în zona afectată. Regiunea, situată în centrul-estul Ucrainei, a fost pusă din nou ţinta agresiunii, iar intervenţiile de urgenţă
14:50
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat într-o vizită la piețele din Cahul că majoritatea locuitorilor cu care a discutat sunt nemulțumiți de situația social-economică din țară. Potrivit acestuia, oamenii au semnalat creșterea prețurilor, nivelul mic al salariilor și pensiilor, dar și lipsa de susținere pentru producătorii locali. „80-90% dintre cei cu care am vorbit sunt
14:00
Statul ca partener de afaceri: Partidul Nostru propune finanțare garantată pentru idei bune # Subiectul Zilei
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara! Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți:
14:00
Noul proiect Trump: cetăţenii străini pot obţine viză rapidă pentru 1‑2 milioane USD # Subiectul Zilei
Preşedintele Donald Trump a semnat un decret care instituie o nouă opţiune de viză, denumită „viza de aur", adresată străinilor dispuşi să plătească suma de 1 milion de dolari pentru accesul la o procedură accelerată de obţinere a vizelor în Statele Unite. Cei care sunt sponsorizaţi de o companie trebuie să contribuie cu 2 milioane de dolari. Visata
13:00
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale infirmă categoric existența unui document prin care s-ar fi solicitat liste cu pacienții care urmează tratamente din policlinici din Chișinău, în legătură cu presupuse investigații penale privind o răpire. Documentul care circulă online imită antetul instituției, dar conține elemente false: număr de înregistrare inventat, dosar penal inexistent,
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Edilul Chișinăului: Vom depune eforturi pentru ca tinerii să nu plece peste hotare # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că susținerea tinerilor este o prioritate, deoarece aceștia reprezintă prezentul și viitorul țării. El a subliniat importanța asigurării unor condiții decente pentru ca tinerii să își poată construi viitorul acasă – prin locuri de muncă bine plătite, acces la locuințe și sprijin în lansarea afacerilor. „Cel mai important
18:30
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe
18:30
În municipiul Bălți, începând cu 19 septembrie, a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8" de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Bălți din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov. „Deocamdată pe traseu circulă două troleibuze, însă timp de
18:00
Justiția stabilește vina: Bagas recunoaște implicarea în finanțarea ilegală a partidului politic # Subiectul Zilei
Mihail Bagas a primit o condamnare de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru implicare în finanțarea ilegală a partidului ALDE, într-un caz în care a acționat ca intermediar pentru transferuri de fonduri provenite din surse interzise. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aprobat un acord de recunoaștere a vinovăției semnat de Bagas în faza de
17:30
Primăria Chișinău îi invită pe seniorii din oraş la o nouă ediţie a proiectului socio‑cultural „Dialog între generații", care oferă două zile de relaxare şi divertisment în aer liber. Pe 20 septembrie, între orele 15:00‑19:00, şi pe 21 septembrie, între 17:00‑19:00, Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt" va găzdui spectacole muzicale, dansuri şi moment
17:00
Proprietar de 50 de ani cercetat după ce poliția a depistat o cultură ilegală de cânepă în Florești # Subiectul Zilei
Polițiștii din raionul Florești au descoperit sute de plante de cânepă cultivate pe un teren agricol situat în satul Cuhureștii de Jos. Suprafața este deținuta de un bărbat în vârstă de 50 de ani, care acum se află sub investigație. Plantele au fost ridicate și predate Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertizelor Judiciare pentru analize specializate. Potrivit
17:00
Controverse juridice într-un caz cu miză socială ridicată: un bărbat acuzat de omor și tâlhării ar putea fi eliberat în baza unor proceduri contestate. Situația stârnește indignare și îngrijorare în rândul opiniei publice, dar și semne de întrebare privind funcționarea sistemului de justiție penală. Persoana în cauză este cercetată pentru fapte deosebit de grave, comise
15:50
Drone rusești la distanță de zbor de teritoriul NATO: nou complex identificat în apropierea frontierei # Subiectul Zilei
O nouă bază de lansare a dronelor de atac, construită de Federația Rusă în regiunea Briansk, a fost identificată la o distanță considerată strategică față de granița NATO. Amplasarea acesteia, la doar 35 de kilometri de linia de frontieră ruso-ucraineană, ridică semnale de alarmă în rândul experților în securitate, având în vedere că dronele de
15:10
Un incident alarmant a zguduit conducători auto din Chişinău când poliţia a intervenit într-un caz în care un şarpe veninos a fost descoperit sub capota unei maşini importate din SUA. Reptila a fost găsită într-un spaţiu restrâns, unde se ascunsese probabil pe durata transportului sau în parcarea vehiculului. Proprietarul automobilului a fost imediat reţinut şi
15:10
Incendiu devastator în Goianul Nou: cinci mașini cuprinse de flăcări într-o parcare # Subiectul Zilei
În această dimineață, un incendiu puternic a izbucnit într-o parcare din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a venit în jurul orei 04:50, iar la fața locului s-au deplasat prompt echipele de pompieri. Focul a fost lichidat complet la ora 06:01, ceea ce înseamnă o intervenție de peste o oră pentru controlul
14:00
Stoianoglo: „Cei care au compromis imaginea procurorilor și judecătorilor sunt astăzi apreciați” # Subiectul Zilei
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media" că actuala guvernare a folosit toate pârghiile statului capturat, iar acest fapt s-a răsfrânt direct asupra sistemului de justiție.„Oamenii care au urmărit și persecutat oameni de afaceri, inclusiv pe mine, astăzi sunt activează în continuare și chiar sunt apreciați. Acești
13:40
Poliția destructurează un centru ilegal de consum și producere a drogurilor în inima orașului # Subiectul Zilei
Un bărbat din Chișinău și-a transformat apartamentul într-un spațiu clandestin destinat consumului și producerii de substanțe narcotice, activitate ilegală care a fost întreruptă recent de polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana împreună cu procurorii. În timpul percheziției, în locuință au fost găsite patru persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani, suspectate de implicare
13:10
Transmiterea adevărului: mită de 16.000 €, cuplu din Chişinău cercetat pentru trafic de influență # Subiectul Zilei
Un caz complex de corupție zguduie capitala: un cuplu din Chișinău este anchetat pentru implicarea într-un presupus caz de trafic de influență, cu o sumă de 16.000 de euro vehiculată în schimbul unor promisiuni de influențare a unei decizii într-un dosar penal. Potrivit datelor preliminare, cei doi suspecți ar fi pretins bani de la două
13:10
În cadrul emisiunii „Gonța Media", liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat că Blocul Alternativ este constant ținta criticilor din partea PAS și a presei afiliate acestuia. „Din dimineață până seara, toate atacurile sunt îndreptate spre Blocul Alternativ. Unde nu te uiți, reprezentanții structurilor guvernării sau presa lor au ceva de spus împotriva noastră",
12:40
Un tânăr de 26 de ani din Fălești a fost trimis în judecată pentru omorul bunicii sale, în vârstă de 82 de ani. Incidentul tragic s-a petrecut într-un apartament comun în după‑amiaza unei zile, după ce între cei doi s‑a iscat un conflict spontan. Tânărul, aflat în stare de ebrietate, a folosit un ciocan pentru
12:40
Chicu, despre guvernarea actuală: „PAS a mărit cheltuielile publice fără acoperire” # Subiectul Zilei
PAS a adus Republica Moldova într-o situație financiară extrem de dificilă, acumulând datorii de zeci de miliarde de lei și majorând semnificativ aparatul birocratic al statului. Despre aceasta a vorbit unul dintre liderii blocului ALTERNATVA, Ion Chicu, în cadrul emisiunii "Gonța Media". (https://youtu.be/UcU8gJPrxYU?si=5Xwfz8sSPEK-vRQH) „PAS pierde puterea, să fie foarte clar,
11:30
Un cetăţean ucrainean de 34 de ani este cercetat după ce a încercat să ofere 100 de euro unui polițist de frontieră, în PTF Leușeni‑Albița, cu scopul ca autoritățile să ignore absența ștampilei de intrare legală în Republica Moldova. În timpul controlului de frontieră, s-a stabilit că persoana nu deținea documente care să dovedească intrarea […] Articolul Mită de 100 de euro: Ucrainenii încearcă să evite procedurile legale la frontieră apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Lucrările de construcție la podul de la Ungheni progresează într-un ritm bun, autoritățile raportând finalizarea unor secțiuni importante. Structura centrală se conturează, iar elementele de infrastructură adiacentă, precum accesul rutier și trotuarele, sunt în curs de realizare. Investiția are scopul de a îmbunătăţi conectivitatea între regiunile din jurul râului Prut și de a facilita comerțul […] Articolul Podul de la Ungheni: etapele critice ale construcției sunt încheiate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
46 de percheziţii și reţinere în ancheta de corupere electorală legată de grupul Şor # Subiectul Zilei
Procurorii şi ofiţerii de la Inspectoratul Național de Investigații au efectuat 46 de percheziţii în mai multe localităţi sub suspiciunea de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice şi spălare de bani. Ancheta vizează un grup de persoane care ar acţiona în beneficiul organizaţiei „Şor”. Conform investigaţiilor, sume de bani ar fi fost transferate […] Articolul 46 de percheziţii și reţinere în ancheta de corupere electorală legată de grupul Şor apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Copiii sub doi ani, cei mai afectați: probleme respiratorii în creștere în Moldova # Subiectul Zilei
Numărul copiilor care ajung la medic cu infecții respiratorii este în creștere semnificativă în Republica Moldova. Spitalele de pediatrie din Chișinău și din alte localități se confruntă cu un aflux mare de pacienți tineri, în special bebeluși și copii sub doi ani, care sunt internați cu diagnosticul de pneumonie sau bronșită. Spațiile disponibile în unele […] Articolul Copiii sub doi ani, cei mai afectați: probleme respiratorii în creștere în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Liderul partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, a anunțat că a fost victima unui atac cibernetic prin care i-au fost compromise paginile oficiale de Facebook și Instagram, precum și cele ale formațiunii politice. Postările apărute în urma acestui atac nu îi aparțin și au fost făcute cu intenția de a induce în eroare publicul. Tarlev a […] Articolul Vasile Tarlev, victimă a unui atac cibernetic: conturile sale au fost compromise apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Usatîi: „Peste 90% din iazurile Moldovei sunt date în arendă. Acest absurd trebuie revizuit” # Subiectul Zilei
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice […] Articolul Usatîi: „Peste 90% din iazurile Moldovei sunt date în arendă. Acest absurd trebuie revizuit” apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Autoritățile franceze au decis să închidă Turnul Eiffel pentru vizitatori pe durata grevei generale din 18 septembrie. Această decizie vine ca urmare a nemulțumirilor legate de noile măsuri economice adoptate de guvern, considerate dificil de suportat de către cetățeni. În paralel, protestele au forțat schimbări politice — guvernul care a propus planul austerității a fost […] Articolul Impactul grevelor: vizitatorii nu au acces la Turnul Eiffel apare prima dată în Subiectul Zilei.
18 septembrie 2025
18:00
În Franța, sute de mii de oameni au ieșit joi în stradă pentru a protesta față de noile măsuri de austeritate impuse de Guvern. Manifestanții s-au adunat în peste 200 de orașe, inclusiv Paris, Marseille și Lyon, inițiativa fiind coordonată de nouă sindicate la nivel național. În rândul protestatarilor s-au numărat profesori, mecanici de tren, […] Articolul Protest masiv în Franța: nemulţumiri în creştere faţă de măsurile de austeritate apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Solidaritate educaţională în Giminaziul din Mingir: elevii romi primesc suport material # Subiectul Zilei
La Gimnaziul din satul Mingir, raionul Hânceşti, 20 de elevi de etnie romă au primit ghiozdane și rechizite şcolare noi, într-o iniţiativă care vizează sprijinirea participării lor la procesul educaţional. Evenimentul a adus împreună elevi, părinţi, autorităţi locale şi reprezentanţi ai mai multor organizaţii: Ministerul Educaţiei și Cercetării, Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari din Moldova, […] Articolul Solidaritate educaţională în Giminaziul din Mingir: elevii romi primesc suport material apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că Chișinăul devine tot mai mult un oraș al tinerilor, unde aceștia își pot dezvolta abilitățile și ideile. El a menționat că în toate sectoarele municipiului și în șase suburbii au fost deschise centre pentru tineri, în foste clădiri abandonate, unde sunt oferite gratuit cursuri, instruiri și activități educaționale. […] Articolul Primăria Chișinău a deschis centre și incubatoare pentru tineri antreprenori apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Usatîi acuză autoritățile: „Pentru toți s-au găsit bani, numai nu pentru angajații CFM” # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor. ”Au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de ‘ajutoare’ […] Articolul Usatîi acuză autoritățile: „Pentru toți s-au găsit bani, numai nu pentru angajații CFM” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Femeie din Chișinău ajunge la spital după ce cade de la etaj în timp ce făcea curățenie # Subiectul Zilei
Un incident grav s-a produs în dimineața zilei de joi în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, unde o femeie în vârstă de 52 de ani a căzut de la etajul doi al unui bloc locativ în timp ce spăla geamurile apartamentului în care locuia. Potrivit informațiilor preliminare, femeia s-ar fi aplecat în exterior pentru a […] Articolul Femeie din Chișinău ajunge la spital după ce cade de la etaj în timp ce făcea curățenie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un bărbat de 30 de ani, cetăţean al Moldovei, a decedat marţi seara după ce a fost lovit de o maşină pe marginea unui drum intens circulat, în apropierea oraşului Mondragone, sudul Italiei. Acesta mergea pe jos când autoturismul l‑a izbit în mod fatal. Şoferul s‑a oprit imediat să acorde ajutor, dar viaţa victimei nu […] Articolul Ancheta în Italia: Moldovean lovit mortal pe un drum aglomerat apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
În comuna Trușeni, o femeie trăieşte cu temerea că locuinţa ei va fi grav afectată de apă după ce a descoperit o scurgere la conducta apeductului care o inundă pe dinauntru. Apa pătrunde pe sub casă, deoarece conducta care face legătura între reţeaua stradală şi fântâna ei are o fisură în punctul de îmbinare. Primăria […] Articolul Trușeni: Birocraţia îi pune casa în pericol unei femei apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Un accident rutier a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe drumul județean 15A, în județul Bistrița-Năsăud, România. Un TIR înmatriculat în Republica Moldova, condus de un șofer moldovean, s-a răsturnat după ce acesta ar fi pierdut controlul vehiculului într-o curbă periculoasă. Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, pe Dealul Herinei, în […] Articolul Un TIR din R. Moldova s-a răsturnat pe un drum din România apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
lanul de digitalizare a Moldovei până în 2030, dezvăluit de Blocul Electoral ALTERNATIVA # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Candidatul la funcția de deputat, Cornel Iațco, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Programul blocului are ca obiectiv principal modernizarea serviciilor publice, sprijinirea inovației și consolidarea economiei prin tehnologie. „Viitorul Republicii Moldova depinde de capacitatea noastră […] Articolul lanul de digitalizare a Moldovei până în 2030, dezvăluit de Blocul Electoral ALTERNATIVA apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
500 de cupluri vor beneficia anual de fertilizare in vitro compensată, anunță Blocul ALTERNATIVA # Subiectul Zilei
În cadrul unei conferințe de presă, Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a prezentat planul blocului pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale. „Ne dorim ca femeile să nască în siguranță și ca mortalitatea infantilă să scadă drastic. Copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare vor avea acces […] Articolul 500 de cupluri vor beneficia anual de fertilizare in vitro compensată, anunță Blocul ALTERNATIVA apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Olesea Sîrghi condamnă diviziunile politice: „Trebuie să ne amintim că suntem o singură națiune” # Subiectul Zilei
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Olesea Sîrghi, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre unitate, solidaritate și nevoia de a construi o țară în care diferențele să devină un atu, nu un obstacol. „În ultimii ani, cei care ne conduc au făcut tot posibilul […] Articolul Olesea Sîrghi condamnă diviziunile politice: „Trebuie să ne amintim că suntem o singură națiune” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut de la 644 de mii la peste 814 mii. „Acesta este unul dintre motivele pentru care, în ultimii patru […] Articolul Ceban: „240 de mii de cetățeni au plecat peste hotare în ultimii patru ani” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
În Chișinău s-a înregistrat un incident în care o mașină a pătruns în stația de transport public, unde așteptau călători. Autovehiculul a avariat structura stației și a creat panică printre persoane, dar din fericire nu s-au înregistrat victime grave. Martorii spun că șoferul a pierdut controlul vehiculului înainte de stație, posibil din cauza vitezei sau […] Articolul Mașină intră în stație de transport public în capitală, pasageri speriați apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Autoritățile de frontieră au respins peste 40 de cetățeni străini la intrarea în Moldova # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, peste 40 de persoane de cetățenie străină au primit refuz la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, la punctele de trecere a frontierei. Această măsură a fost luată ca urmare a neîndeplinirii condițiilor necesare pentru trecere, precum documente incomplete sau alte nereguli legate de scopul călătoriei. Fluxul total de persoane care […] Articolul Autoritățile de frontieră au respins peste 40 de cetățeni străini la intrarea în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Un accident rutier grav s‑a produs ieri seară, în jurul orei 18:02, în apropiere de localitatea Ivancea, raionul Orhei. Un tânăr de 20 de ani a fost surprins de un automobil BMW și lovit în calitate de pieton. Impactul a fost extrem de sever: victima a fost găsită inconștientă, cu hemoragie abundentă, iar echipajele medicale […] Articolul Accident grav: pieton lovit de BMW, internat în stare critică la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
