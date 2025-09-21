ALTERNATIVA: „Pe 28 septembrie, schimbarea începe cu votul vostru”

13:00

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut de la 644 de mii la peste 814 mii. „Acesta este unul dintre motivele pentru care, în ultimii patru […] Articolul Ceban: „240 de mii de cetățeni au plecat peste hotare în ultimii patru ani” apare prima dată în Subiectul Zilei.