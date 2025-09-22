Bălți: Locatarii unui bloc de 53 de apartamente vor avea facturi mai mici datorită renovărilor FEERM

13:10

Un caz complex de corupție zguduie capitala: un cuplu din Chișinău este anchetat pentru implicarea într-un presupus caz de trafic de influență, cu o sumă de 16.000 de euro vehiculată în schimbul unor promisiuni de influențare a unei decizii într-un dosar penal. Potrivit datelor preliminare, cei doi suspecți ar fi pretins bani de la două […] Articolul Transmiterea adevărului: mită de 16.000 €, cuplu din Chişinău cercetat pentru trafic de influență apare prima dată în Subiectul Zilei.