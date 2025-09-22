Unicul Bugatti La Voiture Noire a apărut în vânzare, fiind necesară o calificare pentru a-l cumpăra
Autoblog.md, 22 septembrie 2025 16:30
Lumea auto este zguduită de o știre rară: Bugatti La Voiture Noire, hypercarul unicat construit ca omagiu adus legendarului Type 57 SC Atlantic, a fost listat pentru vânzare prin programul Private Treaty al SBX Cars, în colaborare cu Broad Arrow, o subsidiară a Hagerty. Acces la ofertă prin calificare Dezvăluit în premieră la Salonul Auto […] Articolul Unicul Bugatti La Voiture Noire a apărut în vânzare, fiind necesară o calificare pentru a-l cumpăra apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 15 minute
16:30
Unicul Bugatti La Voiture Noire a apărut în vânzare, fiind necesară o calificare pentru a-l cumpăra # Autoblog.md
Lumea auto este zguduită de o știre rară: Bugatti La Voiture Noire, hypercarul unicat construit ca omagiu adus legendarului Type 57 SC Atlantic, a fost listat pentru vânzare prin programul Private Treaty al SBX Cars, în colaborare cu Broad Arrow, o subsidiară a Hagerty. Acces la ofertă prin calificare Dezvăluit în premieră la Salonul Auto […] Articolul Unicul Bugatti La Voiture Noire a apărut în vânzare, fiind necesară o calificare pentru a-l cumpăra apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 4 ore
13:20
Nu veți crede, dar au trecut cinci ani! În urmă cu cinci ani, FIAT a lansat modelul 500 de nouă generație și debutul a fost unul exclusiv electric, o mișcare ambițioasă care părea să parieze pe viitorul promițător al vehiculelor electrice. Cu toate acestea, realitatea pieței a fost mai puțin optimistă. Vânzările de mașini electrice […] Articolul Noul FIAT 500 a primit un motor cu combustie după ”eșecul electric” apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 6 ore
12:00
BMW Group va redefini viitorul mobilității odată cu lansarea noii generații X5. Va fi primul model bavarez care va oferi clienților posibilitatea de a alege între cinci sisteme de propulsie distincte: electric cu baterie, hibrid plug-in, benzină, diesel și, pentru prima dată, tehnologie fuel cell pe hidrogen. Această abordare deschisă tehnologic, care combină diversitatea sistemelor […] Articolul Noul BMW X5 – primul BMW cu cinci tipuri de sisteme de propulsie apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Pariul pe electrice se amână. Porsche a anunțat modificări importante în strategia de produse # Autoblog.md
Porsche AG a anunțat ultimele măsuri dintr-o realiniere cuprinzătoare a strategiei sale de produs, menită să răspundă schimbărilor rapide din industria auto și cerințelor în evoluție ale clienților. Conducerea executivă și Consiliul de Supraveghere au decis ajustări semnificative ale portofoliului de modele pe termen mediu și lung, punând accent pe diversificarea gamei cu noi modele […] Articolul Pariul pe electrice se amână. Porsche a anunțat modificări importante în strategia de produse apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 8 ore
10:00
(video) Azerbaijan Grand Prix 2025: Verstappen a câștigat într-un weekend plin de provocări # Autoblog.md
Menţiune: Pentru că videoclipurile din articol sunt protejate de drepturi de autor, acestea pot fi vizualizate doar pe Youtube şi nu direct de pe blog. Însă un click merită pentru a vedea cele mai tari momente ale cursei! Calificările pentru Marele Premiu de la Azerbaidjan au fost marcate de un haos fără precedent pe străzile […] Articolul (video) Azerbaijan Grand Prix 2025: Verstappen a câștigat într-un weekend plin de provocări apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(video) 496.22 km/h! Yangwang U9X a depășit prototipul Bugatti Chiron Super Sport 300+ # Autoblog.md
BYD a făcut în weekend un nou anunț impresionant. Pe 14 septembrie 2025, pe circuitul ATP Automotive Testing Papenburg din Germania, hypercarul Yangwang U9 Xtreme a stabilit un nou record mondial de viteză maximă pentru autoturismele de serie: 496.22 km/h (308.4 mph). Acest moment de referință, realizat de sub-brandul de lux al gigantului chinez, depășește […] Articolul (video) 496.22 km/h! Yangwang U9X a depășit prototipul Bugatti Chiron Super Sport 300+ apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
(video) Ce trebuie să cunoașteți despre importatorul oficial BYD în Moldova: Modele, prețuri, garanție # Autoblog.md
La scurt timp după România, BYD, liderul global în vehicule electrice, și-a făcut intrarea oficială și pe piața din Republica Moldova! Primele modele disponibile – BYD Seal U, BYD Seal 5 și BYD Sealion 7 – au ajuns în țară, fiind omologate după standardele europene. În acest articol vă aducem la cunoștință informațiile principale. Detalii […] Articolul (video) Ce trebuie să cunoașteți despre importatorul oficial BYD în Moldova: Modele, prețuri, garanție apare prima dată în Autoblog.md.
19 septembrie 2025
19:00
(video) Revoltător! Un medic a furat bijuteria unui șofer decedat în accidentul de lângă Step-Soci # Autoblog.md
Poliția din Orhei anunță că a fost sesizată de tatăl unuia dintre bărbații decedați, care a fost implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci acum o săptămâna, cu privire la o infracțiune. Plângerea a venit pe fundalul dispariției unui lanț din aur pe care fiul său îl avea la gât în momentul accidentului. […] Articolul (video) Revoltător! Un medic a furat bijuteria unui șofer decedat în accidentul de lângă Step-Soci apare prima dată în Autoblog.md.
18:00
(video) Într-o parcare din Goianul Nou a fost aruncat un soi de cocktail Molotov. Momentul și urmările # Autoblog.md
Noaptea trecută, spre dimineață, pompierii au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule. Acestea se aflau într-o parcare deschisă din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 4:50. La fața locului a fost îndreptată o echipă de intervenție, care […] Articolul (video) Într-o parcare din Goianul Nou a fost aruncat un soi de cocktail Molotov. Momentul și urmările apare prima dată în Autoblog.md.
17:30
(video) Jetour G700 a fost prezentat! Prin ce impresionează primul All-Area Luxury Electric Hybrid Off-Road SUV # Autoblog.md
În această după amiază, la Shanghai (ora locală), compania Jetour a organizat prezentarea noului model de top G700, parte a sub brandului Zongheng. În paralel s-a dat startul perioadei de presale. Amintim că prima prezentare a acestuia a avut loc în luna ianuarie. Iar la Salonul Auto de la Shanghai am avut cu el primul […] Articolul (video) Jetour G700 a fost prezentat! Prin ce impresionează primul All-Area Luxury Electric Hybrid Off-Road SUV apare prima dată în Autoblog.md.
14:20
(video) Mai multe mașini rare și foarte scumpe sunt cărate cu avioanele pe o insulă din Oceanul Indian # Autoblog.md
Răsfoind feed-ul de postări pe Facebook am identificat niște fotografii care arată descărcarea unui legendar McLaren F1 pe… o insulă îndepărtată din Oceanul Indian. Într-un mod evident ne-a stârnit curiozitatea și am căutat să găsim ce are să caute o astfel de bijuterie pe o suprafață de pământ care corespunde cu aproape a 17-a parte […] Articolul (video) Mai multe mașini rare și foarte scumpe sunt cărate cu avioanele pe o insulă din Oceanul Indian apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
Un bărbat și-a importat în Moldova, din California, o mașină cu un șarpe cu clopoței sub capotă # Autoblog.md
Situație mai neobișnuită raportată la Serviciul 112 din Republica Moldova. Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din statul California! Reptila a fost observată în compartimentul motor al vehiculului, în timpul unei […] Articolul Un bărbat și-a importat în Moldova, din California, o mașină cu un șarpe cu clopoței sub capotă apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
(video) BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor # Autoblog.md
În martie 1991, la Salonul Auto de la Geneva, BMW a dezvăluit Nazca M12, un concept care a captivat publicul și presa internațională prin designul său radical și performanțele promițătoare. Denumirea „Nazca” evocă liniile misterioase ale geoglifei din deșertul Nazca din Peru, simbolizând precizia și misterul, în timp ce „M12” face referire la motorul V12 […] Articolul (video) BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
În martie 1991, la Salonul Auto de la Geneva, BMW a dezvăluit Nazca M12, un concept care a captivat publicul și presa internațională prin designul său radical și performanțele promițătoare. Denumirea „Nazca” evocă liniile misterioase ale geoglifei din deșertul Nazca din Peru, simbolizând precizia și misterul, în timp ce „M12” face referire la motorul V12 […] Articolul BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Ce se întâmplă când iei un banal Volkswagen Caddy și îl transformi într-un monstru cu 1320 de cai putere? Richard Milton, proprietarul Kernow Transporters Limited din Cornwall, Marea Britanie, a demonstrat că limitele pot fi depășite cu ambiție și inginerie de top. Într-un proiect personal care a durat mai bine de șase ani de muncă […] Articolul (video) ”Mașina de lucru” a unui britanic – VW Caddy cu 1320 CP apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Angajații fabricii AvtoVAZ din orașul Toliatti se plâng de instalarea dispozitivelor de blocare a semnalului comunicațiilor mobile pe teritoriul uzinei. Măsura ar fi menită să optimizeze procesele de producție prin limitarea accesului la rețelele de socializare și să minimizeze riscurile de scurgeri de informații către spioni industriali. Conform surselor interne, problemele cu apelurile telefonice, mesajele […] Articolul Angajații AvtoVAZ se plâng de bruiaj al semnalului mobil apare prima dată în Autoblog.md.
18 septembrie 2025
18:40
(video) În Cecenia, ca la nimeni! A fost filmat un cortegiu nupțial de câteva zeci de milioane de euro # Autoblog.md
În mediul online se poartă discuții fierbinți după o înregistrare video devenită virală. Un cortegiu nupțial de câteva zeci de milioane de euro a fost filmat în compania mai multor mașini de poliție, inclusiv încălcând reguli de circulație. Potrivit canalului Readovka, sute de invitați (inclusiv membri ai familiei Kadîrov) s-au adunat la nunta unui oarecare […] Articolul (video) În Cecenia, ca la nimeni! A fost filmat un cortegiu nupțial de câteva zeci de milioane de euro apare prima dată în Autoblog.md.
17:30
Aeroportul Zürich – primul din Europa care își va transporta angajații cu vehicule autonome # Autoblog.md
Aeroportul din Zürich a atins o etapă semnificativă în proiectul său pilot de implementare a autobuzelor-navetă autonome, marcând progrese importante în domeniul transportului automatizat. Începând din martie 2025, mini autobuzele autonome au fost testate în incinta aeroportului, iar din iunie, angajații au primit autorizația de a utiliza aceste vehicule pentru deplasarea între sediul central al […] Articolul Aeroportul Zürich – primul din Europa care își va transporta angajații cu vehicule autonome apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Bentley dezvăluie cea mai scumpă opțiune color și primul sedan din lume cu aceasta aplicată # Autoblog.md
Bentley introduce tehnologia inovatoare de vopsire „Ombré by Mulliner”, iar aplicarea pe un sedan cu patru uși este numită o premieră mondială. Această tehnică exclusivă, aplicată pe modelul Flying Spur, creează un efect vizual spectaculos prin tranziția treptată între două culori complementare de-a lungul caroseriei și plafonului. Procesul de vopsire: O artă manuală de 56 […] Articolul Bentley dezvăluie cea mai scumpă opțiune color și primul sedan din lume cu aceasta aplicată apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
Esențiale pentru siguranță și confort. Tot ce trebuie să știi despre greutățile pentru balansarea roților # Autoblog.md
Nu toți știu și unii nici nu toți observă că după procesul de schimbare a roților/anvelopelor, la cea mai obișnuită vulcanizare, pleacă acasă cu ”ceva în plus”. Niște benzi de metal sunt lipite de interiorul jantei sau prinse de flanșa jantei și poată denumirea de greutăți, deși în esență nu cântăresc mai nimic. Ce sunt […] Articolul Esențiale pentru siguranță și confort. Tot ce trebuie să știi despre greutățile pentru balansarea roților apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
(video) Accidente în Chișinău și lângă Costești. În ambele cazuri șoferilor li s-ar fi făcut rău # Autoblog.md
Ieri, 17 septembrie, la ora 16:10, în preajma sensului giratoriu de lângă Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” s-a produs un accident rutier, soldat cu traumatizarea unui pieton. O mașină l-a lovit după ce aceasta a pătruns pe contrasens și ulterior pe trotuar! Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Capitalei, conducătorul automobilului de model Dacia, un […] Articolul (video) Accidente în Chișinău și lângă Costești. În ambele cazuri șoferilor li s-ar fi făcut rău apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
Informare: Suspendare de trafic pe aproape toată strada Nicolae Costin și o bună parte din Maria Drăgan # Autoblog.md
Atât Primăria Chișinău, cât și Inspectoratul General al Poliției, face un anunț important pentru șoferii care circulă prin sectorul Buiucani. În perioada 18-30 septembrie 2025 va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Nicolae Costin (pe benzi), în tronsonul de 2 km lungime, cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu. Se preconizează că în […] Articolul Informare: Suspendare de trafic pe aproape toată strada Nicolae Costin și o bună parte din Maria Drăgan apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Mitsubishi Motors a lansat în Europa noul Eclipse Cross de a doua generație, un SUV compact 100% electric (BEV), marcând un pas semnificativ în strategia de electrificare a mărcii. Produs la uzina ElectriCity Douai a Renault, în cadrul unui acord OEM cu Renault Group, Eclipse Cross este construit pe platforma CMF-EV și combină designul iconic […] Articolul (video) Premieră europeană: Noua generație Mitsubishi Eclipse Cross apare prima dată în Autoblog.md.
17 septembrie 2025
18:20
(video) Istorie pentru BMW: pornește fabrica de lângă România, care merge doar pe soare # Autoblog.md
BMW Group a marcat deschiderea oficială a fabricii sale din Debrecen, Ungaria, cea mai nouă și inovatoare platformă din rețeaua globală de producție a companiei. Producția de serie a noului BMW iX3, primul model Neue Klasse, va începe la sfârșitul lunii octombrie 2025, semnalând o nouă eră în fabricarea automobilelor. „Începutul producției de serie pentru […] Articolul (video) Istorie pentru BMW: pornește fabrica de lângă România, care merge doar pe soare apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) Rolls-Royce prezintă Cullinan Cosmos – primul Rolls-Royce cu tavan pictat manual # Autoblog.md
Rolls-Royce a dezvăluit Cullinan Cosmos, un model unicat care celebrează fascinația pentru spațiul cosmic. Comandat prin intermediul biroului privat Rolls-Royce din Dubai, acest vehicul a fost creat pentru o familie pasionată de univers, împreună cu fiul lor de patru ani. „Am vrut să creăm ceva ce familia noastră va ține minte pentru totdeauna: un Rolls-Royce […] Articolul (video) Rolls-Royce prezintă Cullinan Cosmos – primul Rolls-Royce cu tavan pictat manual apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Coincidență sau nu, dar în Republica Moldova, atunci când plouă practic toată ziua și carosabilul se udă, accidentele ies la iveală precum ciupercile. Oare mai avem participanți la trafic ce nu respectă regula 45 din RCR? Regula în cauză spune: „Conducătorul trebuie să conducă vehiculul în conformitate cu limita de viteză stabilită, ţinând permanent seama […] Articolul (video) Accident în raionul Sîngerei. Un camion răsturnat și două persoane la spital apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
(video) Lexus Glam LX cu uși în stil Rolls-Royce – mașina ideală pentru cosmetologi și nu numai # Autoblog.md
Lexus a dezvăluit un vehicul concept unic, care reimaginează SUV-ul de lux ca o suită de glamour mobilă. Proiectat pentru cei care consideră pregătirea pentru evenimente o experiență în sine, Glam LX transformă interiorul unui Lexus LX într-un spațiu complet echipat pentru frumusețe și modă. „Glam LX celebrează cel mai recent capitol al Lexus, unul […] Articolul (video) Lexus Glam LX cu uși în stil Rolls-Royce – mașina ideală pentru cosmetologi și nu numai apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
Dacia mai anunță astăzi o premieră și una neobișnuită – noul Duster Pick-Up. Modelul este dezvoltat în colaborare cu Romturingia. SC Romturingia SRL, cu sediul în Câmpulung Muscel, este una dintre cele mai importante companii din România specializate în producția, în conversia și în amenajarea de caroserii pentru autovehicule. Societatea, certificată ISO 9001, este parteneră […] Articolul (foto) Noul Duster a devenit pickup, însă nu este precum predecesorii apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
KIA introduce în Europa modelul K4, deocamdată în caroserie hatchback, care îmbină designul expresiv cu tehnologia avansată, poziționându-se între segmentele C și D. Inspirat de filosofia „Opposites United”, K4 redefinește standardele clasei compacte prin proporții atletice, spațiu interior generos și o suită de tehnologii de ultimă generație. Și spre deosebire de piața nord-americană, unde este […] Articolul (video) Premieră europeană: Noua KIA K4 trece oceanul apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
Practic în paralel, Renault și Dacia au lansat variante cargo ale SUV-urilor compacte 4 E-Tech electric și Duster. Mașinile sunt disponibile inițial în Franța și Marea Britanie respectiv. Renault 4 E-Tech electric: Ofertă dublă pentru clienții profesionali Oferta francezilor este formată din Renault 4 E-Tech electric Société Réversible (omologare M1, reversibilă) și Renault 4 E-Tech […] Articolul (foto) Modelele Renault 4 și Dacia Duster au devenit mașini comerciale apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
(video) Prima evaluare independentă a siguranței lui Tesla Cybertruck. Concluziile IIHS # Autoblog.md
După evaluarea de stat a noului Tesla Cybertruck, pickup-ul complet electric introdus în 2024 a fost supus recent testelor riguroase ale Institutului American de Asigurări pentru Siguranța Rutieră (IIHS). Se menționează din start că la test a fost luat modelul din gama anului 2025, produs din aprilie 2025, care a beneficiat de modificări la structura […] Articolul (video) Prima evaluare independentă a siguranței lui Tesla Cybertruck. Concluziile IIHS apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(P) Škoda lansează în Moldova ediția specială Karoq 130 – cu reducere de până la 4500 € # Autoblog.md
Articol de: Škoda Moldova Škoda Moldova aduce pe piața locală noua ediție specială Karoq 130, disponibilă în versiunile Selection și Sportline, cu o ofertă atractivă: 4500 € reducere la modelul Selection și 3500 € la versiunea Sportline. Oferta în detaliu: Dotări Karoq Selection 130 la 24.900 €: Dotări Karoq Sportline 130 la 27.650 €: De ce […] Articolul (P) Škoda lansează în Moldova ediția specială Karoq 130 – cu reducere de până la 4500 € apare prima dată în Autoblog.md.
16 septembrie 2025
17:40
(video) Accident cu răsturnare pe bulevardul Moscova. Iată momentul și cine a avut de suferit # Autoblog.md
Accident în circumstanțe asemănătoare celui matinal: grabă și răsturnare, după o manevră de virare la stânga efectuată fără o asigurare completă. S-a întâmplat în celebra deja intersecție a bulevardului Moscova cu strada Miron Costin din sectorul Rîșcani al capitalei. Și în acest caz, momentul accidentului a fost filmat cu o cameră de bord dintr-o mașină […] Articolul (video) Accident cu răsturnare pe bulevardul Moscova. Iată momentul și cine a avut de suferit apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Jaguar Land Rover (JLR), producătorul de automobile premium și de lux, a fost ținta unui atac cibernetic pe 1 septembrie 2025, care a provocat perturbări majore în operațiunile sale globale. De la începutul toamnei dealerii britanici s-au confruntat cu problema că nu au putut înregistra mașini noi chiar în „new plate day”. („Ziua plăcii noi” se […] Articolul JLR a fost atacat cibernetic la nivel global. Producția a fost suspendată complet apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
(video) Viralul din Mexic: Lamborghini Huracan Sterrato și Porsche 911 Dakar în ”mediul natural” # Autoblog.md
Undeva în Mexic, unui grup de aventurieri în off-road li s-au alăturat proprietari de… Lamborghini Huracan Sterrato și Porsche 911 Dakar. Iar din imaginile pe care le-am atașat mai jos ar reieși că banii nu sunt o problemă pentru aceștia. Din numărul total de mașini participante la acest „offline”, cele două sportive au avut cea […] Articolul (video) Viralul din Mexic: Lamborghini Huracan Sterrato și Porsche 911 Dakar în ”mediul natural” apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
(video) Cayenne Electric – primul Porsche trecut direct de la testarea digitală la producția pre-serie # Autoblog.md
În dezvoltarea noului Cayenne Electric, Porsche se bazează mai mult ca niciodată pe testarea digitală. Totuși, factorul uman rămâne indispensabil: în timpul testelor finale care au loc în aceste momente, inginerii împing SUV-ul la limitele sale – în frig extrem și căldură toridă. Dezvoltat virtual, validat în realitate: Porsche demonstrează cum transformarea digitală și expertiza […] Articolul (video) Cayenne Electric – primul Porsche trecut direct de la testarea digitală la producția pre-serie apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
(video) Ambuteiaje s-au format în zona USMF din cauza unui motociclist lovit de mașină. Vezi momentul # Autoblog.md
Ambuteiaje infernale au fost notificate în primele ore ale dimineții după producerea unui accident pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar lângă USMF. A implicat un motociclist și a fost surprins de o cameră de bord. „Nu de ajuns ca bătrânelul de la volanul Daciei a provocat accident (băiatul cu motocicleta s-a ales cu […] Articolul (video) Ambuteiaje s-au format în zona USMF din cauza unui motociclist lovit de mașină. Vezi momentul apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
„Wednesday”, serialul Netflix lansat în 2022, iar de curând într-al doilea sezon, a devenit un fenomen global, captivând spectatorii prin personajul principal interpretat de Jenna Ortega și prin revenirea la estetica ciudată, sumbră și gotică a familiei Addams. Printre elementele care definesc universul familiei Addams se numără și mașinile lor excentrice, care adaugă un farmec […] Articolul (video) Știai asta? Limuzina din „Wednesday” a fost construită în România apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Interviu cu omul care și-a cumpărat 239 de Land Rover Defender în 2015. Cât valorează mașina astăzi # Autoblog.md
În 2015, când Land Rover a anunțat încetarea producției modelului clasic Defender, Charles Fawcett, fondatorul Twisted Automotive, a văzut o oportunitate unică. În loc să privească sfârșitul unei ere ca pe o pierdere, el a făcut o investiție riscantă, achiziționând 240 de SUV-uri direct de la producător. Această decizie, considerată nebunească de mulți la acea […] Articolul (video) Interviu cu omul care și-a cumpărat 239 de Land Rover Defender în 2015. Cât valorează mașina astăzi apare prima dată în Autoblog.md.
15 septembrie 2025
18:40
Este permisă traversarea hotarului în baza actelor digitale? Răspunsul Poliției de Frontieră # Autoblog.md
Poliția de Frontieră informează că, în prezent, traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane și mijloace de transport NU este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO. Anunțul public vine după ce s-ar fi înregistrat câteva tentative nereușite. Conform legislației în vigoare, documentele electronice nu pot înlocui actele în […] Articolul Este permisă traversarea hotarului în baza actelor digitale? Răspunsul Poliției de Frontieră apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
Criteriile de acordare a premiilor IIHS vor include caracteristici care vizează conducerea riscantă # Autoblog.md
David Harkey, președintele Institutului American de Asigurări pentru Siguranța Rutieră (IIHS), a anunțat, în cadrul unei mese rotunde organizate de Mothers Against Drunk Driving (MADD) pentru a marca cea de-a 45-a aniversare a organizației, că tehnologiile de detectare a comportamentului riscant al șoferilor vor fi în curând incluse în criteriile pentru acordarea premiului Top Safety […] Articolul Criteriile de acordare a premiilor IIHS vor include caracteristici care vizează conducerea riscantă apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Importatorul oficial ZEEKR în Republica Moldova are stabilite prețurile de start pentru marele SUV 9X. Pentru model există deja un interes aprins și în țara noastră, din motiv ce este primul automobil hibrid al mărcii. Clienții din Moldova au acces la trei versiuni/echipări bine dotate Pentru caroserie se poate alege o culoare din cinci standard […] Articolul Noul ZEEKR 9X în Moldova: Cât costă și care este cea mai scumpă dotare opțională apare prima dată în Autoblog.md.
14:20
Mai scump decât Century SUV! Toyota a început să vândă neobișnuitul microbuz e-Palette # Autoblog.md
Fără vreo premieră dedicată. Toyota Motor Corporation a anunțat lansarea vânzărilor neobișnuitului e-Palette BEV în Japonia, un vehicul electric complet (BEV) conceput pentru servicii multiple de mobilitate. Amintim că acesta este derivat dintr-un concept prezentat în anul 2019, care ulterior a fost produs într-o serie mică de prototipuri funcționale pentru transportul autonom al sportivilor la […] Articolul Mai scump decât Century SUV! Toyota a început să vândă neobișnuitul microbuz e-Palette apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(foto) Impact violent în intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi: Patru persoane au fost luate la spital # Autoblog.md
Un accident rutier sever a avut loc astăzi dimineață, în jurul orei 9:30, la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi din sectorul Botanica al capitalei, soldat cu mai multe persoane traumatizate. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, incidentul a implicat un Ford și un Land Rover, iar în rezultat mai mulți oameni au ajuns la spital […] Articolul (foto) Impact violent în intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi: Patru persoane au fost luate la spital apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
XPeng, producătorul chinez de vehicule electrice, a anunțat astăzi pe neașteptate începutul producției localizate în Europa. Procesul a fost stabilit la fabrica Magna din Graz, Austria. Această inițiativă reprezintă primul proiect de producție locală al companiei în Europa și are scopul de a atenua impactul tarifelor ridicate impuse de UE asupra importurilor de vehicule electrice […] Articolul (foto/video) XPeng a început pe neașteptate producția de mașini în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copieze designul Bugatti # Autoblog.md
Am crezut că în 2025 s-a terminat cu toată chestia asta, însă nu. ”Instinctul” de a copia încă mai există în sângele unor chinezi. Compania Dreame Technology, cunoscută pentru producția de smart aspiratoare și roboți de curățenie de înaltă performanță, a șocat industria auto prin anunțul intrării sale în segmentul hypercarurilor electrice de lux. Compania […] Articolul Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copieze designul Bugatti apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copie designul Bugatti # Autoblog.md
Am crezut că în 2025 s-a terminat cu toată chestia asta, însă nu. ”Instinctul” de a copia încă mai există în sângele unor chinezi. Compania Dreame Technology, cunoscută pentru producția de smart aspiratoare și roboți de curățenie de înaltă performanță, a șocat industria auto prin anunțul intrării sale în segmentul hypercarurilor electrice de lux. Compania […] Articolul Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copie designul Bugatti apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
BYD prevede o „curățenie” brutală a producătorilor auto din China pe fondul unei represiuni # Autoblog.md
BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, a avertizat că industria auto chineză se îndreaptă spre o „curățenie” drastică, estimând că aproximativ 100 de producători auto trebuie „eliminați” din piața extrem de competitivă, în contextul în care Beijingul intensifică măsurile împotriva discounturilor agresive. Declarația a fost făcută de Stella Li, vicepreședinte executiv al […] Articolul BYD prevede o „curățenie” brutală a producătorilor auto din China pe fondul unei represiuni apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
După săptămâni de speculații intense, Mercedes-Benz a infirmat oficial zvonurile privind un posibil acord istoric de furnizare a motoarelor cu rivalul german BMW. Markus Schäfer, Director Tehnologic și membru al Consiliului de Administrație al Mercedes-Benz Group, a declarat ferm că marca din Stuttgart nu intenționează să utilizeze motoare externe, în special de la un concurent […] Articolul Mercedes-Benz pune capăt zvonurilor: Nu va utiliza motoare BMW apare prima dată în Autoblog.md.
14 septembrie 2025
17:10
XPeng la IAA 2025: „Avem 5000 de precomenzi pentru prima mașină zburătoare modulară din lume” # Autoblog.md
Încă o prezență notabilă la expoziția IAA Mobility din München, care se închide astăzi, a fost compania XPeng. A prezentat la salonul auto cele mai recente progrese în domeniul mobilității bazate pe inteligență artificială (AI). Evenimentul a marcat premiera europeană a modelului Next P7, o demonstrație a capacităților companiei în tehnologia AI, sistemele de conducere […] Articolul XPeng la IAA 2025: „Avem 5000 de precomenzi pentru prima mașină zburătoare modulară din lume” apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.