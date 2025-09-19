(video) BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor
Autoblog.md, 19 septembrie 2025 12:00
În martie 1991, la Salonul Auto de la Geneva, BMW a dezvăluit Nazca M12, un concept care a captivat publicul și presa internațională prin designul său radical și performanțele promițătoare. Denumirea „Nazca” evocă liniile misterioase ale geoglifei din deșertul Nazca din Peru, simbolizând precizia și misterul, în timp ce „M12” face referire la motorul V12 […] Articolul (video) BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
12:00
(video) BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor # Autoblog.md
În martie 1991, la Salonul Auto de la Geneva, BMW a dezvăluit Nazca M12, un concept care a captivat publicul și presa internațională prin designul său radical și performanțele promițătoare. Denumirea „Nazca” evocă liniile misterioase ale geoglifei din deșertul Nazca din Peru, simbolizând precizia și misterul, în timp ce „M12” face referire la motorul V12 […] Articolul (video) BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor apare prima dată în Autoblog.md.
Acum o oră
11:50
În martie 1991, la Salonul Auto de la Geneva, BMW a dezvăluit Nazca M12, un concept care a captivat publicul și presa internațională prin designul său radical și performanțele promițătoare. Denumirea „Nazca” evocă liniile misterioase ale geoglifei din deșertul Nazca din Peru, simbolizând precizia și misterul, în timp ce „M12” face referire la motorul V12 […] Articolul BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 4 ore
10:10
Ce se întâmplă când iei un banal Volkswagen Caddy și îl transformi într-un monstru cu 1320 de cai putere? Richard Milton, proprietarul Kernow Transporters Limited din Cornwall, Marea Britanie, a demonstrat că limitele pot fi depășite cu ambiție și inginerie de top. Într-un proiect personal care a durat mai bine de șase ani de muncă […] Articolul (video) ”Mașina de lucru” a unui britanic – VW Caddy cu 1320 CP apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Angajații fabricii AvtoVAZ din orașul Toliatti se plâng de instalarea dispozitivelor de blocare a semnalului comunicațiilor mobile pe teritoriul uzinei. Măsura ar fi menită să optimizeze procesele de producție prin limitarea accesului la rețelele de socializare și să minimizeze riscurile de scurgeri de informații către spioni industriali. Conform surselor interne, problemele cu apelurile telefonice, mesajele […] Articolul Angajații AvtoVAZ se plâng de bruiaj al semnalului mobil apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
18:40
(video) În Cecenia, ca la nimeni! A fost filmat un cortegiu nupțial de câteva zeci de milioane de euro # Autoblog.md
În mediul online se poartă discuții fierbinți după o înregistrare video devenită virală. Un cortegiu nupțial de câteva zeci de milioane de euro a fost filmat în compania mai multor mașini de poliție, inclusiv încălcând reguli de circulație. Potrivit canalului Readovka, sute de invitați (inclusiv membri ai familiei Kadîrov) s-au adunat la nunta unui oarecare […] Articolul (video) În Cecenia, ca la nimeni! A fost filmat un cortegiu nupțial de câteva zeci de milioane de euro apare prima dată în Autoblog.md.
17:30
Aeroportul Zürich – primul din Europa care își va transporta angajații cu vehicule autonome # Autoblog.md
Aeroportul din Zürich a atins o etapă semnificativă în proiectul său pilot de implementare a autobuzelor-navetă autonome, marcând progrese importante în domeniul transportului automatizat. Începând din martie 2025, mini autobuzele autonome au fost testate în incinta aeroportului, iar din iunie, angajații au primit autorizația de a utiliza aceste vehicule pentru deplasarea între sediul central al […] Articolul Aeroportul Zürich – primul din Europa care își va transporta angajații cu vehicule autonome apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Bentley dezvăluie cea mai scumpă opțiune color și primul sedan din lume cu aceasta aplicată # Autoblog.md
Bentley introduce tehnologia inovatoare de vopsire „Ombré by Mulliner”, iar aplicarea pe un sedan cu patru uși este numită o premieră mondială. Această tehnică exclusivă, aplicată pe modelul Flying Spur, creează un efect vizual spectaculos prin tranziția treptată între două culori complementare de-a lungul caroseriei și plafonului. Procesul de vopsire: O artă manuală de 56 […] Articolul Bentley dezvăluie cea mai scumpă opțiune color și primul sedan din lume cu aceasta aplicată apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
Esențiale pentru siguranță și confort. Tot ce trebuie să știi despre greutățile pentru balansarea roților # Autoblog.md
Nu toți știu și unii nici nu toți observă că după procesul de schimbare a roților/anvelopelor, la cea mai obișnuită vulcanizare, pleacă acasă cu ”ceva în plus”. Niște benzi de metal sunt lipite de interiorul jantei sau prinse de flanșa jantei și poată denumirea de greutăți, deși în esență nu cântăresc mai nimic. Ce sunt […] Articolul Esențiale pentru siguranță și confort. Tot ce trebuie să știi despre greutățile pentru balansarea roților apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
11:50
(video) Accidente în Chișinău și lângă Costești. În ambele cazuri șoferilor li s-ar fi făcut rău # Autoblog.md
Ieri, 17 septembrie, la ora 16:10, în preajma sensului giratoriu de lângă Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” s-a produs un accident rutier, soldat cu traumatizarea unui pieton. O mașină l-a lovit după ce aceasta a pătruns pe contrasens și ulterior pe trotuar! Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Capitalei, conducătorul automobilului de model Dacia, un […] Articolul (video) Accidente în Chișinău și lângă Costești. În ambele cazuri șoferilor li s-ar fi făcut rău apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
Informare: Suspendare de trafic pe aproape toată strada Nicolae Costin și o bună parte din Maria Drăgan # Autoblog.md
Atât Primăria Chișinău, cât și Inspectoratul General al Poliției, face un anunț important pentru șoferii care circulă prin sectorul Buiucani. În perioada 18-30 septembrie 2025 va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Nicolae Costin (pe benzi), în tronsonul de 2 km lungime, cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu. Se preconizează că în […] Articolul Informare: Suspendare de trafic pe aproape toată strada Nicolae Costin și o bună parte din Maria Drăgan apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Mitsubishi Motors a lansat în Europa noul Eclipse Cross de a doua generație, un SUV compact 100% electric (BEV), marcând un pas semnificativ în strategia de electrificare a mărcii. Produs la uzina ElectriCity Douai a Renault, în cadrul unui acord OEM cu Renault Group, Eclipse Cross este construit pe platforma CMF-EV și combină designul iconic […] Articolul (video) Premieră europeană: Noua generație Mitsubishi Eclipse Cross apare prima dată în Autoblog.md.
17 septembrie 2025
18:20
(video) Istorie pentru BMW: pornește fabrica de lângă România, care merge doar pe soare # Autoblog.md
BMW Group a marcat deschiderea oficială a fabricii sale din Debrecen, Ungaria, cea mai nouă și inovatoare platformă din rețeaua globală de producție a companiei. Producția de serie a noului BMW iX3, primul model Neue Klasse, va începe la sfârșitul lunii octombrie 2025, semnalând o nouă eră în fabricarea automobilelor. „Începutul producției de serie pentru […] Articolul (video) Istorie pentru BMW: pornește fabrica de lângă România, care merge doar pe soare apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) Rolls-Royce prezintă Cullinan Cosmos – primul Rolls-Royce cu tavan pictat manual # Autoblog.md
Rolls-Royce a dezvăluit Cullinan Cosmos, un model unicat care celebrează fascinația pentru spațiul cosmic. Comandat prin intermediul biroului privat Rolls-Royce din Dubai, acest vehicul a fost creat pentru o familie pasionată de univers, împreună cu fiul lor de patru ani. „Am vrut să creăm ceva ce familia noastră va ține minte pentru totdeauna: un Rolls-Royce […] Articolul (video) Rolls-Royce prezintă Cullinan Cosmos – primul Rolls-Royce cu tavan pictat manual apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Coincidență sau nu, dar în Republica Moldova, atunci când plouă practic toată ziua și carosabilul se udă, accidentele ies la iveală precum ciupercile. Oare mai avem participanți la trafic ce nu respectă regula 45 din RCR? Regula în cauză spune: „Conducătorul trebuie să conducă vehiculul în conformitate cu limita de viteză stabilită, ţinând permanent seama […] Articolul (video) Accident în raionul Sîngerei. Un camion răsturnat și două persoane la spital apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
(video) Lexus Glam LX cu uși în stil Rolls-Royce – mașina ideală pentru cosmetologi și nu numai # Autoblog.md
Lexus a dezvăluit un vehicul concept unic, care reimaginează SUV-ul de lux ca o suită de glamour mobilă. Proiectat pentru cei care consideră pregătirea pentru evenimente o experiență în sine, Glam LX transformă interiorul unui Lexus LX într-un spațiu complet echipat pentru frumusețe și modă. „Glam LX celebrează cel mai recent capitol al Lexus, unul […] Articolul (video) Lexus Glam LX cu uși în stil Rolls-Royce – mașina ideală pentru cosmetologi și nu numai apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
Dacia mai anunță astăzi o premieră și una neobișnuită – noul Duster Pick-Up. Modelul este dezvoltat în colaborare cu Romturingia. SC Romturingia SRL, cu sediul în Câmpulung Muscel, este una dintre cele mai importante companii din România specializate în producția, în conversia și în amenajarea de caroserii pentru autovehicule. Societatea, certificată ISO 9001, este parteneră […] Articolul (foto) Noul Duster a devenit pickup, însă nu este precum predecesorii apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
KIA introduce în Europa modelul K4, deocamdată în caroserie hatchback, care îmbină designul expresiv cu tehnologia avansată, poziționându-se între segmentele C și D. Inspirat de filosofia „Opposites United”, K4 redefinește standardele clasei compacte prin proporții atletice, spațiu interior generos și o suită de tehnologii de ultimă generație. Și spre deosebire de piața nord-americană, unde este […] Articolul (video) Premieră europeană: Noua KIA K4 trece oceanul apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
Practic în paralel, Renault și Dacia au lansat variante cargo ale SUV-urilor compacte 4 E-Tech electric și Duster. Mașinile sunt disponibile inițial în Franța și Marea Britanie respectiv. Renault 4 E-Tech electric: Ofertă dublă pentru clienții profesionali Oferta francezilor este formată din Renault 4 E-Tech electric Société Réversible (omologare M1, reversibilă) și Renault 4 E-Tech […] Articolul (foto) Modelele Renault 4 și Dacia Duster au devenit mașini comerciale apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
(video) Prima evaluare independentă a siguranței lui Tesla Cybertruck. Concluziile IIHS # Autoblog.md
După evaluarea de stat a noului Tesla Cybertruck, pickup-ul complet electric introdus în 2024 a fost supus recent testelor riguroase ale Institutului American de Asigurări pentru Siguranța Rutieră (IIHS). Se menționează din start că la test a fost luat modelul din gama anului 2025, produs din aprilie 2025, care a beneficiat de modificări la structura […] Articolul (video) Prima evaluare independentă a siguranței lui Tesla Cybertruck. Concluziile IIHS apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(P) Škoda lansează în Moldova ediția specială Karoq 130 – cu reducere de până la 4500 € # Autoblog.md
Articol de: Škoda Moldova Škoda Moldova aduce pe piața locală noua ediție specială Karoq 130, disponibilă în versiunile Selection și Sportline, cu o ofertă atractivă: 4500 € reducere la modelul Selection și 3500 € la versiunea Sportline. Oferta în detaliu: Dotări Karoq Selection 130 la 24.900 €: Dotări Karoq Sportline 130 la 27.650 €: De ce […] Articolul (P) Škoda lansează în Moldova ediția specială Karoq 130 – cu reducere de până la 4500 € apare prima dată în Autoblog.md.
16 septembrie 2025
17:40
(video) Accident cu răsturnare pe bulevardul Moscova. Iată momentul și cine a avut de suferit # Autoblog.md
Accident în circumstanțe asemănătoare celui matinal: grabă și răsturnare, după o manevră de virare la stânga efectuată fără o asigurare completă. S-a întâmplat în celebra deja intersecție a bulevardului Moscova cu strada Miron Costin din sectorul Rîșcani al capitalei. Și în acest caz, momentul accidentului a fost filmat cu o cameră de bord dintr-o mașină […] Articolul (video) Accident cu răsturnare pe bulevardul Moscova. Iată momentul și cine a avut de suferit apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Jaguar Land Rover (JLR), producătorul de automobile premium și de lux, a fost ținta unui atac cibernetic pe 1 septembrie 2025, care a provocat perturbări majore în operațiunile sale globale. De la începutul toamnei dealerii britanici s-au confruntat cu problema că nu au putut înregistra mașini noi chiar în „new plate day”. („Ziua plăcii noi” se […] Articolul JLR a fost atacat cibernetic la nivel global. Producția a fost suspendată complet apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
(video) Viralul din Mexic: Lamborghini Huracan Sterrato și Porsche 911 Dakar în ”mediul natural” # Autoblog.md
Undeva în Mexic, unui grup de aventurieri în off-road li s-au alăturat proprietari de… Lamborghini Huracan Sterrato și Porsche 911 Dakar. Iar din imaginile pe care le-am atașat mai jos ar reieși că banii nu sunt o problemă pentru aceștia. Din numărul total de mașini participante la acest „offline”, cele două sportive au avut cea […] Articolul (video) Viralul din Mexic: Lamborghini Huracan Sterrato și Porsche 911 Dakar în ”mediul natural” apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
(video) Cayenne Electric – primul Porsche trecut direct de la testarea digitală la producția pre-serie # Autoblog.md
În dezvoltarea noului Cayenne Electric, Porsche se bazează mai mult ca niciodată pe testarea digitală. Totuși, factorul uman rămâne indispensabil: în timpul testelor finale care au loc în aceste momente, inginerii împing SUV-ul la limitele sale – în frig extrem și căldură toridă. Dezvoltat virtual, validat în realitate: Porsche demonstrează cum transformarea digitală și expertiza […] Articolul (video) Cayenne Electric – primul Porsche trecut direct de la testarea digitală la producția pre-serie apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
(video) Ambuteiaje s-au format în zona USMF din cauza unui motociclist lovit de mașină. Vezi momentul # Autoblog.md
Ambuteiaje infernale au fost notificate în primele ore ale dimineții după producerea unui accident pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar lângă USMF. A implicat un motociclist și a fost surprins de o cameră de bord. „Nu de ajuns ca bătrânelul de la volanul Daciei a provocat accident (băiatul cu motocicleta s-a ales cu […] Articolul (video) Ambuteiaje s-au format în zona USMF din cauza unui motociclist lovit de mașină. Vezi momentul apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
„Wednesday”, serialul Netflix lansat în 2022, iar de curând într-al doilea sezon, a devenit un fenomen global, captivând spectatorii prin personajul principal interpretat de Jenna Ortega și prin revenirea la estetica ciudată, sumbră și gotică a familiei Addams. Printre elementele care definesc universul familiei Addams se numără și mașinile lor excentrice, care adaugă un farmec […] Articolul (video) Știai asta? Limuzina din „Wednesday” a fost construită în România apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Interviu cu omul care și-a cumpărat 239 de Land Rover Defender în 2015. Cât valorează mașina astăzi # Autoblog.md
În 2015, când Land Rover a anunțat încetarea producției modelului clasic Defender, Charles Fawcett, fondatorul Twisted Automotive, a văzut o oportunitate unică. În loc să privească sfârșitul unei ere ca pe o pierdere, el a făcut o investiție riscantă, achiziționând 240 de SUV-uri direct de la producător. Această decizie, considerată nebunească de mulți la acea […] Articolul (video) Interviu cu omul care și-a cumpărat 239 de Land Rover Defender în 2015. Cât valorează mașina astăzi apare prima dată în Autoblog.md.
15 septembrie 2025
18:40
Este permisă traversarea hotarului în baza actelor digitale? Răspunsul Poliției de Frontieră # Autoblog.md
Poliția de Frontieră informează că, în prezent, traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane și mijloace de transport NU este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO. Anunțul public vine după ce s-ar fi înregistrat câteva tentative nereușite. Conform legislației în vigoare, documentele electronice nu pot înlocui actele în […] Articolul Este permisă traversarea hotarului în baza actelor digitale? Răspunsul Poliției de Frontieră apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
Criteriile de acordare a premiilor IIHS vor include caracteristici care vizează conducerea riscantă # Autoblog.md
David Harkey, președintele Institutului American de Asigurări pentru Siguranța Rutieră (IIHS), a anunțat, în cadrul unei mese rotunde organizate de Mothers Against Drunk Driving (MADD) pentru a marca cea de-a 45-a aniversare a organizației, că tehnologiile de detectare a comportamentului riscant al șoferilor vor fi în curând incluse în criteriile pentru acordarea premiului Top Safety […] Articolul Criteriile de acordare a premiilor IIHS vor include caracteristici care vizează conducerea riscantă apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Importatorul oficial ZEEKR în Republica Moldova are stabilite prețurile de start pentru marele SUV 9X. Pentru model există deja un interes aprins și în țara noastră, din motiv ce este primul automobil hibrid al mărcii. Clienții din Moldova au acces la trei versiuni/echipări bine dotate Pentru caroserie se poate alege o culoare din cinci standard […] Articolul Noul ZEEKR 9X în Moldova: Cât costă și care este cea mai scumpă dotare opțională apare prima dată în Autoblog.md.
14:20
Mai scump decât Century SUV! Toyota a început să vândă neobișnuitul microbuz e-Palette # Autoblog.md
Fără vreo premieră dedicată. Toyota Motor Corporation a anunțat lansarea vânzărilor neobișnuitului e-Palette BEV în Japonia, un vehicul electric complet (BEV) conceput pentru servicii multiple de mobilitate. Amintim că acesta este derivat dintr-un concept prezentat în anul 2019, care ulterior a fost produs într-o serie mică de prototipuri funcționale pentru transportul autonom al sportivilor la […] Articolul Mai scump decât Century SUV! Toyota a început să vândă neobișnuitul microbuz e-Palette apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(foto) Impact violent în intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi: Patru persoane au fost luate la spital # Autoblog.md
Un accident rutier sever a avut loc astăzi dimineață, în jurul orei 9:30, la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi din sectorul Botanica al capitalei, soldat cu mai multe persoane traumatizate. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, incidentul a implicat un Ford și un Land Rover, iar în rezultat mai mulți oameni au ajuns la spital […] Articolul (foto) Impact violent în intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi: Patru persoane au fost luate la spital apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
XPeng, producătorul chinez de vehicule electrice, a anunțat astăzi pe neașteptate începutul producției localizate în Europa. Procesul a fost stabilit la fabrica Magna din Graz, Austria. Această inițiativă reprezintă primul proiect de producție locală al companiei în Europa și are scopul de a atenua impactul tarifelor ridicate impuse de UE asupra importurilor de vehicule electrice […] Articolul (foto/video) XPeng a început pe neașteptate producția de mașini în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copieze designul Bugatti # Autoblog.md
Am crezut că în 2025 s-a terminat cu toată chestia asta, însă nu. ”Instinctul” de a copia încă mai există în sângele unor chinezi. Compania Dreame Technology, cunoscută pentru producția de smart aspiratoare și roboți de curățenie de înaltă performanță, a șocat industria auto prin anunțul intrării sale în segmentul hypercarurilor electrice de lux. Compania […] Articolul Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copieze designul Bugatti apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copie designul Bugatti # Autoblog.md
Am crezut că în 2025 s-a terminat cu toată chestia asta, însă nu. ”Instinctul” de a copia încă mai există în sângele unor chinezi. Compania Dreame Technology, cunoscută pentru producția de smart aspiratoare și roboți de curățenie de înaltă performanță, a șocat industria auto prin anunțul intrării sale în segmentul hypercarurilor electrice de lux. Compania […] Articolul Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copie designul Bugatti apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
BYD prevede o „curățenie” brutală a producătorilor auto din China pe fondul unei represiuni # Autoblog.md
BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, a avertizat că industria auto chineză se îndreaptă spre o „curățenie” drastică, estimând că aproximativ 100 de producători auto trebuie „eliminați” din piața extrem de competitivă, în contextul în care Beijingul intensifică măsurile împotriva discounturilor agresive. Declarația a fost făcută de Stella Li, vicepreședinte executiv al […] Articolul BYD prevede o „curățenie” brutală a producătorilor auto din China pe fondul unei represiuni apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
După săptămâni de speculații intense, Mercedes-Benz a infirmat oficial zvonurile privind un posibil acord istoric de furnizare a motoarelor cu rivalul german BMW. Markus Schäfer, Director Tehnologic și membru al Consiliului de Administrație al Mercedes-Benz Group, a declarat ferm că marca din Stuttgart nu intenționează să utilizeze motoare externe, în special de la un concurent […] Articolul Mercedes-Benz pune capăt zvonurilor: Nu va utiliza motoare BMW apare prima dată în Autoblog.md.
14 septembrie 2025
17:10
XPeng la IAA 2025: „Avem 5000 de precomenzi pentru prima mașină zburătoare modulară din lume” # Autoblog.md
Încă o prezență notabilă la expoziția IAA Mobility din München, care se închide astăzi, a fost compania XPeng. A prezentat la salonul auto cele mai recente progrese în domeniul mobilității bazate pe inteligență artificială (AI). Evenimentul a marcat premiera europeană a modelului Next P7, o demonstrație a capacităților companiei în tehnologia AI, sistemele de conducere […] Articolul XPeng la IAA 2025: „Avem 5000 de precomenzi pentru prima mașină zburătoare modulară din lume” apare prima dată în Autoblog.md.
13 septembrie 2025
12:10
„Doar priviți ce avem aici: ZEEKR 009, cel mai luxos van electric pe care îl puteți găsi acum în Moldova!” În această sâmbătă și duminică, pe 13 și 14 septembrie 2025, între orele 10:00 și 16:00, showroomul ZEEKR din Chișinău își deschide porțile pentru a prezenta ZEEKR 009, un MPV electric de top, considerat „fratele” […] Articolul (video) Noul ZEEKR 009 la Chișinău – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
12 septembrie 2025
18:40
La expoziția IAA Mobility 2025 din München, marca chineză de lux Hongqi, parte a grupului FAW, a dezvăluit în premieră europeană noul său SUV complet electric EHS5. Evenimentu a atras atenția prin prezența domnului Liu Yigong, președintele China FAW Group Co., Ltd., și a domnului Qiu Xuejun, consul general al Consulatului General al Republicii Populare […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Hongqi se instalează tot mai solid în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
(video) IAA Mobility 2025: Noile Deepal S05 și S07 sunt primele mașini electrice ale Changan în Europa # Autoblog.md
La IAA Mobility 2025, desfășurat în München, Germania, Changan Automobile a atras atenția globală prin prezentarea portofoliului său diversificat de produse și tehnologii sub tema „Changan: Sharing the Future”. Evenimentul a marcat un moment semnificativ pentru strategia de globalizare a companiei, cu accent pe electrificare, tehnologii inteligente și integrare locală profundă pe piața europeană. Prin […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Noile Deepal S05 și S07 sunt primele mașini electrice ale Changan în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
14:10
(video) Situație în Chișinău: Un pieton, aproape de a fi călcat cu o roată, însă este șoferul vinovat? # Autoblog.md
O întâmplare, cum de altfel se poate vedea des prin Chișinău și nu numai. Joi, pe strada Petricani, imediat după intersecția cu șoseaua Balcani, o cameră de bord a înregistrat următoarea situație. Un pieton s-a expus riscului de a fi călcat peste cel puțin un picior, dar în circumstanțe periculoase pe care tot acesta le-a […] Articolul (video) Situație în Chișinău: Un pieton, aproape de a fi călcat cu o roată, însă este șoferul vinovat? apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Producătorul gigant chinez GAC a debutat spectaculos la IAA Mobility 2025 în această săptămână, prezentând cinci mașini publicului. Evenimentul a mai fost marcat de lansarea „GAC Solution” – viziunea companiei pentru viitorul mobilității, prezentarea progreselor planului „European Market Plan” și introducerea SUV-ului electric AION V pe piața europeană. O Viziune pentru Mobilitatea Viitoare: „GAC Solution” […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premiera GAC pentru Europa și anunțuri aferente apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Credeți sau nu, BYD vine oficial în țara noastră, și nu e o glumă – e știrea momentului! Este oficial: gigantul chinez al vehiculelor electrice, BYD, își face intrarea pe piața din Republica Moldova! Lansarea oficială a mărcii va avea loc pe 19 septembrie 2025, marcând un moment important pentru piața auto locală. Prin biroul […] Articolul (video) Anunțul momentului! BYD se lansează oficial în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
După ce, acum un an, chinezii de la AITO au ”pipăit” pământul european, la Salonul Auto Internațional de la München au revenit cu marele anunț. Evenimentul a marcat premierele mondiale ale modelelor globale AITO 9, AITO 7 și AITO 5! În China aceste mașini au un M suplimentar în denumire, înainte de cifre. O Strategie […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: AITO și-a prezentat gama globală de produse apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(video) IAA Mobility 2025: Lucid Gravity a devenit disponibil pentru clienții europeni # Autoblog.md
La IAA Mobility din München, Lucid Group, producătorul renumit pentru cele mai avansate vehicule electrice din lume, a prezentat în premieră europeană noul său SUV electric – Gravity. Evenimentul a marcat debutul oficial al acestui model pe piața europeană și a celebrat premiera germană a unui vehicul care promite să redefinească standardele în segmentul SUV-urilor […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Lucid Gravity a devenit disponibil pentru clienții europeni apare prima dată în Autoblog.md.
11 septembrie 2025
20:20
(video) Zi de joi neagră la ieșirea din Step-Soci. Grav accident cu un șofer decedat pe loc și doi răniți # Autoblog.md
Poliția din Orhei stabilește circumstanțele unui grav accident rutier, produs astăzi, în jurul orei 15:10, pe traseul R20 Orhei–Rezina–Rîbnița. La ieșirea din localitatea Step-Soci, direcția spre Rezina, s-au ciocnit două autoturisme. A rezultat un deces și doi răniți. Potrivit informațiilor preliminare, un BMW condus de un tânăr de 30 de ani, a ieșit pe contrasens […] Articolul (video) Zi de joi neagră la ieșirea din Step-Soci. Grav accident cu un șofer decedat pe loc și doi răniți apare prima dată în Autoblog.md.
16:40
(video) Pilotul misteriosului monopost F1, care circula pe drumurile din Cehia, a fost arestat după șase ani de căutări # Autoblog.md
După șase ani de încercări eșuate, poliția cehă a reușit în sfârșit să identifice și să aresteze un șofer enigmatic care conducea ilegal un monopost de Formula 1 pe drumurile publice. Primul incident, raportat inițial în 2019, a culminat duminică, 7 septembrie 2025, cu o operațiune spectaculoasă în apropierea orașului Dobříš, la aproximativ 40 de […] Articolul (video) Pilotul misteriosului monopost F1, care circula pe drumurile din Cehia, a fost arestat după șase ani de căutări apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
Salutare, pasionați de automobile! AutoBlog.MD vă prezintă astăzi primul test drive din Republica Moldova cu noul Volvo EX90, cel mai avansat, tehnologizat și, desigur, cel mai scump model din gama producătorului scandinav. Acest SUV full electric de talie mare, testat pe traseul Chișinău-Ghindești, reprezintă un adevărat „calculator pe patru roți”. Haideți să descoperim ce aduce […] Articolul (video) Test Drive: Noul Volvo EX90 apare prima dată în Autoblog.md.
13:50
(video) SUA: Un conducător de Dodge Charger electric a fost amendat pentru eșapament gălăgios # Autoblog.md
Un incident neobișnuit a avut loc în orașul Stillwater din Minnesota, Statele Unite, unde un conducător de Dodge Charger Daytona, pe nume Mike, a fost amendat pentru… o tulburare a liniștii publice cu o tobă de eșapament ”foarte zgomotoasă”. Povestea, relatată de The Drive, a devenit virală, stârnind dezbateri despre aplicarea legilor privind zgomotul și […] Articolul (video) SUA: Un conducător de Dodge Charger electric a fost amendat pentru eșapament gălăgios apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.