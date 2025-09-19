(video) BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor

20:20

Poliția din Orhei stabilește circumstanțele unui grav accident rutier, produs astăzi, în jurul orei 15:10, pe traseul R20 Orhei–Rezina–Rîbnița. La ieșirea din localitatea Step-Soci, direcția spre Rezina, s-au ciocnit două autoturisme. A rezultat un deces și doi răniți. Potrivit informațiilor preliminare, un BMW condus de un tânăr de 30 de ani, a ieșit pe contrasens […] Articolul (video) Zi de joi neagră la ieșirea din Step-Soci. Grav accident cu un șofer decedat pe loc și doi răniți apare prima dată în Autoblog.md.