Informare: Suspendare de trafic pe aproape toată strada Nicolae Costin și o bună parte din Maria Drăgan

15:40

Germanii de la ZF, care au împlinit 110 ani de activitate, încă nu se gândesc să introducă o cutie de viteze cu mai mult de opt trepte pentru autoturisme. Au ales în schimb să rafineze ceea ce au mai bun în portofoliu. ZF a lansat la IAA Mobility 2025 transmisia îmbunătățită 8HP evo, un răspuns […] Articolul IAA Mobility 2025: ZF introduce cutia de viteze 8HP evo apare prima dată în Autoblog.md.