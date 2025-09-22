Noul FIAT 500 a primit un motor cu combustie după ”eșecul electric”

10:00

Menţiune: Pentru că videoclipurile din articol sunt protejate de drepturi de autor, acestea pot fi vizualizate doar pe Youtube şi nu direct de pe blog. Însă un click merită pentru a vedea cele mai tari momente ale cursei! Calificările pentru Marele Premiu de la Azerbaidjan au fost marcate de un haos fără precedent pe străzile […] Articolul (video) Azerbaijan Grand Prix 2025: Verstappen a câștigat într-un weekend plin de provocări apare prima dată în Autoblog.md.