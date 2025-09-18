Investigație: Consultanți politici de la Kremlin folosesc structuri bisericești pentru a influența alegerile din 28 septembrie
Zugo.md, 18 septembrie 2025 11:10
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie, scrie NordNews.
• • •
Acum 5 minute
11:20
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică, potrivit olympic.md Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko – argint la Jocurile Olimpice de la Paris și bronz la Olimpiada de la Tokyo. La Zagreb,
Acum 15 minute
11:10
Investigație: Consultanți politici de la Kremlin folosesc structuri bisericești pentru a influența alegerile din 28 septembrie # Zugo.md
Acum o oră
10:50
video | Investigație sub acoperire: cum „InfoLider” orchestrează atacuri propagandistice online la ordinele Kremlinului # Zugo.md
În ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova", numită „InfoLider", s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului". În
Acum 2 ore
10:10
Grecia a decis să suspende extrădarea în Republica Moldova a omului de afaceri și fostului politician Vladimir Plahotniuc, după o solicitare venită din partea autorităților române, relatează Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Surse judiciare elene au declarat că amânarea este legată de o anchetă desfășurată în România privind posibile falsuri, iar procurorii greci au
10:00
Lidera Partidului „Renaștere”, vizată de percheziții, acuză guvernarea de „persecuție politică”. Reacția PAS # Zugo.md
Natalia Parasca, președinta interimară a Partidului „Renaștere", afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, ar fi una dintre persoanele vizate de perchezițiile efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție în această dimineață. Potrivit acesteia, oamenii legii au efectuat percheziții și la domiciliul părinților săi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Parasca a acuzat partidul de guvernare PAS de „persecuție
Acum 4 ore
09:00
Finanțarea ilegală a partidelor politice: Percheziții simultane în mai multe locații din țară # Zugo.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger" au efectuat, în dimineața zilei de joi, percheziții simultane în mai multe locații din țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile vizează un dosar penal privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a
08:30
Pe 19 septembrie, RAM Impact organizează la Drochia un eveniment dedicat comunității locale, cu teme actuale despre rolul conținutului online, surse de încredere și modul în care vocile comunității pot contribui la combaterea dezinformării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Invitații speciali sunt creatorii de conținut Lilu Ojovan, Vlad Sliusarenco și Dmitrii Leontiev, care vor participa la paneluri interactive: „Cum protejăm adevărul?" cu
Acum 24 ore
20:20
PG anunță amânarea extrădării lui Plahotniuc. Recean: „El speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și va putea veni acasă liber” # Zugo.md
Procuratura Generală (PG) a Republicii Moldova a anunțat miercuri, 17 septembrie, că procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova a fost suspendat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Comunicăm că, potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc
14:00
video | Igor Grosu avertizează: Vor fi lansate conversații false pentru manipulare publică # Zugo.md
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a emis un avertisment cu privire la o posibilă campanie de dezinformare pregătită pentru următoarele zile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o postare pe rețelele sociale, Grosu a declarat că propaganda rusă, în colaborare cu rețeaua criminală Șor, ar pregăti capturi de ecran falsificate, fabricate pentru a părea
13:30
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Informația a fost confirmată de acesta pentru TV8. Acesta nu a dezvăluit și motivul deciziei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Iachimovschi și-a început cariera în cadrul Procuraturii Anticorupție pe 14 iunie 2011. Acesta s-a remarcat în investigarea unuia dintre cele
13:20
Mai multe canale de social media au răspândit imagini cu un presupus militar de carieră din R. Moldova, care ar fi decedat pe frontul din Ucraina. Informația este însoțită de critici la adresa guvernării sau a președintei Maia Sandu, acuzate că tinerii moldoveni ar fi fost trimiși cu forța în războiul din Ucraina. Se mai
13:10
Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM), noua instituție creată pentru combaterea dezinformării, va funcționa cu un efectiv de maximum 29 de angajați și o structură formată din două direcții, un serviciu juridic, unul financiar și o secție administrativă, potrivit decretului semnat de Maia Sandu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Directorul STRATCOM urmează
12:40
Guvernul aprobă un plan de 405 milioane € pentru eficiență energetică și modernizarea clădirilor # Zugo.md
Guvernul va renova fondul imobiliar național pentru a spori eficiența energetică a clădirilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Executivul a aprobat o Strategie ce prevede mai multe soluții pentru modernizarea și reducerea consumului de energie a clădirilor publice, private și rezidențiale din Republica Moldova. Majoritatea acestora au fost construite până în anul 1990 și sunt
12:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, într-un dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit investigațiilor preliminare, autoritățile au indicii rezonabile că un
12:00
Studiu: Mii de persoane au murit în această vară în Europa din cauza schimbărilor climatice # Zugo.md
Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor climatice manifestate în această vară în principalele orașe europene, susțin mai mulți cercetători într-un studiu care este încă preliminar, dar al cărui interes a fost salutat de alți oameni de știință, informează AFP, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Centrat pe 854 de orașe
11:40
Noi detalii despre Constantin Țuțu. Dorin Recean: „Intenționează să meargă în Transnistria” # Zugo.md
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat că fostul deputat democrat Constantin Țuțu nu se află în regiunea transnistreană, așa cum au anunțat anterior procurorii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit premierului, acesta intenționează să ajungă în stânga Nistrului, dar nu a intrat încă în regiune. „Acesta intenționează să meargă în regiunea transnistreană, nu se
11:40
Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres # Zugo.md
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, consideră că există puţine şanse pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, în urma întâlnirii din august între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu sunt optimist în ceea ce priveşte un progres pe termen scurt în procesul de
Ieri
11:10
Alexandru Oprea a demisionat de la șefia IGSU. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în ședința Guvernului de miercuri. Potrivit sursei, s-a propus eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef al IGSU din data de 17 septembrie curent în baza cererii de demisie. Ministra a
10:40
video | SUA investesc 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Dorin Recean: „Parteneriatele dau roade” # Zugo.md
Premierul Dorin Recean a anunțat, înaintea ședinței de Guvern, o investiție strategică a Statelor Unite ale Americii pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Cu un aport financiar de 130 de milioane de dolari, Guvernul SUA va finanța integral construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, cu o lungime de 190 km, care va conecta Moldova
10:30
În perioada iunie-august, principalele subiecte din mass-media din regiunea transnistreană au fost criza și „corupția" din Republica Moldova, acuzațiile de fraudare a alegerilor parlamentare care urmează, precum și discursurile despre un „popor moldovenesc separat". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aceste constatări apar într-o analiză realizată de comunitatea Watchdog.md. Autoarea cercetării, doctorul sociolog Tatiana Cojocari, subliniază
10:00
O „dispută între Est și Vest”. Președintele României, Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din R. Moldova # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat în cadrul unui interviu recent că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, reprezintă o „dispută între Est și Vest", care va decide parcursul strategic al țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dan și-a exprimat „mari îngrijorări" cu privire la posibilitatea ca Rusia să influențeze rezultatele
09:40
video | Percheziții la posturi TV afiliate grupării Șor. Propaganda rusă, finanțată printr-o firmă de construcții # Zugo.md
Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger", au efectuat marți, 16 septembrie, percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției, investigațiile
09:20
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, luni, 15 septembrie, potrivit surselor Ziarului de Gardă. În total, 12 persoane au fost arestate preventiv, două au fost plasate în arest la domiciliu, iar o persoană este cercetată în libertate. Urmărește-ne pe Telegram și
09:10
13 cetățeni din R. Moldova, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze partidul lui Dodon # Zugo.md
Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în
09:00
Lilian Popescu este noul selecționer al naționalei de fotbal a R. Moldova. Numirea a fost aprobată astăzi, 16 septembrie, de Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. FMF anunță că debutul lui Lilian Popescu pe banca Moldovei va avea loc pe 9 octombrie contra selecționatei din România într-un meci
08:30
Site-uri și canale de Telegram cu narative agresive. Cum manipulează propaganda rusă societatea din R. Moldova # Zugo.md
Propaganda pro-rusă folosește din nou biserica pentru a dezbina societatea. De această dată, structurile finanțate de Kremlin au creat site-uri și canale de Telegram în care promovează narative agresive privind necesitatea limitării activității Mitropoliei Basarabiei și introducerea lecțiilor de Ortodoxie în școli. Totodată, aceștia cheamă cetățenii la acțiuni violente pentru a „apăra Biserica", scrie deschide.md.
16 septembrie 2025
14:00
foto | Percheziții la Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat astăzi mai multe percheziții în capitală, vizând un dosar penal legat de suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează un grup coordonat de persoane suspectate că ar fi canalizat ilegal fonduri către
14:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret au anunțat apelurile pentru trei programe guvernamentale dedicate tinerilor pentru anul 2026, cu un buget total estimat de aproximativ 20 de milioane de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La conferința de lansare au fost prezentate: Capitala Tineretului – un program menit să ofere vizibilitate
13:20
Lituania i-a interzis Irinei Vlah intrarea pe teritoriul său pentru următorii cinci ani. Autoritățile de la Vilnius au explicat că măsura a fost adopt
13:20
Republica Moldova este văzută de români drept cel mai apropiat partener și prieten al țării, iar unirea este dorită de aproape jumătate dintre cetățenii țării noastre, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în septembrie. În clasamentul prietenilor României, Rusia se află pe ultimul loc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Datele sondajului arată că 40% dintre respondenți … The post Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
13:00
Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Procurorii cer arest preventiv # Zugo.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Potrivit procurorei pe caz, a fost solicitat aplicarea arestului preventiv pe numele acestuia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Deocamdată nu este clar cum a ajuns fostul deputat PDM în regiunea de est a Republicii Moldova. Video: Protv.md Amintim că șeful Inspectoratului General … The post Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Procurorii cer arest preventiv first appeared on ZUGO. Articolul Țuțu ar fi fost localizat pe teritoriul regiunii transnistrene. Procurorii cer arest preventiv apare prima dată în ZUGO.
12:30
Maia Sandu, în topul preferințelor românilor: cel mai apreciat lider internațional, la egalitate cu Donald Trump și Emmanuel Macron # Zugo.md
Un sondaj realizat de Avangarde între 8–14 septembrie 2025 arată că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este liderul internațional în care românii au cea mai mare încredere. Respondenții au exprimat o opinie favorabilă despre șefa statului de la Chișinău, la același nivel cu Donald Trump și Emmanuel Macron. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sondajului, … The post Maia Sandu, în topul preferințelor românilor: cel mai apreciat lider internațional, la egalitate cu Donald Trump și Emmanuel Macron first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu, în topul preferințelor românilor: cel mai apreciat lider internațional, la egalitate cu Donald Trump și Emmanuel Macron apare prima dată în ZUGO.
12:00
Constantin Țuțu nu poate pleca din Grecia, după ce autoritățile elene i-au impus o interdicție de a părăsi teritoriul țării. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Moldova live” de la Exclusiv TV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu-mi imaginez cum ar urca în avion și … The post Constantin Țuțu, blocat în Grecia. Autoritățile elene i-au interzis să părăsească țara first appeared on ZUGO. Articolul Constantin Țuțu, blocat în Grecia. Autoritățile elene i-au interzis să părăsească țara apare prima dată în ZUGO.
11:30
Oleg Chisnicean, fost șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, a fost surprins la Chișinău făcând campanie electorală pentru blocul „Alternativa”, condus de primarul capitalei, Ion Ceban, scrie Deschide.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Recent, acesta a fost observat într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale … The post Fost șef cu legături strânse la Moscova, implicat în campania lui Ion Ceban la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Fost șef cu legături strânse la Moscova, implicat în campania lui Ion Ceban la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Intenții de vot, încrederea în lideri și opțiunile geopolitice. Ce arată ultimul sondaj WatchDog # Zugo.md
Un sondaj realizat la comanda Comunității WatchDog.MD arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar obține cele mai multe voturi – 29,7% dintre respondenți. Pe locul doi se află Blocul patriotic al PSRM, PCRM, PRIM și PVM cu 13,2%, iar Partidul Nostru ar acumula … The post Intenții de vot, încrederea în lideri și opțiunile geopolitice. Ce arată ultimul sondaj WatchDog first appeared on ZUGO. Articolul Intenții de vot, încrederea în lideri și opțiunile geopolitice. Ce arată ultimul sondaj WatchDog apare prima dată în ZUGO.
09:40
Soldatul clasa I Oxana Diacenco, sportivă a Armatei Naționale a Republicii Moldova, a câștigat medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo Seniori, desfășurat în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Diacenco, care activează în cadrul Centrului Sportiv al Armatei Naționale, a concurat la categoria de greutate +78 kg. „Oxana, care activează … The post Aur pentru R. Moldova: Oxana Diacenco câștigă Campionatul Balcanic de Judo în Sarajevo first appeared on ZUGO. Articolul Aur pentru R. Moldova: Oxana Diacenco câștigă Campionatul Balcanic de Judo în Sarajevo apare prima dată în ZUGO.
09:10
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai … The post Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, reținut first appeared on ZUGO. Articolul Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, reținut apare prima dată în ZUGO.
09:00
Evaziune fiscală și spălare de bani: percheziții simultane în capitală la mai multe locații # Zugo.md
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, în colaborare cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, efectuează percheziții în mai multe locații din capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale deschise pentru evaziune fiscală și spălare de … The post Evaziune fiscală și spălare de bani: percheziții simultane în capitală la mai multe locații first appeared on ZUGO. Articolul Evaziune fiscală și spălare de bani: percheziții simultane în capitală la mai multe locații apare prima dată în ZUGO.
08:40
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a cucerit medalia de aur la Campionatul Balcanic de judo rezervat seniorilor, desfășurat în orașul Peja, Kosovo. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În finala categoriei de 90 kg, Latîșev l-a învins pe favoritul gazdelor, Anes Veseli, aducând R. Moldova titlul de campion balcanic. Pe lângă performanța lui Latîșev, Republica Moldova a obținut … The post video | Judocanul Mihail Latîșev, campion balcanic la seniori în Kosovo first appeared on ZUGO. Articolul video | Judocanul Mihail Latîșev, campion balcanic la seniori în Kosovo apare prima dată în ZUGO.
08:40
Polonia anunță că a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți # Zugo.md
Serviciul de Protecție a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locații sensibile ale guvernului, între care strada Parkowa și Palatul Belweder, a declarat prim-ministrul Donald Tusk pe platforma X, pe fondul tensiunilor regionale sporite în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian al Poloniei, relatează Reuters, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe … The post Polonia anunță că a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți first appeared on ZUGO. Articolul Polonia anunță că a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți apare prima dată în ZUGO.
15 septembrie 2025
14:00
Ministerul Afacerilor Interne lucrează la un proiect care ar putea schimba modul în care sunt cumpărate cartelele de telefonie mobilă și alte servicii de telecomunicații. Ministrul Daniella Misail-Nichitin a anunțat că inițiativa, dezvoltată în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție și Serviciul Tehnologiei Informaționale, prevede comercializarea acestora doar în baza unui act de identitate, cu … The post Cartelele telefonice vor putea fi cumpărate doar cu act de identitate first appeared on ZUGO. Articolul Cartelele telefonice vor putea fi cumpărate doar cu act de identitate apare prima dată în ZUGO.
13:30
R. Moldova se pregătește să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului Miniștrilor de Externe al Consiliului Europei (CE). Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, este convins că R. Moldova „va gestiona foarte bine” activitățile pe care și le-a propus până în luna mai 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „R. Moldova a … The post Republica Moldova preia Președinția Consiliului Europei first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova preia Președinția Consiliului Europei apare prima dată în ZUGO.
13:10
Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață, 15 septembrie, la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi, în sectorul Botanica al Chișinăului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), apelul la 112 a fost recepționat la ora 09:18. Pentru intervenție au fost direcționate patru echipe AMU, inclusiv una … The post Accident grav pe șoseaua Muncești. Patru persoane au ajuns la spital first appeared on ZUGO. Articolul Accident grav pe șoseaua Muncești. Patru persoane au ajuns la spital apare prima dată în ZUGO.
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în cele din urmă Rusia drept „agresor” în războiul împotriva Ucrainei, marcând o nouă înăsprire a poziției sale față de Moscova. Comentând victimele din ambele tabere, Trump a declarat duminică reporterilor că „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Mai mulți din Rusia, dar când ești … The post Trump a numit, pentru prima dată, Rusia drept „agresor” în războiul din Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul Trump a numit, pentru prima dată, Rusia drept „agresor” în războiul din Ucraina apare prima dată în ZUGO.
12:20
Amenzi de peste 1,25 mln de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oamenii … The post Aproape 300 de persoane, amendate după ce au fost prinse că au dat foc vegetației uscate first appeared on ZUGO. Articolul Aproape 300 de persoane, amendate după ce au fost prinse că au dat foc vegetației uscate apare prima dată în ZUGO.
11:40
video, foto | Descinderi la nivel național: 10 persoane reținute pentru finanțare ilegală și corupere electorală # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale într-o cauză penală complexă, care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii municipiului Bălți, au efectuat … The post video, foto | Descinderi la nivel național: 10 persoane reținute pentru finanțare ilegală și corupere electorală first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | Descinderi la nivel național: 10 persoane reținute pentru finanțare ilegală și corupere electorală apare prima dată în ZUGO.
11:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat, în cadrul ședinței din 13 septembrie curent, și a respins contestația depusă de Partidul Politic „Partidul Nostru” și de Olesea Stamate, candidată independentă la funcția de deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autoritatea electorală a fost sesizată cu privire la pretinse încălcări ale legislației electorale … The post CEC respinge contestațiile privind participarea lui Alexei Buzu în acțiuni electorale first appeared on ZUGO. Articolul CEC respinge contestațiile privind participarea lui Alexei Buzu în acțiuni electorale apare prima dată în ZUGO.
11:10
CNA: 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani și corupere electorală # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat un bilanț impresionant al acțiunilor desfășurate săptămâna trecută, care include 15 rețineri, zeci de percheziții și sechestre pe bunuri în valoare de milioane de lei, în dosare de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și abuz de serviciu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit raportului, în perioada de referință, … The post CNA: 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani și corupere electorală first appeared on ZUGO. Articolul CNA: 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani și corupere electorală apare prima dată în ZUGO.
10:50
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl pot aplica pentru locuințe sociale în Chișinău # Zugo.md
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiile acestora pot depune, începând de astăzi, cereri pentru obținerea unei locuințe în blocul locativ de pe strada Alba Iulia, 91/3 din Chișinău. De asemenea, pot aplica pentru locuințe sociale și colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministerul Muncii și … The post Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl pot aplica pentru locuințe sociale în Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl pot aplica pentru locuințe sociale în Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:10
Administrația transnistreană ia în vedere sancționarea pietonilor care traversează strada neregulamentar – în afara trecerilor de pietoni sau la culoarea roșie a semaforului. Organul legislativ al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene urmează să examineze un proiect de lege care va permite inspectorilor rutieri să constate încălcările comise de pietoni cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de … The post Tiraspolul va sancționa pietonii surprinși de camere traversând strada neregulamentar first appeared on ZUGO. Articolul Tiraspolul va sancționa pietonii surprinși de camere traversând strada neregulamentar apare prima dată în ZUGO.
