„Bunica Rosi”, cea mai în vîrstă șoferiță de camion din Germania, la 76 de ani încă străbate Europa
Noi.md, 21 septembrie 2025 22:30
Roswitha Hellmuth-Gamberger, cunoscută de toată lumea drept „Bunica Rosi”, a devenit o adevărată legendă pe șoselele Europei. La 76 de ani, femeia conduce săptămînal mii de kilometri la volanul camionului ei și își dorește să continue să muncească încă cel puțin doi-trei ani.Rosi petrece cea mai mare parte a timpului în cabina camionului, unde spune că doarme cel mai bine. În fiecare săptămînă
• • •
Acum 10 minute
23:30
Imagini șocante au fost surprinse pe o șosea din Spania. Un șofer a parcurs aproximativ 14 kilometri fără anvelopele din față și spate stînga, după ce a făcut pană.Incidentul a provocat haos în trafic și pagube. Șoferul este cercetat, acum, pentru încălcarea regulilor de siguranță rutieră și conducere imprudentă.Autoritățile din Mallorca subliniază că un asemenea comportament pune în peric
Acum o oră
23:00
Nu toate legumele sînt la fel de folositoare în stare proaspătă.De exemplu, țelina, morcovul, roșiile și mazărea verde, înainte de a fi consumate, este mai bine să fie prelucrate termic, pentru că, după tratamentul termic sînt mai bine assimilate de organism.La această concluzie au ajuns specialiștii care, în cursul experimentelor au încercat să clarifice care legume ar trebui să fie con
Acum 2 ore
22:30
22:00
Terciul de mult timp se considera un aliment tradiţional slav. Cu toate acestea, în ultimii ani terciurile sînt înlocuite cu produse noi la modă: o varietate de fulgi din cereale, batoane, muesli.Oamenii de ştiinţă de la Institutul Naţional al Cancerului din oraşul Rockville (SUA) îndeamnă să ne întoarcem la prepararea tradiţională a terciurilor. Ei au ajuns la concluzia că includerea regulată
Acum 4 ore
21:30
Avînd în vedere că pînă în prezent au fost explorate doar 20% din oceanele Pămîntului, aceasta înseamnă că vor fi descoperite și mai multe specii, iar cea mai recentă descoperire are o culoare roz distinctivă și o suprafață denivelată.Pe lîngă ochii mari și zîmbetul inexpresiv, această creatură este doar una dintre cele trei specii de pești melc descoperite recent în adîncurile fundului oceanu
21:00
Fiziologul Sheldon Cohen şi colegii lui de la Universitatea Carnegie Mellon au realizat experimente pe voluntari şi au constatat că probabilitatea de a captura răceala la oamenii fericiţi este de trei ori mai mică.Pentru experiment, oamenii de ştiinţă au adunat 300 de voluntari, a căror stare emoţională a fost studiată timp de două săptămîni pentru a identifica pe cei fericiţi şi cei nefericiţ
20:30
Un bărbat înarmat a fost reținut de forțele de ordine pe stadionul State Farm, înaintea ceremoniei de comemorare a activistului conservator Charlie Kirk, la care sînt așteptați peste 100.000 de participanți, inclusiv președintele Donald Trump și alte personalități politice.Joshua Runkles, în vîrstă de 42 de ani, a fost descoperit în incinta stadionului avînd asupra sa un pistol, un cuțit și do
20:00
Au trecut deja 7 milenii de cînd rolul terapeutic al dovleceilor a fost observat pentru prima dată.Și egiptenii, și grecii, și asirienii, chiar și chinezii le-au acordat un loc pe podiumul celor mai sănătoase legume, folosind de la dovlecei atît fructul (leguma, cum am zice), cît și floarea. În dietele de tip mediteranean și în ziua de astăzi ei își au importanța lor și statut de vedetă culina
Acum 6 ore
19:30
Scump pentru moldoveni, dar ieftin pentru europeni. Chișinău, atractiv din punct de vedere al investițiilor în imobiliare # Noi.md
Republica Moldova se află la coada clasamentului european privind costul locuințelor, potrivit celui mai recent top GlobalPropertyGuide (iulie 2025).Datele arată că în Chișinău, prețul mediu al unui metru pătrat de apartament este de doar 1.540 de euro, unul dintre cele mai mici din regiune și de câteva ori sub media capitalelor europene, notează Noi.md cu referire la bani.Comparativ, la B
19:00
Aparent banala păpădie este una din cele mai puternice plante antitoxice şi depurative. Frunzele, tulpinile şi rădăcinile sale ajută la mobilizarea şi eliminarea toxinelor din organism, intensifică tranzitul intestinal şi cresc tonusul întregului organism.Păpădia este utilă pentru drenarea surplusului de apă din organism, pentru că este un diuretic puternic. Ceaiul de papadie are rezultate rem
18:30
Mod de preparare:Se amestecă oul, a treia parte de untură, apa caldă şi oţetul. Se adaugă făina şi se frămîntă aluatul. Se împarte în 3 părţi egale, se formează bile, se ung cu o jumătate din untura care a rămas şi se pun la rece pentru 15-20 minute. Apoi se întind 3 foi subţiri de aluat, se stropesc cu untura topită, se pun vişinele şi se presară cu zahăr tos. Se formează rulade şi se pun înt
18:00
Casa Albă susține că a fost finalizat un acord privind viitorul TikTok în Statele Unite, prin care americanii ar urma să controleze algoritmul aplicației, să dețină majoritatea în consiliul de administrație și să gestioneze securitatea datelor, scrie observatornews.ro.Un acord TikTok între SUA și China va oferi americanilor șase din cele șapte locuri în consiliul de administrație și controlul
18:00
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sînt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, relatează duminică dpa, preluat de Agerpres.Militarii venezueleni au condus primele sesiuni de antrenament în diferite părţi ale ţării, a declarat sîmbătă preşedintele Nicolas Maduro.El le-a cerut fermierilor venezueleni să fie pregătiţi şi, dacă este n
Acum 8 ore
17:30
Începînd de luni, 22 septembrie 2025, ora 08:00, toate camioanele – încărcate sau fără marfă – care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni vor fi obligate să se programeze în rîndul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System).Cum funcționează sistemulTransportatorii își pot alege din timp ora de traversare, iar cu 30 de minute înainte d
17:00
40 de copii din diaspora vor explora obiceiurile și tradițiile de iarnă în cadrul taberei de iarnă „DOR de Tradiții”, în perioada 24- 29 decembrie 2025.Biroul Relații cu Diaspora (BDR) a lansat cea de-a doua ediție a Programului „DOR de Tradiții”. Proiectul își propune să apropie copiii moldoveni din diaspora de valorile și tradițiile țării noastre, să consolideze legătura cu rădăcinile cultur
17:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, suspține că noua strategie a organizației criminale conduse de Ilan Șor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este coruperea diasporei.El însă și-a exprimat convingerea că Republica Moldova are o diasporă imună la aceste practici.„Am văzut anul trecut forma de cumpărare şi statutul persoanelor atrase în această
16:30
Orașul Călărași a devenit, pentru o zi, epicentrul sportului tradițional moldovenesc, găzduind în premieră Campionatul Național de Trîntă.Evenimentul a reunit peste 100 de sportivi din diferite discipline – lupte libere, greco-romane, judo și sambo – care au oferit publicului un spectacol de forță și tradiție.„Sunt foarte încîntat că aici s-au adunat cei mai titulari sportivi din diferite
16:00
IT Career Expo 2025: zeci de companii și sute de tineri pasionați de tehnologie, reuniți la Chișinău # Noi.md
Zeci de companii din domeniul tehnologiilor informaționale și-au prezentat ofertele de angajare la IT Career Expo 2025, eveniment care a reunit sîmbătă, 20 septembrie, sute de tineri în căutarea unui loc de muncă în sectorul IT.Companiile participante au venit cu oferte atractive, inclusiv pentru candidați fără experiență, salariile propuse pornind de la 10 000 de lei. Printre domeniile cele m
16:00
Armata israeliană și-a continuat atacul asupra orașului Gaza și a Fâșiei Gaza sâmbătă, 20 septembrie, demontând sonde subterane și structuri cu capcane în atacuri care au ucis cel puțin 60 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza, scrie Reuters.Atacul a avut loc în contextul în care 10 țări, inclusiv Australia, Belgia, Marea Britanie și Canada, urmează să recunoască oficial un
Acum 12 ore
15:30
Festival al mierii la Chișinău: scuarul Teatrului de Operă și Balet, transformat într-un paradis dulce # Noi.md
Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău s-a transformat ieri, 20 septembrie, într-un adevărat paradis al mierii, găzduind un tîrg la care au participat aproximativ 20 de apicultori din toată țara. Vizitatorii au avut ocazia să deguste diferite sortimente, să primească sfaturi despre beneficiile produsului și să afle poveștile din spatele stupinelor.Potrivit organizatorilor, p
15:00
Satul Lozova, raionul Strășeni, a devenit ieri centrul tradițiilor rurale, găzduind a doua ediție a Festivalului Loziei, un eveniment dedicat meșteșugului împletirii loziei – salcia folosită de generații la confecționarea coșurilor pentru poamă și alte roade ale pămîntului.Localitatea a fost animată de expoziții, ateliere meșteșugărești și activități pentru toate vîrstele. Meșterii populari au
15:00
Alianța „MOLDOVENII” propune o inițiativă legislativă inovatoare care vizează transformarea pădurilor și plantațiilor verzi în surse de dezvoltare economică, venituri pentru cetățeni și instrumente de siguranță ecologică. Proiectul, prezentat de liderul formațiunii, Denis Roșca, introduce conceptul de „ferme de carbon” și promite beneficii multiple pentru economie și mediu.„Propunem crearea în
15:00
Actorii Teatrului Academic Național „Ivan Franko” din Kiev au adus la Chișinău spectacolul „Tartuffe” de Moliere, în cadrul celei de-a zecea ediții a Reuniunii Teatrelor, desfășurată sub genericul „Scena unei lumi libere”.Deși se confruntă cu dificultățile războiului, teatrul ucrainean continuă să joace spectacole acasă și peste hotare. „Foarte des sună alarmele. Atunci întrerupem reprezentați
14:30
Comisia Europeană intenționează să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro din fondurile UE pentru Ungaria, în vederea convingerii prim-ministrului Viktor Orbán să nu blocheze noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Despre aceasta a relatat ziarul Financial Times, citînd surse informate.UE poate adopta sancțiuni numai cu aprobarea unanimă a tuturor statelor membre. Ungaria și Slovaci
14:30
Orașul Taraclia a devenit, în acest weekend, centrul multicultural al țării, găzduind cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor „Unitate în diversitate”.Evenimentul a reunit aproximativ 30 de ansambluri folclorice din diverse regiuni ale Republicii Moldova și din statele vecine. Vizitatorii s-au bucurat de parade în costume naționale, cîntece și dansuri pline de energie, dar și de băuturi
14:00
Carnetul Degustătorului devine digital la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului # Noi.md
Peste 100 de vinării și-au confirmat prezența la Ziua Națională a Vinului, care se va desfășura pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Cea de-a XXIV-a ediție a sărbătorii are loc sub sloganul brandului de țară: „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, transmite IPN.Ziua Națională a Vinului reunește producători locali și vizitatori, oferind degustări, istorii despre vin
13:30
Luptătorul din Republica Moldova, Vitalie Eriomenco, s-a calificat în finala mică a Campionatului Mondial de Seniori și va concura pentru medalia de bronz, transmite IPN.Federația de Lupte din Republica Moldova precizează că, la categoria sa de greutate – 63 de kilograme, Eriomenco i-a învins pe Aref Mohammadi din Qatar (în optimile de finală) și pe Azatjan Achilov din Turkmenistan (în sfert
13:30
13:00
Poliția de Frontieră a lansat un apel către cetățeni pentru a contribui la menținerea unui climat de integritate și respectarea legii, subliniind că integritatea începe cu fiecare dintre noi.Recomandările autorităților Evitați mita – orice tentativă de mituire sau influențare ilegală a deciziilor autorităților este sancționată conform legislației. Semnalați neregulile – dacă o
13:00
Pe 21 septembrie este marcată Ziua Mondială Alzheimer, instituită în 1994 de Federația Internațională Alzheimer cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății.Evenimentul are scopul de a informa publicul despre această boală, de a combate stigmatizarea și de a sprijini cercetarea, întrucît nu există un tratament care să vindece maladia.Ce este AlzheimerulBoala Alzheimer este o afecțiun
12:30
România nu a blocat extrădarea din Grecia a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a declarat prim-ministrul Dorin Recean, la un podcast de la un post de radio din România.„Ca să fie foarte clar, România nu a blocat nimic, ba din contra, România întotdeauna ne-a ajutat, inclusiv pe dimensiunea de a lupta cu grupările criminale. Așa că eu vreau să mulțumesc Bucureștiului pentru faptul că
12:00
Partidul Nostru propune un model economic: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul.Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost inspirată din discuțiile cu oamenii din diaspora. Ia
12:00
Duminică, 21 septembrie 2025, locuitorii emisferei sudice vor putea observa un fenomen astronomic rar – o eclipsă parțială de Soare, deja supranumită de astronomi „Eclipsa echinocțiului”.Luna va acoperi pînă la 80% din discul solar, transformînd cerul de zi într-o lumină misterioasă, de amurg.Cum diferă de o eclipsă totalăEclipsa parțială apare atunci cînd Luna acoperă doar o parte a S
11:30
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, transmite IPN.Potrivit unui comunicat al Președinției de la Kiev, printre cei sancționați se numără fostul deputat Vasile Bolea, „care popularizează politica externă a Rusiei în mass-media”, și Dmitri Constantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, „care repetă deschis narațiuni propagandistice
11:30
Poliția de Frontieră anunță că, în data de 20 septembrie 2025, fluxul total de persoane prin punctele de trecere a frontierei a constituit 77 657 traversări.Cele mai aglomerate puncte Aeroportul Internațional Chișinău – 24 581 traversări Leușeni – 8 980 traversări Sculeni – 8 121 traversări Palanca – 6 289 traversări Otaci – 5 503 traversăriRefuzuri și încălcări Refuz
11:00
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova care promovează narațiuni pro-ruse și justifică agresiunea Federației Ruse, transmite IPN.Potrivit unui comunicat al Președinției de la Kiev, printre cei sancționați se numără fostul deputat Vasile Bolea, „care popularizează politica externă a Rusiei în mass-media”, și Dmitri Constantinov, președintele Ad
Acum 24 ore
10:30
Scandal electoral la Edineț. O candidată PAS, acuzată că ar fi numit cetățenii „debili”. Ce spune Ludmila Adamciuc # Noi.md
Pe rețelele de socializare au apărut imagini din Edineț, în care candidata PAS, Ludmila Adamciuc, ar fi acuzată că ar fi numit cetățeni „debili”.La rîndul său, Adamciuc respinge acuzațiile și susține că ea a solicitat intervenția poliției, după un atac al unui cetățean și denunță o „campanie de minciuni și manipulări” menită să o discrediteze. „E un fals”, spune aceasta, citată de unimedia.
10:30
Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis să nu mai recomande adulților vaccinarea împotriva Covid-19, scrie gandul.ro.În două zile de întîlniri, ACIP și-a modificat recomandările privind vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei (MMRV) și a amînat planurile de vot privind vaccinul împotriva hepatitei B.Secretarul Sănătății, Robert F. K
10:00
Primăria Chișinău informează că, în contextul desfășurării Hramului satului Colonița, programat pentru data de 21 septembrie 2025, itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 24 „str. Tighina – s. Colonița” va fi modificat temporar.Astfel, ruta va fi modificată după cum urmează:Tur: în raza s. Colonița: de pe str. Ștefan cel Mare pe str. A. Mateevici, str. Tohatin, str. Ion Creangă, str. Bud
09:30
Președinta Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost prim-ministru al acestei țări, transmite IPN.Serviciul de presă al Președinției precizează că Gabriel Attal este actualul lider al partidului Renaissance, formațiune fondată de președintele Emmanuel Macron, care deține cea mai mare fracțiune în Adunarea Național
09:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Temperatura aerului va crește cu cîteva grade.Precipitații nu se prevăd. Vînt: slab pînă la moderat, din nord-vest cu trecere spre sud-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +27...+29°C.În centru se așteaptă +24...+27°C, iar în nord termometrele vor indica +23...+25°C.
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:21 septembrie — a 264-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 101 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Pomenirea Naşterii Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea
09:00
Dumitru Roibu, politolog, vicepreședintele Alianței "MOLDOVENII" a participat recent la emisiunea online «Gonța Media», moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța. În cadrul discuțiie, tînărul politician s-a referit și la subiectul privind integrarea europeană."În primul an de universitate, nouă ni se explica foarte bine că relațiile internaționale este sfera ciocnirii violente a intereselor. Atu
08:30
Astăzi, 21 septembrie, creștinii ortodocși de stil vechi din Republica Moldova sărbătoresc Nașterea Sfintei Fecioare Maria – Maica Domnului și Mîntuitorului Iisus Hristos, una dintre cele 12 sărbători împărătești de peste an din calendarul bisericesc creștin-ortodox.Sărbătoarea Nașterii Domnului (21 septembrie) marchează începutul noului an (14 septembrie), așa cum tăierea capului Sfîntului Io
08:30
Dumitru Roibu: "Procesul de integrare europeană, în care sîntem antrenați acum, este făcut necalitativ" # Noi.md
Dumitru Roibu, politolog, vicepreședintele Alianței "MOLDOVENII" a participat recent la emisiunea online «Gonța Media», moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța. În cadrul discuțiie, tînărul politician s-a referit și la subiectul privind integrarea europeană."În primul an de universitate, nouă ni se explica foarte bine că relațiile internaționale este sfera ciocnirii violente a intereselor. Atu
07:00
Fostul ministru al Educației al Republicii Moldova, Corneliu Popovici, a publicat o postare critică la adresa modului în care se desfășoară campania electorală, afirmînd că societatea este „mai divizată ca niciodată”.Potrivit lui, politicienii și portavocile lor folosesc frica drept armă, ura ca strategie, iar cetățenii sînt transformați în ținte ale unei propagande care „insultă inteligența ș
05:30
Partidul Alianța „MOLDOVENII” propune reformarea și optimizarea întregului aparat de stat, reducerea numărului de ministere, eliminarea dublei și multiplei cetățenii pentru înalții funcționari publici, desființarea funcției de președinte, precum și interzicerea judecătorilor Curții Constituționale de a modifica Constituția prin interpretarea acesteia.Despre aceasta a declarat secretarul genera
05:00
Pregătim un ceai de ghimbir magic. El îmbunătățește circulația sîngelui, tonifică, protejează împotriva răcelii și încălzește, stimulează digestia, diluează sângele.Este, de asemenea, eficient împotriva aterosclerozei și ajută la scăderea tusei. Activează metabolismul, întărește sistemul imunitar. Contribuie la eliminarea toxinelor din întregul organism. Are multe proprietăți utile, dar princi
04:30
România a încasat despăgubirea pentru furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Muzeul Drents # Noi.md
Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentînd despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).Potrivit instituției, suma integrală aferentă poliței de asigurare a fost virată de către compania de asigurări, conform contractului încheiat înt
04:00
Cu siguranță încă nu ați încercat acest terci din fulgi de ovăz!Se pare că fulgii de ovăz este un produs foarte universal: puteți face din ei nu numai terci obișnuit, ci și bastonașe delicioase pentru o gustare rapidă și chiar o checuri. Aș dori să atrag o atenție deosebită la ultimul fel de mîncare.Un chec pufos din ovăz vă va diversifica micul dejun. În el puteți adăuga orice boabe conge
