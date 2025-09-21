21 septembrie - Calendarul celor mai importante evenimente din trecut și prezent

14:30

Persoanele care nu sînt de acord cu rezultatele examenului la proba teoretică sau la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, pot depune contestații.Cererea de contestare poate fi depusă la subdiviziunea care a asigurat examinarea în formă scrisă sau online.{{830750}}Contestația poate fi depusă în termen de 3 zile lucrătoare conform prevederilor pct. 49 din Metodologia desf