Festival al mierii la Chișinău: scuarul Teatrului de Operă și Balet, transformat într-un paradis dulce
Noi.md, 21 septembrie 2025 15:30
Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău s-a transformat ieri, 20 septembrie, într-un adevărat paradis al mierii, găzduind un tîrg la care au participat aproximativ 20 de apicultori din toată țara. Vizitatorii au avut ocazia să deguste diferite sortimente, să primească sfaturi despre beneficiile produsului și să afle poveștile din spatele stupinelor.Potrivit organizatorilor, p
• • •
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:00
Satul Lozova, raionul Strășeni, a devenit ieri centrul tradițiilor rurale, găzduind a doua ediție a Festivalului Loziei, un eveniment dedicat meșteșugului împletirii loziei – salcia folosită de generații la confecționarea coșurilor pentru poamă și alte roade ale pămîntului.Localitatea a fost animată de expoziții, ateliere meșteșugărești și activități pentru toate vîrstele. Meșterii populari au
15:00
Alianța „MOLDOVENII” propune o inițiativă legislativă inovatoare care vizează transformarea pădurilor și plantațiilor verzi în surse de dezvoltare economică, venituri pentru cetățeni și instrumente de siguranță ecologică. Proiectul, prezentat de liderul formațiunii, Denis Roșca, introduce conceptul de „ferme de carbon” și promite beneficii multiple pentru economie și mediu.„Propunem crearea în
15:00
Actorii Teatrului Academic Național „Ivan Franko” din Kiev au adus la Chișinău spectacolul „Tartuffe” de Moliere, în cadrul celei de-a zecea ediții a Reuniunii Teatrelor, desfășurată sub genericul „Scena unei lumi libere”.Deși se confruntă cu dificultățile războiului, teatrul ucrainean continuă să joace spectacole acasă și peste hotare. „Foarte des sună alarmele. Atunci întrerupem reprezentați
Acum 2 ore
14:30
Comisia Europeană intenționează să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro din fondurile UE pentru Ungaria, în vederea convingerii prim-ministrului Viktor Orbán să nu blocheze noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Despre aceasta a relatat ziarul Financial Times, citînd surse informate.UE poate adopta sancțiuni numai cu aprobarea unanimă a tuturor statelor membre. Ungaria și Slovaci
14:30
Orașul Taraclia a devenit, în acest weekend, centrul multicultural al țării, găzduind cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor „Unitate în diversitate”.Evenimentul a reunit aproximativ 30 de ansambluri folclorice din diverse regiuni ale Republicii Moldova și din statele vecine. Vizitatorii s-au bucurat de parade în costume naționale, cîntece și dansuri pline de energie, dar și de băuturi
14:00
Carnetul Degustătorului devine digital la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului # Noi.md
Peste 100 de vinării și-au confirmat prezența la Ziua Națională a Vinului, care se va desfășura pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Cea de-a XXIV-a ediție a sărbătorii are loc sub sloganul brandului de țară: „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, transmite IPN.Ziua Națională a Vinului reunește producători locali și vizitatori, oferind degustări, istorii despre vin
Acum 4 ore
13:30
Luptătorul din Republica Moldova, Vitalie Eriomenco, s-a calificat în finala mică a Campionatului Mondial de Seniori și va concura pentru medalia de bronz, transmite IPN.Federația de Lupte din Republica Moldova precizează că, la categoria sa de greutate – 63 de kilograme, Eriomenco i-a învins pe Aref Mohammadi din Qatar (în optimile de finală) și pe Azatjan Achilov din Turkmenistan (în sfert
13:30
13:00
Poliția de Frontieră a lansat un apel către cetățeni pentru a contribui la menținerea unui climat de integritate și respectarea legii, subliniind că integritatea începe cu fiecare dintre noi.Recomandările autorităților Evitați mita – orice tentativă de mituire sau influențare ilegală a deciziilor autorităților este sancționată conform legislației. Semnalați neregulile – dacă o
13:00
Pe 21 septembrie este marcată Ziua Mondială Alzheimer, instituită în 1994 de Federația Internațională Alzheimer cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății.Evenimentul are scopul de a informa publicul despre această boală, de a combate stigmatizarea și de a sprijini cercetarea, întrucît nu există un tratament care să vindece maladia.Ce este AlzheimerulBoala Alzheimer este o afecțiun
12:30
România nu a blocat extrădarea din Grecia a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a declarat prim-ministrul Dorin Recean, la un podcast de la un post de radio din România.„Ca să fie foarte clar, România nu a blocat nimic, ba din contra, România întotdeauna ne-a ajutat, inclusiv pe dimensiunea de a lupta cu grupările criminale. Așa că eu vreau să mulțumesc Bucureștiului pentru faptul că
12:00
Partidul Nostru propune un model economic: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul.Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost inspirată din discuțiile cu oamenii din diaspora. Ia
12:00
Duminică, 21 septembrie 2025, locuitorii emisferei sudice vor putea observa un fenomen astronomic rar – o eclipsă parțială de Soare, deja supranumită de astronomi „Eclipsa echinocțiului”.Luna va acoperi pînă la 80% din discul solar, transformînd cerul de zi într-o lumină misterioasă, de amurg.Cum diferă de o eclipsă totalăEclipsa parțială apare atunci cînd Luna acoperă doar o parte a S
Acum 6 ore
11:30
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, transmite IPN.Potrivit unui comunicat al Președinției de la Kiev, printre cei sancționați se numără fostul deputat Vasile Bolea, „care popularizează politica externă a Rusiei în mass-media”, și Dmitri Constantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, „care repetă deschis narațiuni propagandistice
11:30
Poliția de Frontieră anunță că, în data de 20 septembrie 2025, fluxul total de persoane prin punctele de trecere a frontierei a constituit 77 657 traversări.Cele mai aglomerate puncte Aeroportul Internațional Chișinău – 24 581 traversări Leușeni – 8 980 traversări Sculeni – 8 121 traversări Palanca – 6 289 traversări Otaci – 5 503 traversăriRefuzuri și încălcări Refuz
11:00
10:30
Scandal electoral la Edineț. O candidată PAS, acuzată că ar fi numit cetățenii „debili”. Ce spune Ludmila Adamciuc # Noi.md
Pe rețelele de socializare au apărut imagini din Edineț, în care candidata PAS, Ludmila Adamciuc, ar fi acuzată că ar fi numit cetățeni „debili”.La rîndul său, Adamciuc respinge acuzațiile și susține că ea a solicitat intervenția poliției, după un atac al unui cetățean și denunță o „campanie de minciuni și manipulări” menită să o discrediteze. „E un fals”, spune aceasta, citată de unimedia.
10:30
Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis să nu mai recomande adulților vaccinarea împotriva Covid-19, scrie gandul.ro.În două zile de întîlniri, ACIP și-a modificat recomandările privind vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei (MMRV) și a amînat planurile de vot privind vaccinul împotriva hepatitei B.Secretarul Sănătății, Robert F. K
10:00
Primăria Chișinău informează că, în contextul desfășurării Hramului satului Colonița, programat pentru data de 21 septembrie 2025, itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 24 „str. Tighina – s. Colonița” va fi modificat temporar.Astfel, ruta va fi modificată după cum urmează:Tur: în raza s. Colonița: de pe str. Ștefan cel Mare pe str. A. Mateevici, str. Tohatin, str. Ion Creangă, str. Bud
Acum 8 ore
09:30
Președinta Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost prim-ministru al acestei țări, transmite IPN.Serviciul de presă al Președinției precizează că Gabriel Attal este actualul lider al partidului Renaissance, formațiune fondată de președintele Emmanuel Macron, care deține cea mai mare fracțiune în Adunarea Național
09:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Temperatura aerului va crește cu cîteva grade.Precipitații nu se prevăd. Vînt: slab pînă la moderat, din nord-vest cu trecere spre sud-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +27...+29°C.În centru se așteaptă +24...+27°C, iar în nord termometrele vor indica +23...+25°C.
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:21 septembrie — a 264-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 101 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Pomenirea Naşterii Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea
09:00
Dumitru Roibu, politolog, vicepreședintele Alianței "MOLDOVENII" a participat recent la emisiunea online «Gonța Media», moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța. În cadrul discuțiie, tînărul politician s-a referit și la subiectul privind integrarea europeană."În primul an de universitate, nouă ni se explica foarte bine că relațiile internaționale este sfera ciocnirii violente a intereselor. Atu
08:30
Astăzi, 21 septembrie, creștinii ortodocși de stil vechi din Republica Moldova sărbătoresc Nașterea Sfintei Fecioare Maria – Maica Domnului și Mîntuitorului Iisus Hristos, una dintre cele 12 sărbători împărătești de peste an din calendarul bisericesc creștin-ortodox.Sărbătoarea Nașterii Domnului (21 septembrie) marchează începutul noului an (14 septembrie), așa cum tăierea capului Sfîntului Io
08:30
Dumitru Roibu: "Procesul de integrare europeană, în care sîntem antrenați acum, este făcut necalitativ" # Noi.md
Acum 12 ore
07:00
Fostul ministru al Educației al Republicii Moldova, Corneliu Popovici, a publicat o postare critică la adresa modului în care se desfășoară campania electorală, afirmînd că societatea este „mai divizată ca niciodată”.Potrivit lui, politicienii și portavocile lor folosesc frica drept armă, ura ca strategie, iar cetățenii sînt transformați în ținte ale unei propagande care „insultă inteligența ș
05:30
Partidul Alianța „MOLDOVENII” propune reformarea și optimizarea întregului aparat de stat, reducerea numărului de ministere, eliminarea dublei și multiplei cetățenii pentru înalții funcționari publici, desființarea funcției de președinte, precum și interzicerea judecătorilor Curții Constituționale de a modifica Constituția prin interpretarea acesteia.Despre aceasta a declarat secretarul genera
05:00
Pregătim un ceai de ghimbir magic. El îmbunătățește circulația sîngelui, tonifică, protejează împotriva răcelii și încălzește, stimulează digestia, diluează sângele.Este, de asemenea, eficient împotriva aterosclerozei și ajută la scăderea tusei. Activează metabolismul, întărește sistemul imunitar. Contribuie la eliminarea toxinelor din întregul organism. Are multe proprietăți utile, dar princi
04:30
România a încasat despăgubirea pentru furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Muzeul Drents # Noi.md
Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentînd despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).Potrivit instituției, suma integrală aferentă poliței de asigurare a fost virată de către compania de asigurări, conform contractului încheiat înt
04:00
Cu siguranță încă nu ați încercat acest terci din fulgi de ovăz!Se pare că fulgii de ovăz este un produs foarte universal: puteți face din ei nu numai terci obișnuit, ci și bastonașe delicioase pentru o gustare rapidă și chiar o checuri. Aș dori să atrag o atenție deosebită la ultimul fel de mîncare.Un chec pufos din ovăz vă va diversifica micul dejun. În el puteți adăuga orice boabe conge
04:00
Ne este bine cunoscut gustul plăcut al seminţelor prăjite de bostan. Acestea pot fi adăugate la produsele de patiserie, în salate și sosuri, mîncăruri din carne şi legume. Dar semințele prăjite sînt mai puțin folositoare decît în stare proaspătă. Seminţele ajută la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale, îmbunătăţesc metabolismul, previn bolile cardiovasculare, afecțiunile tractului g
03:30
„Mumiile extraterestre” din Peru revin în atenția publică: un avocat american spune că amprentele lor „nu sunt umane” # Noi.md
Controversa legată de presupusele „mumii extraterestre” descoperite în Peru a fost reaprinsă, după ce avocatul american Joshua McDowell, fost procuror în Colorado, a declarat că amprentele unuia dintre cadavrele analizate „nu seamănă cu cele umane”.Specimenul examinat, numit „Maria”, prezintă amprente digitale cu linii drepte, fără spirale sau cercuri, caracteristice oamenilor. McDowell, care
03:00
Acum ca e vara, poate ca produsele din carne nu și se mai par atît de apetisante și ai vrea să guști ceva ușor și răcoritor.Iata cele mai gustoase 5 retete de suc de legume, pentru vara.1. Suc de morcoviAcest cocktail delicios poate fi baut dimineata, dar si in timpul zilei si ofera un plus de vitamine A, B, E, calciu. Este ideal pentru femeile insarcinate, mamele care alapteaza, contr
Acum 24 ore
02:30
Un sfert din departamentele de fizică ale universităților din Marea Britanie riscă să fie închise # Noi.md
Departamentele de fizică din Regatul Unit se confruntă cu o criză fără precedent, avertizează șefii de catedră. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Fizică (IoP), 26% dintre conducători se tem că unitățile lor ar putea fi închise în următorii doi ani din cauza presiunilor financiare, iar 60% se așteaptă la reducerea cursurilor.Patru din cinci departamente reduc deja personalul, iar m
02:00
Cînd o persoană stă cu picioarele goale pe pămîntul viu, este la fel ca o mamă care-și ține copilul în brațe. Energiile invizibile unei astfel de persoane înconjoară, pătrund și îi încălzesc toate celulele. Și o astfel de energie este maternă, pentru că Pămîntul este într-adevăr o MAMĂ.Omul care merge desculț pe pămînt, se conectează cu întregul Univers, începe să-l simtă.Bolile, dacă exis
01:30
Președintele american Donald Trump a publicat vineri, pe rețeaua Truth Social, un videoclip în care se observă un atac asupra unei nave care, spune el, transporta droguri către SUA.Trump a publicat un videoclip cu bombardamentul asupra navei pe rețeaua sa, Truth Social. În imagini se observă o navă într-un corp de apă explodînd și apoi luînd foc.„La ordinul meu, secretarul de război a ordo
01:00
Mierea este unul dintre cele mai renumite alimente. Aceasta este folosită de secole în medicina alternativă, reprezentînd un adevărat medicament miraculos pentru tratamentul multor afecțiuni. Pentru că mierea este foarte valoroasă, există anumiți producători care distribuie mierea contrafăcută, lipsită de beneficiile naturale ale mierii.Mierea contrafăcută este bogată în substanțe artificiale,
00:30
Mii de persoane evacuate în Hong Kong după descoperirea unei bombe mari din al Doilea Război Mondial # Noi.md
Mii de oameni au fost evacuați din casele lor din Hong Kong peste noapte, pentru ca experții să poată dezamorsa o bombă mare fabricată în SUA, rămasă din al Doilea Război Mondial, care a fost descoperită pe un șantier de construcții.Poliția a declarat că bomba avea 1.5 metri lungime și cîntărea aproximativ 450 de kilograme. Aceasta a fost descoperită de muncitori în construcții în Quarry Bay,
00:00
8 beneficii de sanatate ale prunelor1. Excelente pentru inlaturarea constipatiei si a problemelor digestive.Pline de fibre alimentare, sorbitol si isatin.2. Iti protejeaza inima.O pruna proaspata medie contine 113 mg de potasiu are ajuta la reglarea hipertensiunii si reduce riscul de anevrism (atac cerebral).3. Protejeaza impotriva cancerului si deteriorarii celulare.Curata
20 septembrie 2025
23:30
Fitch îmbunătățește ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar # Noi.md
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la ” BBB” la „BBB plus”, cu perspectivă pozitivă, „pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a ţării”, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.În ultimii doi ani Guvernul premierului Giorgia Meloni a adoptat măsuri de austeritate, care au dus la înjumătăţirea defic
23:00
Există foarte multe remedii naturale, însă nu se poate spune despre toate că au un efect dovedit. Acţiunea benefică a acestor nouă remedii este, însă, dovedită de studii.Acestea sunt nouă remedii casnice ciudate care pot fi folosite pentru a trata durerea, pentru îndepărtarea răcelii, pentru calmarea unei dureri de cap sau pentru albirea dinţilor, scrie Business Insider, citat gandul.info.
22:30
O nouă ședință amînată în dosarul fostului primar de Boldurești, acuzat de omor prin imprudență # Noi.md
Ședința de judecată în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a accidentat mortal cu mașina un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost din nou amînată. Inculpatul urma să se prezinte joi în fața magistraților, însă nu a venit.Avocatul său, Radu Dumneanu, a declarat că Ciochină ar fi internat în spital, dar nu a prezentat nicio dovadă medicală. Insta
22:00
În perioada 16–20 septembrie 2025, în orașul Đakovo, Croația, s-a desfășurat cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial de Carpfishing, organizată de Federația Croată. La competiție au participat echipe din 33 de țări, cu un total de peste 4,2 tone de pește prins (717 exemplare)Echipa națională a Moldovei a obținut un succes istoric, cucerind pentru prima dată în istorie trei medalii de aur
22:00
În medie, unul din 6 oameni care consumă lapte crud - nepasteurizat sau nefiert - se îmbolnăveşte, susţin cercetătorii de la Departmentul de Sănătate al statului Minnesota, SUA, în urma unui studiu extins pe 10 ani, transmite descopera.roCercetătorii au descoperit 530 de cazuri – confirmate prin analize de laborator – de infecţii cu bacterii (Salmonella, E. coli şi Campylobacter) şi infestări
21:30
Un tablou semnat de Frida Kahlo ar putea stabili un nou record mondial pentru un artist-femeie. Pictura „El sueño, La cama”, estimată la 40–60 de milioane de dolari, va fi scoasă la licitație de casa Sotheby’s, în noiembrie, la New York.Este un autoportret încărcat de simboluri, care o arată pe artistă în pat, sub un schelet prins de baldachin.Imaginea sugerează durerile care au marcat-o t
21:00
Studiile științifice arată în mod clar, că copiii care adorm tîrziu devin iritați, neliniștiți, se concentrează foarte greu pe ceva, au dificultăți de învățare.Acestea nu singurele motive pentru care este atît de important ca copilul să meargă devreme la culcare.Organismul este în creștere: aceasta include nu numai creșterea fizică, ci și psihologică. În primii ani de viață copilul învață
20:30
Atenție la manipulări! CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare din stînga Nistrului # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează cetățenii în legătură cu o tentativă gravă de manipulare, apărută pe rețelele sociale. Potrivit falsului, secțiile de votare destinate alegătorilor din stînga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”.CEC subliniază că această informație este complet falsă și provine de pe o pagină clonată a site-ului instituției, cu extensia
20:30
România a intrat în Cartea Recordurilor Guinness în 2012, după ce a realizat cea mai lungă trenă de rochie de mireasă din lume, cu o lungime de 2.823 de metri.Rochia, creată de casa de modă Andree Salon, a fost purtată de modelul de 17 ani Emma Dumitrescu, care a plutit într-un balon cu aer cald deasupra Bucureștiului, marcînd deschiderea tîrgului de nuntă Marriage Fest.Trena ivoire, confe
20:00
Roșiile sînt o sursă bogată de vitaminele A și C și acid folic și conțin o gama largă de substanțe nutritive și antioxidanți benefici, inclusiv acidul alfa-lipoic, licopen, colină, betacaroten și luteina, transmite realitatea.netAcidul alfa-lipoic ajută corpul să convertească glucoză în energie. Unele dovezi sugerează că acesta poate regla glucoză în sînge, îmbunătățește vasodilatatia și asigu
