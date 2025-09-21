Festival al mierii la Chișinău: scuarul Teatrului de Operă și Balet, transformat într-un paradis dulce

21:30

Un tablou semnat de Frida Kahlo ar putea stabili un nou record mondial pentru un artist-femeie. Pictura „El sueño, La cama”, estimată la 40–60 de milioane de dolari, va fi scoasă la licitație de casa Sotheby’s, în noiembrie, la New York.Este un autoportret încărcat de simboluri, care o arată pe artistă în pat, sub un schelet prins de baldachin.Imaginea sugerează durerile care au marcat-o t