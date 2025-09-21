REŢETA ZILEI: Ruladă cu vişine

Mod de preparare:Se amestecă oul, a treia parte de untură, apa caldă şi oţetul. Se adaugă făina şi se frămîntă aluatul. Se împarte în 3 părţi egale, se formează bile, se ung cu o jumătate din untura care a rămas şi se pun la rece pentru 15-20 minute. Apoi se întind 3 foi subţiri de aluat, se stropesc cu untura topită, se pun vişinele şi se presară cu zahăr tos. Se formează rulade şi se pun înt

