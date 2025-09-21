Carnetul Degustătorului devine digital la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului

18:30

Mod de preparare:Porumbul se fierbe împreună cu zeama din conserve 3-5 min, se scurge prin strecurătoare, se pune în oală, se fierbe puţin, apoi se adaugă untul, sarea, zahărul, prunele opărite, curăţate şi mărunţite, ceapă tăiată şi prăjită, pasta de roşii. Toate se amestecă şi se fierb încă puţin. Merele se curăţă de coajă şi seminţe, se taie felii, se prăjesc puţin cu unt.Cînd se serveş