Zimbru Chișinău a învins din nou pe Sheriff Tiraspol

Alegerile din 28 septembrie sunt existențiale și istorice, pentru că Republica Moldova nu a avut alegeri mai importante de la Independență încoace. Este afirmația premierului Dorin Recean, în cadrul unui interviu la un post de radio din România. Potrivit prim-ministrului, acest scrutin este esențial atât pentru R. Moldova, cât și pentru securitatea Ucrainei și României.