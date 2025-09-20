Zeci de companii și-au prezentat ofertele de angajare în domeniul IT
Moldova1, 20 septembrie 2025 19:00
Sute de tineri pasionați de tehnologie s-au adunat la IT Career Expo, în căutarea unui loc de muncă în acest domeniu. Zeci de companii și-au prezentat ofertele de angajare, însă, de această dată, tinerii au fost cei care au avut de ales. Inteligența artificială s-a evidențiat ca unul dintre cele mai populare și căutate domenii, semn că acest sector capătă tot mai mult teren în Republica Moldova.
• • •
Deja de trei ani Danu Gorea este antrenor de grappling, un gen de lupte de contact, și pregătește talente care apoi reprezintă cu demnitate Republica Moldova în competițiile internaționale. Recent, Gorea și discipolii săi, Andrei Moisenco și Andreea Puiu, au revenit cu trei medalii de aur de la Campionatul European desfășurat în capitala Poloniei, orașul Varșovia, sub egida organizației ADCC.
Deja de 3 ani Danu Gorea este antrenor de grappling, un gen de lupte de contact, și pregătește talente care apoi reprezintă cu demnitate Republica Moldova în competițiile internaționale. Recent, Gorea și discipolii săi, Andrei Moisenco și Andreea Puiu, au revenit cu 3 medalii de aur de la Campionatul European desfășurat în capitala Poloniei, orașul Varșovia, sub egida organizației ADCC.
România nu a blocat extrădarea din Grecia a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a declarat prim-ministrul Dorin Recean, la un podcast de la un post de radio din România.
Orașul Călărași a fost pe o zi epicentrul competițiilor naționale la lupta tradițională trânta. Localitatea din Codrii Moldovei a găzduit în premieră campionatul național la proba sportiva care ne definește ca popor.
Dorin Recean: „Alegerile din 28 septembrie sunt existențiale și istorice pentru R. Moldova” # Moldova1
Alegerile din 28 septembrie sunt existențiale și istorice, pentru că Republica Moldova nu a avut alegeri mai importante de la Independență încoace. Este afirmația premierului Dorin Recean, în cadrul unui interviu la un post de radio din România. Potrivit prim-ministrului, acest scrutin este esențial atât pentru R. Moldova, cât și pentru securitatea Ucrainei și României.
Echipa Europei a început în forță turneul de tenis Laver Cup, care în acest an se desfășoară la San Francisco, pe coasta Pacificului, în Statele Unite ale Americii. Norvegianul Casper Ruud, cehul Jakub Mensik și spaniolul Carlos Alcaraz au contribuit ca Echipa Europei să preaia conducerea cu scorul de 3-1 în fața Echipei Restului Lumii după prima zi de concurs.
CEC dezminte un fals promovat pe rețelele sociale: „Informați-vă doar din surse oficiale” # Moldova1
O nouă informație falsă este promovată pe rețelele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).
Celebrul fotbalist german Jerome Boateng și-a agățat ghetele în cui. Ajuns la 37 de ani, acesta a anunțat că își încheie cariera într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni săptămâna viitoare cu omologul său american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, notează Ukrainska Pravda.
A sculpture depicting a child held in the palm of a hand, created by German artist Marc Schmitz, has been unveiled on Mircea cel Bătrân Boulevard in the Ciocana district of Chișinău.
Peste 20 de companii autohtone își expun produsele la expoziția „Republica Moldova Prezintă” din Baia Mare # Moldova1
Peste 20 de companii din R. Moldova își expun produsele, până pe 21 septembrie, la cea de-a IV-a ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă”. Evenimentul se desfășoară în municipiul Baia Mare din România.
Aeroporturile din Berlin, Bruxelles și din Londra se confruntă cu probleme tehnice după un atac cibernetic și sunt întârzieri de zboruri sau anulări, informează DW.
FALS // PCCOCS nu a solicitat liste ale pacienților, potențiali infractori, de la policlinici # Moldova1
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) atrage atenția asupra unui document fals apărut în spațiul public, pretins semnat de procurorul-șef al instituției. În act se solicită policlinicilor din Chișinău să prezinte liste cu pacienții aflați sub anumite tratamente, „în scopul investigării penale a unei răpiri”.
Trei persoane au decedat și cel puțin 27 de civili au fost răniți în Ucraina, în urma unui atac rusesc cu drone și rachete în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni, citați de The Kyiv Independent.
FALS// PCCOCS nu au solicitat liste ale pacienților - potențiali infractori - de la policlinici # Moldova1
FALS// PCCOCS nu au solicitat liste ale pacienților, potențiali infractori, de la policlinici # Moldova1
Profilul general, testat în școlile din țară: le permite liceenilor să studieze și discipline umaniste, și exacte # Moldova1
La începutul acestui an de studii, în mai multe instituții din țară a fost introdus profilul general, o alternativă pentru elevii care până acum trebuiau să aleagă între profilul uman și cel real. Noua formulă le permite liceenilor să studieze atât discipline umaniste, cât și cele exacte, oferindu-le mai multă flexibilitate la Bacalaureat și șanse sporite de admitere la facultăți, spun directorii instituțiilor de învățământ. În timp ce unele instituții au aplicat deja profilul, altele preferă să mai aștepte, urmărind cu atenție rezultatele primului an de implementare.
O sculptură care reprezintă un copil în palmă a fost inaugurată pe aleea din bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Autorul sculpturii este Marc Schmitz din Germania, care a fost prezent la evenimentul de inaugurare a lucrării.
Dicționarele românești dau cuvântul „beci” (pivnița) ca fiind „fără etimologie”, sau, cum vedem în unele, chipurile provenind dintr-un termen „cumanul «beč»”, care ar fi, ni se spune: „loc întărit”.
Trei persoane au decedat și peste zece civili au fost răniți în Ucraina, în urma unui atac rusesc cu drone și rachete în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni, citați de The Kyiv Independent.
Republica Moldova începe să se afirme pe piața internațională prin atragerea unor investiții care schimbă structura economiei naționale. Un exemplu relevant este industria auto, unde primele investiții masive de acum câțiva ani au pus bazele unui sector competitiv.
O persoană a decedat și cel puțin 13 au fost rănite în Dnipropetrovsk, în urma unui atac rusesc cu drone și rachete în noaptea de vineri spre sâmbătă, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent.
Pe măsură ce ne apropiem de alegerile parlamentare, autoritățile anunță tot mai frecvent anchete deschise pentru fapte de corupere electorală. În ciuda acestor interferențe, mulți alegători rămân fermi și nu se lasă atrași în scheme de acest fel. Echipa postului nostru de televiziune a ajuns la Cahul, unde a stat de vorbă cu localnicii despre importanța scrutinului din 28 septembrie.
Restricții de circulație în centrul capitalei, în perioada 20-21 septembrie. Măsura este luată în legătură cu evenimentul „Festivalul Etniilor”, ediția a XXIV-a.
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, unele dintre acestea urmând să fie utilizate în premieră de medicii moldoveni. Dispozitivele vor îmbunătăți semnificativ calitatea și precizia tratamentului oncologic, spun specialiștii. Donația include șase dispozitive, în valoare totală de peste șase milioane de lei.
Sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia în aceleași condiții ca și la Olimpiada din 2024 de la Paris, a anunțat Comitetul Internațional Olimpic (CIO) la Milano. La Jocurile de la Paris au concurat 32 de sportivi cu pașapoarte rusești și belaruse, transmite DW.
„Probe clare și covârșitoare”: Senatori americani avertizează că Rusia folosește propaganda și presiunea economică pentru a influența alegerile din R. Moldova # Moldova1
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Jim Risch, împreună cu alți membri ai Comitetului pentru Relații Externe din Senat, au emis vineri, 19 septembrie, o declarație oficială înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind riscul unei interferențe externe. Aceștia atrag atenția că există „probe clare și covârșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut.
A decedat Dumitru Amihalachioaie, unul dintre prezentatorii emblematici ai „Mesager”-ului de la Moldova 1 # Moldova1
Jurnalistul Dumitru Amihalachioaie, fost prezentator al emisiunii de știri „Mesager” de la Moldova 1 în anii '90 ai secolului trecut, a decedat vineri, 19 septembrie.
Peste 90% din jucăriile din lume sunt din plastic și majoritatea ajung la groapa de gunoi în mai puțin de un an. Asta arată statisticile organizațiilor internaționale. Jucăriile din plastic poluează mediul și pot conține substanțe toxice periculoase pentru copii. Astfel, tot mai mulți părinți caută alternative sigure și durabile. Așa a luat naștere un brand autohton de jucării din lemn - un studio de jucării creative, fondat de Marcela Mastac, în satul Varnița, inspirat de experiența propriei familii.
Senatori americani avertizează: Rusia folosește propaganda și presiunea economică pentru a influența alegerile din R. Moldova # Moldova1
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Jim Risch, împreună cu alți membri ai Comitetului pentru Relații Externe din Senat, au emis vineri o declarație oficială înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind riscul unei interferențe externe. Aceștia atrag atenția că există „probe clare și covârșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut.
Criză de personal în grădinițele din municipiul Chișinău. 164 de posturi de educator sunt vacante, dintr-un total de peste 2.700. Directorii instituțiilor afirmă că este tot mai dificil să acopere locurile libere, în principal din cauza salariilor neatractive. Un tânăr specialist câștigă, în medie, aproximativ 8.500 de lei.
Autoritățile de la Tallinn acuză Rusia: trei avioane MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian # Moldova1
Estonia anunță că trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al țării. În dimineața zilei de vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, în zona insulei Vaindloo din Golful Finlandei, unde au rămas aproape 12 minute, relatează BBC News, citând ERR.
Potrivit directorului Serviciului britanic de informații externe (MI6), Richard Moore, nu există „absolut nicio dovadă” că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ar dori să ajungă la un acord de pace în Ucraina, relatează DW.
Acord prelungit: Transportatorii moldoveni vor circula liber pe teritoriul UE, până în 2027 # Moldova1
Transportatorii rutieri de mărfuri din R. Moldova vor putea circula în continuare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la 31 martie 2027.
Procesul de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia, continuă să fie marcat de proceduri complexe. În contextul în care procedura de extrădare s-a reluat, după revocarea suspendării anunțate, responsabilitatea deciziilor aparține exclusiv autorităților elene, susține expertul în justiție Alexandru Bot, anticipând că avocații acestuia vor avea „o strategie de apărare motivată politic”.
Comisia Europeană a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: interdicții la importul resurselor energetice, criptomonede și sectorul bancar # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca răspuns la intensificarea atacurilor militare asupra Ucrainei și la încălcările recente ale spațiului aerian european. Pachetul cu numărul 19, făcut public vineri, 19 septembrie, include măsuri extinse în domeniul energetic, financiar, comercial și tehnologic.
R. Moldova a încheiat, la Bruxelles, screeningul pentru Capitolul 22: proces crucial pentru dezvoltare regională și acces la fondurile europene # Moldova1
Procesul de screening pentru Capitolul 22, care vizează politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, s-a încheiat vineri, 19 septembrie, la Bruxelles, marcând un moment-cheie în parcursul european al Republicii Moldova. Ajustarea legislației naționale la cea europeană va permite Republicii Moldova să pregătească arhitectura necesară pentru a accesa fondurile europene destinate reducerii disparităților regionale, dezvoltării economice locale și creșterii coeziunii sociale.
Un tânăr de 27 de ani, din Fălești, a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru că și-a omorât bunica. Crima a fost comisă în vara acestui an, iar bărbatul era beat când și-a atacat ruda cu un ciocan. Sentința de condamnare a fost pronunțată de Judecătoria Bălți.
Victor Ciobanu a avut o evoluție modestă la Campionatele Mondiale ce se desfășoară la Zagreb # Moldova1
Luptătorii moldoveni de stil greco-roman Victor Ciobanu și Mihai Petic, în categoriile de greutate de până la 60 și, respectiv, 72 de kilograme, au suferit înfrângeri în rundele inaugurale ale Campionatele Mondiale de lupte. Ciobanu, de care se lega una dintre marile speranțe la medalii, a pierdut surprinzător, scor 1:3, în fața indianului Surai Surai, în faza optimilor de finală.
Peste 120 de instituții de învățământ general din întreaga țară beneficiază de granturi școlare în valoare totală de circa 4.32 milioane de dolari, anunțate de Ministerul Educației și Cercetării. Acestea au fost oferite în cadrul Programului de Granturi Școlare, parte a Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, susținut financiar de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație.
În Rusia ar trebui analizată posibilitatea anulării sistemului de patente pentru muncitorii migranți. Declarația a fost făcută de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la o întâlnire cu liderii fracțiunilor din Duma de Stat, scrie Gazeta RU, cu referire la TASS.
ELECTORALA 2025 // Angelica Caraman: CEC monitorizează atent finanțarea campaniilor electorale ale concurenților și promite să sancționeze abaterile # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) monitorizează permanent modul în care partidele și concurenții electorali își finanțează campaniile și atrage atenția asupra riscului de corupere a alegătorilor, precum și asupra necesității asigurării transparenței acestui proces și respectarea legislației.
Mihail Bagas, condamnat pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE de către Ilan Șor # Moldova1
Activistul Mihail Bagas a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare condiționată, într-un dosar de finanțare ilegală a Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE). Sentința a fost pronunțată vineri, 19 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buicani, care a aprobat acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de inculpat la faza de urmărire penală.
VIDEO // Momentul în care un medic de pe ambulanță vinde un lanț de aur sustras de la un pacient implicat într-un accident mortal # Moldova1
Poliția din Orhei a documentat un caz grav de furt, în care un medic de pe ambulanță este bănuit că a sustras un lanț din aur de la un pacient aflat în stare critică, după un accident rutier produs pe 11 septembrie, în apropiere de localitatea Step-Soci.
ELECTORALA 2025 // Cazul Partidului „Inima Moldovei”, parte a BEP: Dacă un partid din bloc comite ilegalități, întreaga alianță trebuie sancționată, cred experții # Moldova1
În cazul în care un partid, parte a unui bloc electoral, comite ilegalități, întreaga alianță ar trebui să-și asume responsabilitatea sau să fie trasă la răspundere, dacă a avut beneficii din asta. Opinia aparține Polinei Panainte, directoarea adjunctă a Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), potrivit căreia blocurile electorale nu pot împărți doar avantajele, ci și consecințele unor abateri de la lege.
