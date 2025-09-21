Zilele Europene ale Patrimoniului: zeci de elevi au sculptat în piatră și au brodat la Rezervația „Orheiul Vechi”
Moldova1, 21 septembrie 2025 20:10
Zeci de elevi din toată țara au sculptat în piatră sau au învățat să brodeze, în cadrul unor ateliere organizate la Rezervația culturală naturală „Orheiul Vechi”. Evenimentul a fost consacrat patrimoniului ce reprezintă memoria unei comunități. Iar Orheiul Vechi este exemplul elocvent, cu mănăstirile rupestre și casele tradiționale din piatră.
Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina. Liderii acestor țări au făcut astăzi anunțul. Cu toții au vorbit despre un pas ireversibil către pace în Orientul Mijlociu. Drept reacție, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că nu va exista niciodată un stat palestinian și a acuzat țările care recunosc Palestina că recompensează „terorismul monstruos al Hamas”.
Postul public de televiziune Moldova 1 organizează dezbateri electorale cu toți concurenții înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de resort, ce se desfășoară la Zagreb, în capitala Croației. În competiția categoriei de greutate de până la 63 de kilograme, Eriomenco l-a învins în finala mică pe ucraineanul Oleksandr Hrușin, scor 6:5.
În întreaga lume, astăzi, 21 septembrie, este marcată Ziua Internațională a Păcii. Elevii Liceului „Vasile Alecsandri” din capitală, alături de părinți și profesori, au copt porumbei din aluat de pâine pe care luni îi vor împărți colegilor.
Moment de cotitură pentru fotbalul în sală din Republica Moldova, dar și pentru carierele tinerilor sportivi. Echipa națională de juniori "sub 19 ani" se pregătește, fizic și moral, de o mare provocare - Campionatul European, care va fi găzduit în premieră de țara noastră. Jucătorii au emoții, dar în același timp sunt dornici să se afirme la nivel internațional.
Șeful IGP: „Noua strategie a organizației criminale conduse de Ilan Șor și Rusia este coruperea diasporei” # Moldova1
Noua strategie a organizației criminale conduse de Ilan Șor și Rusia pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este coruperea diasporei. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat, într-un interviu pentru TVR Moldova, că sumele oferite cetățenilor stabiliți peste hotare ajung până la 300 de euro pentru a vota așa cum li dictează.
Memorandum: R. Moldova și România, angajament comun privind construirea unor spitale smart # Moldova1
R. Moldova și România au pus bazele unei noi cooperări transfrontaliere menite să genereze proiecte comune în sănătate, cum ar fi crearea spitalelor inteligente, precum și să deschidă noi posibilități pentru dezvoltarea turismului medical în regiune.
Zece artiști de valoare, care reprezentă diverse domenii ale artelor plastice, au fost premiați în cadrul Galei Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) din R. Moldova. Evenimentul a evidențiat cele mai remarcabile picturi, sculpturi și expoziții organizate anul trecut.
Peste 120 de instituții de învățământ din R. Moldova își vor procura echipamente și mobilier nou: Granturi, oferite de MEC # Moldova1
Peste 120 de școli, gimnazii și licee din Republica Moldova vor achiziționa echipamente și mobilier nou, vor deschide săli de lectură digitale și laboratoare multimedia, grație unor granturi oferite în cadrul Programului de Granturi Școlare al Ministerului Educației și Cercetării. Instituțiile au fost selectate în urma unui concurs național.
Cea mai mare plantație de coacăz negru din R. Moldova este la Soroca: Investiții de sute de mii de euro și exporturi în UE # Moldova1
Mai multe familii din raionul Soroca au decis să își unească forțele și au creat un centru logistic modern. Au studiat experiența fermierilor din țările învecinate și a pieței de desfacere și au decis să planteze coacăzi. Cu o investiție de 250 de mii de euro, au instalat cea mai nouă linie de procesare și ambalare a pomușoarelor din Republica Moldova. Acum, exportă în România și în alte țări europene.
„Ștefan cel Mare în Europa” este titlul unei noi cărți de istorie și al prelegerii publice susținute de istoricul și academicianul Ioan-Aurel Pop în fața comunității științifice din Republica Moldova. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Academia Română, a reunit specialiști și pasionați de epoca lui Ștefan cel Mare.
Olandezul Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Azerbaijanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de automobilism Formula 1 disputată pe circuitul stradal din orașul Baku. Pornit de pe prima poziție a grilei de start, batavul a condus de la început până la final, iar victoria nu i-a fost pusă în pericol în niciun moment.
ELECTORALA 2025 // CEC a respins contestația PAS împotriva Partidului Nostru și a candidatei Nina Cereteu # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins contestația depusă de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva Partidului Nostru și a candidatei la funcția de deputat în Parlament din partea formațiunii, Nina Cereteu, în care se invocă utilizarea resurselor administrative.
Tenismena poloneză Iga Swiatek a dat dovadă de spirit de luptătoare în finala turneului WTA de la Seul, în Coreea de Sud. Ea a învins-o pe Ekaterina Alexandrova cu 1-6, 7-6, 7-5 într-o partidă spectaculoasă ce a durat 2 ore și 46 de minute.
Manchester United a învins pe Chelsea Londra, iar meciul jucat pe Old Trafford a fost plin de evenimente # Moldova1
Meci cu de toate în etapa a 5-a a primei divizii engleze de fotbal. Manchester United a învins cu 2:1 pe teren propriu pe Chelsea Londra, iar prima repriză a meciului disputat pe stadionul Old Trafford a fost plină de dramatism. Echipa condusă de Enzo Maresca a suferit prima înfrângere în actuala ediție de campionat, iar pe „Teatrul Viselor” a rămas în inferioritatea numerică încă din minutul 5.
Echipa Restului Lumii a demolat Echipa Europei în a 2-a zi de concurs la turneul Laver Cup, care se desfășoară la San Francisco, în Statele Unite ale Americii. 4 victorii în tot atâtea partide și, prin urmare, Restul Lumii conduce cu 9-3 la general.
Cel puțin un civil a fost ucis și alți opt răniți în urma atacurilor rusești în Ucraina. Rusia a lansat peste 50 de drone în timpul nopții, dintre care apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 33, iar 21 de drone au lovit opt locații.
RETROSPECTIVA // Alegeri parlamentare sub presiunea amenințărilor de ingerință externă, scenariile privind o guvernare prorusă la Chișinău și reluarea extrădării lui Plahotniuc # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, amenințările de ingerință externă, manipularea informațională prin rețele pro-Kremlin și reluarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc au marcat săptămâna care se încheie. Totodată, autoritățile continuă pregătirile pentru alegeri transparente și democratice, în timp ce Uniunea Europeană și Statele Unite reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul proeuropean al Republicii Moldova. Pe plan extern, UE a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, iar Ucraina urmează să primească primele livrări de arme americane, inclusiv rachete Patriot și lansatoare HIMARS.
Investigație BBC: Rusia încearcă să influențeze alegerile din R. Moldova printr-o campanie de dezinformare # Moldova1
O rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să saboteze alegerile parlamentare din R. Moldova, a dezvăluit o investigație BBC. Cu ajutorul unui reporter sub acoperire, BBC a descoperit că rețeaua promite plăți membrilor săi pentru publicarea de propagandă pro-rusă și știri false, care subminează imaginea partidului de guvernământ din R. Moldova, în preajma alegerilor din 28 septembrie.
Festivalul Etniilor se desfășoară duminică, 21 septembrie, în capitală. Evenimentul cu genericul „Unitate în diversitate” a început cu o paradă a portului etnic pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
Radio Moldova lansează astăzi, 21 septembrie, dezbaterile electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. La prima rundă de dezbateri, care va începe la ora 17:00, au fost invitați candidații independenți - Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu.
Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică, 21 septembrie, Nașterea Maicii Domnului. Această sărbătoare mai este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mică.
Moldova 1 dă startul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare: Zilnic, de la ora 19:00 # Moldova1
Postul public de televiziune Moldova 1 dă startul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezbaterile vor avea loc zilnic, începând de duminică, 21 septembrie, și până vineri, 26 septembrie, la ora 19:00.
Le pasă de soarta țării! Fotbaliștii moldoveni legitimați la Clubul de fotbal Zimbru Chișinău spun că vor vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Doi dintre jucătorii echipei din capitală i-au îndemnat pe tineri să le urmeze exemplul și să fie activi.
Orașul Taraclia a devenit în acest weekend inima diversității culturale, găzduind Festivalul Etniilor „Unitate în diversitate”. Costume naționale, cântece și dansuri pline de energie, băuturi tradiționale și suveniruri autentice au adunat aproximativ 30 de ansambluri folclorice din diferite regiuni ale țării și din statele vecine.
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, informează site-ul oficial al Președinției Ucrainei.
Oficialii de la Talinn au solicitat activarea articolulului 4 din Tratatul Alianței Nord Atlantice, privind consultarea aliaților. Se întâmplă după ce trei avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Incidentul a atras o serie de reacții de condamnare a Rusiei din partea oficialilor europeni și NATO.
Satul Lozova din raionul Strășeni a găzduit o nouă ediție a Festivalului Loziei - un eveniment dedicat tradițiilor locale și meșteșugului împletirii loziei, salcia folosită de generații la confecționarea coșurilor pentru poamă și alte roade ale pământului. Atmosfera de sărbătoare, meșterii populari, expozițiile și activitățile pentru toate vârstele au transformat localitatea într-un centru al culturii rurale moldovenești.
Spectacolul „Tartuffe” de Moliere, jucat de actorii din Kiev, la Reuniunea Teatrelor Naționale Românești # Moldova1
Pe timp de război, demonstrează rezistență prin artă și dorința de a aduce spectatorilor din Ucraina și de peste hotare producții teatrale de valoare. Este vorba de echipa Teatrului Academic Național „Ivan Franko” din Kiev, care participă la cea de-a zecea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău. Sub genericul „Scena unei lumi libere”, evenimentul se bucură de înaltul patronaj al președinților Republicii Moldova și al României.
Trei persoane au decedat și cel puțin 36 de civili au fost răniți în Ucraina, în urma unui atac rusesc cu drone și rachete în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni, citați de The Kyiv Independent.
Scuarul Teatrului de Operă și Balet s-a transformat sâmbătă, 20 septembrie, într-un adevărat paradis al mierii. Aproximativ 20 de apicultori din toată țara și-au prezentat produsele. Aceștia oferă vizitatorilor nu doar arome autentice, ci și sfaturi despre beneficiile mierii. Deși recolta din acest an este aproape la jumătate față de cea de anul trecut, apicultorii susțin că prețurile rămân, în mare parte, neschimbate. Excepție face mierea de salcâm, compromisă de înghețurile de primăvară, care se găsește acum, în principal, din stocurile anterioare.
Forțele israeliene și-au intensificat, sâmbătă, atacurile asupra orașului Gaza și a întregii Fâșii, vizând distrugerea tunelurilor subterane și a clădirilor capcană, au transmis autoritățile sanitare din Gaza, controlate de Hamas. Au fost raportate 34 de persoane decedate, scrie Reuters.
Deja de trei ani Danu Gorea este antrenor de grappling, un gen de lupte de contact, și pregătește talente care apoi reprezintă cu demnitate Republica Moldova în competițiile internaționale. Recent, Gorea și discipolii săi, Andrei Moisenco și Andreea Puiu, au revenit cu trei medalii de aur de la Campionatul European desfășurat în capitala Poloniei, orașul Varșovia, sub egida organizației ADCC.
Sute de tineri pasionați de tehnologie s-au adunat la IT Career Expo, în căutarea unui loc de muncă în acest domeniu. Zeci de companii și-au prezentat ofertele de angajare, însă, de această dată, tinerii au fost cei care au avut de ales. Inteligența artificială s-a evidențiat ca unul dintre cele mai populare și căutate domenii, semn că acest sector capătă tot mai mult teren în Republica Moldova.
România nu a blocat extrădarea din Grecia a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a declarat prim-ministrul Dorin Recean, la un podcast de la un post de radio din România.
Orașul Călărași a fost pe o zi epicentrul competițiilor naționale la lupta tradițională trânta. Localitatea din Codrii Moldovei a găzduit în premieră campionatul național la proba sportiva care ne definește ca popor.
Dorin Recean: „Alegerile din 28 septembrie sunt existențiale și istorice pentru R. Moldova” # Moldova1
Alegerile din 28 septembrie sunt existențiale și istorice, pentru că Republica Moldova nu a avut alegeri mai importante de la Independență încoace. Este afirmația premierului Dorin Recean, în cadrul unui interviu la un post de radio din România. Potrivit prim-ministrului, acest scrutin este esențial atât pentru R. Moldova, cât și pentru securitatea Ucrainei și României.
Echipa Europei a început în forță turneul de tenis Laver Cup, care în acest an se desfășoară la San Francisco, pe coasta Pacificului, în Statele Unite ale Americii. Norvegianul Casper Ruud, cehul Jakub Mensik și spaniolul Carlos Alcaraz au contribuit ca Echipa Europei să preaia conducerea cu scorul de 3-1 în fața Echipei Restului Lumii după prima zi de concurs.
CEC dezminte un fals promovat pe rețelele sociale: „Informați-vă doar din surse oficiale” # Moldova1
O nouă informație falsă este promovată pe rețelele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).
Celebrul fotbalist german Jerome Boateng și-a agățat ghetele în cui. Ajuns la 37 de ani, acesta a anunțat că își încheie cariera într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni săptămâna viitoare cu omologul său american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, notează Ukrainska Pravda.
A sculpture depicting a child held in the palm of a hand, created by German artist Marc Schmitz, has been unveiled on Mircea cel Bătrân Boulevard in the Ciocana district of Chișinău.
