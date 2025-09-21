RETROSPECTIVA // Alegeri parlamentare sub presiunea amenințărilor de ingerință externă, scenariile privind o guvernare prorusă la Chișinău și reluarea extrădării lui Plahotniuc

11:20

La începutul acestui an de studii, în mai multe instituții din țară a fost introdus profilul general, o alternativă pentru elevii care până acum trebuiau să aleagă între profilul uman și cel real. Noua formulă le permite liceenilor să studieze atât discipline umaniste, cât și cele exacte, oferindu-le mai multă flexibilitate la Bacalaureat și șanse sporite de admitere la facultăți, spun directorii instituțiilor de învățământ. În timp ce unele instituții au aplicat deja profilul, altele preferă să mai aștepte, urmărind cu atenție rezultatele primului an de implementare.