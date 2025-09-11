Ursula von der Leyen a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă”
DISINFO.MD, 11 septembrie 2025 06:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis miercuri, 10 septembrie curent, discursul anual privind starea Uniunii Europene cu un apel puternic la unitate și la reafirmarea rolului Europei într-o lume aflată în schimbare rapidă. Ea a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit" și că „trebuie să apară o nouă Europă", capabilă
Putin i-a spus lui Trump că Donbasul va cădea în „cel mult patru luni", dezvăluie președintele Ucrainei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu publicat marți, că Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump și trimisului special al SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff, că intenționează să ocupe estul Ucrainei, regiunea Donbas, în următoarele luni, scrie POLITICO. „Adică el [Putin] zice că în trei-patru luni, și asta le-a spus americanilor, Casei
Tensiune uriașă. Donald Tusk: Polonia, mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după Al Doilea Război Mondial
Polonia se află mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după cel de-al Doilea Război Mondial, a avertizat premierul Donald Tusk, în ședința de urgență, ținută alături de miniștri, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării sale. Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 din tratatul
Republica Moldova a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău
Ministerul Afacerilor Externe confirmă că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Contactați de IPN, reprezentanții Biroului de presă al Ministerului Afacerilor Externe nu au confirmat și nici infirmat informația. Despre caz au scris în această dimineață mai multe canale de Telegram. Deocamdată nu
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk: Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC. Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor"
Continuă seria „morților ciudate" în Rusia: directorul unei companii miniere de sare a fost găsit decapitat sub un pod
O nouă moarte misterioasă în Rusia. Directorul general al unei companiei de extracţie a sărurilor de potasiu şi magneziu „K-Potash Service" a fost găsit mort sub un pod în regiunea Kaliningrad. Trupul acestuia era decapitat. Directorul general al companiei miniere de sare de potasiu-magneziu K-Potash Service, Alexei Sinițin, a fost găsit mort. Cadavrul său decapitat,
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră" ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
În vara anului 2023, un videoclip care arăta un tanc ucrainean distrus de o dronă a devenit viral pe canalele pro-război din Rusia. Explozia părea să confirme succesul atacului. Cu toate acestea, o înregistrare ulterioară publicată de forțele ucrainene a dezvăluit realitatea: tancul era, de fapt, o machetă din lemn. Un soldat ucrainean, filmat lângă
Țara europeană care organizeză o „epurare" a rușilor. De ce trebuie să părăsească teritoriul până pe 13 octombrie
O țară europeană, care sprijină Ucraina, a înăsprit regulile de ședere a cetățenilor ruși pe teritoriul său. Cei care nu au îndeplinit cerințele și nu au solicitat un permis de ședere, vor trebui să părăsească țara. Letonia continuă să restricționeze șederea cetățenilor ruși pe teritoriul său. Departamentul de migrație al țării a cerut ca 841
Uniunea Europeană se află în fața colapsului ordinii mondiale: „Fie ne adaptăm legilor junglei, fie propunem un set nou de reguli"
Ordinea mondială internațională este afectată iremediabil, iar Europa ar trebui fie să se adapteze legilor junglei, fie să propună un set nou de reguli. Acesta este mesajul sumbru pe care Comisia Europeană urmează să îl transmită marți, într-un document ce detaliază principalele provocări ale viitorului. „Suntem martorii erodării ordinii internaționale bazate pe reguli", se arată
Friedrich Merz avertizează: cucerirea Ucrainei va fi „doar începutul" pentru Rusia. „Conflictul sistematic a izbucnit deja"
Cucerirea Ucrainei ar fi „doar începutul" pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărei atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense şi mai agresive", a declarat, luni, cancelarul german, Friedrich Merz, relatează AFP, conform Agerpres. Acest avertisment vine în contextul în care şeful guvernului german a făcut din reînarmarea Europei o prioritate
Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac"
Fostul preşedinte rus, Dmitri Medvedev, a acuzat luni Finlanda că se pregăteşte să atace Rusia. El a cerut, din nou, guvernului finlandez să plătească Moscovei despăgubiri pentru al Doilea Război Mondial, relatează agenţia DPA, scrie Agerpres. „După ce a aderat la NATO, sub pretextul măsurilor defensive, Helsinki a urmat un curs de confruntare ca pregătire
Donald Trump face primele declarații despre Republica Moldova, înaintea alegerilor cruciale: „Esențială pentru securitatea regională"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „o Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională". Declarația a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă a noului ambasador al Republici Moldova, Vlad Kulminski. „Președintele Trump l-a primit pe ambasadorul Kulminski la Washington și a reafirmat faptul că Statele Unite apreciază parteneriatul cuprinzător cu Republica Moldova.
Fostul director adjunct al SIS din Moldova vindea secrete de stat ale României la KGB-ul din Belarus. A fost prins pe aeroport
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut în Timişoara fiind acuzat că a furnizat informații clasificate privind România către ofițeri KGB din Belarus. Potrivit ultimelor informaţii, Alexandru Bălan urmează să fie audiat la sediul DIICOT, fiind acuzat de trădare. Anchetatorii arată că suspectul ar fi fost implicat, începând din
Liderul cecen Ramzan Kadîrov, declarație radicală despre Ucraina: „Pacea va fi posibilă doar atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei"
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților" în Ucraina și că pacea este posibilă doar atunci când „Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei", notează Ukrainska Pravda. „Nu sunt deloc un susținător al încetării ostilităților în situația actuală din zonă. Cred că nu este în
Videoclipul cu Putin și Xi care vorbesc despre viața până la 150 de ani, retras la cererea televiziunii chineze de stat
Un videoclip cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Xi Jinping, în care vorbeau despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, a fost retras de Reuters după ce televiziunea de stat chineză și-a retras permisiunea de difuzare. Reuters News a retras vineri un videoclip de patru minute care conținea
Ucraina își crește producția de drone și sisteme de apărare antiaeriană. Volodimir Zelenski: „Aproape 60% din armele Ucrainei sunt fabricate intern"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că aproape 60% din armele utilizate de armata țării sunt produse intern, depășind astfel ținta stabilită acum două luni. Aceste arme, inclusiv drone și sisteme de apărare antiaeriană. Armamentul folosit în război, produs în mare parte chiar în Ucraina Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că aproape
Liderii UE, mesaje dure pentru Putin după atacurile masive asupra Ucrainei: „Își bate joc de diplomație. Rusia nu vrea pace"
Uniunea Europeană transmite cel mai dur mesaj către Kremlin după noaptea de foc asupra Ucrainei: Ursula von der Leyen acuză Rusia că „își bate joc de diplomație și ucide fără discriminare", iar Antonio Costa denunță „versiunea păcii lui Putin" ca fiind o mascaradă sângeroasă. Liderii UE au condamnat rând pe rând atacurile devastatoare ale Rusiei
Zelenski: Trump i-a dat lui Putin ceea ce își dorea. E păcat. Îmi pare rău că n-am fost în Alaska
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că summitul din Alaska, dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, i-a oferit liderului rus ceea ce acesta își dorea. Într-un interviu pentru ABC News, președintele ucrainean și-a exprimat regretul că Ucraina nu a fost reprezentată la evenimentul din Alaska. „Este păcat că Ucraina nu a fost prezentă,
Donald Trump anunță că e gata să treacă la „etapa a doua de sancțiuni" împotriva Rusiei
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică
NYT: Rușii folosesc inteligența artificială în campania de dezinformare din Moldova. Risc mai mare decât la prezidențiale # DISINFO.MD
Kremlinul a lansat o campanie pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova, într-o operațiune care ar putea deveni un nou model de interferență electorală online. De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie, președintele Donald Trump a desființat programele guvernului american menite să combată dezinformarea străină. Însă Rusia nu a încetat să o răspândească, [...] Articolul NYT: Rușii folosesc inteligența artificială în campania de dezinformare din Moldova. Risc mai mare decât la prezidențiale apare prima dată în DISINFO.MD.
Criza din industria metalurgică a Rusiei este comparabilă cu cea din anii ’90, a declarat într-un interviu pentru RBC Aleksandr Șevelev, directorul general al „Severstal” — una dintre cele mai mari companii siderurgice din Rusia, responsabilă pentru 14% din producția totală de oțel a țării. Potrivit lui Șevelev, industria a fost grav afectată de restricțiile [...] Articolul Criza metalurgică din Rusia: revenire la haosul anilor ’90 apare prima dată în DISINFO.MD.
Serviciul Federal de Impozite (FNS) din Rusia a început verificări în masă ale veniturilor cetățenilor ruși obținute în „țări neprietenoase”. Potrivit Forbes, inspecțiile vizează nu doar anul 2024, ci și perioadele anterioare — 2022 și 2023. Motivul principal al înăspririi controlului este decretul emis de Vladimir Putin în august 2023 privind suspendarea acordurilor de evitare [...] Articolul Fisc politic: rușii cu venituri din străinătate, ținta noii represiuni fiscale apare prima dată în DISINFO.MD.
Criză diplomatică între Moscova și Tallinn: schimb de expulzări și acuzații de ingerințe # DISINFO.MD
Tensiunile dintre Rusia și Estonia s-au intensificat joi, după ce Moscova a anunțat expulzarea unui diplomat eston, ca reacție la o măsură similară luată de autoritățile de la Tallinn. Ministerul de Externe al Rusiei a precizat, într-un comunicat, că decizia vine ca urmare a principiului reciprocității. „Pe baza principiului reciprocităţii, partea rusă a anunţat expulzarea [...] Articolul Criză diplomatică între Moscova și Tallinn: schimb de expulzări și acuzații de ingerințe apare prima dată în DISINFO.MD.
Rutte: „Nu decide Rusia” dacă Occidentul poate trimite trupe în Ucraina. Ce spune cancelarul german despre Putin # DISINFO.MD
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are drept de veto privind eventuala staționare a trupelor occidentale în Ucraina. În același timp, cancelarul german Friedrich Merz recunoaște că a subestimat amenințarea reprezentată de Vladimir Putin. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Praga, că Rusia nu are niciun drept să decidă [...] Articolul Rutte: „Nu decide Rusia” dacă Occidentul poate trimite trupe în Ucraina. Ce spune cancelarul german despre Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin # DISINFO.MD
Rusia s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze. Avertismentul a fost transmis chiar de președintele Vladimir Putin, la Forumul Economic de Est de la Vladivostok. „Avem o penurie de gaze”, a spus Putin la prezentarea rezultatelor dezvoltării regiunilor din Districtul Federal din Orientul Îndepărtat. El a adăugat că există și alte probleme care necesită „o [...] Articolul Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin apare prima dată în DISINFO.MD.
Rușii au atacat geniștii Consiliului Danez pentru Refugiați, din regiunea Cernihiv: două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite # DISINFO.MD
Forțele aeriene ucrainene au emis joi, 4 septembrie, o avertizare privind un atac cu rachete balistice în apropierea unui punct de control la intrarea în satul Novoselivka, din regiunea Cernihiv. Au fost vizați angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați. Atacul cu rachete a vizat angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului [...] Articolul Rușii au atacat geniștii Consiliului Danez pentru Refugiați, din regiunea Cernihiv: două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite apare prima dată în DISINFO.MD.
Două drone neidentificate au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a ales să nu le doboare # DISINFO.MD
A fost alertă în Polonia, după ce două drone ale Federației Ruse au pătruns în spațiul aerian polonez miercuri dimineață. Autoritățile de la Varșovia nu le-au doborât deoarece aparatele de zbor nu au repezentat niciun pericol pentru securitatea statului polon. Regimul de la Varșovia are o experiență neplăcută cu astfel de aparate de zbor. În [...] Articolul Două drone neidentificate au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a ales să nu le doboare apare prima dată în DISINFO.MD.
Ce le-a cerut Trump lui Zelenski, Macron și liderilor UE ca să-l oprească pe Putin. Președintele SUA țintește și China # DISINFO.MD
Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc și să exercite presiuni asupra Chinei, le-a transmis Donald Trump liderilor europeni care au discutat, joi, garanțiile de securitate pentru Ucraina, după cum scrie presa internațională care citează în acest sens informații de la Casa Albă. Concluziile Coaliției de Voință – formată din liderii statelor care susțin Ucraina în războiul [...] Articolul Ce le-a cerut Trump lui Zelenski, Macron și liderilor UE ca să-l oprească pe Putin. Președintele SUA țintește și China apare prima dată în DISINFO.MD.
Răspunsul lui Zelenski pentru ruși: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova” # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus, miercuri, şeful Kremlinului. „O întâlnire cu [...] Articolul Răspunsul lui Zelenski pentru ruși: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova” apare prima dată în DISINFO.MD.
Liderul Chinei, Xi Jinping, a ridicat tema prelungirii vieții într-o discuție privată cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un. Potrivit Bloomberg, aceștia au discutat subiectul în drum spre Piața Tiananmen din Beijing, unde s-a desfășurat parada militară, iar conversația a fost difuzată în direct, relatează The Moscow Times. [...] Articolul Xi și Putin, amândoi la vârsta 72 de ani, vorbesc despre viața de 150 de ani apare prima dată în DISINFO.MD.
Parada militară de la Beijing: Liderii occidentali au boicotat evenimentul, cu o singură excepție # DISINFO.MD
Parada militară de la Beijing, care a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, s-a transformat într-o demonstrație de forță, în prezența liderului rus, Vladimir Putin și a celui nord-coreean Kim Jong-un și în absența liderilor occidentali, cu o singură excepție, premierul Slovaciei, Robert Fico. Evenimentul a fost [...] Articolul Parada militară de la Beijing: Liderii occidentali au boicotat evenimentul, cu o singură excepție apare prima dată în DISINFO.MD.
ANALIZĂ Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum s-a ridicat dictatorul nord-coreean în ordinea mondială # DISINFO.MD
Indiferent ce păreri există despre politica sa grotescă, despre istoricul său în materie de drepturile omului și despre condiția sa fizică, Kim Jong-un este unul dintre cei mai de succes lideri naționali din lume, scrie The Times. Când i-a succedat regretatului său tată în 2011, mulți oameni bine informați au râs de el numindu-l un [...] Articolul ANALIZĂ Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum s-a ridicat dictatorul nord-coreean în ordinea mondială apare prima dată în DISINFO.MD.
Apărarea aeriană ucraineană, mobilizată la Kiev în urma atacurilor cu rachete și drone. Polonia a ridicat avioanele de apărare # DISINFO.MD
Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Printre victime se numără patru lucrători feroviari din regiunea Kirovohrad, internați în spital după ce infrastructura de cale ferată a fost lovită. Compania feroviară de [...] Articolul Apărarea aeriană ucraineană, mobilizată la Kiev în urma atacurilor cu rachete și drone. Polonia a ridicat avioanele de apărare apare prima dată în DISINFO.MD.
Autoritățile britanice au anunțat introducerea unor sancțiuni împotriva oficialilor și organizațiilor ruse implicate în deportarea și supunerea la îndoctrinare ideologică a copiilor ucraineni. Printre cei vizați se numără mama liderului cecen Ramzan Kadîrov și organizația de tineret „Mișcarea celor dintâi”, relatează serviciul rus al BBC News. Ambasada britanică la Moscova, citând date ale serviciilor de [...] Articolul Marea Britanie sancționează oficiali ruși pentru „reeducarea” copiilor ucraineni apare prima dată în DISINFO.MD.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că va solicita partenerilor europeni și americani măsuri mai dure împotriva Moscovei, după ce Rusia a lansat un atac aerian de proporții asupra infrastructurii energetice și de transport din țară. Potrivit oficialilor ucraineni, forțele ruse au lansat peste 500 de drone și zeci de rachete asupra [...] Articolul Zelenski către partenerii externi: „Avem nevoie de presiune puternică asupra Moscovei” apare prima dată în DISINFO.MD.
IPN: Șor a alocat, în 2025, 100 de milioane de dolari pentru proiecte în Moldova și CSI # DISINFO.MD
În anul2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari SUA pentru finanțarea proiectelor sale destinate influențării tineretului din țările CSI, inclusiv din Republica Moldova. Acest lucru reiese din documente interne ale „grupului Șor”, care au ajuns în spațiul public în urma unui atac cibernetic de amploare asupra conturilor asociate infrastructurii sale. Scurgerea [...] Articolul IPN: Șor a alocat, în 2025, 100 de milioane de dolari pentru proiecte în Moldova și CSI apare prima dată în DISINFO.MD.
Fostul șef al unui birou strategic din cadrul „Roskosmos” a fost arestat la Moscova pentru fraudă de proporții uriașe. Stanislav Alîmîi, care a condus biroul de proiectare „Motor”, este suspectat de deturnarea de fonduri în cadrul unui contract pentru livrarea de utilaje. Cazul ridică semne de întrebare cu privire la transparența achizițiilor în sectorul militaro-industrial [...] Articolul Afaceri cosmice cu iz penal: arest în rețeaua „Roskosmos” apare prima dată în DISINFO.MD.
Rusia în spatele „inovației” nord-coreene? Suspiciuni privind fibra de carbon din motorul noii rachete # DISINFO.MD
Coreea de Nord a anunțat pentru prima dată dezvoltarea unei noi rachete balistice intercontinentale – „Hwasong-20”, relatează The Korea Times. Agenția Centrală de Telegrafie a Coreei (KCNA) a informat că liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a vizitat luni Institutul de materiale chimice din cadrul principalului departament pentru rachete, unde a verificat producția unui nou motor cu [...] Articolul Rusia în spatele „inovației” nord-coreene? Suspiciuni privind fibra de carbon din motorul noii rachete apare prima dată în DISINFO.MD.
Europa riscă să se confrunte cu un deficit de gaze în iarna 2025, avertizează președintele consiliului de administrație al „Gazprom”, Aleksei Miller. Potrivit lui, ritmul de umplere a depozitelor subterane este insuficient, iar unele țări ar putea să nu atingă nivelul de stocare necesar înainte de debutul sezonului rece. „Europa pare că încă nu conștientizează [...] Articolul „Iarna vine”: Gazprom amenință Europa cu un nou șantaj energetic apare prima dată în DISINFO.MD.
Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu într-o analiză a Financial Times # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu de către ziaristul britanic Gideon Rachman, într-un editorial pentru Financial Times. El oferă câteva argumente în sprijinul spuselor sale, printre care și apetitul lui Trump pentru lingușire. Insistența asupra lingușirii absurde și în public a lui Trump este o trăsătură a autoritasimului, spune atorul articolului, care [...] Articolul Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu într-o analiză a Financial Times apare prima dată în DISINFO.MD.
Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri # DISINFO.MD
După discuții purtate cu Vladimir Putin în China și o conversație telefonică cu Volodimir Zelenski, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că cele două părți „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire la nivel de lideri, potrivit Reuters. Se pare că Erdogan a vorbit cu jurnaliștii la bordul unui avion care se întorcea din [...] Articolul Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri apare prima dată în DISINFO.MD.
Japonia nu se va opri la Insulele Kurile și plănuiește să anexeze și alte teritorii ale Rusiei, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse și fost șef FSB, Nikolai Patrușev, într-un interviu acordat publicației „Argumentî i Faktî”. Potrivit lui, Tokyo deja întreprinde pași concreți în această direcție. „Japonia pregătește terenul pentru a formula [...] Articolul Rusia acuză Japonia de planuri expansioniste. Patrușev: „Nu se vor opri la Kurile” apare prima dată în DISINFO.MD.
Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și „deloc îngrijorat” de alianța Rusia-China # DISINFO.MD
Donald Trump a declarat marţi, într-un interviu pentru un post de radio, că este „foarte dezamăgit” de preşedintele rus Vladimir Putin. Preşedintele american a adăugat, fără a da detalii, că administraţia sa intenţionează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul deceselor în războiul Rusiei din Ucraina, relatează Agerpres. În același interviu, liderul de la [...] Articolul Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și „deloc îngrijorat” de alianța Rusia-China apare prima dată în DISINFO.MD.
Germania lansează o campanie informaţională împotriva tentativelor de recrutare atribuite serviciilor secrete ruse # DISINFO.MD
Autorităţile germane au lansat marţi o campanie publică în care avertizează asupra încercărilor tot mai frecvente de recrutare desfăşurate prin intermediul reţelelor sociale pentru activităţi de sabotaj sau spionaj, a căror creştere Germania şi alte ţări ce susţin Ucraina în războiul cu Rusia o atribuie serviciilor secrete ruse, relatează agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres. [...] Articolul Germania lansează o campanie informaţională împotriva tentativelor de recrutare atribuite serviciilor secrete ruse apare prima dată în DISINFO.MD.
Memorandumul fără valoare: de ce investitorii fug de Gazprom după vizita lui Putin în China # DISINFO.MD
Acțiunile Gazprom s-au prăbușit brusc pe bursa din Moscova după ce a fost anunțat acordul dintre Vladimir Putin și autoritățile din China privind construcția gazoductului „Puterea Siberiei-2” (Sila Sibiri-2), cu o capacitate anuală de 50 de miliarde de metri cubi. La finalul sesiunii de marți, acțiunile Gazprom au scăzut cu 3,12%, ajungând la 130,7 ruble. [...] Articolul Memorandumul fără valoare: de ce investitorii fug de Gazprom după vizita lui Putin în China apare prima dată în DISINFO.MD.
SUA au pierdut 1,2 milioane de muncitori în urma deportărilor masive ale lui Trump. Efecte: recolte pierdute, șantiere goale și spitale în dificultate # DISINFO.MD
SUA trec printr-o criză majoră a forței de muncă, după ce în doar șase luni, peste 1,2 milioane de muncitori au dispărut din piața muncii, pe fondul politicilor stricte de deportare promovate de administrația Trump. Scădere masivă a forţei de muncă Datele preliminare ale Biroului de Recensământ, analizate de Pew Research Center, arată că între ianuarie și [...] Articolul SUA au pierdut 1,2 milioane de muncitori în urma deportărilor masive ale lui Trump. Efecte: recolte pierdute, șantiere goale și spitale în dificultate apare prima dată în DISINFO.MD.
Reni vii, tratamente de potență și ritualuri de întinerire: ce caută Rusia în medicina chineză # DISINFO.MD
Rusia a obținut permisiunea oficială de a exporta în China reni vii și coarnele lor fragede – numite pante. Potrivit Kremlinului, protocoalele aferente au fost semnate de Serviciul Federal pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Rusiei și Administrația Generală a Vămilor din China, în timpul vizitei lui Vladimir Putin la Beijing. În medicina tradițională chineză, [...] Articolul Reni vii, tratamente de potență și ritualuri de întinerire: ce caută Rusia în medicina chineză apare prima dată în DISINFO.MD.
Merz, despre Vladimir Putin: Poate cel mai rău criminal de război al vremurilor noastre # DISINFO.MD
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin este „poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre”, transmite dpa, potrivit Agerpres. Declaraţia lui Merz vine la doar o zi după ce liderul de la Kremlin a anunţat că ajuns la „înțelegeri” cu Donald Trump, privind încheierea războiului din Ucraina, la întâlnirea [...] Articolul Merz, despre Vladimir Putin: Poate cel mai rău criminal de război al vremurilor noastre apare prima dată în DISINFO.MD.
Un tribunal din Franța a emis mandate internaționale de arestare pe numele fostului președinte al Siriei, Bashar al-Assad, și al altor șase oficiali de rang înalt din anturajul său. Potrivit France24, ancheta vizează bombardarea orașului sirian Homs, în februarie 2012, în urma căreia au murit jurnalista americană Marie Colvin (56 de ani, The Sunday Times) [...] Articolul Franța cere arestarea lui Bashar al-Assad. Rusia îl protejează apare prima dată în DISINFO.MD.
