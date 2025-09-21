Va deveni mai ușor să se schimbe categoria de teren

12:15

Capitalul autorizat al fabricii de prelucrare a cărnii Basarabia Nord a fost majorat cu 124,53 milioane de lei (de 8,5 ori) – până la 141 milioane de lei. Comisia Națională a Pieței Financiare a comunicat că în Registrul emitenților de valori mobiliare au fost înregistrate rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni Basarabia Nord în valoare de 124,5 milioane de lei, în număr de 6.226.538 de acțiuni ordinare nominative în contul datoriei de credit.