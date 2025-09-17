Franța își exprimă îngrijorarea cu privire la situația politică din Moldova

Logos-Press, 17 septembrie 2025 10:15

La nivel de experți din Franța, sunt exprimate îngrijorări cu privire la evoluția proceselor politice din Republica Moldova.

Acum 15 minute
10:15
Acum 2 ore
09:15
Taxele de apel vor fi ferite de birocrație Logos-Press
În Moldova a fost lansat un sistem informațional, datorită căruia procesul de examinare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de achiziții publice va fi simplificat, transmite Logos Press.
Acum 4 ore
08:15
Companie moldovenească în TOP-10 în Europa Logos-Press
Djofra-M se numără printre primii zece producători de fibră de sticlă din Europa, cu o cotă de 2%, dar își propune să ajungă în viitor printre primii trei producători de pe continent – informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:45
Lilian Popescu a preluat conducerea echipei naționale de fotbal a Moldovei Logos-Press
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a anunțat numirea lui Lilian Popescu, în vârstă de 51 de ani, în funcția de antrenor principal al echipei naționale, – informează Logos Press.
19:15
Pentru prima dată, un boxer a devenit campion mondial absolut în trei categorii de greutate Logos-Press
Boxerul american Terence Crawford l-a învins pe boxerul mexican Saul Canelo Alvarez prin decizia unanimă a judecătorilor în lupta pentru titlul de campion mondial absolut la categoria a doua mijlocie, desfășurată la Las Vegas (SUA), – informează Logos Press.
18:30
O nouă problemă pentru exportatorii moldoveni de grâu Logos-Press
Revendicarea unuia dintre parametrii de calitate ai grâului moldovenesc de către unii cumpărători din țările UE poate reduce competitivitatea acestuia pe piața europeană, – informează Logos Press.
17:45
Un grant de 38,7 milioane de euro va fi alocat pentru renovarea universităților și a căminelor Logos-Press
Companiile naționale și străine sunt invitate să participe la licitațiile pentru renovarea clădirilor publice în cadrul proiectului INSPIREE implementat cu sprijinul Germaniei și al Franței”, informează Logos Press.
17:15
A fost numit noul șef al BERD în Moldova Logos-Press
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi la conducerea operațiunilor sale în Moldova începând cu 1 octombrie 2025, – informează Logos Press.
16:15
Dreptul la replică Logos-Press
Logos Press, referindu-se la presa din România, a publicat două articole despre un scandal de corupție (https://logos-pres.md/noutati/om-de-afaceri-moldovean-prins-intr-un-scandal-de-coruptie-in-romania/, https://logos-pres.md/noutati/scandalul-de-coruptie-elcen-in-care-sunt-implicati-oameni-de-afaceri-moldoveni-ia-amploare/) în care este implicat fratele omului de afaceri moldovean Victor Slivinschi. Publicăm reacția domnului Slivinschi la aceste publicații (limbă și stil păstrate – n.r.).
15:15
Piața primară a GS reduce oferta Logos-Press
Următoarea emisiune de valori mobiliare de stat cu randament redus a fost admisă pe piața primară începând cu 16 septembrie 2025 prin anunțarea tranzacțiilor de către Bursa de Valori a Moldovei, – informează Logos Press.
14:15
Vor exista mai puține riscuri în comerțul cu bunuri strategice Logos-Press
Moldova va implementa sistemul informațional „Control asupra comerțului cu bunuri strategice” (SI CCMS), care va fi un pas important spre atingerea standardelor internaționale în acest domeniu, relatează Logos Press.
13:00
Tinerilor le-au fost oferite trei noi programe în valoare de 20 de milioane de lei Logos-Press
Moldova a lansat trei noi „macroprograme” de tineret cu un buget total de 20 de milioane de lei, dar finanțarea poate fi ajustată în funcție de numărul de cereri, relatează Logos Press.
12:15
Parlamentul European a contestat acordul comercial UE-SUA Logos-Press
În Parlamentul European circulă o scrisoare care condamnă angajamentul Comisiei Europene de a cumpăra energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani – informează Logos Press, citând Euronews.
11:15
Trei sute de vinuri moldovenești la un festival din România Logos-Press
La cea de-a cincea ediție anuală a Festivalului Vinului Moldovenesc de la București, 49 de companii vinicole moldovenești au prezentat o gamă de peste 300 de vinuri, informează Logos Press.
Ieri
10:15
Rușilor le poate fi interzisă intrarea în Europa Logos-Press
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor restricții stricte privind vizele pentru cetățenii ruși și reducerea libertății de mișcare a diplomaților, relatează Logos Press, citând RBC.
09:15
Crescătorii de animale vor primi o altă subvenție „pe kilogram de lapte” Logos-Press
Aproximativ 37 de milioane de LE au fost aprobate săptămâna trecută pentru plata cererilor de subvenții pentru agricultori de către Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA, a raportat Logos Press.
08:15
Un jucător european a apărut pe piața taximetriei din Moldova Logos-Press
Platforma Bolt, una dintre cele mai mari companii europene din sectorul mobilității, a fost lansată oficial în Moldova, informează Logos Press.
15 septembrie 2025
19:15
Federația de fotbal a amendat autorul acuzațiilor de „raid Logos-Press
Directorul Academiei de Fotbal „Sportul”, Viorel Cojocaru, care conduce și staff-ul tehnic al echipei de tineret „Spartanii-Sportul” (Chișinău), a fost amendat de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) și suspendat pentru două meciuri din campionatul Moldovei Under-11, – informează Logos Press.
18:15
Moldova Business Week 2025 a adunat 1300 de participanți Logos-Press
Forumul aniversar de 10 ani al businessului moldovenesc Moldova Business Week 2025, care s-a deschis pe 15 septembrie, are 1300 de participanți din 40 de țări și 10 delegații din China. Polonia, Germania și alte țări, a relatat Logos Press.
17:15
Bursa de la Chișinău va fi înființată pe bază de paritate Logos-Press
Moldova Business Week a anunțat crearea Bursei de Valori Chișinău în parteneriat cu Bursa de Valori București și un grup de mari investitori din Moldova, a relatat Logos Press.
16:15
Pierderile climatice ale Europei în 2025 sunt estimate la 43 miliarde EUR Logos-Press
Din cauza căldurii intense din timpul verii, precum și din cauza secetelor și inundațiilor, numai de la începutul anului 2025 Europa a suferit pierderi economice de 43 de miliarde de euro, iar până în 2029 valoarea pierderilor ar putea crește de trei ori și ar putea ajunge la 126 de miliarde de euro, – informează Logos Press.
15:15
Parlamentul demisionar a lăsat 180 de proiecte de lege în așteptare în cadrul procedurii Logos-Press
La sfârșitul celei de-a 11-a legislaturi, 180 de inițiative legislative, majoritatea aparținând opoziției, sunt încă în așteptare”, a raportat Logos Press.
14:00
Recoltarea nucilor va începe cu o săptămână mai târziu decât anul trecut Logos-Press
La sfârșitul săptămânii curente, cultivatorii de nuci din sudul și centrul Moldovei vor începe recoltarea în masă a soiului de nuc exportat timpuriu „Peschanski”, – informează Logos Press.
13:15
Chișinăul se confruntă cu un boom demografic Logos-Press
În prima jumătate a anului 2025, capitala a înregistrat o creștere a creșterii naturale pozitive a populației, ceea ce contravine tendințelor demografice ale întregii țări din ultimele decenii, a raportat Logos Press.
12:15
„Euro Momentum” în finanțele mondiale Logos-Press
De la începutul anului 2025, euro a crescut față de dolar cu 13%, ceea ce reprezintă maximul ultimilor 4 ani. În acest context, economiștii au început să vorbească despre „momentul euro” în finanțele globale și despre o nouă etapă în căutarea unei alternative la dolar, relatează Logos Press.
11:15
„Coridorul vertical” va fi extins cu un împrumut Logos-Press
Operatorul bulgar de stat de transport al gazelor Bulgartransgaz a declarat vineri că a semnat un acord de împrumut pe termen lung în valoare de 200 de milioane de leva (102,3 milioane de euro) cu United Bulgarian Bank (UBB) pentru a finanța proiectul Vertical Gas Corridor, care vizează creșterea capacității de tranzit al gazelor naturale între Grecia și Ucraina, a informat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:15
Moldova crește importurile de brânză din Ucraina Logos-Press
Moldova nu numai că este cel mai mare cumpărător de brânză de producție ucraineană, dar își mărește și ponderea în achizițiile acestui produs, a informat Logos Press.
09:15
Ratingul de credit al Franței a fost retrogradat pentru „negarea adevărului” de către elitele țării Logos-Press
Agenția internațională de rating Fitch a retrogradat ratingul de credit pe termen lung al Franței de la AA la A+, pe fondul crizei bugetare și politice din țară – informează Logos Press.
08:15
Avocații au reamintit autorităților de legea scandaloasă Logos-Press
Intimidarea și amenințările au fost raportate de 27 % dintre avocații intervievați, iar aproape 95 % dintre respondenți au recunoscut că s-au confruntat cel puțin o dată cu agresiuni în exercitarea atribuțiilor lor, aproape jumătate dintre aceștia fiind supuși agresiunilor verbale, inclusiv direct în sala de judecată, a raportat Logos Press.
14 septembrie 2025
18:15
Administrațiile locale din SUA nu dispun de 1,65 miliarde de dolari pentru Mundial Logos-Press
Autoritățile din orașele americane care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială FIFA 2026 și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de finanțare pentru întreaga gamă de evenimente și au cerut ajutorul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA)”, a informat Logos Press.
17:00
Exporturile de vinuri spumante moldovenești în Rusia au crescut brusc Logos-Press
În perioada ianuarie – iulie 2025, vânzările de vinuri spumante din țări considerate exotice pentru piața rusă au crescut semnificativ, potrivit datelor participanților din sectorul alcoolului, – informează Logos Press.
15:15
Munca este cea mai bună formă de protecție socială Logos-Press
De la începutul anului 2025, un total de 15 022 de persoane au intrat pe piața muncii prin intermediul unităților teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a informat Logos Press.
13:15
Prețul porumbului a crescut din cauza exportului de material săditor Logos-Press
În iulie-august 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețul mediu al porumbului exportat din Republica Moldova a crescut de la 3,99 la 4,04 lei/kg. O ușoară creștere a prețului mediu s-a datorat modificării mixului de produse, transmite Logos Press.
11:15
Condițiile de muncă ale educatorilor convenite până în 2030 Logos-Press
Condițiile de muncă ale profesorilor și tinerilor specialiști din sectorul educației pentru următorii cinci ani sunt stabilite în noul Contract colectiv de muncă încheiat între Federația Sindicatelor din Educație și Cercetare și ministerul de resort, – informează Logos Press.
09:15
Creștere record a investițiilor în active necorporale Logos-Press
Investițiile de capital din prima jumătate a anului 2025 înregistrează o creștere de 21%, până la 15,4 miliarde de lei, informează Logos Press.
13 septembrie 2025
18:15
Valentin Petic și Vitalie Eriomenco – în TOP-3 al clasamentului mondial Logos-Press
Nouă luptători moldoveni au fost incluși în TOP-10 al clasamentului mondial al Federației Internaționale de Lupte Olimpice (UWW) în categoriile lor de greutate, doi dintre ei – în primele trei, – informează Logos Press.
17:15
„Brainstorming al inovatorilor la Chișinău Logos-Press
Peste 300 de inovatori din țară și din străinătate – programatori, designeri, antreprenori, studenți și cercetători – s-au reunit la Tekwill pentru a lucra timp de 48 de ore la soluții revoluționare în domeniul inteligenței artificiale, tehnologiei în finanțe, sănătății, energiei, securității cibernetice și agroalimentar, a informat Logos Press.
16:30
PAS a cheltuit cei mai mulți bani pentru alegeri Logos-Press
Cheltuielile de campanie declarate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie de către toți participanții la cursa electorală s-au ridicat până în prezent la peste 21,5 milioane de lei”, informează Logos Press.
15:45
Donatorii externi oferă servicii medicale pentru refugiații din Ucraina Logos-Press
Peste 121 de milioane de lei au fost alocate pentru asistența medicală a refugiaților ucraineni în Moldova în perioada 2022-2024. După cum a raportat Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), această finanțare a fost oferită de donatori în cadrul acordurilor CNAM cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), UNICEF și UNFPA.
13:15
Transportul ieftin nu este un semn de prosperitate Logos-Press
Costul călătoriei cu transportul public urban în Moldova este de 14,7 ori mai mic decât în Islanda, relatează Logos Press.
10:45
WASSER stabilizează aprovizionarea cu apă a zonelor limitrofe Ucrainei Logos-Press
Un pachet de ajutor umanitar în valoare de 5 milioane de euro a lansat proiectul WASSER care vizează stabilizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în regiunile din Moldova care se învecinează cu Ucraina, informează Logos Press.
09:15
Strategia de independență energetică Logos-Press
Moldova va atrage 43 de miliarde de investiții în sectorul energetic al țării până în 2050, ceea ce va permite ca peste 80% din energia electrică a țării să fie produsă din surse fără emisii de carbon și ca aproximativ 90% din nevoile economiei naționale să fie acoperite din resurse regenerabile interne, informează Logos Press.
12 septembrie 2025
19:15
Moldova este pregătită să găzduiască cei mai buni tineri judoka din Europa Logos-Press
Federația Moldovenească de Judo a început faza finală a pregătirilor pentru primul Campionat European de Judo pentru Tineret, care va avea loc în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie la Chișinău Arena, informează Logos Press.
18:30
Apicultorii reamintesc autorităților de ajutorul promis Logos-Press
De la începutul toamnei, apicultorii au fost nevoiți să investească masiv în hrănirea suplimentară a familiilor de albine slăbite de secetă și de penuria semnificativă de miere, informează Logos Press.
17:45
Statele Unite stabilesc un termen limită pentru înlocuirea gazului rusesc în Europa Logos-Press
Statele Unite sunt pregătite să înlocuiască complet gazul rusesc în Europa cu gaz natural lichefiat american în termen de un an, a raportat Logos Press.
17:15
Importatorii și producătorii de medicamente vor fi obligați să plătească pentru deșeuri Logos-Press
Importatorii și producătorii de medicamente vor trebui să plătească o taxă de 0,3 % din valoarea lotului de medicamente importate în etapele de import și, în consecință, de introducere pe piață, informează Logos Press.
16:15
Minister: mesele școlare sunt combinația perfectă de gust și beneficii Logos-Press
Meniurile pentru mesele școlare sunt elaborate ținând cont de lista alimentelor permise și interzise și trebuie să ofere o varietate de feluri de mâncare, evitând repetarea acelorași mese în aceeași zi sau săptămână, – informează Logos Press.
15:30
Crește dependența economiei moldovenești de importuri Logos-Press
În primele 8 luni ale anului 2025, cota impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător a scăzut până la 46,8 la sută, ceea ce indică dependența tot mai mare a economiei moldovenești de importurile de bunuri străine, a raportat Logos Press.
14:15
Rambursarea datoriei de stat aproape s-a dublat Logos-Press
Moldova a cheltuit 365,3 milioane de dolari (echivalentul a 6 miliarde 443,8 milioane de lei) pentru serviciul datoriei publice externe în prima jumătate a anului 2025, ceea ce este cu 173 milioane de dolari (de 1,9 ori) mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024.
13:15
Italia va primi mai mult de un sfert din buletinele de vot pentru secțiile de votare din străinătate Logos-Press
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare pentru a fi utilizate în secțiile de votare înființate în străinătate, informează Logos Press.
