Autoritățile din Costești sunt gata să prezinte proiectul pentru plasarea obligațiunilor

16:15

Din cauza căldurii intense din timpul verii, precum și din cauza secetelor și inundațiilor, numai de la începutul anului 2025 Europa a suferit pierderi economice de 43 de miliarde de euro, iar până în 2029 valoarea pierderilor ar putea crește de trei ori și ar putea ajunge la 126 de miliarde de euro, – informează Logos Press.