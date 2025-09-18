Reforma poliției va economisi peste 30 de milioane de lei

11:15

Operatorul bulgar de stat de transport al gazelor Bulgartransgaz a declarat vineri că a semnat un acord de împrumut pe termen lung în valoare de 200 de milioane de leva (102,3 milioane de euro) cu United Bulgarian Bank (UBB) pentru a finanța proiectul Vertical Gas Corridor, care vizează creșterea capacității de tranzit al gazelor naturale între Grecia și Ucraina, a informat Logos Press.