Reforma poliției va economisi peste 30 de milioane de lei
Logos-Press, 18 septembrie 2025 17:15
Reorganizarea Poliției Naționale prin crearea a trei Direcții Regionale (Centru, Nord, Sud) va permite economisirea a 30,48 milioane de lei prin reducerea numărului de posturi de conducere, informează Logos Press.
Acum 30 minute
17:15
Acum 2 ore
16:15
Cracking-ul, adică crăparea strugurilor din soiurile de toamnă, este una dintre cele mai dureroase probleme și motive de reducere a exporturilor de struguri de masă. Din păcate, precipitațiile din ultima perioadă, înregistrate aproape peste tot în Moldova, au activat procesul de reducere a calității acestor produse, relatează Logos Press.
Acum 4 ore
15:15
Refugiații, solicitanții de azil și alte categorii de cetățeni străini vor putea primi alocații pentru copii în Moldova, relatează Logos Press.
14:00
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-august, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care închiriază proprietăți imobiliare au crescut cu 26,8% față de anul precedent și au totalizat 60 de milioane de lei, informează Logos Press.
13:45
Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței sale din 18 septembrie 2025, a decis în unanimitate să reducă rata de bază de la 6,25% la 6% pe an, – informează Logos Press.
Acum 6 ore
13:15
Antreprenorii nu vor mai fi nevoiți să afle ce procedură să folosească pentru a solicita statului sprijin pentru afaceri și cum să completeze documentele, al căror format va fi unificat, relatează Logos Press.
12:15
Centrul Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii municipiului Bălți, a efectuat joi dimineața acțiuni de investigație într-o cauză penală de spălare de bani, cumpărare de voturi și finanțare ilegală a formațiunilor politice.
12:15
Capitalul autorizat al fabricii de prelucrare a cărnii Basarabia Nord a fost majorat cu 124,53 milioane de lei (de 8,5 ori) – până la 141 milioane de lei. Comisia Națională a Pieței Financiare a comunicat că în Registrul emitenților de valori mobiliare au fost înregistrate rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni Basarabia Nord în valoare de 124,5 milioane de lei, în număr de 6.226.538 de acțiuni ordinare nominative în contul datoriei de credit.
Acum 8 ore
11:15
Autoritățile din Costești sunt gata să prezinte proiectul pentru plasarea obligațiunilor # Logos-Press
Primaria Costești va plasa pentru prima dată obligațiuni municipale în valoare de 4,5 milioane de lei, informează Logos Press.
10:15
Înființată în 1993, Sadro-Ursu a reușit să devină o companie modernă și competitivă, care exportă astăzi peste 80% din produsele sale pe piața UE”, informează Logos Press.
Acum 12 ore
09:15
Pe piața cerealelor din Moldova, ca și în multe regiuni ale lumii, a avut loc o situație rară – prețul mediu pentru orz a egalat sau chiar a depășit prețul mediu pentru grâu, inclusiv grâul alimentar, – informează Logos Press.
08:15
Ca urmare a punerii în aplicare a Strategiei naționale de reînnoire a parcului imobiliar, se preconizează că, la nivel național, consumul de energie va fi redus cu 4,5% până în 2030, cu 14,4% până în 2040 și cu 40,8% până în 2050, a informat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Clubul de fotbal „Politehnica-UTM” (Chișinău), format înainte de începerea sezonului pe baza „Saksan” (Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia) și a academiei lui Radu Rebezhi, a obținut prima victorie în Superligă – cu scorul de 4:1 a învins „Spartanii-Sportul” (Chișinău), – informează Logos Press.
18:15
Deși introducerea în masă a rublei digitale în Rusia este programată să înceapă la 1 septembrie 2026, Trezoreria rusă a efectuat primele plăți salariale în monedă virtuală”, a raportat Logos Press.
Ieri
17:15
Cabinetul de Miniștri a aprobat în cadrul ședinței din 17 septembrie Regulamentul privind funcționarea rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES) la nivel național, introducând norme europene pentru „libera circulație a forței de muncă”, informează Logos Press.
16:15
Importatorii de produse alimentare pentru sugari și copii mici, produse pentru scopuri medicale speciale, pentru înlocuirea totală a dietei în scopul controlului greutății, vor trebui să respecte noile norme, a raportat Logos Press.
15:15
Linia de transport de înaltă tensiune Straseni – Gutinas de 400 kV, în valoare de 130 de milioane de dolari, va fi construită în întregime datorită investiției guvernului SUA, a informat Logos Press.
14:15
În perioada ianuarie-iunie 2025, veniturile bugetului public național au crescut cu 16% față de primul semestru al anului trecut și au depășit 60,5 miliarde de lei, informează Logos Press.
13:15
Începând cu 10 octombrie 2025, majoritatea dispozițiilor noului Regulament privind transparența și orientarea publicității politice (TTPA) vor intra în vigoare în Uniunea Europeană, însă organizațiile profesionale din domeniul mass-media și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ambiguitatea și inaplicabilitatea multora dintre cerințele documentului”, informează Logos Press.
12:15
Un număr record de 21 de medalii, dintre care 5 de aur și 16 de argint, au fost acordate vinurilor brandului național „Vinul Moldovei” la prestigiosul concurs internațional de vinuri spumante „Concours Mondial de Bruxelles”, desfășurat la începutul lunii septembrie la Chișinău”, informează Logos Press.
11:15
Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat pe primele 8 luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un excedent al veniturilor față de cheltuieli, în valoare de peste 1,3 miliarde de lei, datorită transferurilor pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, informează Logos Press.
10:15
La nivel de experți din Franța, sunt exprimate îngrijorări cu privire la evoluția proceselor politice din Republica Moldova.
09:15
În Moldova a fost lansat un sistem informațional, datorită căruia procesul de examinare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de achiziții publice va fi simplificat, transmite Logos Press.
08:15
Djofra-M se numără printre primii zece producători de fibră de sticlă din Europa, cu o cotă de 2%, dar își propune să ajungă în viitor printre primii trei producători de pe continent – informează Logos Press.
16 septembrie 2025
19:45
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a anunțat numirea lui Lilian Popescu, în vârstă de 51 de ani, în funcția de antrenor principal al echipei naționale, – informează Logos Press.
19:15
Pentru prima dată, un boxer a devenit campion mondial absolut în trei categorii de greutate # Logos-Press
Boxerul american Terence Crawford l-a învins pe boxerul mexican Saul Canelo Alvarez prin decizia unanimă a judecătorilor în lupta pentru titlul de campion mondial absolut la categoria a doua mijlocie, desfășurată la Las Vegas (SUA), – informează Logos Press.
18:30
Revendicarea unuia dintre parametrii de calitate ai grâului moldovenesc de către unii cumpărători din țările UE poate reduce competitivitatea acestuia pe piața europeană, – informează Logos Press.
17:45
Un grant de 38,7 milioane de euro va fi alocat pentru renovarea universităților și a căminelor # Logos-Press
Companiile naționale și străine sunt invitate să participe la licitațiile pentru renovarea clădirilor publice în cadrul proiectului INSPIREE implementat cu sprijinul Germaniei și al Franței”, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi la conducerea operațiunilor sale în Moldova începând cu 1 octombrie 2025, – informează Logos Press.
16:15
Logos Press, referindu-se la presa din România, a publicat două articole despre un scandal de corupție (https://logos-pres.md/noutati/om-de-afaceri-moldovean-prins-intr-un-scandal-de-coruptie-in-romania/, https://logos-pres.md/noutati/scandalul-de-coruptie-elcen-in-care-sunt-implicati-oameni-de-afaceri-moldoveni-ia-amploare/) în care este implicat fratele omului de afaceri moldovean Victor Slivinschi. Publicăm reacția domnului Slivinschi la aceste publicații (limbă și stil păstrate – n.r.).
15:15
Următoarea emisiune de valori mobiliare de stat cu randament redus a fost admisă pe piața primară începând cu 16 septembrie 2025 prin anunțarea tranzacțiilor de către Bursa de Valori a Moldovei, – informează Logos Press.
14:15
Moldova va implementa sistemul informațional „Control asupra comerțului cu bunuri strategice” (SI CCMS), care va fi un pas important spre atingerea standardelor internaționale în acest domeniu, relatează Logos Press.
13:00
Moldova a lansat trei noi „macroprograme” de tineret cu un buget total de 20 de milioane de lei, dar finanțarea poate fi ajustată în funcție de numărul de cereri, relatează Logos Press.
12:15
În Parlamentul European circulă o scrisoare care condamnă angajamentul Comisiei Europene de a cumpăra energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani – informează Logos Press, citând Euronews.
11:15
La cea de-a cincea ediție anuală a Festivalului Vinului Moldovenesc de la București, 49 de companii vinicole moldovenești au prezentat o gamă de peste 300 de vinuri, informează Logos Press.
10:15
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor restricții stricte privind vizele pentru cetățenii ruși și reducerea libertății de mișcare a diplomaților, relatează Logos Press, citând RBC.
09:15
Aproximativ 37 de milioane de LE au fost aprobate săptămâna trecută pentru plata cererilor de subvenții pentru agricultori de către Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA, a raportat Logos Press.
08:15
Platforma Bolt, una dintre cele mai mari companii europene din sectorul mobilității, a fost lansată oficial în Moldova, informează Logos Press.
15 septembrie 2025
19:15
Directorul Academiei de Fotbal „Sportul”, Viorel Cojocaru, care conduce și staff-ul tehnic al echipei de tineret „Spartanii-Sportul” (Chișinău), a fost amendat de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) și suspendat pentru două meciuri din campionatul Moldovei Under-11, – informează Logos Press.
18:15
Forumul aniversar de 10 ani al businessului moldovenesc Moldova Business Week 2025, care s-a deschis pe 15 septembrie, are 1300 de participanți din 40 de țări și 10 delegații din China. Polonia, Germania și alte țări, a relatat Logos Press.
17:15
Moldova Business Week a anunțat crearea Bursei de Valori Chișinău în parteneriat cu Bursa de Valori București și un grup de mari investitori din Moldova, a relatat Logos Press.
16:15
Din cauza căldurii intense din timpul verii, precum și din cauza secetelor și inundațiilor, numai de la începutul anului 2025 Europa a suferit pierderi economice de 43 de miliarde de euro, iar până în 2029 valoarea pierderilor ar putea crește de trei ori și ar putea ajunge la 126 de miliarde de euro, – informează Logos Press.
15:15
Parlamentul demisionar a lăsat 180 de proiecte de lege în așteptare în cadrul procedurii # Logos-Press
La sfârșitul celei de-a 11-a legislaturi, 180 de inițiative legislative, majoritatea aparținând opoziției, sunt încă în așteptare”, a raportat Logos Press.
14:00
La sfârșitul săptămânii curente, cultivatorii de nuci din sudul și centrul Moldovei vor începe recoltarea în masă a soiului de nuc exportat timpuriu „Peschanski”, – informează Logos Press.
13:15
În prima jumătate a anului 2025, capitala a înregistrat o creștere a creșterii naturale pozitive a populației, ceea ce contravine tendințelor demografice ale întregii țări din ultimele decenii, a raportat Logos Press.
12:15
De la începutul anului 2025, euro a crescut față de dolar cu 13%, ceea ce reprezintă maximul ultimilor 4 ani. În acest context, economiștii au început să vorbească despre „momentul euro” în finanțele globale și despre o nouă etapă în căutarea unei alternative la dolar, relatează Logos Press.
11:15
Operatorul bulgar de stat de transport al gazelor Bulgartransgaz a declarat vineri că a semnat un acord de împrumut pe termen lung în valoare de 200 de milioane de leva (102,3 milioane de euro) cu United Bulgarian Bank (UBB) pentru a finanța proiectul Vertical Gas Corridor, care vizează creșterea capacității de tranzit al gazelor naturale între Grecia și Ucraina, a informat Logos Press.
10:15
Moldova nu numai că este cel mai mare cumpărător de brânză de producție ucraineană, dar își mărește și ponderea în achizițiile acestui produs, a informat Logos Press.
09:15
Ratingul de credit al Franței a fost retrogradat pentru „negarea adevărului” de către elitele țării # Logos-Press
Agenția internațională de rating Fitch a retrogradat ratingul de credit pe termen lung al Franței de la AA la A+, pe fondul crizei bugetare și politice din țară – informează Logos Press.
08:15
Intimidarea și amenințările au fost raportate de 27 % dintre avocații intervievați, iar aproape 95 % dintre respondenți au recunoscut că s-au confruntat cel puțin o dată cu agresiuni în exercitarea atribuțiilor lor, aproape jumătate dintre aceștia fiind supuși agresiunilor verbale, inclusiv direct în sala de judecată, a raportat Logos Press.
