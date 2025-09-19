Producția industrială se redresează lent
Logos-Press, 19 septembrie 2025 15:15
Prima jumătate a anului 2025 înregistrează o creștere anualizată de 2,2% a producției industriale, a raportat Logos Press.
Acum 30 minute
15:15
Acum 2 ore
14:15
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Centrul de Comerț Internațional au planificat o serie de activități de cuantificare a economiei moldovenești în contextul eforturilor sale de integrare, informează Logos Press.
Acum 4 ore
13:15
Astăzi s-ar putea ajunge la un consens între Beijing și Washington în ceea ce privește achiziționarea diviziei americane a popularei rețele sociale chineze TikTok, a informat Logos Press.
12:15
Importul și furnizarea de bunuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Buc și apărarea împotriva inundațiilor în Chișinău” vor fi scutite de TVA și alte plăți aferente, informează Logos Press.
Acum 6 ore
11:15
Moldova dorește să atragă mai multe companii indiene în sectoare cheie, prin intermediul unui nou proiect energetic, a raportat Logos Press.
10:15
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că prevederile legii privind aplicarea sancțiunilor internaționale, care au generat plângeri din partea mai multor inculpați, nu încalcă drepturile constituționale ale acestora, informează Logos Press.
Acum 8 ore
09:15
Sportiva moldoveană Irina Rîngaci a ocupat locul trei la categoria de greutate până la 65 kg la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice, desfășurat în capitala Croației, – informează Logos Press.
08:15
Un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației al MAIA a promis sprijin de stat producătorilor de prune în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Național al Prunelor de la Nisporeni, dedicat promovării tradițiilor agricole ale Moldovei și creșterii popularității produselor locale, relatează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Veniturile din amenzi și penalități au crescut cu 49,1% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, a raportat Logos Press.
18:15
Curtea Constituțională a Moldovei a declarat inadmisibilă o contestație privind numirea și mandatul judecătorilor Curții Constituționale. Această decizie a fost emisă la 17 septembrie și a fost anunțată de președintele CC, Domnica Manole, în cadrul unui briefing organizat joi, 18 septembrie.
17:15
Reorganizarea Poliției Naționale prin crearea a trei Direcții Regionale (Centru, Nord, Sud) va permite economisirea a 30,48 milioane de lei prin reducerea numărului de posturi de conducere, informează Logos Press.
16:15
Cracking-ul, adică crăparea strugurilor din soiurile de toamnă, este una dintre cele mai dureroase probleme și motive de reducere a exporturilor de struguri de masă. Din păcate, precipitațiile din ultima perioadă, înregistrate aproape peste tot în Moldova, au activat procesul de reducere a calității acestor produse, relatează Logos Press.
Ieri
15:15
Refugiații, solicitanții de azil și alte categorii de cetățeni străini vor putea primi alocații pentru copii în Moldova, relatează Logos Press.
14:00
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-august, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care închiriază proprietăți imobiliare au crescut cu 26,8% față de anul precedent și au totalizat 60 de milioane de lei, informează Logos Press.
13:45
Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței sale din 18 septembrie 2025, a decis în unanimitate să reducă rata de bază de la 6,25% la 6% pe an, – informează Logos Press.
13:15
Antreprenorii nu vor mai fi nevoiți să afle ce procedură să folosească pentru a solicita statului sprijin pentru afaceri și cum să completeze documentele, al căror format va fi unificat, relatează Logos Press.
12:15
Centrul Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii municipiului Bălți, a efectuat joi dimineața acțiuni de investigație într-o cauză penală de spălare de bani, cumpărare de voturi și finanțare ilegală a formațiunilor politice.
12:15
Capitalul autorizat al fabricii de prelucrare a cărnii Basarabia Nord a fost majorat cu 124,53 milioane de lei (de 8,5 ori) – până la 141 milioane de lei. Comisia Națională a Pieței Financiare a comunicat că în Registrul emitenților de valori mobiliare au fost înregistrate rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni Basarabia Nord în valoare de 124,5 milioane de lei, în număr de 6.226.538 de acțiuni ordinare nominative în contul datoriei de credit.
11:15
Autoritățile din Costești sunt gata să prezinte proiectul pentru plasarea obligațiunilor # Logos-Press
Primaria Costești va plasa pentru prima dată obligațiuni municipale în valoare de 4,5 milioane de lei, informează Logos Press.
10:15
Înființată în 1993, Sadro-Ursu a reușit să devină o companie modernă și competitivă, care exportă astăzi peste 80% din produsele sale pe piața UE”, informează Logos Press.
09:15
Pe piața cerealelor din Moldova, ca și în multe regiuni ale lumii, a avut loc o situație rară – prețul mediu pentru orz a egalat sau chiar a depășit prețul mediu pentru grâu, inclusiv grâul alimentar, – informează Logos Press.
08:15
Ca urmare a punerii în aplicare a Strategiei naționale de reînnoire a parcului imobiliar, se preconizează că, la nivel național, consumul de energie va fi redus cu 4,5% până în 2030, cu 14,4% până în 2040 și cu 40,8% până în 2050, a informat Logos Press.
17 septembrie 2025
19:15
Clubul de fotbal „Politehnica-UTM” (Chișinău), format înainte de începerea sezonului pe baza „Saksan” (Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia) și a academiei lui Radu Rebezhi, a obținut prima victorie în Superligă – cu scorul de 4:1 a învins „Spartanii-Sportul” (Chișinău), – informează Logos Press.
18:15
Deși introducerea în masă a rublei digitale în Rusia este programată să înceapă la 1 septembrie 2026, Trezoreria rusă a efectuat primele plăți salariale în monedă virtuală”, a raportat Logos Press.
17:15
Cabinetul de Miniștri a aprobat în cadrul ședinței din 17 septembrie Regulamentul privind funcționarea rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES) la nivel național, introducând norme europene pentru „libera circulație a forței de muncă”, informează Logos Press.
16:15
Importatorii de produse alimentare pentru sugari și copii mici, produse pentru scopuri medicale speciale, pentru înlocuirea totală a dietei în scopul controlului greutății, vor trebui să respecte noile norme, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:15
Linia de transport de înaltă tensiune Straseni – Gutinas de 400 kV, în valoare de 130 de milioane de dolari, va fi construită în întregime datorită investiției guvernului SUA, a informat Logos Press.
14:15
În perioada ianuarie-iunie 2025, veniturile bugetului public național au crescut cu 16% față de primul semestru al anului trecut și au depășit 60,5 miliarde de lei, informează Logos Press.
13:15
Începând cu 10 octombrie 2025, majoritatea dispozițiilor noului Regulament privind transparența și orientarea publicității politice (TTPA) vor intra în vigoare în Uniunea Europeană, însă organizațiile profesionale din domeniul mass-media și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ambiguitatea și inaplicabilitatea multora dintre cerințele documentului”, informează Logos Press.
12:15
Un număr record de 21 de medalii, dintre care 5 de aur și 16 de argint, au fost acordate vinurilor brandului național „Vinul Moldovei” la prestigiosul concurs internațional de vinuri spumante „Concours Mondial de Bruxelles”, desfășurat la începutul lunii septembrie la Chișinău”, informează Logos Press.
11:15
Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat pe primele 8 luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un excedent al veniturilor față de cheltuieli, în valoare de peste 1,3 miliarde de lei, datorită transferurilor pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, informează Logos Press.
10:15
La nivel de experți din Franța, sunt exprimate îngrijorări cu privire la evoluția proceselor politice din Republica Moldova.
09:15
În Moldova a fost lansat un sistem informațional, datorită căruia procesul de examinare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de achiziții publice va fi simplificat, transmite Logos Press.
08:15
Djofra-M se numără printre primii zece producători de fibră de sticlă din Europa, cu o cotă de 2%, dar își propune să ajungă în viitor printre primii trei producători de pe continent – informează Logos Press.
16 septembrie 2025
19:45
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a anunțat numirea lui Lilian Popescu, în vârstă de 51 de ani, în funcția de antrenor principal al echipei naționale, – informează Logos Press.
19:15
Pentru prima dată, un boxer a devenit campion mondial absolut în trei categorii de greutate # Logos-Press
Boxerul american Terence Crawford l-a învins pe boxerul mexican Saul Canelo Alvarez prin decizia unanimă a judecătorilor în lupta pentru titlul de campion mondial absolut la categoria a doua mijlocie, desfășurată la Las Vegas (SUA), – informează Logos Press.
18:30
Revendicarea unuia dintre parametrii de calitate ai grâului moldovenesc de către unii cumpărători din țările UE poate reduce competitivitatea acestuia pe piața europeană, – informează Logos Press.
17:45
Un grant de 38,7 milioane de euro va fi alocat pentru renovarea universităților și a căminelor # Logos-Press
Companiile naționale și străine sunt invitate să participe la licitațiile pentru renovarea clădirilor publice în cadrul proiectului INSPIREE implementat cu sprijinul Germaniei și al Franței”, informează Logos Press.
17:15
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi la conducerea operațiunilor sale în Moldova începând cu 1 octombrie 2025, – informează Logos Press.
16:15
Logos Press, referindu-se la presa din România, a publicat două articole despre un scandal de corupție (https://logos-pres.md/noutati/om-de-afaceri-moldovean-prins-intr-un-scandal-de-coruptie-in-romania/, https://logos-pres.md/noutati/scandalul-de-coruptie-elcen-in-care-sunt-implicati-oameni-de-afaceri-moldoveni-ia-amploare/) în care este implicat fratele omului de afaceri moldovean Victor Slivinschi. Publicăm reacția domnului Slivinschi la aceste publicații (limbă și stil păstrate – n.r.).
15:15
Următoarea emisiune de valori mobiliare de stat cu randament redus a fost admisă pe piața primară începând cu 16 septembrie 2025 prin anunțarea tranzacțiilor de către Bursa de Valori a Moldovei, – informează Logos Press.
14:15
Moldova va implementa sistemul informațional „Control asupra comerțului cu bunuri strategice” (SI CCMS), care va fi un pas important spre atingerea standardelor internaționale în acest domeniu, relatează Logos Press.
13:00
Moldova a lansat trei noi „macroprograme” de tineret cu un buget total de 20 de milioane de lei, dar finanțarea poate fi ajustată în funcție de numărul de cereri, relatează Logos Press.
12:15
În Parlamentul European circulă o scrisoare care condamnă angajamentul Comisiei Europene de a cumpăra energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani – informează Logos Press, citând Euronews.
11:15
La cea de-a cincea ediție anuală a Festivalului Vinului Moldovenesc de la București, 49 de companii vinicole moldovenești au prezentat o gamă de peste 300 de vinuri, informează Logos Press.
10:15
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor restricții stricte privind vizele pentru cetățenii ruși și reducerea libertății de mișcare a diplomaților, relatează Logos Press, citând RBC.
09:15
Aproximativ 37 de milioane de LE au fost aprobate săptămâna trecută pentru plata cererilor de subvenții pentru agricultori de către Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA, a raportat Logos Press.
08:15
Platforma Bolt, una dintre cele mai mari companii europene din sectorul mobilității, a fost lansată oficial în Moldova, informează Logos Press.
15 septembrie 2025
19:15
Directorul Academiei de Fotbal „Sportul”, Viorel Cojocaru, care conduce și staff-ul tehnic al echipei de tineret „Spartanii-Sportul” (Chișinău), a fost amendat de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) și suspendat pentru două meciuri din campionatul Moldovei Under-11, – informează Logos Press.
18:15
Forumul aniversar de 10 ani al businessului moldovenesc Moldova Business Week 2025, care s-a deschis pe 15 septembrie, are 1300 de participanți din 40 de țări și 10 delegații din China. Polonia, Germania și alte țări, a relatat Logos Press.
