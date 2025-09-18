ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 18.09.2025, ora 14:00
Vocea Basarabiei, 18 septembrie 2025 21:30
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 18.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
22:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 18.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
21:30
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 18.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
21:20
Practica unor concurenți electorali de a implica Biserica, pentru a acumula capital electoral, este la fel de răspândită ca și în alte scrutine, arată ultimul raport al Promo-LEX. Astfel, observatorii asociației au semnalat cel puțin patru cazuri de implicare a cultelor religioase în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Acest lucru se întâmplă […] Articolul Raport Promo-LEX: Altarul bisericesc, transformat în scenă electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Uniunea Europeană introduce, începând cu 12 octombrie 2025, noul sistem electronic de control la frontierele externe ale spațiului Schengen (EES), informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Această măsura vizează în special operatorii de transport rutier internațional și călătorii din țări terțe, inclusiv din Republica Moldova. Potrivit Comisiei Europene, implementarea noului sistem se va realiza treptat, […] Articolul Schimbări la frontierele Schengen: intră în vigoare noul sistem EES apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și Suedia, colaborarea în diverse sectoare și proiectele concrete cu impact direct asupra cetățenilor au fost discutate astăzi, în cadrul unei întrevederi între premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Suediei la Chișinău, Petra Lärke. Astfel, premierul de la Chișinău a apreciat sprijinul constant în realizarea reformelor democratice și aspirațiilor […] Articolul Cooperarea dintre Suedia și Republica Moldova, subiect de discuție la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
19:50
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar semnificativ din partea Uniunii Europene, în cadrul unui apel lansat pentru atragerea de investiții în sectorul privat. Potrivit Comisiei Europene, fondurile vor fi destinate sprijinirii economiei și mediului de afaceri, cu scopul de a stimula creșterea economică, precum și dezvoltarea țării, transmite IPN. Fondurile au scopul de […] Articolul UE face apel la investiții în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Președintele american Donald Trump s-a declarat joi, la Londra, dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit. „Cel pe care l-am considerat cel mai ușor (război de rezolvat – n.red.) ar fi fost datorită relației mele cu președintele Putin”, […] Articolul Trump se declară dezamăgit de Putin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Impactul alegerilor parlamentare asupra regiunii Mării Negre, discutat la Chișinău # Vocea Basarabiei
Experți din Republica Moldova, România și spațiul transatlantic au discutat astăzi, în cadrul unei dezbateri publice la Universitatea de Stat din Moldova, despre impactul alegerilor parlamentare asupra regiunii Mării Negre și a comunității transatlantice. La eveniment au participat ambasadorul John Herbst, director senior al Centrului Eurasia din cadrul Atlantic Council; Igor Șarov, rectorul Universității de […] Articolul Impactul alegerilor parlamentare asupra regiunii Mării Negre, discutat la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
(VIDEO) Zeci de percheziții într-un dosar privind coruperea electorală: O persoană, reținută # Vocea Basarabiei
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar mai multe sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate în urma celor 46 de percheziții efectuate joi, 18 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și mascații „Fulger”. Acțiunile au avut loc în […] Articolul (VIDEO) Zeci de percheziții într-un dosar privind coruperea electorală: O persoană, reținută apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
CEC: Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că duminică, 21 septembrie, este ultima zi pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor la alegerile parlamentare. Potrivit CEC, pot solicita acreditarea asociațiile obștești, instituțiile de instruire și cercetare în domeniul electoral din Republica Moldova, autoritățile electorale din străinătate, organizațiile internaționale, guvernele statelor străine, organizațiile neguvernamentale de peste hotare, precum […] Articolul CEC: Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
18:10
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026. Asigurările vin din partea premierului Dorin Recean, care a subliniat că „avem deja asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale” El a prezidat astăzi ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 în cadrul căreia au fost analizate acțiunile realizate în […] Articolul Premierul Dorin Recean: Republica Moldova, pregătită pentru sezonul de încălzire apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că „este implicat activ” în procesul de împachetare, etichetare și expediere a buletinelor de vot către secțiile de votare din străinătate. Potrivit sursei citate, în total, au fost recepționate 864.300 de buletine de vot, destinate celor 297 de secții de votare constituite peste hotare pentru votul cu prezență […] Articolul (FOTO) MAE de la Chișinău, anunț privind buletinele de vot destinate diasporei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
R. Moldova, România și Ucraina, pași spre înscrierea unui complex cultural în Patrimoniul UNESCO # Vocea Basarabiei
Moldova, România și Ucraina vor coopera la elaborarea și promovarea dosarului comun de nominalizare pentru înscrierea pe lista patrimoniului mondial UNESCO a complexului cultural „Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”. Un memorandum în acest sens a fost semnat joi la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Potrivit semnatarilor, acesta reprezintă una dintre cele mai importante și spectaculoase manifestări culturale ale […] Articolul R. Moldova, România și Ucraina, pași spre înscrierea unui complex cultural în Patrimoniul UNESCO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Maia Sandu: „R. Moldova, România, Ucraina și Polonia își unesc eforturile într-o cooperare mai strânsă” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a salutat astăzi, în cadrul Forumului Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” de la Chișinău, faptul că „Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia își unesc eforturile într-o cooperare mai strânsă”. Ea vorbit, în mesajul său, despre importanța cooperării transfrontaliere pentru prosperitatea și stabilitatea Republicii Moldova, precum și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. […] Articolul Maia Sandu: „R. Moldova, România, Ucraina și Polonia își unesc eforturile într-o cooperare mai strânsă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
16:10
Fost președinte al Curții Constituționale din R. Moldova numit expert într-un comitet internațional pentru unificarea Coreei # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Curții Constituționale din Republica Moldova, Alexandru Tănase, a fost numit în calitate de expert în cadrul Comitetului Preparatoriu de Cooperare Globală pentru Unificarea Pașnică a Peninsulei Coreea. Anunțul a fost făcut chiar de Tănase pe pagina sa de Facebook. El a subliniat că acest „Comitet, împreună cu Asociația Familiilor Separate din Coreea […] Articolul Fost președinte al Curții Constituționale din R. Moldova numit expert într-un comitet internațional pentru unificarea Coreei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Primul documentar despre Republica Moldova va fi difuzat începând cu data de 24 septembrie, pe Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume. Iar miercuri, la Chișinău, a avut loc evenimentul de prelansare a filmului „Flavours of Moldova”, în traducere „Aromele Moldovei”. La eveniment a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan, care a subliniat […] Articolul Republica Moldova, în premieră pe Netflix: „Flavours of Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Europarlamentar, despre ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova: „Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa” # Vocea Basarabiei
„Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii”. Declarația a fost făcută de Siegfried Mureșan, europarlamentar al României. În acest context, el a precizat că dacă aceasta nu va fi oprită acum, se va răspândi în toată Europa. „Rusia investește resurse fără precedent și folosește tehnologie de ultimă generație ca să […] Articolul Europarlamentar, despre ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova: „Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
13:20
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Franța vor putea beneficia de prestații sociale. În acest sens, astăzi, la Chișinău, a fost semnat un aranjament administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Franței. Documentul reprezintă un instrument practic de punere în aplicare a prevederilor acordului și stabilește condițiile […] Articolul Cetățenii R. Moldova, acces la prestațiile sociale din Franța apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară scade de la 6,25% la 6%, potrivit unei decizii adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, reducerea ratei de bază se va reflecta treptat în dobânzi mai mici la credite, ceea ce va facilita accesul la finanțare atât pentru […] Articolul BNM reduce rata de bază: Creditele ar putea deveni mai accesibile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Există „un război hibrid total, nemilos”, declanșat de Rusia împotriva Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București. El a precizat în cadrul unui interviu pentru Agerpres că în acest război hibrid se folosesc toate pârghiile și „multe instituții care nu ar trebui să se implice […] Articolul Ambasadorul R. Moldova la București, despre războiul hibrid declanșat de Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Peste 2,7 milioane de buletine de vot, tipărite pentru secțiile de votare din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat vineri startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din Republica Moldova. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba găgăuză, 1 827 în limba […] Articolul Peste 2,7 milioane de buletine de vot, tipărite pentru secțiile de votare din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Ministerul Justiției din Grecia ar fi decis să suspende extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova deoarece acesta ar fi cercetat și în România. Cel puțin asta a declarat, sub protecția anonimatului, o sursă juridică din Grecia pentru Reuters, care a adăugat că oligarhului fugar „i s-a cerut să ofere explicații unui procuror grec în acest […] Articolul Reuters: Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Regizorul român Radu Jude va fi omagiat în cadrul secțiunii speciale Focus la ediția a XI-a a Zilelor Filmului Românesc (ZFR), care va avea loc în perioada 16–19 octombrie 2025 la Cineplex „Loteanu” din Chișinău. Accesul la proiecții va fi gratuit, pe baza biletelor cu valoare zero, disponibile de la casieria cinematografului în zilele premergătoare […] Articolul Regizorul Radu Jude, în prim-plan la Zilele Filmului Românesc Chișinău 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Operațiune de amploare CNA: Zeci de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară o amplă operațiune de urmărire penală în zona de nord a Republicii Moldova, vizând fapte grave de spălare de bani, corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit unui comunicat emis de CNA, în această dimineață au fost efectuate peste 50 de percheziții […] Articolul Operațiune de amploare CNA: Zeci de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Modernizarea drumurilor naționale continuă: Peste 1 miliard de lei investiți în prima jumătate a anului 2025 # Vocea Basarabiei
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier, în cadrul căreia a fost prezentat raportul privind utilizarea mijloacelor alocate pentru drumurile publice naționale în prima jumătate a anului curent. Totodată, au fost examinate și aprobate redistribuiri ale fondurilor disponibile pentru întreținerea și reparația infrastructurii rutiere. Prim-ministrul a subliniat progresul constant în modernizarea rețelei rutiere […] Articolul Modernizarea drumurilor naționale continuă: Peste 1 miliard de lei investiți în prima jumătate a anului 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
09:00
Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează despre mesaje frauduloase pe WhatsApp, Signal și Telegram # Vocea Basarabiei
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea unor mesaje frauduloase de tip phishing pe aplicațiile WhatsApp, Signal și Telegram. Potrivit autorităților, unele mesaje conțin adresări personalizate și includ linkuri sau documente aparent credibile, menite să inducă în eroare utilizatorii. Scopul acestor atacuri este de a determina victimele să acceseze linkuri compromise, […] Articolul Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează despre mesaje frauduloase pe WhatsApp, Signal și Telegram apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din Brigada „Fulger”, au desfășurat percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile fac parte dintr-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Potrivit anchetatorilor, faptele au fost […] Articolul Percheziții de amploare în dosar de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17 septembrie 2025
23:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 17.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 17.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 17.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
19:50
Ambasada Republicii Moldova în Franța informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Franța că, joi, 18 septembrie 2025, este anunțată grevă generală și manifestații publice în Paris și alte orașe. Potrivit sursei citate, protestele ar putea afecta mai multe sectoare, printre care transporturile urbane și interurbane, trenurile, dar și […] Articolul Atenționare de călătorie: Grevă generală în Franța apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
În numele Domnului și al „sfântului Telegram”, consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia # Vocea Basarabiei
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie, transmite NordNews. […] Articolul În numele Domnului și al „sfântului Telegram”, consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Asta după ce CEC a constatat că formațiunea ar fi beneficiat de finanțare ilegală în campania electorală. Totodată, Comisia Electorală a respins solicitările depuse de două partide pentru a exclude „Inima Moldovei” din cursa pentru parlamentare, […] Articolul CEC sesizează Ministerul Justiției în cazul partidului Irinei Vlah apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Prima ediție a Forumului economic România-Republica Moldova s-a desfășurat vineri, 17 septembrie, la Chișinău. Evenimentul a reunit antreprenori, investitori și profesioniști dedicați dezvoltării economice de pe ambele maluri ale Prutului. Forumul economic România-Republica Moldova a reafirmat angajamentul pentru un viitor comun bazat pe dezvoltare economică sustenabilă și solidaritate. Prezentă la eveniment, Maia Sandu, președintele Republicii […] Articolul Forumul economic România-Republica Moldova, la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Premierul R. Moldova, reacție după ce Grecia a suspendat procedura de extrădare a lui Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, a venit cu o reacție după ce Procuratura Generală a anunțat că Grecia a suspendat procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Șeful Guvernului de la Chișinău a precizat că instituțiile din Republica Moldova vor investiga „cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea”. „Chiar dacă el speră că după alegeri […] Articolul Premierul R. Moldova, reacție după ce Grecia a suspendat procedura de extrădare a lui Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Răsturnare de situație: Extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova, suspendată # Vocea Basarabiei
Procuratura Generală anunță că a recepționat astăzi, prin canalele Interpol, o decizie a Ministerului Justiției din Grecia, conform căreia extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată. Instituția mai subliniază că autoritățile din Grecia nu au prezentat niciun motiv privind această ultimă decizie. „Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei […] Articolul Răsturnare de situație: Extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova, suspendată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Un cetățean american, căutat pentru comiterea unei agresiuni în circumstanțe agravante în Philadelphia a fost extrădat săptămâna trecută din Republica Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de Ambasada SUA la Chișinău, care a mulțumit instituțiilor din Republica Moldova pentru colaborarea. „Guvernul Statelor Unite adresează mulțumiri Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și […] Articolul Cetățean american, extrădat din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Octavian Iachimovschi a demisionat din funcția de adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, instituție în care a activat începând cu anul 2011. Contactat de IPN, Octavian Iachimovschi a confirmat demisia sa și precizat că nu-și mai dorește să activeze în procuratura Republicii Moldova. Alte detalii nu au fost oferite. Pe parcursul carierei sale, Octavian […] Articolul Demisie la Procuratura Anticorupție: Octavian Iachimovschi pleacă din funcție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Trei manifestări științifice de nivel internațional se desfășoară la Universitatea de Stat din Moldova în perioada 17-19 septembrie. Este vorba despre Congresul Internațional al Geneticienilor și Amelioratorilor, Simpozionul Internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective” și Conferința Națională cu participare internațională „Științele Naturii în dialogul generațiilor”. Acestea vor reuni peste 600 de cercetători din 19 […] Articolul Cercetători din 19 țări se reunesc la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Trei manifestări științifice de nivel internațional se desfășoară la Universitatea de Stat din Moldova în perioada 17-19 septembrie. Este vorba despre Congresul Internațional al Geneticienilor și Amelioratorilor, Simpozionul Internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective” și Conferința Națională cu participare internațională „Științele Naturii în dialogul generațiilor”. Acestea vor reuni peste 600 de cercetători din 19 […] Articolul Sute de cercetători străini, reuniți la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Guvernul R. Moldova, pași pentru accelerarea construcției liniei electrice Vulcănești–Chișinău # Vocea Basarabiei
Guvernul de la Chișinău a aprobat o serie de modificări care facilitează dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice și elimină blocajele procedurale în procesul de construcție a liniei electrice de 400 kV Vulcănești-Chișinău. Modificările prevăd transferarea în proprietatea statului a aproximativ 1,84 hectare de terenuri agricole din comuna Bacioi, necesare pentru fundațiile stâlpilor liniei de înaltă […] Articolul Guvernul R. Moldova, pași pentru accelerarea construcției liniei electrice Vulcănești–Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Polițiștii din Iași anchetează prezența unor cetățeni din Republica Moldova care făceau campanie electorală # Vocea Basarabiei
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași a anunțat, miercuri, că efectuează cercetări după ce a fost primită o sesizare conform căreia mai multe persoane din Republica Moldova se află în municipiul Iași cu intenția de a desfășura campanie electorală ilegală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „La data de 15 septembrie, în baza unei sesizări […] Articolul Polițiștii din Iași anchetează prezența unor cetățeni din Republica Moldova care făceau campanie electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Președintele Parlamentului R. Moldova, avertisment privind noile provocări puse la cale de gruparea „ȘOR” # Vocea Basarabiei
Igo Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, anunță că membrii grupării „ȘOR” pregătesc noi provocări în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit oficialului, în următoarele zile, în spațiul public vor fi lansate diverse capturi de ecran false, pe care propaganda rusă le desenează acum împreună cu rețeaua criminală „Șor” „Atenție! Avem informații că în […] Articolul Președintele Parlamentului R. Moldova, avertisment privind noile provocări puse la cale de gruparea „ȘOR” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Maia Sandu, mesaj după decizia SUA de a finanța construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a venit cu un mesaj după ce Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș. Potrivit șefei statului, noua conexiune, de 190 km, va lega Republica Moldova de rețeaua europeană și, „împreună cu linia […] Articolul Maia Sandu, mesaj după decizia SUA de a finanța construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Premierul R. Moldova, detalii privind intenția lui Constantin Țuțu de a ajunge în regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Premierul Dorin Recean susține că există informații operative conform cărora fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, ar intenționa să ajungă în regiunea transnistreană unde ar putea desfășura anumite acțiuni. Însă prim-ministrul nu a precizat despre ce acțiuni ar fi vorba. Potrivit oficialului, instituțiile statului investighează cazul, pentru a determina intenția reală a lui Țuțu și a […] Articolul Premierul R. Moldova, detalii privind intenția lui Constantin Țuțu de a ajunge în regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Aurel Baciu a fost numit în funcția de director al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Propunerea privind desemnarea lui Baciu în această funcție a fost făcut astăzi, 17 septembrie, în cadrul ședinței Guvernului de la Chișinău. „Se propune numirea domnului Aurel Baciu în funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din data de […] Articolul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are un nou șef apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Alte 70 de percheziții în toată R. Moldova într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, au desfășurat în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Potrivit investigațiilor preliminare, s-au constat bănuieli […] Articolul Alte 70 de percheziții în toată R. Moldova într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, pe 16 septembrie, decretul prin care a fost aprobată structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM). Conform documentului, noua instituție va avea cel mult 29 de angajați. Directorul instituției trebuie să definitiveze într-o lună lista completă a personalului. Același document mai arată că structura centrului […] Articolul Structura Centrului pentru Contracararea Dezinformării, aprobată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) l-a numit pe Giuseppe Grimaldi în funcția de șef al oficiului din Republica Moldova. El va prelua mandatul începând cu 1 octombrie. Giuseppe Grimaldi o va succeda în funcție pe Catarina Bjorlin Hansen, care va prelua funcția de șef al filialei BERD în Irak. Noul director are o […] Articolul Cine este noul director al BERD pentru Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a expediat plicurile cu votul prin corespondență către cetățenii Republicii Moldova care s-au înregistrat prealabil pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, plicurile au ajuns la cetățenii Republicii Moldova din:– Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă – 86;– Canada – 641;– Statele Unite ale Americii – 1339;– […] Articolul MAE al R. Moldova, anunț privind votul prin corespondență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.