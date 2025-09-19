Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova: Procedura a fost deblocată

14:40

„Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii". Declarația a fost făcută de Siegfried Mureșan, europarlamentar al României. În acest context, el a precizat că dacă aceasta nu va fi oprită acum, se va răspândi în toată Europa. „Rusia investește resurse fără precedent și folosește tehnologie de ultimă generație ca să […]