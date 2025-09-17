Pașaport extern pentru un bebeluș de câteva săptămâni

Libertatea Cuvântului, 17 septembrie 2025 20:50

O familie din regiunea Cernăuți plănuiește să plece în interese private în România vecină, așa că chiar și pentru cel mai mic călător

Acum 15 minute
21:10
Inima a încetat să mai bată: a fost anunțată moartea unui jurnalist și scriitor din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Myhailo Brozynski – jurnalist, editor, scriitor, membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, personalitate publică și culturală. Pierderea a fost anunțată de
Acum o oră
20:50
20:40
Al cincilea maraton al voluntarului-invalid, Valerii Monarha Libertatea Cuvântului
În memoria eroilor căzuți din Putila și pentru salvarea celor vii, Valerii Monarha, un voluntar cu dizabilități, a participat pentru a cincea oară
Acum 12 ore
11:30
Moment astrologic. Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Nativii sunt plini de noroc, au încredere și forță interioară Libertatea Cuvântului
În următoarele 2 săptămâni Universul aduce vești extraordinare pentru aceste semne zodiacale. Astrologii prevăd că au energie, motivație și putere. BERBECUL.  Porți cu
11:00
Un tânăr jubileu al profesoarei de română, Ana Picireanu Libertatea Cuvântului
Profesoara de la Gimnaziul nr.10 cu limba română de predare din Cernăuți, Ana Picireanu, își marchează la 17 septembrie un tânăr jubileu. În
10:30
În cea mai mare școală din Cernăuți, părinții elevilor au ales limba română ca a doua limbă străină Libertatea Cuvântului
La Liceul nr. 13 din Cernăuți, care este cea mai mare școală din oraș după numărul de elevi, elevii, începând cu clasa a
10:20
O femeie, ținută în captivitate în Rusia timp de peste șase ani, a fost returnată în Ucraina Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să aducă înapoi o femeie civilă care fusese ținută captivă în Rusia timp de peste șase ani. Potrivit ombudsmanului Dmytro
09:10
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene   „Să ard şi să renasc până la infinit” Din
08:50
De la fascinație la ură aprigă: de ce a devenit interviul cu Alla Pugaciova un subiect de top și cum a împărțit opiniile ucrainenilor Libertatea Cuvântului
Noul interviu cu Alla Pugaiova a fost vizionat de peste 16 milioane de oameni. În doar câteva zile, a stârnit un val de
08:30
Zelenski a explicat ce vrea Putin de la Trump Libertatea Cuvântului
„El vrea cu siguranță să înșele Statele Unite. El face cu siguranță totul pentru ca Statele Unite ale Americii și Președintele Trump să
Acum 24 ore
23:00
Pe șoseaua din Bucovina, lângă granița cu România, se consolidează acostamentul Libertatea Cuvântului
Pe șoseaua internațională M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Terebleche, în apropierea graniței dintre Ucraina și România, se desfășoară lucrări de consolidare
Ieri
18:30
Doi locuitori din Bucovina au fost reținuți pentru că au incendiat, la comanda rușilor, infrastructura „UkrZaliznyția” (Căile Ferate Ucrainene) Libertatea Cuvântului
Procurorii din cadrul Procuraturii Regionale Cernăuți, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au reținut doi rezidenți din Zastavna, care au
18:30
Închiderea spațiului aerian pentru dronele rusești: România refuză, dar este gata să-și revadă poziția Libertatea Cuvântului
România nu intenționează deocamdată să participe la crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, dar această poziție s-ar putea schimba pe viitor.
10:30
10:20
Pentru el, cântecul nu era doar o ocupație, ci o vocație și sensul vieții… Libertatea Cuvântului
În cântec a știut să reflecte tot ce-i preocupa pe oameni: sentimente de iubire și pierdere, speranțe și îngrijorări, credință și lumină. De
07:50
Polonia ar putea doborî drone rusești deasupra Ucrainei, dar există o nuanță — care este aceasta? Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radosław Sikorski, consideră oportună introducerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Polonia ar putea ajuta Ucraina în
15 septembrie 2025
21:40
Expoziția jubiliară a lui Volodymyr Krasnov Libertatea Cuvântului
Pe 17 septembrie, la Cernăuți, în Sala de expoziții a Centrului de Cultură „Vernisaj” va avea loc deschiderea expoziției personale a lui Volodymyr
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
„Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit»: Fedir Venislavski a numit factorul cheie Libertatea Cuvântului
O întâlnire trilaterală între Zelenski, Putin și Trump ar putea duce, în perspectivă, la pace. Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit. Acest
20:50
S-a întors acasă  după doi ani petrecuți în captivitatea rusă… Libertatea Cuvântului
Cu flori și drapele galben-albastre, locuitorii din CT Secureni l-a întâmpinat pe Serghii Ogorodnyk, care s-a întors din captivitatea rusă. Oamenii l-au îmbrățișat
20:50
La Cernăuți castanii  înfloresc și  toamna… Libertatea Cuvântului
De obicei, castanii înfloresc primăvara, dar uneori pot fi văzuți înfloriți și la mijlocul toamnei. La Cernăuți poate fi văzut acest fenomen. Fotografia
20:40
Scăderea incidenței de coronavirus în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți scade incidența de coronavirus. În săptămâna 37, au fost înregistrați 156 de pacienți cu COVID-19, cu 23% mai puțin decât
11:00
Sfat util pentru părinţi. Top 10 alimente foarte benefice pentru copii Libertatea Cuvântului
Alimentația și a maturilor, și a copiilor trebuie să fie echilibrată și să conțină cât mai multe produse benefice. Nutriţioniştii au selectat 10
10:50
Hora strămoșească în curtea Liceului „Ștefan cel Mare” din Ropcea Libertatea Cuvântului
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
08:40
În CT Noua Suliță a început implementarea unui proiect comun cu UNICEF Libertatea Cuvântului
În CT Noua Suliță a început implementarea unui proiect comun cu Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF) pentru a oferi servicii sociale
08:20
Politico: Pentru Putin continuarea războiului în Ucraina este cheia supraviețuirii politice Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin le-a promis rușilor victoria nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra «Occidentului colectiv», motiv pentru care nu poate, pur
08:10
Le Monde: Europa ia în considerare inițiativa Sky Shield pentru a doborî rachete rusești deasupra Ucrainei Libertatea Cuvântului
Oficialii occidentali susțin inițiativa Sky Shield, care prevede interceptarea dronelor și rachetelor rusești în spațiul aerian al Ucrainei, înainte ca acestea să se
14 septembrie 2025
23:00
22:50
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară Libertatea Cuvântului
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară, programate pentru 28 septembrie 2025, incluzând
22:40
Economiștii și psihologii bat recorduri: la Universitatea din Cernăuți au fost înmatriculați în anul întâi circa 3600 de studenți Libertatea Cuvântului
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți în acest an a bătut recorduri la numărul de cereri de înscriere. Universitatea a primit cu 20%
22:30
Reacția UE la dronele rusești în România, numind incidentul o „încălcare inacceptabilă” Libertatea Cuvântului
Pătrunderea dronelor rusești în România este considerată „inacceptabilă” în Europa. Despre aceasta a declarat Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas,
11:40
Snijana Morari – campioană absolută a Ucrainei la pankration și grappling Libertatea Cuvântului
La Cernăuți s-a desfășurat Campionatul Ucrainei la pankration și grappling. Cele  trei zile de competiții au fost de real succes pentru sportiva Snijana
11:30
Concert la Cernăuți cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la primul concert cu melodiile „Ruta roșie” și „Jocul apelor” Libertatea Cuvântului
Pe Piața Teatrală din Cernăuți a avut loc un concert dedicat aniversării a 55 de ani de la prima interpretare a melodiilor „Ruta
10:10
Keith Kellogg a numit țara de care depinde sfârșitul războiului din Ucraina Libertatea Cuvântului
Reprezentantul special al SUA, Keith Kellogg, a declarat că războiul din Ucraina se menține doar datorită sprijinului extern acordat Rusiei, în special din
09:30
Înălţarea Sfintei Cruci, unul dintre cele mai importante simboluri creştine Libertatea Cuvântului
Sărbători şi tradiţii Înălţarea Sfintei Cruci, prăznuită la 14 septembrie (stil nou), este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt, ca aducere
09:20
România a reacționat la provocările cu drone ale Rusiei Libertatea Cuvântului
Ministrul român de Externe, Oana-Silvia Țoiu, a numit provocările Rusiei cu lansarea de drone pe teritoriul țării sale drept nesăbuite și a promis
13 septembrie 2025
21:00
Avioanele F-16 au interceptat o dronă rusească deasupra României Libertatea Cuvântului
Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească în spațiul aerian național. Două avioane F-16 au escortat drona pe o distanță de aproximativ
20:50
Zelenski: O dronă rusească a pătruns 10 kilometri în teritoriul României și a rămas în spațiul aerian timp de 50 de minute Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a relatat despre atacuri cu drone rusești în diverse regiuni ale Ucrainei și în țările NATO. Potrivit afirmațiilor sale,
16:50
Cea mai de preț comoară pentru om este sănătatea, iar cel mai bun prieten al sănătății a fost și rămâne sportul Libertatea Cuvântului
Sub acest motto, în Liceul „Gheorghe Asachi” din Herța s-a desfășurat Săptămâna Olimpică – o frumoasă tradiție care, an de an, unește elevii,
16:30
În regiunea Cernăuți primesc pensii peste 2.000 de veterani cu dizabilități Libertatea Cuvântului
Anul acesta, peste 2.000 de veterani cu dizabilități din regiunea Cernăuți primesc pensii, ceea ce reprezintă cu aproximativ 400 de persoane mai mult
15:30
Au fost anunțați cetățenii de onoare ai orașului Cernăuți pentru anul 2025 Libertatea Cuvântului
Titlul de „Cetățean de onoare al orașului Cernăuți”, acordat pentru merite deosebite față de comunitate, va fi conferit în anul 2025 istoricului Iuri
11:50
10:00
Moment astrologic. Horoscop 13 septembrie 2025. Săgetătorul, zodia care își urmează intuiția și face pasul cel mare Libertatea Cuvântului
Astrologia ne oferă, zi de zi, un ghid subtil prin care putem înțelege mai bine oportunitățile și provocările ce ne așteaptă. Ziua de
09:40
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Trăinicia zidurilor de piatră Mai la vale
09:30
Andrii Melnyk critică inacțiunea comunității internaționale Libertatea Cuvântului
Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrii Melnyk, a criticat comunitatea internațională pentru inacțiunea sa în fața agresiunii ruse. El a declarat, la
09:20
Finlanda nu ar trebui să fie un model pentru Ucraina: Stubb comentează posibilele scenarii pentru încheierea războiului Libertatea Cuvântului
Președintele finlandez, Alexander Stubb, a trasat o paralelă între evenimentele istorice din țara sa și situația actuală din Ucraina, comentând posibilele scenarii pentru
12 septembrie 2025
21:00
Ziua ușilor deschise la Centrul pentru Educație Extrașcolară din Noua Suliță   Libertatea Cuvântului
Centrul pentru Educație Extrașcolară din Noua Suliță a găzduit Ziua ușilor  deschise, numită „Țara visurilor copiilor”. Acest eveniment important oferă copiilor și părinților
21:00
De ce se teme Occidentul de Putin: Portnikov explică atuul principal al Kremlinului Libertatea Cuvântului
Jurnalistul ucrainean, Vitalii  Portnikov, a declarat la canalul de televiziune Espresso că frica de Rusia în țările NATO este mult mai puternică decât
19:50
„Cot la cot: Comunități unite”: CT Ostrița a semnat un memorandum de cooperare Libertatea Cuvântului
Vineri, 12 septembrie, CT Ostrița a semnat un memorandum de cooperare cu Consiliul sătesc Stanislav din regiunea Herson, în cadrul proiectului național „Cot
19:30
Muzeul Memorial „Volodymyr Ivasiuk” din Cernăuți sărbătorește 30 de ani de la creare Libertatea Cuvântului
Muzeul Memorial Regional „Volodymyr Ivasiuk” din Cernăuți, un centru cultural unic, își sărbătorește anul acesta cea de-a 30-a aniversare. Înființat în 1995, muzeul
19:10
Festival istoric de amploare la Hotin Libertatea Cuvântului
Între 26 și 28 septembrie, în regiunea Cernăuți, va avea loc un festival istoric de amploare numit „Coroana Nistrului”. Evenimentul se va desfășura
