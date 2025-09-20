Ucraina impune sancțiuni politicienilor și activiștilor moldoveni acuzați de legături pro-ruse: Furtună și Guțul, printre cei vizați
Ziarul National, 20 septembrie 2025 22:30
Ucraina a decis să impună sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova. Aceștia sunt acuzați că destabilizează țara în i...
• • •
Acum 15 minute
22:30
Acum 30 minute
22:15
Pe 21 septembrie 2025, vremea continuă să fie prietenoasă în toată Republica Moldova. Temperaturile medii vor crește ușor, stabilindu-se în jurul v...
Acum 4 ore
20:15
România nu a blocat extrădarea lui Plahotniuc: Procedura repornită după discuții între Chișinău și Atena # Ziarul National
România nu a blocat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, a declarat premierul Dorin Recean într-un podcast la un post de radio din Români...
19:15
Demolările din Gaza City sporesc temerile strămutării permanente a palestinienilor și amplifică criza umanitară # Ziarul National
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul un...
Acum 6 ore
18:15
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și de ce anul acesta schimbarea vine mai devreme decât în alți ani # Ziarul National
R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4:00 devine 3:00, transf...
Acum 8 ore
15:45
Maia Sandu discută la Chișinău cu oficiali francezi despre sprijinul pentru reformele și suveranitatea Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, alături de Gabriel...
14:45
Maia Sandu discută la Chișinău cu guvernatorul Băncii Franței și liderul partidului lui Macron despre sprijinul pentru Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a întâmpinat la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel At...
Acum 12 ore
13:45
Donald Trump revine la ONU în mijlocul crizelor din Gaza și Ucraina și al tensiunilor cu Iranul # Ziarul National
Liderii mondiali se vor reuni săptămâna viitoare la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Aceasta va fi dominată de revenirea președintelui amer...
12:45
Maia Sandu își exprimă recunoștința față de silvicultori și angajamentul pentru reabilitarea pădurilor în Moldova # Ziarul National
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu, care fac Mo...
12:45
Marea Britanie și Irlanda ajung la un nou acord privind investigarea conflictului din Irlanda de Nord, renunțând la imunitatea pentru soldați # Ziarul National
Guvernele britanic și irlandez au anunțat recent o nouă bază legală pentru gestionarea moștenirii decadelor de violențe sectare din Irlanda de Nord...
11:45
Zelenski: Forțele ucrainene obțin succese semnificative în contraofensiva din est și zădărnicesc planurile Rusiei # Ziarul National
Forțele ucrainene și-au continuat vineri ofensiva pe frontul de est, în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropillia. Potrivit președintelui Volodim...
11:45
Atac cibernetic afectează aeroporturile din Europa: întârzieri și anulări la Heathrow, Bruxelles și Berlin # Ziarul National
Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a perturbat sâmbătă operaţiunile mai multor aerop...
Acum 24 ore
08:45
♈️ BerbecAventura te cheamă cu fortă, iar oportunităţile ar trebui să fie exploreza astăzi. Momentul este ideal pentru a investi în dezvoltarea pe...
08:45
Avioane poloneze și aliate survolează după noi atacuri rusești asupra Ucrainei, aproape de granița cu Polonia # Ziarul National
Avioane poloneze si aliate au fost mobilizate sambata dimineata pentru a asigura securitatea spatiului aerian al Poloniei. Aceasta masura a fost lu...
04:45
Trump afirmă că Xi Jinping este dispus să colaboreze cu SUA pentru pacea în Ucraina, dar Beijingul nu confirmă în comunicat # Ziarul National
Președintele Donald Trump, după ce a purtat o discuție la telefon cu omologul său chinez vineri, a declarat jurnaliștilor că este convins că Xi Jin...
04:45
Moscova neagă acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului său aerian de către avioanele rusești MiG-31 # Ziarul National
Ministerul rus al Apărării a precizat că cele trei avioane MiG-31, pe care autoritățile de la Tallinn și NATO le-au acuzat că au încălcat spațiul a...
04:45
Suedia publică imagini cu avioane rusești interceptate deasupra Mării Baltice după incursiunea din Estonia # Ziarul National
Armata suedeză a publicat vineri imagini care arată avioanele de luptă ruseşti, ce au traversat spațiul aerian al Estoniei. Fotografiile au fost ca...
02:45
Rusia încalcă spațiul aerian al Estoniei, dar NATO rămâne unit și reacționează eficient # Ziarul National
Rusia încearcă să submineze coerența NATO și totuși obține efectul contrar, a declarat ministrul de externe al României, Oana Țoiu, într-o interven...
00:45
Fostul director al liceului din Tiraspol alege drumul european și îndeamnă cetățenii să voteze PAS în alegeri # Ziarul National
Fostul director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, a adresat un îndemn populației în contextul alegerilor parlamentare de duminic...
19 septembrie 2025
23:45
Estonia solicită consultări NATO după încălcarea spațiului aerian de către avioane rusești: reacția ministrului lituanian # Ziarul National
Estonia a cerut oficial consultări cu aliații săi, conform articolului 4 din Tratatul NATO, după ce trei avioane rusești au încălcat spațiul său ae...
22:45
ULTIMA ORĂ // Verdict SUMBRU înaintea alegerilor parlamentare: „Dacă vor câștiga partidele lui Putin, acestea vor fi ultimele alegeri democratice din R. Moldova. Lui Putin nu îi pasă că R. Moldova își va trimite oamenii la război" # Ziarul National
Fostul ministru al Apărării din R. Moldova, Anatol Șalaru, avertizează asupra influenței tot mai mari a Rusiei la Chișinău și a pericolului pe c...
Ieri
22:15
ULTIMA ORĂ // Demonstrat: Rusia încearcă să DETURNEZE parcursul european al R. Moldova. Maria Zaharova încearcă din răsputeri să încline balanța în favoarea forțelor politice loiale Kremlinului # Ziarul National
Federația Rusă întrepride toate măsurile pentru a deturna parcursul european al R. Moldova, iar în acest sens a pus în aplicare toată ,,artileri...
22:15
Ionuţ Moşteanu condamnă violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele ruseşti: Un nou act de intimidare din partea Rusiei # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a condamnat, vineri seara, violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele militare ruseşti. "Este încă u...
21:15
Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru a discuta răspunsul la încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia # Ziarul National
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta despre „răspunsul colectiv la acțiunea Rusiei” în cadrul vii...
21:15
Moldova se pregătește pentru o schimbare plăcută a condițiilor meteorologice în 20 septembrie 2025. Vremea va fi mai caldă, cu temperaturi la amiaz...
21:15
Europa cere sancțiuni rapide împotriva Rusiei după incidentul grav din Estonia: apelul urgent al Ursulei von der Leyen și reacția Kajei Kallas # Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat incidentul din Estonia de vineri, subliniind necesitatea aprobării rapide a noului p...
20:15
Avertisment dur al senatorilor americani: Rusia intervine în alegerile din Moldova, cerând respectarea voinței libere a cetățenilor # Ziarul National
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarați...
20:15
Von der Leyen solicită acțiuni rapide împotriva Rusiei după incidentele aeriene din Estonia # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat incidentul din Estonia, subliniind necesitatea aprobării rapide a noului pachet de s...
19:15
Milioane investite în educația moldovenească: Banca Mondială sprijină 121 de școli cu granturi pentru inovație și dezvoltare # Ziarul National
121 de instituții de învățământ general din țară, precum școli primare, gimnazii și licee, vor primi granturi școlare de aproximativ 36 de mii de d...
19:15
Rusia încalcă din nou spațiul aerian al Estoniei: Trei avioane de vânătoare provoacă tensiuni la granița NATO # Ziarul National
Trei avioane de vânătoare rusești au intrat vineri în spațiul aerian al Estoniei, reprezentând o escaladare semnificativă a tensiunilor la frontier...
19:15
Rușii și belarușii vor concura ca sportivi neutri la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, anunță CIO # Ziarul National
Rușii vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 ca sportivi neutri independenți. Aceștia nu vor concura sub steagul național ...
19:15
Eric Cantona cere suspendarea Israelului din competițiile sportive: "De ce această dublă măsură?" # Ziarul National
Fostul fotbalist francez Eric Cantona solicită excluderea echipelor israeliene din toate competițiile. Cererea sa a fost exprimată în cadrul concer...
18:15
Dezbatere fructuoasă la Dondușeni: Potențialul soiei în fața schimbărilor climatice # Ziarul National
19 septembrie 2025, Chișinău - Astăzi, în raionul Dondușeni, s-a desfășurat un seminar cu tema „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în...
18:15
Moldpack își consolidează poziția în Uniunea Europeană prin investiții strategice și sprijin de stat # Ziarul National
Viziunea antreprenorului din spatele Moldpack evidențiază cum sprijinul statului și inovația pot transforma o afacere locală într-un brand competit...
17:15
Trump amenință rețelele TV „negativiste”: sugerează consecințe guvernamentale după suspendarea lui Jimmy Kimmel # Ziarul National
Donald Trump a sugerat joi că rețelele de televiziune care îl prezintă în mod „negativ” ar putea suferi consecințe din partea guvernului. Aceasta d...
16:30
Condamnare cu suspendare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, cu bani din rețeaua "Șor" # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 19 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a ratificat acordul de recunoaștere a vinovăției unui bărbat acuzat de ...
16:30
ULTIMA ORĂ // Lovitură de proporții pentru Putin și mașina sa de război. Ursula von der Leyen: „A venit timpul să închidem robinetul” # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensi...
16:00
UE continuă presiunea asupra Rusiei cu un nou pachet de sancțiuni axat pe hidrocarburi # Ziarul National
La două luni de la cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni, Uniunea Europeană menține presiunea asupra Rusiei. Vineri, Comisia Europeană a propus țări...
16:00
Recean liniștește Moldova: 91% din necesarul de gaze pentru sezonul rece este asigurat, evitați manipularea electorală # Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să înfrunte sezonul rece, fiind asigurată cu gaze naturale în proporție de peste 91%. Premierul Dorin Recean a lan...
16:00
Moldova Business Week: Reformele și oportunitățile în sectorul energetic atrag investiții verzi # Ziarul National
În cadrul forumului „Power UP – Moldova Energy Forum” de la Moldova Business Week, au fost discutate reformele din domeniul energetic și noile opor...
14:00
Nu există "absolut nicio dovadă" că președintele rus Vladimir Putin dorește să negocieze pacea în Ucraina, a declarat vineri șeful serviciului brit...
14:00
"Dramă pe frontul ucrainean: Atlet kenyan povestește cum a ajuns să lupte pentru Rusia după o vacanță la Sankt Petersburg" # Ziarul National
Visează cineva să nu se mai întoarcă din vacanță niciodată? Evans probabil ar fi ales să nu părăsească niciodată destinația de vacanță. Recent, Bri...
14:00
ULTIMA ORĂ // Perdantul Dodon s-a poziționat lângă LENIN și i-a cerut președintei Maia Sandu pe un ton ultimativ să participe la o DEZBATERE electorală cu el: „Nu îți vei duce mandatul până la capăt...” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon, cercetat penal în mai multe dosare penale, s-a poziționat lângă monumentul lui Lenin din Comrat și i-a cerut președinte...
13:00
ULTIMA ORĂ // Opt ex-AMBASADORI americani în R. Moldova și România, poziție COMUNĂ înaintea alegerilor din 28 septembrie: „O victorie a forțelor proruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei” # Ziarul National
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în R. Moldova și România au semnat o declarație comună de susținere a Chișinăului înaintea ...
12:15
Spania sprijină folosirea activelor rusești înghețate și reduce importurile de gaze din Rusia # Ziarul National
Ministrul Economiei din Spania, Carlos Cuerpo, a anunțat vineri că guvernul spaniol sprijină inițiativele Comisiei Europene de a transforma în bani...
12:15
ULTIMA ORĂ // Organele de drept, pe urmele celor care au promovat SONDAJE manipulatorii înaintea alegerilor parlamentare: „S-a acționat concertat, la solicitarea unei forțe politice, iar pentru asta au primit remunerații provenite din surse ilicite” # Ziarul National
Organele de drept efectuează astăzi, 19 septembrie, percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de...
11:45
Ministerul Educației și Cercetării: Modernizare normativă pentru alinierea la standarde europene în educație și calificări # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării continuă procesul de modernizare a cadrului normativ din domeniul calificărilor. Acesta dorește alinierea la sta...
11:45
De la idee curajoasă la succes internațional: cum desertul japonez mochi din Moldova cucerește Europa # Ziarul National
Într-o piață dominată de produse tradiționale, compania MOTI din Republica Moldova a surprins prin aducerea desertului japonez mochi. Acest produs ...
11:45
Tânăr din Fălești, condamnat la 17 ani de închisoare pentru uciderea bunicii în stare de ebrietate # Ziarul National
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești informează că un tânăr de 27 de ani din orașul Fălești a fost condamnat pentru omor intenționat asu...
11:45
Dorin Recean îndeamnă la întărirea economiei Moldovei prin integrare europeană și reforme esențiale # Ziarul National
Subiectul creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova și ameliorarea competitivității întreprinderilor au fost discutate în ...
