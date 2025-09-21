ULTIMA ORĂ // Ministrul Energiei, despre ȘANTAJUL energetic al Rusiei: ,,O tradiție de 34 de ani... Prețul ,,binelui” și ,,ieftinului” au fost stagnarea economică, depopularea țării și perpetuarea corupției"
Ziarul National, 21 septembrie 2025 20:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat cum a fost șantajată R. Moldova în ultimii 34 de ani de Federația Rusă și cum în ultimii ani am ...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
20:00
Grupul austriac de petrol, gaze şi chimicale OMV a concediat un director din cauza suspiciunilor de spionaj în favoarea Rusiei. În acest context, u...
20:00
ULTIMA ORĂ // Ministrul Energiei, despre ȘANTAJUL energetic al Rusiei: ,,O tradiție de 34 de ani... Prețul ,,binelui” și ,,ieftinului” au fost stagnarea economică, depopularea țării și perpetuarea corupției" # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat cum a fost șantajată R. Moldova în ultimii 34 de ani de Federația Rusă și cum în ultimii ani am ...
Acum 2 ore
19:15
Rețeaua secretă pro-Kremlin din Moldova, dezvăluită: Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
O investigație realizată de un reporter sub acoperire a dezvăluit o rețea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanțată din Rusia, cu scopul de a af...
19:15
Promisiunile așa-zisului bloc patriotic al lui Dodon, dar și afirmațiile ,,Alternativei" lui Ceban, DEMONTATE: ,,Chiar dacă prețul de achiziție al gazului ar fi și GRATIS pentru R. Moldova, oricum consumatorii ar trebui să achite circa 6 lei" # Ziarul National
Promisiunile electorale ale așa-zisului bloc patriotic format la Moscova de Igor Dodon, Vasile Tarlev, Vladimir Voronin și Irina Vlah, dar și a...
19:15
În general, vremea din Republica Moldova în următoarele zile va varia între cer senin și parțial noros, fără precipitații semnificative, dar cu vân...
Acum 4 ore
18:30
Exemplu pentru NAȚIONALA de fotbal a R. Moldova. Cum a reușit Uzbekistan să se califice la PRIMUL său Campionat Mondial: Povestea uriașului proiect sportiv din spatele acestui succes # Ziarul National
Naționala de fotbal a Uzbekistanului s-a calificat la primul său Campionat Mondial din istorie, dar puțini știu povestea uriașului proiect sport...
18:00
Maia Sandu subliniază la Festivalul Etniilor 2025: Unitate și pace pentru toți moldovenii # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Festivalul Etniilor 2025, care a reunit în centrul capitalei sute de reprezentanț...
17:45
Aeroporturile europene luptă să restabilească normalitatea după un atac cibernetic asupra sistemelor de check-in # Ziarul National
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la n...
Acum 6 ore
15:45
Generalul rus Alexander Lapin, destituit din armată și numit consilier în Tatarstan după critici și înfrângeri în Ucraina # Ziarul National
General-colonelul rus Alexander Lapin, un comandant de rang înalt implicat în primele etape ale conflictului din Ucraina, a fost destituit din serv...
Acum 8 ore
13:00
Avertisment de ULTIMĂ oră înaintea alegerilor din 28 septembrie: ,,R. Moldova poate intra în lagărul lui Putin pentru 50 de ani de acum încolo... Va primi trupe". Cum este folosită rețeaua AUR a lui Simion în favoarea lui Șor și partidelor proruse # Ziarul National
R. Moldova este la răscruce, între Est şi Vest, iar alegerile parlamentare de peste câteva zile decid viitorul. Întrebat cum crede că va arăta r...
Acum 24 ore
22:30
Ucraina impune sancțiuni politicienilor și activiștilor moldoveni acuzați de legături pro-ruse: Furtună și Guțul, printre cei vizați # Ziarul National
Ucraina a decis să impună sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova. Aceștia sunt acuzați că destabilizează țara în i...
22:15
Pe 21 septembrie 2025, vremea continuă să fie prietenoasă în toată Republica Moldova. Temperaturile medii vor crește ușor, stabilindu-se în jurul v...
Ieri
20:15
România nu a blocat extrădarea lui Plahotniuc: Procedura repornită după discuții între Chișinău și Atena # Ziarul National
România nu a blocat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, a declarat premierul Dorin Recean într-un podcast la un post de radio din Români...
19:15
Demolările din Gaza City sporesc temerile strămutării permanente a palestinienilor și amplifică criza umanitară # Ziarul National
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul un...
18:15
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și de ce anul acesta schimbarea vine mai devreme decât în alți ani # Ziarul National
R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4:00 devine 3:00, transf...
15:45
Maia Sandu discută la Chișinău cu oficiali francezi despre sprijinul pentru reformele și suveranitatea Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, alături de Gabriel...
14:45
Maia Sandu discută la Chișinău cu guvernatorul Băncii Franței și liderul partidului lui Macron despre sprijinul pentru Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a întâmpinat la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel At...
13:45
Donald Trump revine la ONU în mijlocul crizelor din Gaza și Ucraina și al tensiunilor cu Iranul # Ziarul National
Liderii mondiali se vor reuni săptămâna viitoare la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Aceasta va fi dominată de revenirea președintelui amer...
12:45
Maia Sandu își exprimă recunoștința față de silvicultori și angajamentul pentru reabilitarea pădurilor în Moldova # Ziarul National
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu, care fac Mo...
12:45
Marea Britanie și Irlanda ajung la un nou acord privind investigarea conflictului din Irlanda de Nord, renunțând la imunitatea pentru soldați # Ziarul National
Guvernele britanic și irlandez au anunțat recent o nouă bază legală pentru gestionarea moștenirii decadelor de violențe sectare din Irlanda de Nord...
11:45
Zelenski: Forțele ucrainene obțin succese semnificative în contraofensiva din est și zădărnicesc planurile Rusiei # Ziarul National
Forțele ucrainene și-au continuat vineri ofensiva pe frontul de est, în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropillia. Potrivit președintelui Volodim...
11:45
Atac cibernetic afectează aeroporturile din Europa: întârzieri și anulări la Heathrow, Bruxelles și Berlin # Ziarul National
Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a perturbat sâmbătă operaţiunile mai multor aerop...
08:45
♈️ BerbecAventura te cheamă cu fortă, iar oportunităţile ar trebui să fie exploreza astăzi. Momentul este ideal pentru a investi în dezvoltarea pe...
08:45
Avioane poloneze și aliate survolează după noi atacuri rusești asupra Ucrainei, aproape de granița cu Polonia # Ziarul National
Avioane poloneze si aliate au fost mobilizate sambata dimineata pentru a asigura securitatea spatiului aerian al Poloniei. Aceasta masura a fost lu...
04:45
Trump afirmă că Xi Jinping este dispus să colaboreze cu SUA pentru pacea în Ucraina, dar Beijingul nu confirmă în comunicat # Ziarul National
Președintele Donald Trump, după ce a purtat o discuție la telefon cu omologul său chinez vineri, a declarat jurnaliștilor că este convins că Xi Jin...
04:45
Moscova neagă acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului său aerian de către avioanele rusești MiG-31 # Ziarul National
Ministerul rus al Apărării a precizat că cele trei avioane MiG-31, pe care autoritățile de la Tallinn și NATO le-au acuzat că au încălcat spațiul a...
04:45
Suedia publică imagini cu avioane rusești interceptate deasupra Mării Baltice după incursiunea din Estonia # Ziarul National
Armata suedeză a publicat vineri imagini care arată avioanele de luptă ruseşti, ce au traversat spațiul aerian al Estoniei. Fotografiile au fost ca...
02:45
Rusia încalcă spațiul aerian al Estoniei, dar NATO rămâne unit și reacționează eficient # Ziarul National
Rusia încearcă să submineze coerența NATO și totuși obține efectul contrar, a declarat ministrul de externe al României, Oana Țoiu, într-o interven...
00:45
Fostul director al liceului din Tiraspol alege drumul european și îndeamnă cetățenii să voteze PAS în alegeri # Ziarul National
Fostul director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, a adresat un îndemn populației în contextul alegerilor parlamentare de duminic...
19 septembrie 2025
23:45
Estonia solicită consultări NATO după încălcarea spațiului aerian de către avioane rusești: reacția ministrului lituanian # Ziarul National
Estonia a cerut oficial consultări cu aliații săi, conform articolului 4 din Tratatul NATO, după ce trei avioane rusești au încălcat spațiul său ae...
22:45
ULTIMA ORĂ // Verdict SUMBRU înaintea alegerilor parlamentare: „Dacă vor câștiga partidele lui Putin, acestea vor fi ultimele alegeri democratice din R. Moldova. Lui Putin nu îi pasă că R. Moldova își va trimite oamenii la război" # Ziarul National
Fostul ministru al Apărării din R. Moldova, Anatol Șalaru, avertizează asupra influenței tot mai mari a Rusiei la Chișinău și a pericolului pe c...
22:15
ULTIMA ORĂ // Demonstrat: Rusia încearcă să DETURNEZE parcursul european al R. Moldova. Maria Zaharova încearcă din răsputeri să încline balanța în favoarea forțelor politice loiale Kremlinului # Ziarul National
Federația Rusă întrepride toate măsurile pentru a deturna parcursul european al R. Moldova, iar în acest sens a pus în aplicare toată ,,artileri...
22:15
Ionuţ Moşteanu condamnă violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele ruseşti: Un nou act de intimidare din partea Rusiei # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a condamnat, vineri seara, violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele militare ruseşti. "Este încă u...
21:15
Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru a discuta răspunsul la încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia # Ziarul National
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta despre „răspunsul colectiv la acțiunea Rusiei” în cadrul vii...
21:15
Moldova se pregătește pentru o schimbare plăcută a condițiilor meteorologice în 20 septembrie 2025. Vremea va fi mai caldă, cu temperaturi la amiaz...
21:15
Europa cere sancțiuni rapide împotriva Rusiei după incidentul grav din Estonia: apelul urgent al Ursulei von der Leyen și reacția Kajei Kallas # Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat incidentul din Estonia de vineri, subliniind necesitatea aprobării rapide a noului p...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:15
Avertisment dur al senatorilor americani: Rusia intervine în alegerile din Moldova, cerând respectarea voinței libere a cetățenilor # Ziarul National
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarați...
20:15
Von der Leyen solicită acțiuni rapide împotriva Rusiei după incidentele aeriene din Estonia # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat incidentul din Estonia, subliniind necesitatea aprobării rapide a noului pachet de s...
19:15
Milioane investite în educația moldovenească: Banca Mondială sprijină 121 de școli cu granturi pentru inovație și dezvoltare # Ziarul National
121 de instituții de învățământ general din țară, precum școli primare, gimnazii și licee, vor primi granturi școlare de aproximativ 36 de mii de d...
19:15
Rusia încalcă din nou spațiul aerian al Estoniei: Trei avioane de vânătoare provoacă tensiuni la granița NATO # Ziarul National
Trei avioane de vânătoare rusești au intrat vineri în spațiul aerian al Estoniei, reprezentând o escaladare semnificativă a tensiunilor la frontier...
19:15
Rușii și belarușii vor concura ca sportivi neutri la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, anunță CIO # Ziarul National
Rușii vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 ca sportivi neutri independenți. Aceștia nu vor concura sub steagul național ...
19:15
Eric Cantona cere suspendarea Israelului din competițiile sportive: "De ce această dublă măsură?" # Ziarul National
Fostul fotbalist francez Eric Cantona solicită excluderea echipelor israeliene din toate competițiile. Cererea sa a fost exprimată în cadrul concer...
18:15
Dezbatere fructuoasă la Dondușeni: Potențialul soiei în fața schimbărilor climatice # Ziarul National
19 septembrie 2025, Chișinău - Astăzi, în raionul Dondușeni, s-a desfășurat un seminar cu tema „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în...
18:15
Moldpack își consolidează poziția în Uniunea Europeană prin investiții strategice și sprijin de stat # Ziarul National
Viziunea antreprenorului din spatele Moldpack evidențiază cum sprijinul statului și inovația pot transforma o afacere locală într-un brand competit...
17:15
Trump amenință rețelele TV „negativiste”: sugerează consecințe guvernamentale după suspendarea lui Jimmy Kimmel # Ziarul National
Donald Trump a sugerat joi că rețelele de televiziune care îl prezintă în mod „negativ” ar putea suferi consecințe din partea guvernului. Aceasta d...
16:30
Condamnare cu suspendare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, cu bani din rețeaua "Șor" # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 19 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a ratificat acordul de recunoaștere a vinovăției unui bărbat acuzat de ...
16:30
ULTIMA ORĂ // Lovitură de proporții pentru Putin și mașina sa de război. Ursula von der Leyen: „A venit timpul să închidem robinetul” # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensi...
16:00
UE continuă presiunea asupra Rusiei cu un nou pachet de sancțiuni axat pe hidrocarburi # Ziarul National
La două luni de la cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni, Uniunea Europeană menține presiunea asupra Rusiei. Vineri, Comisia Europeană a propus țări...
16:00
Recean liniștește Moldova: 91% din necesarul de gaze pentru sezonul rece este asigurat, evitați manipularea electorală # Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să înfrunte sezonul rece, fiind asigurată cu gaze naturale în proporție de peste 91%. Premierul Dorin Recean a lan...
16:00
Moldova Business Week: Reformele și oportunitățile în sectorul energetic atrag investiții verzi # Ziarul National
În cadrul forumului „Power UP – Moldova Energy Forum” de la Moldova Business Week, au fost discutate reformele din domeniul energetic și noile opor...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.