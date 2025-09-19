ULTIMA ORĂ // Verdict SUMBRU înaintea alegerilor parlamentare: „Dacă vor câștiga partidele lui Putin, acestea vor fi ultimele alegeri democratice din R. Moldova. Lui Putin nu îi pasă că R. Moldova își va trimite oamenii la război"
Ziarul National, 19 septembrie 2025 22:45
Fostul ministru al Apărării din R. Moldova, Anatol Șalaru, avertizează asupra influenței tot mai mari a Rusiei la Chișinău și a pericolului pe c...
Acum 2 ore
22:15
ULTIMA ORĂ // Demonstrat: Rusia încearcă să DETURNEZE parcursul european al R. Moldova. Maria Zaharova încearcă din răsputeri să încline balanța în favoarea forțelor politice loiale Kremlinului # Ziarul National
Federația Rusă întrepride toate măsurile pentru a deturna parcursul european al R. Moldova, iar în acest sens a pus în aplicare toată ,,artileri...
22:15
Ionuţ Moşteanu condamnă violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele ruseşti: Un nou act de intimidare din partea Rusiei # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a condamnat, vineri seara, violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele militare ruseşti. "Este încă u...
Acum 4 ore
21:15
Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru a discuta răspunsul la încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia # Ziarul National
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta despre „răspunsul colectiv la acțiunea Rusiei” în cadrul vii...
21:15
Moldova se pregătește pentru o schimbare plăcută a condițiilor meteorologice în 20 septembrie 2025. Vremea va fi mai caldă, cu temperaturi la amiaz...
21:15
Europa cere sancțiuni rapide împotriva Rusiei după incidentul grav din Estonia: apelul urgent al Ursulei von der Leyen și reacția Kajei Kallas # Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat incidentul din Estonia de vineri, subliniind necesitatea aprobării rapide a noului p...
20:15
Avertisment dur al senatorilor americani: Rusia intervine în alegerile din Moldova, cerând respectarea voinței libere a cetățenilor # Ziarul National
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarați...
20:15
Von der Leyen solicită acțiuni rapide împotriva Rusiei după incidentele aeriene din Estonia # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat incidentul din Estonia, subliniind necesitatea aprobării rapide a noului pachet de s...
Acum 6 ore
19:15
Milioane investite în educația moldovenească: Banca Mondială sprijină 121 de școli cu granturi pentru inovație și dezvoltare # Ziarul National
121 de instituții de învățământ general din țară, precum școli primare, gimnazii și licee, vor primi granturi școlare de aproximativ 36 de mii de d...
19:15
Rusia încalcă din nou spațiul aerian al Estoniei: Trei avioane de vânătoare provoacă tensiuni la granița NATO # Ziarul National
Trei avioane de vânătoare rusești au intrat vineri în spațiul aerian al Estoniei, reprezentând o escaladare semnificativă a tensiunilor la frontier...
19:15
Rușii și belarușii vor concura ca sportivi neutri la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, anunță CIO # Ziarul National
Rușii vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 ca sportivi neutri independenți. Aceștia nu vor concura sub steagul național ...
19:15
Eric Cantona cere suspendarea Israelului din competițiile sportive: "De ce această dublă măsură?" # Ziarul National
Fostul fotbalist francez Eric Cantona solicită excluderea echipelor israeliene din toate competițiile. Cererea sa a fost exprimată în cadrul concer...
18:15
Dezbatere fructuoasă la Dondușeni: Potențialul soiei în fața schimbărilor climatice # Ziarul National
19 septembrie 2025, Chișinău - Astăzi, în raionul Dondușeni, s-a desfășurat un seminar cu tema „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în...
18:15
Moldpack își consolidează poziția în Uniunea Europeană prin investiții strategice și sprijin de stat # Ziarul National
Viziunea antreprenorului din spatele Moldpack evidențiază cum sprijinul statului și inovația pot transforma o afacere locală într-un brand competit...
Acum 8 ore
17:15
Trump amenință rețelele TV „negativiste”: sugerează consecințe guvernamentale după suspendarea lui Jimmy Kimmel # Ziarul National
Donald Trump a sugerat joi că rețelele de televiziune care îl prezintă în mod „negativ” ar putea suferi consecințe din partea guvernului. Aceasta d...
16:30
Condamnare cu suspendare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, cu bani din rețeaua "Șor" # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 19 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a ratificat acordul de recunoaștere a vinovăției unui bărbat acuzat de ...
16:30
ULTIMA ORĂ // Lovitură de proporții pentru Putin și mașina sa de război. Ursula von der Leyen: „A venit timpul să închidem robinetul” # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensi...
16:00
UE continuă presiunea asupra Rusiei cu un nou pachet de sancțiuni axat pe hidrocarburi # Ziarul National
La două luni de la cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni, Uniunea Europeană menține presiunea asupra Rusiei. Vineri, Comisia Europeană a propus țări...
16:00
Recean liniștește Moldova: 91% din necesarul de gaze pentru sezonul rece este asigurat, evitați manipularea electorală # Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să înfrunte sezonul rece, fiind asigurată cu gaze naturale în proporție de peste 91%. Premierul Dorin Recean a lan...
16:00
Moldova Business Week: Reformele și oportunitățile în sectorul energetic atrag investiții verzi # Ziarul National
În cadrul forumului „Power UP – Moldova Energy Forum” de la Moldova Business Week, au fost discutate reformele din domeniul energetic și noile opor...
Acum 12 ore
14:00
Nu există "absolut nicio dovadă" că președintele rus Vladimir Putin dorește să negocieze pacea în Ucraina, a declarat vineri șeful serviciului brit...
14:00
"Dramă pe frontul ucrainean: Atlet kenyan povestește cum a ajuns să lupte pentru Rusia după o vacanță la Sankt Petersburg" # Ziarul National
Visează cineva să nu se mai întoarcă din vacanță niciodată? Evans probabil ar fi ales să nu părăsească niciodată destinația de vacanță. Recent, Bri...
14:00
ULTIMA ORĂ // Perdantul Dodon s-a poziționat lângă LENIN și i-a cerut președintei Maia Sandu pe un ton ultimativ să participe la o DEZBATERE electorală cu el: „Nu îți vei duce mandatul până la capăt...” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon, cercetat penal în mai multe dosare penale, s-a poziționat lângă monumentul lui Lenin din Comrat și i-a cerut președinte...
13:00
ULTIMA ORĂ // Opt ex-AMBASADORI americani în R. Moldova și România, poziție COMUNĂ înaintea alegerilor din 28 septembrie: „O victorie a forțelor proruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei” # Ziarul National
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în R. Moldova și România au semnat o declarație comună de susținere a Chișinăului înaintea ...
12:15
Spania sprijină folosirea activelor rusești înghețate și reduce importurile de gaze din Rusia # Ziarul National
Ministrul Economiei din Spania, Carlos Cuerpo, a anunțat vineri că guvernul spaniol sprijină inițiativele Comisiei Europene de a transforma în bani...
12:15
ULTIMA ORĂ // Organele de drept, pe urmele celor care au promovat SONDAJE manipulatorii înaintea alegerilor parlamentare: „S-a acționat concertat, la solicitarea unei forțe politice, iar pentru asta au primit remunerații provenite din surse ilicite” # Ziarul National
Organele de drept efectuează astăzi, 19 septembrie, percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de...
11:45
Ministerul Educației și Cercetării: Modernizare normativă pentru alinierea la standarde europene în educație și calificări # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării continuă procesul de modernizare a cadrului normativ din domeniul calificărilor. Acesta dorește alinierea la sta...
11:45
De la idee curajoasă la succes internațional: cum desertul japonez mochi din Moldova cucerește Europa # Ziarul National
Într-o piață dominată de produse tradiționale, compania MOTI din Republica Moldova a surprins prin aducerea desertului japonez mochi. Acest produs ...
11:45
Tânăr din Fălești, condamnat la 17 ani de închisoare pentru uciderea bunicii în stare de ebrietate # Ziarul National
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești informează că un tânăr de 27 de ani din orașul Fălești a fost condamnat pentru omor intenționat asu...
11:45
Dorin Recean îndeamnă la întărirea economiei Moldovei prin integrare europeană și reforme esențiale # Ziarul National
Subiectul creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova și ameliorarea competitivității întreprinderilor au fost discutate în ...
11:45
ULTIMA ORĂ // Fugarul Plahotniuc, EXTRĂDAT la Chișinău săptămâna viitoare. Ministerul Justiției din Grecia a ridicat suspendarea, la solicitarea organelor de drept din R. Moldova # Ziarul National
Fugarul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat săptămâna viitoare, așa cum s-a stabilit anterior. Ministerul Justiției din Grecia a anulat ...
10:30
Rămășițe de rachetă găsite în estul Poloniei, legate de incidentele cu drone rusești # Ziarul National
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă utilizată pentru doborârea unei drone au fost descoperite în regiunea estică Lublin. Acest anunț a f...
10:30
Ministerul Energiei și PNUD Moldova organizează reuniune pentru monitorizarea programului de contoare inteligente # Ziarul National
Ministerul Energiei împreună cu PNUD Moldova au organizat astăzi o reuniune a Grupului de lucru pentru monitorizarea Programului Pilot de instalare...
10:30
Post TV afiliat condamnatului Ilan Șor, AMENDAT cu 30 000 de lei. GRT a difuzat falsuri, etichetări și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Șor # Ziarul National
Consiliului Audiovizualului (CA) a sancționat în ședința de ieri, cu o amendă de 30 000 lei, furnizorul public regional de servicii media Compa...
Acum 24 ore
09:45
♈️ BerbecZiua de astăzi aduce o energie vibrantă și oportunități neașteptate în calea ta. S-ar putea să te simți mai încrezător în propriile tale ...
09:45
Olanda, un partener comercial important pentru Republica Moldova: schimburi de 146,3 milioane USD în 2024. # Ziarul National
Chișinău, 19 septembrie 2025 – În ceea ce privește comerțul, Olanda încheie lista primelor zece țări ale Uniunii Europene cu care Moldova are cele ...
09:45
Transformarea sectorului energetic din Moldova: creștere impresionantă a energiilor regenerabile și integrare europeană accelerată # Ziarul National
În ultimii cinci ani, capacitățile de energie regenerabilă din Moldova au avut o creștere spectaculoasă, de peste zece ori, de la 76 MW în 2020 la ...
07:45
Hamas afirmă că ofensiva din Gaza închide orice șansă de recuperare a ostaticilor israelieni # Ziarul National
Hamas a emis joi seară cel mai ferm mesaj de până acum cu privire la ostaticii israelieni din Gaza. Organizația a afirmat că incursiunea terestră o...
Ieri
21:45
Temperaturile în Republica Moldova vor cunoaște o creștere notabilă în data de 19 septembrie, trecând pragul de 20°C în majoritatea regiunilor pe p...
20:45
Zelenski la linia frontului: Ucraina raportează progrese importante în est împotriva Rusiei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat joi pe soldații ucraineni de pe linia frontului, felicitându-i pentru o contraofensivă reușit...
19:45
Ongrochim face pasul spre energie verde cu investiția în panouri solare pentru o producție sustenabilă în industria metalurgică # Ziarul National
Povestea Ongrochim și viziunea unui antreprenor demonstrează cum modernizarea și energia verde pot deveni un avantaj competitiv în industria metalu...
18:45
Guvernul aprobă reforme majore pentru agricultură și siguranța alimentară în Moldova # Ziarul National
18 septembrie 2025, Chișinău - Guvernul a dat undă verde Regulamentului ce reglementează procedura și cerințele specifice pentru schimbarea destina...
18:45
Educația multilingvă prinde contur în școlile alolingve din Moldova: un nou pas spre diversitate și modernizare # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou cadru normativ pentru implementarea educației multilingve în instituțiile de învățământ aloling...
18:45
Recean: Stăm bine cu livrarea gazelor pentru iarnă, dar să fim precauți cu Transnistria # Ziarul National
Pregătirea pentru sezonul rece este aproape de finalizare. Prim-ministrul Dorin Recean a convocat o ședință a Comisiei guvernamentale pentru a coor...
18:45
Maicom: De la modest început la succes industrial în textilele moldovenești prin sprijin guvernamental # Ziarul National
Compania Maicom, fondată de Angela Maican, a pornit cu doar patru mașini de cusut și o masă mică de croit. În prezent, Maicom a devenit un brand re...
17:45
Maia Sandu subliniază importanța parteneriatului european pentru pace și libertate în Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că aderarea la Uniunea Europeană va aduce Republicii Moldova prosperitate și stabilitate. De asem...
17:45
Maia Sandu promovează colaborarea transfrontalieră pentru investiții și dezvoltare la Forumul Internațional de la Chișinău # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte astăzi la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, eveniment ce a reunit la Chișinău peste ...
17:45
Demisia lui Kozak: Divergențe cu Putin asupra războiului din Ucraina și planurile sale controversate pentru Moldova # Ziarul National
Dmitri Kozak, un vechi colaborator al lui Vladimir Putin și autorul cunoscutului plan de federalizare a Republicii Moldova de la începutul anilor 2...
17:45
Sprijin educațional pentru elevii romi din Mingir: ghiozdane și rechizite noi pentru un viitor mai bun # Ziarul National
20 de elevi romi de la Gimnaziul din satul Mingir, raionul Hîncești, au beneficiat de ghiozdane și rechizite școlare noi. Inițiativa urmărește să î...
16:45
Curtea Constituțională a respins mai multe excepții de neconstituționalitate referitoare la Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internați...
