Estonia solicită consultări NATO după încălcarea spațiului aerian de către avioane rusești: reacția ministrului lituanian
Ziarul National, 19 septembrie 2025 23:45
Estonia a cerut oficial consultări cu aliații săi, conform articolului 4 din Tratatul NATO, după ce trei avioane rusești au încălcat spațiul său ae...
• • •
Acum 10 minute
00:45
Fostul director al liceului din Tiraspol alege drumul european și îndeamnă cetățenii să voteze PAS în alegeri # Ziarul National
Fostul director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, a adresat un îndemn populației în contextul alegerilor parlamentare de duminic...
Acum 2 ore
23:45
Acum 4 ore
22:45
ULTIMA ORĂ // Verdict SUMBRU înaintea alegerilor parlamentare: „Dacă vor câștiga partidele lui Putin, acestea vor fi ultimele alegeri democratice din R. Moldova. Lui Putin nu îi pasă că R. Moldova își va trimite oamenii la război" # Ziarul National
Fostul ministru al Apărării din R. Moldova, Anatol Șalaru, avertizează asupra influenței tot mai mari a Rusiei la Chișinău și a pericolului pe c...
22:15
ULTIMA ORĂ // Demonstrat: Rusia încearcă să DETURNEZE parcursul european al R. Moldova. Maria Zaharova încearcă din răsputeri să încline balanța în favoarea forțelor politice loiale Kremlinului # Ziarul National
Federația Rusă întrepride toate măsurile pentru a deturna parcursul european al R. Moldova, iar în acest sens a pus în aplicare toată ,,artileri...
22:15
Ionuţ Moşteanu condamnă violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele ruseşti: Un nou act de intimidare din partea Rusiei # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a condamnat, vineri seara, violarea spaţiului aerian estonian de către avioanele militare ruseşti. "Este încă u...
21:15
Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru a discuta răspunsul la încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia # Ziarul National
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta despre „răspunsul colectiv la acțiunea Rusiei” în cadrul vii...
21:15
Moldova se pregătește pentru o schimbare plăcută a condițiilor meteorologice în 20 septembrie 2025. Vremea va fi mai caldă, cu temperaturi la amiaz...
21:15
Europa cere sancțiuni rapide împotriva Rusiei după incidentul grav din Estonia: apelul urgent al Ursulei von der Leyen și reacția Kajei Kallas # Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat incidentul din Estonia de vineri, subliniind necesitatea aprobării rapide a noului p...
Acum 6 ore
20:15
Avertisment dur al senatorilor americani: Rusia intervine în alegerile din Moldova, cerând respectarea voinței libere a cetățenilor # Ziarul National
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarați...
20:15
Von der Leyen solicită acțiuni rapide împotriva Rusiei după incidentele aeriene din Estonia # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat incidentul din Estonia, subliniind necesitatea aprobării rapide a noului pachet de s...
19:15
Milioane investite în educația moldovenească: Banca Mondială sprijină 121 de școli cu granturi pentru inovație și dezvoltare # Ziarul National
121 de instituții de învățământ general din țară, precum școli primare, gimnazii și licee, vor primi granturi școlare de aproximativ 36 de mii de d...
19:15
Rusia încalcă din nou spațiul aerian al Estoniei: Trei avioane de vânătoare provoacă tensiuni la granița NATO # Ziarul National
Trei avioane de vânătoare rusești au intrat vineri în spațiul aerian al Estoniei, reprezentând o escaladare semnificativă a tensiunilor la frontier...
19:15
Rușii și belarușii vor concura ca sportivi neutri la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, anunță CIO # Ziarul National
Rușii vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 ca sportivi neutri independenți. Aceștia nu vor concura sub steagul național ...
19:15
Eric Cantona cere suspendarea Israelului din competițiile sportive: "De ce această dublă măsură?" # Ziarul National
Fostul fotbalist francez Eric Cantona solicită excluderea echipelor israeliene din toate competițiile. Cererea sa a fost exprimată în cadrul concer...
Acum 8 ore
18:15
Dezbatere fructuoasă la Dondușeni: Potențialul soiei în fața schimbărilor climatice # Ziarul National
19 septembrie 2025, Chișinău - Astăzi, în raionul Dondușeni, s-a desfășurat un seminar cu tema „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în...
18:15
Moldpack își consolidează poziția în Uniunea Europeană prin investiții strategice și sprijin de stat # Ziarul National
Viziunea antreprenorului din spatele Moldpack evidențiază cum sprijinul statului și inovația pot transforma o afacere locală într-un brand competit...
17:15
Trump amenință rețelele TV „negativiste”: sugerează consecințe guvernamentale după suspendarea lui Jimmy Kimmel # Ziarul National
Donald Trump a sugerat joi că rețelele de televiziune care îl prezintă în mod „negativ” ar putea suferi consecințe din partea guvernului. Aceasta d...
Acum 12 ore
16:30
Condamnare cu suspendare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, cu bani din rețeaua "Șor" # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 19 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a ratificat acordul de recunoaștere a vinovăției unui bărbat acuzat de ...
16:30
ULTIMA ORĂ // Lovitură de proporții pentru Putin și mașina sa de război. Ursula von der Leyen: „A venit timpul să închidem robinetul” # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensi...
16:00
UE continuă presiunea asupra Rusiei cu un nou pachet de sancțiuni axat pe hidrocarburi # Ziarul National
La două luni de la cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni, Uniunea Europeană menține presiunea asupra Rusiei. Vineri, Comisia Europeană a propus țări...
16:00
Recean liniștește Moldova: 91% din necesarul de gaze pentru sezonul rece este asigurat, evitați manipularea electorală # Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să înfrunte sezonul rece, fiind asigurată cu gaze naturale în proporție de peste 91%. Premierul Dorin Recean a lan...
16:00
Moldova Business Week: Reformele și oportunitățile în sectorul energetic atrag investiții verzi # Ziarul National
În cadrul forumului „Power UP – Moldova Energy Forum” de la Moldova Business Week, au fost discutate reformele din domeniul energetic și noile opor...
14:00
Nu există "absolut nicio dovadă" că președintele rus Vladimir Putin dorește să negocieze pacea în Ucraina, a declarat vineri șeful serviciului brit...
14:00
"Dramă pe frontul ucrainean: Atlet kenyan povestește cum a ajuns să lupte pentru Rusia după o vacanță la Sankt Petersburg" # Ziarul National
Visează cineva să nu se mai întoarcă din vacanță niciodată? Evans probabil ar fi ales să nu părăsească niciodată destinația de vacanță. Recent, Bri...
14:00
ULTIMA ORĂ // Perdantul Dodon s-a poziționat lângă LENIN și i-a cerut președintei Maia Sandu pe un ton ultimativ să participe la o DEZBATERE electorală cu el: „Nu îți vei duce mandatul până la capăt...” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon, cercetat penal în mai multe dosare penale, s-a poziționat lângă monumentul lui Lenin din Comrat și i-a cerut președinte...
13:00
ULTIMA ORĂ // Opt ex-AMBASADORI americani în R. Moldova și România, poziție COMUNĂ înaintea alegerilor din 28 septembrie: „O victorie a forțelor proruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei” # Ziarul National
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în R. Moldova și România au semnat o declarație comună de susținere a Chișinăului înaintea ...
12:15
Spania sprijină folosirea activelor rusești înghețate și reduce importurile de gaze din Rusia # Ziarul National
Ministrul Economiei din Spania, Carlos Cuerpo, a anunțat vineri că guvernul spaniol sprijină inițiativele Comisiei Europene de a transforma în bani...
12:15
ULTIMA ORĂ // Organele de drept, pe urmele celor care au promovat SONDAJE manipulatorii înaintea alegerilor parlamentare: „S-a acționat concertat, la solicitarea unei forțe politice, iar pentru asta au primit remunerații provenite din surse ilicite” # Ziarul National
Organele de drept efectuează astăzi, 19 septembrie, percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de...
Acum 24 ore
11:45
Ministerul Educației și Cercetării: Modernizare normativă pentru alinierea la standarde europene în educație și calificări # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării continuă procesul de modernizare a cadrului normativ din domeniul calificărilor. Acesta dorește alinierea la sta...
11:45
De la idee curajoasă la succes internațional: cum desertul japonez mochi din Moldova cucerește Europa # Ziarul National
Într-o piață dominată de produse tradiționale, compania MOTI din Republica Moldova a surprins prin aducerea desertului japonez mochi. Acest produs ...
11:45
Tânăr din Fălești, condamnat la 17 ani de închisoare pentru uciderea bunicii în stare de ebrietate # Ziarul National
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești informează că un tânăr de 27 de ani din orașul Fălești a fost condamnat pentru omor intenționat asu...
11:45
Dorin Recean îndeamnă la întărirea economiei Moldovei prin integrare europeană și reforme esențiale # Ziarul National
Subiectul creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova și ameliorarea competitivității întreprinderilor au fost discutate în ...
11:45
ULTIMA ORĂ // Fugarul Plahotniuc, EXTRĂDAT la Chișinău săptămâna viitoare. Ministerul Justiției din Grecia a ridicat suspendarea, la solicitarea organelor de drept din R. Moldova # Ziarul National
Fugarul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat săptămâna viitoare, așa cum s-a stabilit anterior. Ministerul Justiției din Grecia a anulat ...
10:30
Rămășițe de rachetă găsite în estul Poloniei, legate de incidentele cu drone rusești # Ziarul National
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă utilizată pentru doborârea unei drone au fost descoperite în regiunea estică Lublin. Acest anunț a f...
10:30
Ministerul Energiei și PNUD Moldova organizează reuniune pentru monitorizarea programului de contoare inteligente # Ziarul National
Ministerul Energiei împreună cu PNUD Moldova au organizat astăzi o reuniune a Grupului de lucru pentru monitorizarea Programului Pilot de instalare...
10:30
Post TV afiliat condamnatului Ilan Șor, AMENDAT cu 30 000 de lei. GRT a difuzat falsuri, etichetări și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Șor # Ziarul National
Consiliului Audiovizualului (CA) a sancționat în ședința de ieri, cu o amendă de 30 000 lei, furnizorul public regional de servicii media Compa...
09:45
♈️ BerbecZiua de astăzi aduce o energie vibrantă și oportunități neașteptate în calea ta. S-ar putea să te simți mai încrezător în propriile tale ...
09:45
Olanda, un partener comercial important pentru Republica Moldova: schimburi de 146,3 milioane USD în 2024. # Ziarul National
Chișinău, 19 septembrie 2025 – În ceea ce privește comerțul, Olanda încheie lista primelor zece țări ale Uniunii Europene cu care Moldova are cele ...
09:45
Transformarea sectorului energetic din Moldova: creștere impresionantă a energiilor regenerabile și integrare europeană accelerată # Ziarul National
În ultimii cinci ani, capacitățile de energie regenerabilă din Moldova au avut o creștere spectaculoasă, de peste zece ori, de la 76 MW în 2020 la ...
07:45
Hamas afirmă că ofensiva din Gaza închide orice șansă de recuperare a ostaticilor israelieni # Ziarul National
Hamas a emis joi seară cel mai ferm mesaj de până acum cu privire la ostaticii israelieni din Gaza. Organizația a afirmat că incursiunea terestră o...
Ieri
21:45
Temperaturile în Republica Moldova vor cunoaște o creștere notabilă în data de 19 septembrie, trecând pragul de 20°C în majoritatea regiunilor pe p...
20:45
Zelenski la linia frontului: Ucraina raportează progrese importante în est împotriva Rusiei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat joi pe soldații ucraineni de pe linia frontului, felicitându-i pentru o contraofensivă reușit...
19:45
Ongrochim face pasul spre energie verde cu investiția în panouri solare pentru o producție sustenabilă în industria metalurgică # Ziarul National
Povestea Ongrochim și viziunea unui antreprenor demonstrează cum modernizarea și energia verde pot deveni un avantaj competitiv în industria metalu...
18:45
Guvernul aprobă reforme majore pentru agricultură și siguranța alimentară în Moldova # Ziarul National
18 septembrie 2025, Chișinău - Guvernul a dat undă verde Regulamentului ce reglementează procedura și cerințele specifice pentru schimbarea destina...
18:45
Educația multilingvă prinde contur în școlile alolingve din Moldova: un nou pas spre diversitate și modernizare # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou cadru normativ pentru implementarea educației multilingve în instituțiile de învățământ aloling...
18:45
Recean: Stăm bine cu livrarea gazelor pentru iarnă, dar să fim precauți cu Transnistria # Ziarul National
Pregătirea pentru sezonul rece este aproape de finalizare. Prim-ministrul Dorin Recean a convocat o ședință a Comisiei guvernamentale pentru a coor...
18:45
Maicom: De la modest început la succes industrial în textilele moldovenești prin sprijin guvernamental # Ziarul National
Compania Maicom, fondată de Angela Maican, a pornit cu doar patru mașini de cusut și o masă mică de croit. În prezent, Maicom a devenit un brand re...
17:45
Maia Sandu subliniază importanța parteneriatului european pentru pace și libertate în Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că aderarea la Uniunea Europeană va aduce Republicii Moldova prosperitate și stabilitate. De asem...
17:45
Maia Sandu promovează colaborarea transfrontalieră pentru investiții și dezvoltare la Forumul Internațional de la Chișinău # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte astăzi la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, eveniment ce a reunit la Chișinău peste ...
17:45
Demisia lui Kozak: Divergențe cu Putin asupra războiului din Ucraina și planurile sale controversate pentru Moldova # Ziarul National
Dmitri Kozak, un vechi colaborator al lui Vladimir Putin și autorul cunoscutului plan de federalizare a Republicii Moldova de la începutul anilor 2...
