Dezbatere fructuoasă la Dondușeni: Potențialul soiei în fața schimbărilor climatice

Ziarul National, 19 septembrie 2025 18:15

19 septembrie 2025, Chișinău - Astăzi, în raionul Dondușeni, s-a desfășurat un seminar cu tema „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în...

Acum 30 minute
18:15
18:15
Moldpack își consolidează poziția în Uniunea Europeană prin investiții strategice și sprijin de stat Ziarul National
Viziunea antreprenorului din spatele Moldpack evidențiază cum sprijinul statului și inovația pot transforma o afacere locală într-un brand competit...
Acum 2 ore
17:15
Trump amenință rețelele TV „negativiste”: sugerează consecințe guvernamentale după suspendarea lui Jimmy Kimmel Ziarul National
Donald Trump a sugerat joi că rețelele de televiziune care îl prezintă în mod „negativ” ar putea suferi consecințe din partea guvernului. Aceasta d...
Acum 4 ore
16:30
Condamnare cu suspendare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, cu bani din rețeaua "Șor" Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 19 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a ratificat acordul de recunoaștere a vinovăției unui bărbat acuzat de ...
16:30
ULTIMA ORĂ // Lovitură de proporții pentru Putin și mașina sa de război. Ursula von der Leyen: „A venit timpul să închidem robinetul”​ Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensi...
16:00
UE continuă presiunea asupra Rusiei cu un nou pachet de sancțiuni axat pe hidrocarburi Ziarul National
La două luni de la cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni, Uniunea Europeană menține presiunea asupra Rusiei. Vineri, Comisia Europeană a propus țări...
16:00
Recean liniștește Moldova: 91% din necesarul de gaze pentru sezonul rece este asigurat, evitați manipularea electorală Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să înfrunte sezonul rece, fiind asigurată cu gaze naturale în proporție de peste 91%. Premierul Dorin Recean a lan...
16:00
Moldova Business Week: Reformele și oportunitățile în sectorul energetic atrag investiții verzi Ziarul National
În cadrul forumului „Power UP – Moldova Energy Forum” de la Moldova Business Week, au fost discutate reformele din domeniul energetic și noile opor...
Acum 6 ore
14:00
Șeful MI6 dezvăluie: Putin nu dorește pacea în Ucraina și minte poporul său Ziarul National
Nu există "absolut nicio dovadă" că președintele rus Vladimir Putin dorește să negocieze pacea în Ucraina, a declarat vineri șeful serviciului brit...
14:00
"Dramă pe frontul ucrainean: Atlet kenyan povestește cum a ajuns să lupte pentru Rusia după o vacanță la Sankt Petersburg" Ziarul National
Visează cineva să nu se mai întoarcă din vacanță niciodată? Evans probabil ar fi ales să nu părăsească niciodată destinația de vacanță. Recent, Bri...
14:00
ULTIMA ORĂ // Perdantul Dodon s-a poziționat lângă LENIN și i-a cerut președintei Maia Sandu pe un ton ultimativ să participe la o DEZBATERE electorală cu el: „Nu îți vei duce mandatul până la capăt...” Ziarul National
Socialistul Igor Dodon, cercetat penal în mai multe dosare penale, s-a poziționat lângă monumentul lui Lenin din Comrat și i-a cerut președinte...
13:00
ULTIMA ORĂ // Opt ex-AMBASADORI americani în R. Moldova și România, poziție COMUNĂ înaintea alegerilor din 28 septembrie: „O victorie a forțelor proruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei” Ziarul National
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în R. Moldova și România au semnat o declarație comună de susținere a Chișinăului înaintea ...
Acum 8 ore
12:15
Spania sprijină folosirea activelor rusești înghețate și reduce importurile de gaze din Rusia Ziarul National
Ministrul Economiei din Spania, Carlos Cuerpo, a anunțat vineri că guvernul spaniol sprijină inițiativele Comisiei Europene de a transforma în bani...
12:15
ULTIMA ORĂ // Organele de drept, pe urmele celor care au promovat SONDAJE manipulatorii înaintea alegerilor parlamentare: „S-a acționat concertat, la solicitarea unei forțe politice, iar pentru asta au primit remunerații provenite din surse ilicite” Ziarul National
Organele de drept efectuează astăzi, 19 septembrie, percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de...
11:45
Ministerul Educației și Cercetării: Modernizare normativă pentru alinierea la standarde europene în educație și calificări Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării continuă procesul de modernizare a cadrului normativ din domeniul calificărilor. Acesta dorește alinierea la sta...
11:45
De la idee curajoasă la succes internațional: cum desertul japonez mochi din Moldova cucerește Europa Ziarul National
Într-o piață dominată de produse tradiționale, compania MOTI din Republica Moldova a surprins prin aducerea desertului japonez mochi. Acest produs ...
11:45
Tânăr din Fălești, condamnat la 17 ani de închisoare pentru uciderea bunicii în stare de ebrietate Ziarul National
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești informează că un tânăr de 27 de ani din orașul Fălești a fost condamnat pentru omor intenționat asu...
11:45
Dorin Recean îndeamnă la întărirea economiei Moldovei prin integrare europeană și reforme esențiale Ziarul National
Subiectul creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova și ameliorarea competitivității întreprinderilor au fost discutate în ...
11:45
ULTIMA ORĂ // Fugarul Plahotniuc, EXTRĂDAT la Chișinău săptămâna viitoare. Ministerul Justiției din Grecia a ridicat suspendarea, la solicitarea organelor de drept din R. Moldova Ziarul National
Fugarul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat săptămâna viitoare, așa cum s-a stabilit anterior. Ministerul Justiției din Grecia a anulat ...
Acum 12 ore
10:30
Rămășițe de rachetă găsite în estul Poloniei, legate de incidentele cu drone rusești Ziarul National
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă utilizată pentru doborârea unei drone au fost descoperite în regiunea estică Lublin. Acest anunț a f...
10:30
Ministerul Energiei și PNUD Moldova organizează reuniune pentru monitorizarea programului de contoare inteligente Ziarul National
Ministerul Energiei împreună cu PNUD Moldova au organizat astăzi o reuniune a Grupului de lucru pentru monitorizarea Programului Pilot de instalare...
10:30
Post TV afiliat condamnatului Ilan Șor, AMENDAT cu 30 000 de lei. GRT a difuzat falsuri, etichetări și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Șor​ Ziarul National
Consiliului Audiovizualului (CA) a sancționat în ședința de ieri, cu o amendă de 30 000 lei, furnizorul public regional de servicii media Compa...
09:45
Horoscopul zilei 19.09.2025 Ziarul National
♈️ BerbecZiua de astăzi aduce o energie vibrantă și oportunități neașteptate în calea ta. S-ar putea să te simți mai încrezător în propriile tale ...
09:45
Olanda, un partener comercial important pentru Republica Moldova: schimburi de 146,3 milioane USD în 2024. Ziarul National
Chișinău, 19 septembrie 2025 – În ceea ce privește comerțul, Olanda încheie lista primelor zece țări ale Uniunii Europene cu care Moldova are cele ...
09:45
Transformarea sectorului energetic din Moldova: creștere impresionantă a energiilor regenerabile și integrare europeană accelerată Ziarul National
În ultimii cinci ani, capacitățile de energie regenerabilă din Moldova au avut o creștere spectaculoasă, de peste zece ori, de la 76 MW în 2020 la ...
07:45
Hamas afirmă că ofensiva din Gaza închide orice șansă de recuperare a ostaticilor israelieni Ziarul National
Hamas a emis joi seară cel mai ferm mesaj de până acum cu privire la ostaticii israelieni din Gaza. Organizația a afirmat că incursiunea terestră o...
Acum 24 ore
21:45
Creștere semnificativă a temperaturii, 19 septembrie 2025 Ziarul National
Temperaturile în Republica Moldova vor cunoaște o creștere notabilă în data de 19 septembrie, trecând pragul de 20°C în majoritatea regiunilor pe p...
20:45
Zelenski la linia frontului: Ucraina raportează progrese importante în est împotriva Rusiei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat joi pe soldații ucraineni de pe linia frontului, felicitându-i pentru o contraofensivă reușit...
19:45
Ongrochim face pasul spre energie verde cu investiția în panouri solare pentru o producție sustenabilă în industria metalurgică Ziarul National
Povestea Ongrochim și viziunea unui antreprenor demonstrează cum modernizarea și energia verde pot deveni un avantaj competitiv în industria metalu...
18:45
Guvernul aprobă reforme majore pentru agricultură și siguranța alimentară în Moldova Ziarul National
18 septembrie 2025, Chișinău - Guvernul a dat undă verde Regulamentului ce reglementează procedura și cerințele specifice pentru schimbarea destina...
18:45
Educația multilingvă prinde contur în școlile alolingve din Moldova: un nou pas spre diversitate și modernizare Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou cadru normativ pentru implementarea educației multilingve în instituțiile de învățământ aloling...
18:45
Recean: Stăm bine cu livrarea gazelor pentru iarnă, dar să fim precauți cu Transnistria Ziarul National
Pregătirea pentru sezonul rece este aproape de finalizare. Prim-ministrul Dorin Recean a convocat o ședință a Comisiei guvernamentale pentru a coor...
18:45
Maicom: De la modest început la succes industrial în textilele moldovenești prin sprijin guvernamental Ziarul National
Compania Maicom, fondată de Angela Maican, a pornit cu doar patru mașini de cusut și o masă mică de croit. În prezent, Maicom a devenit un brand re...
Ieri
17:45
Maia Sandu subliniază importanța parteneriatului european pentru pace și libertate în Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că aderarea la Uniunea Europeană va aduce Republicii Moldova prosperitate și stabilitate. De asem...
17:45
Maia Sandu promovează colaborarea transfrontalieră pentru investiții și dezvoltare la Forumul Internațional de la Chișinău Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte astăzi la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, eveniment ce a reunit la Chișinău peste ...
17:45
Demisia lui Kozak: Divergențe cu Putin asupra războiului din Ucraina și planurile sale controversate pentru Moldova Ziarul National
Dmitri Kozak, un vechi colaborator al lui Vladimir Putin și autorul cunoscutului plan de federalizare a Republicii Moldova de la începutul anilor 2...
17:45
Sprijin educațional pentru elevii romi din Mingir: ghiozdane și rechizite noi pentru un viitor mai bun Ziarul National
20 de elevi romi de la Gimnaziul din satul Mingir, raionul Hîncești, au beneficiat de ghiozdane și rechizite școlare noi. Inițiativa urmărește să î...
16:45
CC confirmă legalitatea măsurilor preventive ale SIS: Nu sunt sancțiuni penale Ziarul National
Curtea Constituțională a respins mai multe excepții de neconstituționalitate referitoare la Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internați...
16:45
Rusia amenință democrația Moldovei: Avertismentul grav al eurodeputatului Mureșan despre viitorul Europei Ziarul National
"Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova este ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa". Aceast...
16:45
Alexandru Tănase, nou expert în proiectul de unificare a Peninsulei Coreea Ziarul National
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a obținut o nouă funcție. „Astăzi am avut onoarea să fiu numit în calitate de expert...
16:45
VIDEO // Alexandr Nevzorov, fost apropiat al lui Putin, MESAJ pentru MOLDOVENI: „Pentru Putin, R. Moldova este material consumabil – are nevoie de ea să creeze o gaură de SÂNGE spre Odesa. Fiecare candidat ce miroase a Moscova înseamnă moarte” Ziarul National
Fostul deputat al Dumei de Stat al Rusiei, dar și un apropiat al lui Vladimir Putin, îi îndeamnă pe cetățenii R. Moldova să nu voteze în nici...
16:00
Moldova găzduiește Săptămâna Europeană a Sportului cu activități pentru toți între 30 septembrie și 5 octombrie 2025 Ziarul National
Între 30 septembrie și 5 octombrie 2025, Republica Moldova va găzdui Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene menit...
15:00
Grecia oprește temporar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Moldova din cauza unei anchete în România privind falsificarea de documente Ziarul National
Grecia a oprit temporar extrădarea către Republica Moldova a oligarhului și fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de autoritățile din Chi...
15:00
Politicienii evită dezbaterile: preferă prompterul și TikTok-ul în campania „anemică” pentru alegeri Ziarul National
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este descrisă drept „anemică”, fiind caracterizată de atacuri reciproce și lips...
14:00
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău intră în reabilitare energetică prin proiectul INSPIREE, sprijinit de parteneri europeni Ziarul National
Două clădiri ale Colegiului „Alexei Mateevici” din capitala țării, blocul principal și blocul B, vor fi supuse reabilitării energetice ca parte din...
14:00
Republica Moldova face pași importanți pentru implementarea Garanției Europene pentru Copii Ziarul National
Implementarea Garanției europene pentru copii de către Republica Moldova a fost discutată la prima ședință interministerială dedicată acestui proce...
14:00
Centrul Cultural Rus din Chișinău își continuă activitatea, în ciuda opririi ordonate de autorități. Poziția MAE. Ziarul National
Centrul Cultural Rus din Chișinău continuă să funcționeze, chiar dacă autoritățile au hotărât să-i oprească activitatea încă din luna februarie a a...
14:00
Curtea Constituțională confirmă: nu există restricții pentru mandate consecutive ale judecătorilor constituționali Ziarul National
Curtea Constituțională a respins sesizarea care contesta dreptul unui judecător constituțional de a avea două mandate consecutive. Sesizarea a fost...
14:00
Creștere impresionantă: România devine principalul partener economic al Republicii Moldova Ziarul National
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a subliniat că România rămâne piața principală pentru produsele Moldovei, iar relațiile ...
11:45
Festivalul Național al Prunei a adus tradițiile agricole la Nisporeni în cea de-a VII-a ediție Ziarul National
18 septembrie 2025, Chișinău - În raionul Nisporeni s-a desfășurat ediția a șaptea a Festivalului Național al Prunei. Acest eveniment este dedicat ...
