FALS // PCCOCS nu a solicitat liste ale pacienților, potențiali infractori, de la policlinici
Moldova1, 20 septembrie 2025 12:50
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) atrage atenția asupra unui document fals apărut în spațiul public, pretins semnat de procurorul-șef al instituției. În act se solicită policlinicilor din Chișinău să prezinte liste cu pacienții aflați sub anumite tratamente, „în scopul investigării penale a unei răpiri”.
Republica Moldova începe să se afirme pe piața internațională prin atragerea unor investiții care schimbă structura economiei naționale. Un exemplu relevant este industria auto, unde primele investiții masive de acum câțiva ani au pus bazele unui sector competitiv.
