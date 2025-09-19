Criză de educatori în grădinițele din Chișinău: 164 de posturi vacante
Moldova1, 19 septembrie 2025 19:20
Criză de personal în grădinițele din municipiul Chișinău. 164 de posturi de educator sunt vacante, dintr-un total de peste 2.700. Directorii instituțiilor afirmă că este tot mai dificil să acopere locurile libere, în principal din cauza salariilor neatractive. Un tânăr specialist câștigă, în medie, aproximativ 8.500 de lei.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
20:00
Senatori americani avertizează: Rusia folosește propaganda și presiunea economică pentru a influența alegerile din R. Moldova # Moldova1
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Jim Risch, împreună cu alți membri ai Comitetului pentru Relații Externe din Senat, au emis vineri o declarație oficială înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind riscul unei interferențe externe. Aceștia atrag atenția că există „probe clare și covârșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut.
Acum o oră
19:20
Criză de personal în grădinițele din municipiul Chișinău. 164 de posturi de educator sunt vacante, dintr-un total de peste 2.700. Directorii instituțiilor afirmă că este tot mai dificil să acopere locurile libere, în principal din cauza salariilor neatractive. Un tânăr specialist câștigă, în medie, aproximativ 8.500 de lei.
Acum 2 ore
18:20
Autoritățile de la Tallinn acuză Rusia: trei avioane MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian # Moldova1
Estonia anunță că trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al țării. În dimineața zilei de vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, în zona insulei Vaindloo din Golful Finlandei, unde au rămas aproape 12 minute, relatează BBC News, citând ERR.
Acum 4 ore
18:00
Potrivit directorului Serviciului britanic de informații externe (MI6), Richard Moore, nu există „absolut nicio dovadă” că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ar dori să ajungă la un acord de pace în Ucraina, relatează DW.
18:00
Acord prelungit: Transportatorii moldoveni vor circula liber pe teritoriul UE, până în 2027 # Moldova1
Transportatorii rutieri de mărfuri din R. Moldova vor putea circula în continuare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la 31 martie 2027.
17:40
Procesul de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia, continuă să fie marcat de proceduri complexe. În contextul în care procedura de extrădare s-a reluat, după revocarea suspendării anunțate, responsabilitatea deciziilor aparține exclusiv autorităților elene, susține expertul în justiție Alexandru Bot, anticipând că avocații acestuia vor avea „o strategie de apărare motivată politic”.
17:40
Comisia Europeană a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: interdicții la importul resurselor energetice, criptomonede și sectorul bancar # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca răspuns la intensificarea atacurilor militare asupra Ucrainei și la încălcările recente ale spațiului aerian european. Pachetul cu numărul 19, făcut public vineri, 19 septembrie, include măsuri extinse în domeniul energetic, financiar, comercial și tehnologic.
17:20
R. Moldova a încheiat, la Bruxelles, screeningul pentru Capitolul 22: proces crucial pentru dezvoltare regională și acces la fondurile europene # Moldova1
Procesul de screening pentru Capitolul 22, care vizează politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, s-a încheiat vineri, 19 septembrie, la Bruxelles, marcând un moment-cheie în parcursul european al Republicii Moldova. Ajustarea legislației naționale la cea europeană va permite Republicii Moldova să pregătească arhitectura necesară pentru a accesa fondurile europene destinate reducerii disparităților regionale, dezvoltării economice locale și creșterii coeziunii sociale.
17:20
Un tânăr de 27 de ani, din Fălești, a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru că și-a omorât bunica. Crima a fost comisă în vara acestui an, iar bărbatul era beat când și-a atacat ruda cu un ciocan. Sentința de condamnare a fost pronunțată de Judecătoria Bălți.
17:10
Victor Ciobanu a avut o evoluție modestă la Campionatele Mondiale ce se desfășoară la Zagreb # Moldova1
Luptătorii moldoveni de stil greco-roman Victor Ciobanu și Mihai Petic, în categoriile de greutate de până la 60 și, respectiv, 72 de kilograme, au suferit înfrângeri în rundele inaugurale ale Campionatele Mondiale de lupte. Ciobanu, de care se lega una dintre marile speranțe la medalii, a pierdut surprinzător, scor 1:3, în fața indianului Surai Surai, în faza optimilor de finală.
16:50
Peste 120 de instituții de învățământ general din întreaga țară beneficiază de granturi școlare în valoare totală de circa 4.32 milioane de dolari, anunțate de Ministerul Educației și Cercetării. Acestea au fost oferite în cadrul Programului de Granturi Școlare, parte a Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, susținut financiar de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație.
16:40
În Rusia ar trebui analizată posibilitatea anulării sistemului de patente pentru muncitorii migranți. Declarația a fost făcută de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la o întâlnire cu liderii fracțiunilor din Duma de Stat, scrie Gazeta RU, cu referire la TASS.
16:40
ELECTORALA 2025 // Angelica Caraman: CEC monitorizează atent finanțarea campaniilor electorale ale concurenților și promite să sancționeze abaterile # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) monitorizează permanent modul în care partidele și concurenții electorali își finanțează campaniile și atrage atenția asupra riscului de corupere a alegătorilor, precum și asupra necesității asigurării transparenței acestui proces și respectarea legislației.
16:20
Mihail Bagas, condamnat pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE de către Ilan Șor # Moldova1
Activistul Mihail Bagas a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare condiționată, într-un dosar de finanțare ilegală a Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE). Sentința a fost pronunțată vineri, 19 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buicani, care a aprobat acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de inculpat la faza de urmărire penală.
Acum 6 ore
16:10
VIDEO // Momentul în care un medic de pe ambulanță vinde un lanț de aur sustras de la un pacient implicat într-un accident mortal # Moldova1
Poliția din Orhei a documentat un caz grav de furt, în care un medic de pe ambulanță este bănuit că a sustras un lanț din aur de la un pacient aflat în stare critică, după un accident rutier produs pe 11 septembrie, în apropiere de localitatea Step-Soci.
16:00
ELECTORALA 2025 // Cazul Partidului „Inima Moldovei”, parte a BEP: Dacă un partid din bloc comite ilegalități, întreaga alianță trebuie sancționată, cred experții # Moldova1
În cazul în care un partid, parte a unui bloc electoral, comite ilegalități, întreaga alianță ar trebui să-și asume responsabilitatea sau să fie trasă la răspundere, dacă a avut beneficii din asta. Opinia aparține Polinei Panainte, directoarea adjunctă a Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), potrivit căreia blocurile electorale nu pot împărți doar avantajele, ci și consecințele unor abateri de la lege.
15:50
Victor Stînă a plecat de la Zimbru Chișinău și va juca în a doua divizie a fotbalului israelian # Moldova1
Victor Stînă și-a schimbat din nou echipa de club. Mijlocașul de 27 de ani a plecat de la Zimbru Chișinău și s-a transferat la FC Bnei Yehuda din Tel Aviv. Această grupare evoluează în cea de-a doua divizie valorică a fotbalului israelian, iar după primele 4 etape, noua echipă a internaționalului moldovean se află pe locul 10 în clasament, cu 4 puncte la activ. Victor Stînă ar putea debuta duminică, 21 septembrie, în meciul din deplasare cu formația Kafr Qasim.
15:30
Șaptesprezece gospodării din nordul țării vor fi reabilitate pentru a reduce pierderile de energie # Moldova1
Mai multe familii din nordul Moldovei vor beneficia de locuințe mai călduroase și mai eficiente energetic, datorită unui program finanțat de Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, care prevede investiții de peste patru milioane lei.
15:20
Peste un milion de francezi au ieșit în stradă în Franța, pentru a protesta față de măsurile de austeritate anunțate de guvern. Manifestațiile au degenerat în confruntări violente. Cel puțin 10 civili și 26 de polițiști au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentele s-au soldat și cu peste 300 de rețineri.
15:10
Echipamente medicale de peste 6.6 milioane de lei, donate Institutului Oncologic de către UE și OMS # Moldova1
Institutul Oncologic din Republica Moldova a primit o donație de echipamente medicale performante, în valoare de 6.63 milioane de lei, oferite de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Într-o ceremonie organizată vineri, 19 septembrie, cu ocazia transmiterii donației, s-a subliniat că se face un pas important în modernizarea serviciilor oncologice și că noile echipamente vor contribui la diagnosticarea precoce și aplicarea unor tratamente minim invazive pentru mii de pacienți.
14:50
Nomazii digitali, în R. Moldova: profesioniștii străini în domenii precum IT obțin drept de ședere în țară # Moldova1
O nouă categorie de străini – nomazii digitali – poate beneficia de dreptul de ședere și muncă în Republica Moldova. Acest statut va fi acordat începând cu data de 20 septembrie 2025, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM).
14:20
Mașină „Kia” cu 5.3 mii de euro, „Iphone 16” cu 850 de euro sau roți auto cu 410 euro: Fiscul scoate la vânzare mai multe bunuri confiscate # Moldova1
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) scoate la vânzare 12 loturi de bunuri confiscate, cu valoarea totală de aproape jumătate de milion de lei. Printre acestea se numără telefoane mobile, roți auto, căști, mașini, camere de supraveghere sau sisteme auto multimedia.
Acum 8 ore
14:10
ELECTORALA 2025 // Ambasadori americani: „Alegerile din 28 septembrie vor decide viitorul R. Moldova și securitatea regională” # Moldova1
Opt ambasadori ai Statelor Unite ale Americii, care, în diferite perioade, s-au aflat în misiune în România și Republica Moldova, au transmis un mesaj comun înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar putea afecta grav securitatea regională și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei.
14:00
Opinie: Rusia vrea să obțină controlul asupra R. Moldova, s-o înlăture de la putere pe Maia Sandu și să atace, ulterior, „din spate”, Odesa # Moldova1
Rusia și-ar fi schimbat planurile de război din Ucraina și ar urmări, mai nou, preluarea controlului asupra R. Moldova prin forțele proruse sprijinite la alegerile din 28 septembrie, înlăturarea Maiei Sandu printr-o „lovitură de stat” și, ulterior, atacarea, cu ajutorul Chișinăului, „din spate”, a regiunii Odesa. Declarația a fost făcută de fostul ofițer de informații militare, analist politic și fost consilier prezidențial ucrainean, Aleksii Arestovici, care a explicat, într-o postare pe Telegram, posibilele etape ale acestui scenariu.
13:40
În ultimii 10 ani, comerțul extern al Republicii Moldova s-a schimbat în mod substanțial. Uniunea Europeană a devenit principalul partener, iar România a absorbit, de fiecare dată, șocurile noastre economice – de la embargourile rusești până la crizele recente – susține economistul Veaceslav Ioniță. Un exemplu elocvent este cel al prunelor. Dacă odinioară 100% din aceste fructe ajungeau în CSI, acum 85% sunt exportate în țările blocului comunitar. Germania, România și Polonia sunt câteva dintre țările Uniunii Europene care au devenit piețe tradiționale pentru exporturile de prune din Republica Moldova.
13:30
Un caz neobișnuit și periculos a fost înregistrat recent în Republica Moldova. Serviciul 112 anunță că un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din statul american California.
13:10
Ziua Națională a Vinului 2025, marcată la început de octombrie: 106 vinării din R. Moldova își dau întâlnire la Chișinău # Moldova1
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, organizată pe 4 și 5 octombrie, va reuni 106 vinării, inclusiv 43 de mici producători locali, gata să ofere vizitatorilor degustări, povești autentice și experiențe culturale. Evenimentul va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
13:00
Un cuplu din Chișinău ar fi promis măsluirea unui dosar contra unei sume de 16.000 de euro # Moldova1
Un cuplu din Chișinău este vizat într-o cauză penală de trafic de influență, fiind suspectat că ar fi pretins și primit sume ilicite de bani pentru a influența decizii într-un dosar aflat pe rol.
12:50
ELECTORALA 2025 // Mossad moldovenesc și anchetarea reformei „eșuate” a justiției, promisiuni electorale ale concurenților (Partea II) # Moldova1
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, practic toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
12:50
ELECTORALA 2025 // Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” # Moldova1
Ministerul Justiției a depus, la Curtea de Apel Centru, cererea de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”, prin care se solicită limitarea activității formațiunii pe un termen de 12 luni, inclusiv pe perioada examinării cererii în fond.
12:40
Țările de Jos, al zecelea partener comercial din UE al R. Moldova: 1.16% din comerțul total autohton revine Amsterdamului # Moldova1
Volumul comerțului bilateral cu Țările de Jos, al zecelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, însumează 146.3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1.16% din comerțul total al țării. Țările de Jos, cunoscute drept „țara lalelelor”, este piață de desfacere pentru o gamă diversă de produse moldovenești, de la îmbrăcăminte și transformatoare electrice, la vinuri, fructe și nuci.
12:40
Tehnicianul a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului 2026/2027 și are ca obiectiv cucerirea titlului de campioană a Portugaliei cu noua sa echipă. La peste două decenii de la ultima experiență ca antrenor în Portugalia, Jose Mourinho a revenit la un club din țara natală. După a scris istorie cu FC Porto, câștigând trofeul Ligii Campionilor și Cupa UEFA, lusitanul a ajuns la marea rivală Benfica Lisabona.
12:20
Bani iliciți pentru a influența opinia publică înainte de alegeri, la comanda unei formațiuni politice: CNA efectuează noi percheziții în Chișinău # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară vineri, 19 septembrie, percheziții în capitală, într-un dosar ce vizează fapte de spălare de bani, corupere electorală și finanțări politice ilegale.
12:20
Trump: „Nu este momentul să-i cerem lui Putin încetarea focului ”. Președintele SUA cere Europei să renunțe la petrolul rusesc # Moldova1
Trump afirmă că acum nu este momentul potrivit să se adreseze lui Putin cu apeluri de încetare a focului în Ucraina. În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele SUA a insistat că Europa ar trebui să renunțe la achizițiile de petrol rusesc, scrie The Insider.
12:20
ELECTORALA 2025 // Închisoare pe viață pentru trădare de patrie și depolitizarea justiției: reforma sistemului judiciar, capitol important în programele electorale ale concurenților (Partea I) # Moldova1
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, aproape toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
Acum 12 ore
12:00
Rețea masivă de conturi false pe TikTok, descoperită de Promo-LEX: hashtagul care a ajuns în trending cu 1,3 milioane de vizualizări # Moldova1
O rețea masivă de conturi false care promovează conținut manipulator în perioada electorală a fost identificată de Promo-LEX pe platforma TikTok. Potrivit organizației, în doar 72 de ore, hashtagul #alegmoldova a acumulat 1,3 milioane de vizualizări nu prin sprijin autentic, ci printr-o strategie coordonată.
11:50
ULTIMA ORĂ // Grecia a anulat suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova. Procuratura Generală: „Situația a fost deblocată” # Moldova1
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, iar procedura a fost reluată, anunță Procuratura Generală de la Chișinău. Potrivit instituției, situația a fost „deblocată” în urma discuțiilor purtate, pe 18 septembrie, de autoritățile R. Moldova cu oficialii eleni, iar acum urmează să fie stabilite, de comun acord, termenii și modalitatea de predare a fostului lider democrat.
11:50
Noi oportunități de învățare și socializare pentru seniorii din Republica Moldova, la Universitatea Vârstei a Treia # Moldova1
Vârsta nu este un obstacol pentru a învăța. O demonstrează Universitatea Vârstei a Treia – un concept prin care persoanele în etate sunt încurajate să îmbătrânească activ și sănătos. Lansat acum doi ani la Chișinău, proiectul a fost extins și în alte localități ale țării, convingând tot mai mulți pensionari să pășească pragul universității. Universitatea de Stat din Moldova deschide, din 26 septembrie, înscrierile pentru o nouă ediție a programului. Cursurile vor începe în luna octombrie și se vor desfășura până în iunie anul viitor, oferindu-le participanților șansa de a combina învățarea cu socializarea și de a-și îmbogăți experiențele de viață.
11:40
ULTIMA ORĂ // Grecia a anulat suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc. Procuratura Generală: „Situația a fost deblocată” # Moldova1
Grecia a anulat decizia de suspendare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc, iar procedura a fost reluată, a anunțat Procuratura Generală a Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au confirmat că în urma discuțiilor purtate cu oficialii eleni la 18 septembrie, situația a fost deblocată, iar acum urmează să fie stabilite de comun acord termenii și modalitatea de predare.
11:20
The Republic of Moldova, Romania and Ukraine launched, in Chisinau, a joint initiative to include the Precucuteni – Ariusd – Cucuteni – Tripolia cultural complex in the UNESCO World Heritage List. The initiative was formalized on September 18 by signing a Memorandum of Understanding by representatives of the three governments, within the framework of an international conference organized on the occasion of the European Heritage Days.
11:10
1.16% din comerțul total al R. Moldova revine Olandei, al zecelea partener comercial în UE # Moldova1
Volumul comerțului bilateral cu Olanda, al zecelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, însumează 146.3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1.16% din comerțul total al țării. Olanda, cunoscută drept „țara lalelelor”, este piață de desfacere pentru o gamă diversă de produse moldovenești, de la îmbrăcăminte și transformatoare electrice, la vinuri, fructe și nuci.
11:00
R. Moldova, România și Ucraina cer includerea culturii Cucuteni–Trypillia în Patrimoniul UNESCO # Moldova1
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat, la Chișinău, un demers comun pentru includerea complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Tripolia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Inițiativa a fost oficializată pe 18 septembrie prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către reprezentanții celor trei guverne, în cadrul unei conferințe internaționale organizate cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.
11:00
Un cuplu din Chișinău ar fi promis măsluirea unui dosar contra unei sume de 8 000 de euro # Moldova1
Un cuplu din Chișinău este vizat într-o cauză penală de trafic de influență, fiind suspectat că ar fi pretins și primit sume ilicite de bani pentru a influența decizii într-un dosar aflat pe rol.
10:50
GRT din Găgăuzia, amendat de CA cu 30.000 de lei pentru difuzarea unor mesaje manipulatorii de Ziua Independenței # Moldova1
Furnizorul public regional de servicii media „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT) a fost sancționat de Consiliul Audiovizualului (CA) cu o amendă de 30.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind asigurarea informării corecte a publicului. Decizia a fost luată după monitorizarea programului festiv dedicat Zilei Independenței din 27 august 2025, transmis în direct și ulterior publicat pe platforma YouTube a instituției.
10:50
Zimbru Chișinău pregătește „El Clasico de Moldova”: duminică, „galben-verzii” vor juca pe teren propriu cu rivala Sheriff Tiraspol # Moldova1
Momentul adevărului pentru Zimbru Chișinău. „Galben-verzii” trag tare la antrenamente pentru a fi în cea mai bună formă la meciul cu marea rivală, Sheriff Tiraspol. Discipolii antrenorului belarus Oleg Kubarev au câștigat în tur cu 3:2 în deplasare, iar duminică vor evolua pe teren propriu.
10:30
Republica Moldova, România și Ucraina cer includerea culturii Cucuteni–Trypillia în Patrimoniul UNESCO # Moldova1
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat, de la Chișinău, un demers comun pentru includerea complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Tripolia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Inițiativa a fost oficializată pe 18 septembrie prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către reprezentanții celor trei guverne, în cadrul unei conferințe internaționale organizate cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.
10:00
Troleibuzele din capitală au rămas blocate, vineri dimineață, în zona sensului giratoriu de la intersecția străzilor Ion Creangă, Calea Ieșilor și bulevardul Ștefan cel Mare din capitală, din cauza unor deranjamente la rețeaua de contact. Imaginile plasate pe rețelele de socializare arată că pasagerii s-au adunat în număr mare în stațiile de așteptare, i-ar unii s-au văzut nevoiți să-și continue drumul pe jos.
09:50
Deși legislația Republicii Moldova interzice expres implicarea cultelor religioase în activități electorale, ultimul raport al Misiunii Promo-LEX arată că fenomenul continuă să fie prezent și la scrutinul din 28 septembrie. Observatorii au documentat cel puțin patru cazuri de agitație electorală cu implicarea clerului sau a imaginii lăcașurilor de cult, practici întâlnite și la scrutinele anterioare.
09:40
Lucrările pe șantierul viitorului pod peste Prut, care va lega orașul Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România, avansează conform graficului stabilit, iar obiectivul este ca acesta să fie dat în exploatare până la finele anului viitor. Progresul proiectului a fost evaluat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.
09:40
Umilit, lăsat fără mâncare și apă, bătut fără milă și chiar lăsat să fie mușcat de câini. Sunt ororile prin care a trecut un prizonier ucrainean, ținut captiv într-o închisoare din Rusia mai bine de trei ani. Din fericire a scăpat cu viață, după ce a fost eliberat împreună cu alți civili. Acum este internat la spital, iar părinții îl așteaptă să se întoarcă, în sfârșit, acasă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.