Autoritățile de la Tallinn acuză Rusia: trei avioane MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian

Umilit, lăsat fără mâncare și apă, bătut fără milă și chiar lăsat să fie mușcat de câini. Sunt ororile prin care a trecut un prizonier ucrainean, ținut captiv într-o închisoare din Rusia mai bine de trei ani. Din fericire a scăpat cu viață, după ce a fost eliberat împreună cu alți civili. Acum este internat la spital, iar părinții îl așteaptă să se întoarcă, în sfârșit, acasă.