Ion Ceban: „Chișinăul a devenit un oraș al tinerilor – incubatoare, centre de afaceri și o mulțime de locuri de muncă

12:00

„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei?”. Este una dintre întrebările care se regăsesc într-un nou mesaj al lui Vlad Plahotniuc transmis din Grecia, scrie Telegraph.md. Fostul lider al Partidului Democrat a venit cu o scurtă analiză a situației economice și politice în care vorbește despre cum Guvernarea PAS a „pierdut categoric la toate capitolele” în fața Guvernării PDM din perioada 2016-2019. Plahotniuc a reamintit despre faptul că în acea perioadă cetățenii s-au putut bucura de un șir de realizări benefice în domeniile social, administrativ și economic, iar acum în Moldova se atestă „o stare de cenzură, represalii și dictatură”.„Pe data de 28 septembrie sunteți chemați din nou la votare. După patru ani de „vremuri bune”, cetățenii urmează să decidă viitorul țării. Moldovenii trebuie să aleagă dacă vor să trăiască la fel ca în ultimii patru ani sau vor într-adevăr să trăiască liber și în bunăstare. Iar cea mai eficientă metodă de a decide calea corectă este comparația. Astăzi, cetățenii în sfârșit pot face comparații argumentate dintre ceea ce a fost în trecut, în perioada Guvernării PDM, și ce au primit în prezent, în „vremurile bune” ale Guvernării PAS. Și aici cam la toate capitolele Guvernarea PAS a pierdut categoric în fața Guvernării Democrate, pe care am coordonat-o politic”, se arată în mesajul lui Vlad Plahotniuc.Fostul lider al PDM a reamintit un șir de programe și reforme din perioada guvernării democrate, care au adus bunăstare și siguranță în Republica Moldova și pe care, ulterior, exponenții PAS le-au distrus prin politici incompetente.„În acei ani, cetățenii au avut parte de ordine și de siguranță în țara lor. De la reforma administrativă, prin care guvernarea PDM a redus numărul de ministere de la 16 la 9 și economisirea a sute de milioane de lei anual, la tarife normale, foarte accesibile, la gaz și electricitate. De la politici sociale și medicale îndreptate în folosul și ajutorul oamenilor, până la majorări de salarii în medicină și educație. Oamenii țin minte toate aceste lucruri. Cum să uiți, de exemplu, că în acei ani noi am redus mult tarifele la resursele energetice, prețul la gaze ajungând în 2019 la 4,70 LEI/M3, iar la electricitate la 1,60 lei/kw/h. Nu ne lasă să uităm asta chiar guvernarea PAS, care declară astăzi cu nesimțire că la tarifele mici nu vom mai reveni niciodată. Vă îndemn să vă amintiți și de cutiile-cadou pentru nou născuți, oferite în cardul campaniei „O nouă viață”, de programele „Un doctor pentru tine” și „Prima Casă”, care au oferit sprijin pentru zeci de mii de oameni. Crearea Ghișeului Unic, la fel ca și proiectul „Drumuri bune”, tot de guvernarea PDM au fost făcute. Le-am făcut pe toate din banii statului, nu din credite cerșite în condiții sufocante pentru popor. Atunci când noi, democrații, am anunțat construcția complexului multifuncțional „ARENA Chișinău”, PAS și secta lor de ong-iști strigau împotriva construcției complexului. Iar astăzi acolo se desfășoară cele mai importante evenimente culturale ale țării. Chiar și PAS, în nesimțirea sa, își organizează acolo majoritatea evenimentelor cu iz politic”, mai scrie Vlad Plahotniuc.Fostul lider democrat mai subliniază că actuala guvernare a instituit un regim de represiune asupra opoziției și asupra cetățenilor care au atitudini critice față de PAS.„Astăzi, după patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei în țară de când au preluat puterea de la PDM? În timpul Guvernării PDM, eu personal am fost criticat dur de opoziție, dar nu mi-am permis să folosesc forța statului pentru a îngrădi drepturile fundamentale ale oamenilor. Nu a fost închisă nicio televiziune. Protestele opoziției puteau fi organizate neîngrădit, oricând, fiindcă exista o libertate absolută pentru opinie, pentru manifestații publice, pentru mass-media. În schimb, astăzi în Moldova se atestă o stare de cenzură, represalii și dictatură. Au fost închise televiziuni, au fost șantajați primarii și supuși presiunilor politicieni din opoziție, inclusiv la numeroși cetățeni simpli le-au fost deschise dosare penale din cauza poziției lor civice. Astăzi în Republica Moldova funcționează în mod obraznic și agresiv poliția politică, iar frica cetățenilor de a-și spune părerea este la cel mai înalt nivel din toată perioada de după 1991. Iar asta înseamnă că orice abuz suplimentar făcut de PAS în viața politică, în această campanie electorală, poate fi scânteia care ar putea conduce la explozia colectivă a furiei în plan social. Adică astăzi, în Moldova, de la frică până la furia colectivă este doar un pas. Iată unde au adus țara așa-numitele „vremuri bune””, mai precizează fostul lider PDM în mesajul său.În plină campanie electorală, Plahotniuc îi îndeamnă pe cetățeni să analizeze la rece situația și să decidă dacă, după alegeri, vor menține dezastrul din țară sau îl vor opri.„Republica Moldova, în perioada anilor 2016-2019, era un stat cu adevărat puternic, suveran, care știa să găsească resursele necesare, era stimulativ pentru mediul de afaceri, pentru investiții, exporta produse, nu depindea de credite străine, nu se supunea ambasadelor și nu se închina în fața nimănui. Statul oferea cetățenilor bunăstare reală, oferea perspective și speranță, ordine și siguranță. Iată de ce, stimați cetățeni, eu îmi permit să aduc drept exemplu pozitiv perioada Guvernării Democrate, la care am contribuit personal, eu fiind atunci coordonatorul majorității politice. Când veți vota, stimați moldoveni, gândiți-vă în ce dezastru economic și social a ajuns Republica Moldova în ultimii ani, sub guvernarea PAS, și decideți pentru dumneavoastră dacă acest dezastru trebuie continuat sau trebuie oprit. Eu cred că trebuie oprit și dezastrul, și această guvernare incompetentă. Și înțeleg că majoritatea cetățenilor au ajuns deja și ei la această concluzie. Acesta e un semnal că schimbarea e aproape. Mult mai aproape decât credeți. Despre cum urmează să procedăm mai departe la aceste alegeri, voi reveni peste puțin timp. Până atunci, vă încurajez să nu vă fie frică. Pe toate le vom face împreună, și de această dată temeinic și de durată”, se arată în finalul mesajului transmis de Vlad Plahotniuc.