Partidul Republican „Inima Moldovei”: Pentru Ministerul Justiției nu mai contează deloc legea, ci doar ordinele pe care le primeşte
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii. Potrivit partidului, această decizie este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei”, scrie Telegraph.md. „Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici măcar decizia instanţei de judecată, pe marginea hotărârii Comisiei Electorale Centrale. Or, noi am anunţat că astăzi vom contesta decizia abuzivă a CEC prin care Ministerului i s-a cerut limitarea activităţii formaţiunii noastre.De asemenea, Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici rezultatele controlului financiar iniţiat de CEC, care ar fi dovedit vinovăţia sau nevinovăţia formaţiunii noastre. Astfel, s-a încălcat flagrant principiul constituţional al prezumţiei nevinovăţiei.De asemenea, Ministerul Justiţiei a ignorat în totalitate art. 21 din Legea privind partidele politice, care prevede că activitatea formaţiunilor politice nu poate fi limitată pe durata campaniei electorale” – se spune în declarația „Inima Moldovei”.Formațiunea condusă de Irina Vlah a mai menționat că „este absolut evident că Ministerul Justiţiei execută o comandă politică. Pentru acest Minister nu mai contează deloc legea, ci doar ordinele pe care le primeşte. Iar acţiunile sale trebuie catalogate ca atare, urmând ca ulterior persoanele vinovate de acest abuz evident să fie trase la răspundere”.În context, Partidul Republican „Inima Moldovei” a lansat apeluri către observatori, cetățeni și întreaga clasă politică: „Facem apel către observatorii ce monitorizează alegerile parlamentare să ia la evidenţă acest caz ieşit din comun şi să se expună pe marginea lui, în limita competenţelor pe care le au.Totodată, facem apel către cetăţeni, către întreaga clasă politică să conştientizeze că s-a creat un grav precedent, care compromite democraţia din Republica Moldova pentru mulţi ani înainte”.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.