Partidul Republican „Inima Moldovei”: Pentru Ministerul Justiției nu mai contează deloc legea, ci doar ordinele pe care le primeşte

15:00

Ies la iveală tot mai multe scenarii care demonstrează că Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc să amplifice „show-ul” legat de extrădarea lui Vlad Plahotniuc. O scurtă investigație a canalului de Telegram Observatorul arată că echipa de ofițeri ar fi fost deja detașată în Grecia, iar fostul lider al Partidului Democrat Modern urmează să fie adus joi, 18 septembrie, nu pe 25 septembrie cum anunțau anterior autoritățile, scrie Telegraph.md. Mai mult, unul dintre coordonatorii operațiunii de extrădare este șeful Inspectoratului Național de Investigații al IGP, Arcadie Catlabuga, soțul Ludmilei Catlabuga, ministru al Agriculturii și candidat cu nr. 32 în lista PAS pentru alegerile parlamentare.Potrivit Observatorului, din grupul de ofițeri care s-au deplasat deja în Grecia fac parte nouă persoane.„Ordinul de deplasare deja a fost semnat și pus în executare. Doar că… documentul a fost secretizat și ținut după 7 pecete. Pe lângă INI, în Grecia s-au deplasat și angajați ai SIS. Din informația de care dispunem, și cei din Serviciul de Informații Externe a României, la fel, monitorizează rutele Atena- Chișinău din luna septembrie. Așa ca să supravegheze din umbră mișcările care se fac”, scrie sursa citată.Observatorul mai menționează că echipele responsabile de escortarea fostului lider al PDM au primit instrucțiuni speciale cum să amplifice show-ul extrădării.„Problema este în instructajul pe care băieții de la INI l-au primit de la conducerea sa: Plahotniuc să fie trecut cu cătușe și cu capul plecat. Spre deliciul publicului și a presei de partid. Doar că ceea ce fac ei azi, este exclusiv în interesul lui Plahotniuc și pe viitor doar îl vor victimiza”, se mai menționează în scurta investigație a Observatorului.În același context, canalul de Telegram SPPOT scoate la iveală un alt detaliu din scenariul pregătit de structurile de drept și de forță, cel potrivit căruia în avionul în care se va afla Vlad Plahotniuc mai multe locuri ar urma să fie ocupate de polițiști deghizați în pasageri de rând, care vor avea scopul să realizeze cât mai multe fotografii și imagini video cu Plahotniuc.„Potrivit surselor, Cernăuțeanu a planificat ca o parte semnificativă dintre pasagerii avionului pe cursa Atena–Chișinău să fie formată din angajați ai structurilor IGP, femei și bărbați, unii dintre aceștia urmând să simuleze că sunt cupluri. Aceștia ar avea sarcina ca, din aeroport și până în avion, precum și pe parcursul zborului, să realizeze fotografii și filmulețe prin care să-l pună într-o lumină proastă pe Plahotniuc. Cu alte cuvinte, spectacolul ar fi trebuit să înceapă chiar din Grecia și să continue la Chișinău, ca un serial mediatic. Totuși, Cernăuțeanu s-a lovit de o problemă: mulți dintre angajați au refuzat să participe la acest circ electoral și de prost-gust. Pentru a-i convinge, el ar fi promis premii și suplimente salariale, evident din bani publici, adică din resursele IGP. Sursele noastre afirmă că, în pofida rezistenței, a reușit totuși să adune o echipă de „figuranți”, iar planul urmează să fie pus în aplicare”, se arată într-o postare de pe canalul SPPOT.Amintim că în cadrul unei emisiuni TV, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a dat de înțeles că Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus la Chișinău până în 25 septembrie, dată care anterior fusese anunțată de ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin.Investigația publicată de Observatorul poate fi citită aici: introducerea, partea 1, partea 2, partea 3, partea 4, partea 5, partea 6, epilog.