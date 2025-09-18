Surse Euronews: Furtună vizată de retragerea cetățeniei române. Reacția liderului „Moldova Mare”: „Voi fi prima care va renunța la pașaportul român dacă poporul va decide”

Liber TV, 18 septembrie 2025 15:50

Autoritatea pentru Cetățenie din România ar analiza posibilitatea retragerii cetățeniei române a Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”. Potrivit Euronews România, care citează surse proprii, dosarul se află în verificări, însă motivele pentru care ar putea fi aplicată această măsură nu sunt cunoscute.Legea 21/1991 prevede mai multe situații în care cetățenia română poate fi retrasă, printre care: înrolarea în forțele armate ale unui stat ostil României, legături cu entități teroriste sau obținerea cetățeniei prin mijloace frauduloase.După apariția informațiilor, șefa „Moldova Mare” a venit cu o reacție vehementă într-un clip video, unde a calificat totul drept „o minciună și o manipulare” pusă la cale de actuala guvernare.„Destul cu minciuna și manipularea! (…) Nimeni nu mi-a retras nimic. Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare”, a declarat Furtună.Lidera „Moldova Mare” a amintit că partidul său promovează interzicerea dublei cetățenii pentru funcționarii publici și a precizat că ea însăși ar fi gata să renunțe la pașaportul român, dar numai prin voința poporului, nu la „comanda corupților de la putere”.„Voi fi prima care va renunța la pașaportul român dacă poporul Moldovei va decide că deputații și președintele nu trebuie să aibă cetățenie dublă. (…) Dar numai prin voința poporului!”, a subliniat aceasta.Victoria Furtună a adăugat că nu are și nu va avea dosare penale, acuzând guvernarea că încearcă să o discrediteze prin „falsuri murdare”. Ea a invocat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, amintind cazuri precum „Tănase vs. Republica Moldova” și „Lupșa vs. România”, despre care spune că demonstrează abuzurile unor regimuri împotriva opoziției.În finalul mesajului, lidera partidului „Moldova Mare” și-a îndemnat susținătorii să participe la alegerile din 28 septembrie: „Mergem înainte! Moldova Mare va învinge!”.

Acum 30 minute
15:50
Surse Euronews: Furtună vizată de retragerea cetățeniei române. Reacția liderului „Moldova Mare”: „Voi fi prima care va renunța la pașaportul român dacă poporul va decide” Liber TV
Autoritatea pentru Cetățenie din România ar analiza posibilitatea retragerii cetățeniei române a Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”. Potrivit Euronews România, care citează surse proprii, dosarul se află în verificări, însă motivele pentru care ar putea fi aplicată această măsură nu sunt cunoscute.Legea 21/1991 prevede mai multe situații în care cetățenia română poate fi retrasă, printre care: înrolarea în forțele armate ale unui stat ostil României, legături cu entități teroriste sau obținerea cetățeniei prin mijloace frauduloase.După apariția informațiilor, șefa „Moldova Mare” a venit cu o reacție vehementă într-un clip video, unde a calificat totul drept „o minciună și o manipulare” pusă la cale de actuala guvernare.„Destul cu minciuna și manipularea! (…) Nimeni nu mi-a retras nimic. Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare”, a declarat Furtună.Lidera „Moldova Mare” a amintit că partidul său promovează interzicerea dublei cetățenii pentru funcționarii publici și a precizat că ea însăși ar fi gata să renunțe la pașaportul român, dar numai prin voința poporului, nu la „comanda corupților de la putere”.„Voi fi prima care va renunța la pașaportul român dacă poporul Moldovei va decide că deputații și președintele nu trebuie să aibă cetățenie dublă. (…) Dar numai prin voința poporului!”, a subliniat aceasta.Victoria Furtună a adăugat că nu are și nu va avea dosare penale, acuzând guvernarea că încearcă să o discrediteze prin „falsuri murdare”. Ea a invocat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, amintind cazuri precum „Tănase vs. Republica Moldova” și „Lupșa vs. România”, despre care spune că demonstrează abuzurile unor regimuri împotriva opoziției.În finalul mesajului, lidera partidului „Moldova Mare” și-a îndemnat susținătorii să participe la alegerile din 28 septembrie: „Mergem înainte! Moldova Mare va învinge!”.
Acum o oră
15:30
Igor Munteanu acuză campanie de intimidare împotriva CUB: „Chiar și buturuga mică poate răsturna carul mare” Liber TV
Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Igor Munteanu, a lansat acuzații dure la adresa guvernării și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), susținând că formațiunea sa este ținta unei campanii de intimidare și atacuri fără precedent în actualele alegeri parlamentare.Într-un mesaj video, Munteanu a declarat că susținătorii CUB sunt agresați verbal, iar fruntașii partidului sunt etichetați drept „asociați cu grupuri ostile democrației” de către persoane care se prezintă ca pro-europeni autentici. „Ni se transmite să ne retragem din cursă pentru a favoriza un singur partid, considerat capabil să ducă Moldova în Europa”, a subliniat acesta.Potrivit lui Munteanu, presiunile s-ar manifesta la toate nivelurile – de la „mercenari media” care ar acționa în favoarea PAS, până la instituții de stat și universități. El a acuzat conducerea Universității Tehnice a Moldovei (UTM) că ar fi interzis profesorilor și studenților participarea la întâlniri cu reprezentanții CUB, menționând că rectorul instituției figurează pe listele PAS.De asemenea, liderul CUB a reclamat incidente la Drochia, unde activiștii partidului ar fi fost sancționați de poliție pentru un afiș electoral instalat „într-un loc public”, pe motiv că umbrea materialele altor concurenți.„Vă este frică, tremurați de frică pentru că puterea pe care o pretindeți se risipește ca un castel de nisip, iar votul vine negreșit. Chiar și buturuga mică poate răsturna carul mare și incompetent, și gras, care a falimentat țara!”, a afirmat Igor Munteanu.Acesta a mai adăugat că formațiunea sa „nu măsluiește sondaje și nu fură libertatea altora, ci respectă pluralismul politic”, susținând că CUB reprezintă „Moldova adevărată, nu cea pictată în rapoarte false”.
Acum 4 ore
13:50
Emmanuel Macron va prezenta „dovezi științifice” într-un proces de defăimare din SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie Liber TV
Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, intenționează să furnizeze dovezi fotografice și științifice într-un proces de defăimare intentat în SUA împotriva comentatoarei conservatoare Candace Owens. Cuplul dorește să demonstreze, „atât generic, cât și specific”, că afirmațiile potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat sunt false.Avocatul familiei, Tom Clare, a declarat pentru podcastul BBC Fame Under Fire că acuzațiile au fost „incredibil de supărătoare” și au reprezentat o distragere de la activitatea oficială a președintelui.„Când familia ta este atacată, te afectează. Și el nu este imun la asta, deoarece este președintele unei țări”, a spus Clare, adăugând că Brigitte Macron este pregătită să se supună unui proces public dificil pentru a „lămuri lucrurile”.Avocatul a confirmat că vor fi prezentate inclusiv fotografii cu Brigitte Macron însărcinată și alături de copii, în conformitate cu standardele de probă ale instanței. De asemenea, vor fi aduse mărturii de specialitate „de natură științifică”, fără a detalia exact ce tip de teste vor fi implicate.„Este incredibil de supărător să te gândești că trebuie să prezinți acest tip de dovezi. Dar este 100% pregătită să își asume această povară”, a spus Clare.Speculațiile despre identitatea de gen a Primei Doamne au apărut online în 2021, fiind propagate de bloggerițele franceze Amandine Roy și Natacha Rey. Familia Macron a câștigat inițial un proces de defăimare în Franța în 2024, însă hotărârea a fost anulată în apel în 2025 pe motive ce țin de libertatea de exprimare.În iulie 2025, Emmanuel și Brigitte Macron au intentat un proces de defăimare împotriva lui Owens în SUA, acuzând-o că a ignorat „toate dovezile credibile” și a preferat să amplifice teorii conspiraționiste.
13:30
Traian Băsescu respinge scenariul unui atac rusesc asupra Ucrainei lansat din Republica Moldova Liber TV
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat miercuri scenariul vehiculat de serviciile ucrainene privind un eventual atac al forțelor ruse asupra sudului Ucrainei, lansat de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, varianta nu este una plauzibilă. Serviciile de informații de la Kiev au speculat că, în cazul în care Rusia și-ar instala o administrație proprie la Chișinău, ar putea transforma Republica Moldova într-o bază de operațiuni, inclusiv prin infiltrarea de mercenari în stânga Nistrului. De acolo, forțele ar putea fi folosite pentru o ofensivă asupra regiunii de sud a Ucrainei. Traian Băsescu a respins o asemenea ipoteză, explicând că planul nu i se pare fezabil, chiar dacă liderul de la Kremlin continuă să urmărească obiectivul strategic al așa-numitei „Novorossia”. „Nu mi se pare realist, chiar dacă Putin are ca obiectiv Novorossia. Acesta este proiectul pe care l-a declanșat în momentul în care a invadat Ucraina. Novorossia înseamnă de la Lugansk, Donețk, Zaporojie și până la Dunăre”, a declarat fostul șef al statului român într-o emisiune televizată. Conceptul de „Novorossia” este folosit intens de Kremlin încă din 2014 și presupune extinderea influenței ruse asupra sud-estului Ucrainei, pentru a obține controlul deplin asupra litoralului Mării Negre și acces direct la Dunăre.
13:10
„Abuz evident al Comisiei Electorale Centrale”. Partidul Republican „Inima Moldovei” s-a adresat observatorilor naționali și internaționali Liber TV
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a venit astăzi cu o nouă adresare către observatorii internaţionali şi naţionali ce monitorizează campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025, precizând că adresarea e determinată de un abuz evident al Comisiei Electorale Centrale, informează Telegraph.md. Politiciana a relatat că, pe data de 17 septembrie, Comisia Electorală Centrală a examinat demersurile a două formaţiuni politice – Partidul Naţional Moldovenesc şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa.„În ambele demersuri se solicita excluderea noastră din cursa electorală, iar drept motiv erau invocate nişte interceptări apărute în spaţiul public după percheziţiile efectuate de poliţie la mai multe persoane. Din start, noi am atenţionat opinia publică că interceptările şi persoanele respective nu au nimic în comun cu formaţiunea pe care am onoarea să o conduc – Partidul Republican „Inima Moldovei” şi am solicitat Poliţiei să recunoască acest lucru public. Deci, era evident că nu exista nici un temei pentru a examina demersurile respective. Mai mult ca atât, fiind solicitat de CEC, Inspectoratul General al Poliţiei, a răspuns oficial că nu are informaţii relevante pe care să le prezinte CEC în contextul celor două demersuri. Comisia Electorală Centrală a insistat însă să examineze demersurile menţionate şi şi-a permis chiar să adopte, în baza lor, decizii de-a dreptul halucinante şi care nu au nimic în comun cu logica şi cu prevederile legislaţiei în vigoare. La concret, CEC a decis să ne avertizeze, chiar dacă încă nu are rezultatele controlului financiar ce ar urma să fie efectuat atât la Partidul Republican „Inima Moldovei”, cât şi la Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei. De asemenea, neaşteptând rezultatele controlului menţionat, CEC a decis să se adreseze Ministerului Justiţiei cu solicitarea să fie examinată aplicarea prevederilor art. 21 din Legea privind partidele politice (limitarea activităţii partidului politic). Caracterul abuziv al acestei decizii este evident, deoarece CEC şi-a permis să încalce grosolan principiul prezumţiei nevinovăţiei, s-a poziţionat peste toate structurile abilitate ale statului şi peste prevederile Constituţiei Republicii Moldova. Noi considerăm că această decizie este motivată politic şi vă solicităm respectuos să daţi aprecierile de rigoare, în limitele competenţelor pe care le aveţi. De asemenea, considerăm că CEC a creat un precedent periculos, care ar putea genera efecte extrem de grave şi pe viitor”, a menționat ea.Irina Vlah a reiterat că „Inima Moldovei” va contesta pe cale legală acest abuz evident al Comisiei Electorale Centrale şi, la fel cum a obţinut în instanţă obligarea CEC să examineze utilizarea de către Premierul Dorin Recean a funcţiei şi a resurselor administrative în campania electorală, crede că vor obţine şi anularea deciziei respective.„Dat fiind cele menţionate, stimaţi observatori, vin către dvs., cu solicitarea să luaţi la control acest caz ieşit din comun, să urmăriţi evoluţia din continuare a evenimentelor şi să includeţi în rapoartele cu care veţi veni ulterior şi calificativele pe care le merită CEC după decizia abuzivă adoptată pe data de 17 septembrie 2025” – a mai declarat liderul „Inima Moldovei” în adresarea sa.
Acum 6 ore
11:10
CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară.Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba găgăuză, 1 827 în limba bulgară și 416 în limba rromani. Pentru secțiile de votare organizate pentru localitățile din stânga Nistrului tirajul total este de 23 500 buletine de vot, dintre care 14 500 în limba română și 9 000 în limba rusă.Prețul unui buletin de vot este de 0,69 lei, iar costul total este de 1 929 070, 95 lei.Buletinul va conține 23 de patrulatere. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 58,7 cm. Acesta se va tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. Concurenții electorali sunt înscriși în buletinul de vot cu litere majuscule de aceeași mărime, aceleași caractere, în ordinea stabilită de Comisie.
10:20
CNA și procurorii mun. Bălți desfășoară percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunilor politice Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025 de către factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice. La această oră, în zona de nord a țării sunt în derulare peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, vizând  32 de persoane. Potrivit probatoriului acumulat, persoanele menționate, acționând în mod organizat și având roluri bine determinate, sunt bănuite de implicare în transferul și convertirea bunurilor provenite din venituri ilicite, cu scopul de a deghiza originea acestora; utilizarea conturilor bancare și a portmoneelor electronice, inclusiv în străinătate, pentru retragerea și redistribuirea mijloacelor bănești și introducerea ilegală a fondurilor pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior fiind utilizate pentru finanțarea ilegală a activităților politice, contrar prevederilor legale. În paralel, sunt documentate acțiuni de corupere electorală unde persoane afiliate politic identifică și recrutează alegători sau susținători cărora le sunt promise sume de bani, bunuri ori alte foloase, cu scopul de a le influența comportamentul electoral. La moment, acțiunile procesuale sunt în derulare, iar cu detalii vom reveni la finalul operațiunii. În acest context, CNA încurajează cetățenii să sesizeze acțiunile suspecte legate de coruperea electorală și reamintește despre activarea a două linii telefonice destinate inclusiv recepționării sesizărilor privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, tentativele de influențare ilegală a votului sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral. Sesizările pot fi transmise și anonim, toate apelurile fiind examinate cu maximă seriozitate și confidențialitate. Linia Fierbinte a CNA – +373 78 710 116 , disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp. Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.
10:10
Reuters: Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată la cererea României Liber TV
Grecia a decis să suspende extrădarea în Republica Moldova a omului de afaceri și fostului politician Vladimir Plahotniuc, după o solicitare venită din partea autorităților române, relatează Reuters.Surse judiciare elene au declarat că amânarea este legată de o anchetă desfășurată în România privind posibile falsuri, iar procurorii greci au cerut explicații suplimentare.Amintim, Procuratura Generală anunță că procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție în Grecia din 22 iulie 2025, a fost suspendată temporar. Potrivit comunicatului instituției, autoritățile elene au admis inițial toate cererile de extrădare formulate de Republica Moldova, iar Plahotniuc urma să fie predat autorităților moldovene pentru a fi tras la răspundere penală pentru infracțiunile comise.Însă, conform notificării recepționate prin canalele Interpol, Ministerul Justiției al Republicii Elene a decis la 17 septembrie 2025 suspendarea extrădării, fără a preciza motivele acestei măsuri.
Acum 8 ore
09:10
Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb Liber TV
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică.Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko – argint la Jocurile Olimpice de la Paris și bronz la Olimpiada de la Tokyo.La Zagreb, Irina le-a mai învins pe Aylah Mayali (Palestina) și Kadriye Kocak (Turcia), dar în semifinale a fost învinsă de viitoarea campioană mondială, japoneza Miwa Morikawa.Irina Rîngaci a fost campioană mondială în 2021, iar la edițiile din 2022 și 2023 a cucerit bronzul.
Acum 24 ore
20:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA: „Moldova Verde – dreptate pentru oameni și natură” Liber TV
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde - teritoriu al vieții”. Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura.„Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă amânare. Țara noastră suferă - râurile seacă, aerul devine tot mai poluat, iar gunoiștile neautorizate au ajuns să fie la marginea fiecărui sat și oraș. Dacă nu facem nimic, în câțiva ani vom avea o țară mai săracă, mai bolnavă și mai puțin locuibilă”, a declarat Ana-Maria Păunescu.Principalele obiective din programul Moldova Verde:- Gestionarea deșeurilor: Închiderea tuturor gunoiștilor neautorizate; Crearea unei infrastructuri moderne de colectare în toate localitățile; Colectare separată pentru plastic, sticlă, hârtie și deșeuri biodegradabile; Reciclarea și valorificarea energetică a deșeurilor.- Reciclare și economie circulară: Construirea a trei centre regionale de reciclare (Nord, Centru, Sud); Reducerea cu 95% a deșeurilor care ajung la groapa de gunoi; Crearea de locuri de muncă și dezvoltarea industriei de reciclare.- Împădurire și protecția solului: Plantarea de păduri pe 25% din suprafața țării; Crearea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor și câmpurilor agricole; Reîmpădurirea zonelor afectate de defrișări și eroziuni.- Protecția apelor: Reabilitarea zonelor riverane și protecția râurilor mici; Modernizarea stațiilor de epurare; Programe naționale de curățare a apelor; Acces la apă curată pentru fiecare localitate.- Rezervații naturale și ecoturism: Extinderea și modernizarea parcurilor și rezervațiilor naturale; Dezvoltarea ecoturismului și a traseelor educaționale; Valorificarea economică a patrimoniului natural prin turism sustenabil.„Protecția mediului nu mai poate fi amânată. Este o investiție în sănătatea noastră și în viitorul copiilor noștri. O țară europeană nu înseamnă doar drumuri bune și salarii mai mari, ci și sate curate, râuri limpezi și aer respirabil”, a subliniat Ana-Maria Păunescu.Blocul Electoral ALTERNATIVA îi îndeamnă pe cetățeni să participe la scrutinul din 28 septembrie și să opteze pentru un viitor verde și durabil: „Împreună putem aduce dreptate pentru fiecare – și pentru oameni, și pentru natură.”
18:30
Irina Vlah – reacție la hotărârea CEC: O vom contesta. E motivată politic Liber TV
„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate” – este reacția Irinei Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, la hotărârea de astăzi a Comisiei Electorale Centrale urmare a examinării celor două demersuri depuse împotriva formațiunii.Totuși – a remarcat politiciana – Comisia Electorală Centrală nu s-a putut abține și, folosindu-se de situație, și-a demonstrat atașamentul politic față de guvernare.„Astfel, fără a aștepta rezultatele controlului financiar, pe care tot CEC l-a inițiat, și care ar fi demonstrat vinovăția sau nevinovăția noastră, ne-a aplicat avertisment și a sesizat Ministerul Justiției să examineze posibilitatea aplicării în raport cu noi a art. 21 din Legea privind partidele politice (limitarea activității partidului politic). Astfel, CEC a încălcat principiul prezumției nevinovăției și s-a plasat mai presus de orice în stat”, a subliniat Irina Vlah.Ea a anunțat că „Inima Moldovei” va contesta această decizie, pe care o consideră neîntemeiată și motivată politic. „Lupta continuă!”, a conchis ea.
17:30
ULTIMA ORĂ! Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, suspendată de autoritățile elene Liber TV
Procuratura Generală anunță că procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție în Grecia din 22 iulie 2025, a fost suspendată temporar.Potrivit comunicatului instituției, autoritățile elene au admis inițial toate cererile de extrădare formulate de Republica Moldova, iar Plahotniuc urma să fie predat autorităților moldovene pentru a fi tras la răspundere penală pentru infracțiunile comise.Însă, conform notificării recepționate prin canalele Interpol, Ministerul Justiției al Republicii Elene a decis la 17 septembrie 2025 suspendarea extrădării, fără a preciza motivele acestei măsuri.Procuratura Generală afirmă că va continua să monitorizeze situația și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi disponibile, reiterând angajamentul de transparență față de societate.
16:30
CEC cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Decizie motivată politic, vom contesta” Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința din 17 septembrie, să sesizeze Ministerul Justiției privind posibilitatea limitării activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, formațiune care participă la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Patriotic”.Decizia a fost luată după ce CEC a constatat nereguli în finanțarea partidului pe durata campaniei electorale.„Sunt probate sută la sută aspectele de finanțare ilegală. Nu putem stabili, la această etapă, doar cuantumul”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.De cealaltă parte, reprezentanții „Inima Moldovei” au criticat hotărârea instituției. „Cereți limitarea unui partid care din născare încă nu are nici un an pe unele momente presupuse, care nu sunt dovedite”, a declarat reprezentanta formațiunii prezentă la ședință. Partidul a anunțat că va contesta decizia.CEC a dispus, de asemenea, controlul finanțării atât a activității Partidului „Inima Moldovei”, cât și a Blocului „Patriotic”.Lidera formațiunii a calificat decizia drept un act cu motivație politică:„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. (…) CEC nu s-a putut abține și și-a demonstrat atașamentul politic față de guvernare. Fără a aștepta rezultatele controlului financiar, ne-a aplicat avertisment și a sesizat Ministerul Justiției. Evident, vom contesta această decizie, pe care o considerăm neîntemeiată și motivată politic. Lupta continuă!”, a transmis Irina Vlah.
16:10
Cetățean american, extrădat din Republica Moldova în Statele Unite ale Americii. Ambasada SUA mulțumește autorităților moldovene Liber TV
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a transmis un mesaj de recunoștință către autoritățile moldovene, după extrădarea reușită a unui cetățean american căutat de justiția din SUA.Potrivit comunicatului, săptămâna trecută, Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției și Poliția de Frontieră au colaborat pentru a asigura predarea unui cetățean american urmărit penal pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania.„Această extrădare a fost rezultatul direct al cooperării noastre excelente în domeniul aplicării legii și evidențiază puterea relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și Republica Moldova”, se arată în mesajul Ambasadei SUA.Reprezentanții ambasadei au subliniat că astfel de acțiuni demonstrează nivelul înalt de colaborare în domeniul justiției și consolidarea parteneriatului strategic dintre Chișinău și Washington.
Ieri
16:00
Igor Grosu: „Vor fi lansate capturi de ecran false, fabricate de propaganda rusă împreună cu rețeaua Șor” Liber TV
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat într-un clip video că în următoarele zile ar urma să apară în spațiul public „pretinse capturi de ecran” false, fabricate de propaganda rusă în colaborare cu rețeaua criminală Șor.„Propaganda rusă le desenează acum împreună cu rețeaua criminală Șor. Ca să dea o percepție de credibilitate, ei încearcă să spargă o serie de conturi pentru ca apoi să fabrice conversații și să le dea drept reale”, a afirmat Igor Grosu.Declarațiile vin după ce, săptămâna trecută, atât Igor Grosu, cât și premierul Dorin Recean au prezentat la o conferință de presă teze similare privind pericolul unei majorități pro-Kremlin. Atunci, liderul PAS a avertizat asupra riscurilor unei eventuale majorități pro-Kremlin în Parlament, enumerând consecințe precum: pierderea libertății de circulație și revenirea la regimul vizelor; oprirea finanțării europene; limitarea dreptului de vot al diasporei; anularea referendumului privind integrarea europeană; riscul ca tinerii să fie implicați în războaiele Rusiei. 
15:50
Victoria Furtună: „Mai puțini deputați înseamnă mai multă responsabilitate și mai puțină corupție” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul întâlnirilor cu alegătorii că formațiunea sa propune reducerea numărului de deputați din Parlament la jumătate. Potrivit acesteia, o astfel de reformă ar aduce economii substanțiale la buget și ar contribui la responsabilizarea clasei politice.„Deputații nu trebuie să trăiască pe banii contribuabililor. Trebuie să muncească și să câștige din profesia lor de bază. Numai atunci vor înțelege cum funcționează legile pe care le votează”, a declarat Victoria Furtună.Printre argumentele invocate de lidera partidului se numără: Economie bugetară – un deputat costă statul aproximativ 700 de mii de lei anual. Reducerea numărului acestora la jumătate ar însemna economii de circa 34 de milioane de lei pe an, bani care ar putea fi direcționați spre educație, sănătate și infrastructură. Mai multă eficiență și transparență – un Parlament mai mic ar însemna mai puține comisii și structuri birocratice, decizii luate mai rapid și mai clar. Reducerea corupției politice – cu mai puțini deputați, cumpărarea voturilor pentru formarea unei majorități ar deveni mult mai dificilă. Modelul european – țări precum România și Ungaria au un număr de deputați raportat la populație mult mai mic decât Moldova. „Cu 51 de deputați, Moldova ar avea o densitate comparabilă, de 1 ales la circa 49 de mii de cetățeni”, a explicat Furtună. O relație mai directă cu alegătorii – fiecare deputat ar fi responsabil de o anumită regiune, iar cetățenii ar putea cere mai ușor socoteală aleșilor lor.Lidera Moldova Mare a subliniat că reducerea numărului de deputați ar fi „un pas spre o guvernare cinstită, responsabilă și eficientă — în slujba cetățeanului, nu a privilegiilor personale”.„Vacanțele să și le petreacă aici, copiii lor să învețe în școlile noastre, iar tratamentele să le facă în spitalele din Moldova. Numai așa vom avea o schimbare reală”, a punctat Furtună.
15:40
(FOTO) Accident grav în raionul Sîngerei: două persoane au ajuns la spital după ce un Mercedes s-a ciocnit cu un camion Liber TV
Două persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs astăzi, 17 septembrie, în raionul Sîngerei. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:20, pe traseul R-6 Bălți – Chișinău, relatează PulsMedia.md.Potrivit poliției, un bărbat de 57 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes, a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit frontal cu un camion Volvo, condus regulamentar de un bărbat de 49 de ani.În urma impactului, șoferul Mercedesului și pasagera sa, o femeie de 66 de ani, au fost preluați de ambulanță și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.„Polițiștii au constatat preliminar că un bărbat de 57 ani, conducând un Mercedes, a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit frontal cu un camion Volvo, condus de un bărbat de 49 ani, ce se deplasa regulamentar. În urma impactului, șoferul Mercedesului și pasagera acestuia de 66 ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului”, a declarat pentru PulsMedia.md Liliana Harea, ofițerul de presă al IP Sîngerei.La fața locului au intervenit pompierii și polițiștii, iar în zonă s-au format ambuteiaje.
15:20
CUB propune un program național pentru repatrierea diasporei: locuințe accesibile și centre pentru vârstnici Liber TV
Partidul CUB – Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, condus de Igor Munteanu, anunță lansarea unui proiect amplu dedicat repatrierii cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare, pe care îi consideră „un pilon strategic al dezvoltării naționale”.Potrivit CUB, circa 1,3 milioane de moldoveni trăiesc în străinătate, dar mulți își doresc să revină în țară. Pentru a facilita acest proces, formațiunea propune un program integrat de reintegrare socio-economică, care include: Construcția a peste 3.000 de locuințe moderne și accesibile, în următorii trei ani, în special în regiunile afectate de depopulare. Prețuri estimate între 40.000 – 55.000 euro pe unitate locativă, cu finanțare combinată din fonduri publice, credite preferențiale și contribuții din economiile diasporei. Crearea a peste 5.000 de locuri de muncă în construcții și sectoarele conexe. Suport complet pentru repatriați, inclusiv recunoașterea calificărilor profesionale, acces la servicii sociale și programe de integrare.O altă componentă majoră a inițiativei vizează repatrierea vârstnicilor, estimată la circa 100.000 de persoane. În acest scop, CUB propune o rețea națională de centre geriatrice moderne, publice și private, dedicate repatriaților seniori. Aceste centre ar urma să ofere servicii medicale, de îngrijire și socializare, cu accent pe incluziunea socială și protecția persoanelor în vârstă.„CUB transformă diaspora într-un pilon solid al dezvoltării noastre. Susține ‘O casă pentru revenirea acasă’ și fii parte din schimbare”, a declarat Igor Munteanu, președintele partidului.
15:00
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare Liber TV
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare a ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală, a fost atacată la Curtea de Apel. Cei „galbeni” au intervenit și au propus ca ședința Curții să fie fixată după alegeri, ca să mă „pună la perete”. Pe mine nu m-a strâns la perete FSB, Plahotniuc… Orice încercare de a mă intimida sau de a mă presa se va termina foarte dureros pentru ei, chiar în aceeași zi! Nu poate nimeni să mă „pună la zid”!”, a declarat Renato Usatîi.Președintele Partidului Nostru spune că după toată experiența prin care a trecut în 11 ani de activitate politică, aceste sperietori nu sunt decât vorbe goale.  ”Nici FSB-ul nu a reușit să mă oprească, atunci când au încercat să-i intimideze pe părinții mei. Nici când mă șantajau că, dacă nu semnez anumite acorduri, voi fi întemnițat în celula lui Magnițki. Nici atunci când doamnele din Partidul Nostru și părinții mei primeau video-uri cu amenințări din partea celor din Wagner, ca să mă oblige să ies din cursa prezidențială. Acum cine să mă sperie? Grosu? Recean? Maximum cu ce mă pot „amenința” astăzi este să nu permită formației „Ruki Vverh” sau lui DJ Smash să intre în țară”, a mai spus Renato Usatîi.Liderul Partidului Nostru a dezvăluit recent că un grup de deputați PAS, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov și judecătorul Valeriu Curicheru, au anulat în secret ordonanța Procuraturii Generale din 2022 prin care Renato Usatîi a fost scos de sub învinuire penală. Ulterior, Renato Usatîi a contestat decizia la Curtea de Apel.
13:40
(VIDEO) Vlad Plahotniuc, mesaj despre Edelweiss: „Proiectele pentru oameni au fost șterse de PAS” Liber TV
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii de oameni, scrie UNIMEDIA.„Am crezut întotdeauna în lucrul bine făcut și mereu am încercat să perfecționez orice proiect pe care l-am început, fie că a fost vorba despre afaceri sau politică. Și mi-a reușit. Unul dintre proiectele mele de suflet este, fără îndoială, Fundația „Edelweiss”. Știu că a adus multă lumină și rezultate concrete pentru mii de oameni. Cei care au beneficiat de proiectele „Edelweiss” nu au uitat de acest sprijin. Nu uit nici eu mesajele lor de mulțumire”, a scris Vlad Plahotniuc, în postarea alăturată.Acesta a mai ținut să accentueze că, după ce PAS a preluat guvernarea, toate proiectele fundației au fost „șterse cu buretele fără remușcări”, iar în loc a adus „sărăcie, deznădejde și regres”.„Edelweiss a fost o poveste frumoasă. Însă povestea nu s-a încheiat. Am crezut și cred în continuare în acest proiect. Și vă invit să credem împreună în lucruri bune și frumoase pentru oameni”, se mai spune în mesajul lui Plahotniuc.﻿Fundația „Edelweiss”, creată de Vlad Plahotniuc, a fost una dintre cele mai ample inițiative de caritate din Republica Moldova. Proiectele sale au fost diverse, de la modernizarea Institutului Mamei și Copilului și distribuirea cutiilor-cadou pentru nou-născuți, până la cabinete pediatrice mobile, tratamente gratuite pentru pacienți oncologici și programe dedicate vârstnicilor sau persoanelor vulnerabile.De asemenea, fundația a finanțat peste 40 de terenuri de joacă în sate, a modernizat infrastructura rurală prin programul „Satul Viitorului”, a sprijinit educația prin burse și dotări pentru școli și a contribuit la salvarea patrimoniului cultural.
12:40
Dorin Recean spune că Țuțu nu se află în regiunea transnistreană, dar intenționează să ajungă în stânga Nistrului Liber TV
Premierul Dorin Recean susține că deține informații operative conform cărora fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, ar intenționa să ajungă în stânga Nistrului. Potrivit lui Recean, instituțiile statului investighează cazul, pentru a determina intenția reală a lui Țuțu și a persoanelor care l-ar ajuta.„La această etapă, după câte cunosc, este vorba doar de o informație operativă referitoare la intenția de a se afla în regiunea transnitreană. Pentru asta nu este neapărat nevoie să traversezi frontiera Republicii Moldova, controlată de autoritățile constituționale”, a subliniat premierul. Marți, în cadrul unei noi ședințe în dosarul de îmbogățire ilicită a fostului parlamentar, procurorii au solicitat arest preventiv și anunțarea în căutare a fostului deputat Constantin Țuțu. Acuzatorii de stat au precizat că există suspiciuni că fostul deputat s-ar afla în regiunea transnistreană, chiar dacă are interdicția de a părăsi Grecia. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, urmează să examineze demersul procurorilor pe 22 septembrie. De altă parte, Ion Negura, avocatul lui Constantin Țuțu, a spus că nu este de acord cu demersul procurorului. „Or, informațiile prezentate nu corespund realității. Dumnealui este în Grecia și va reveni în cel mai scurt timp, deoarece nu are careva impedimente/interdicții. Este liber și poate să vină în țară oricând”, a explicat el.
12:20
(FOTO) CNA și Procuratura mun. Bălți desfășoară peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Potrivit investigațiilor preliminare, s-a constatat o bănuială rezonabilă privind  activitatea unui grup de persoane suspectate că ar fi pus în aplicare un plan infracțional coordonat, în perioada preelectorală, premergătoare alegerilor parlamentare stabilite pentru data de 28 septembrie 2025. Printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliați unor partide politice, membri și simpatizanți, care ar fi creat o schemă de introducere în țară a mijloacelor bănești ilicite, destinate susținerii ilegale a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, purtători de in formații, înscrisuri de ciornă, alte materiale relevante pentru anchetă. Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, iar CNA și procurorii vor reveni cu detalii suplimentare pe măsura avansării investigațiilor.
11:30
Festivalul Etniilor 2025, ediția a XXIV-a: tradiții, gastronomie și curți etnice în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” Liber TV
Primăria municipiului Chișinău anunță că duminică, 21 septembrie 2025, între orele 10:00–17:00, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, va avea loc cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor, desfășurat sub genericul „Unitate prin diversitate”.Evenimentul, considerat o sărbătoare a multiculturalismului și toleranței interetnice, va aduce în fața publicului tradițiile, porturile, dansurile și gastronomia comunităților etnice din Republica Moldova. Participanții vor putea vizita curțile etnice, expozițiile tematice și târgul de artizanat, dar și vor asista la spectacole artistice și activități interactive.Programul va începe la ora 10:00 cu ceremonia de depunere de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, urmată de întâmpinarea oaspeților în Casa Mare (Scuarul Europei) și Hora Prieteniei „Unitate prin diversitate”, la havuzul central din Grădina Publică. La ora 11:00 este programată inaugurarea oficială pe scena principală.Pe parcursul zilei, vizitatorii vor putea participa la master-class-uri gastronomice, demonstrații de meșteșuguri tradiționale (țesut, broderie, lemnărit, olărit) și activități menite să promoveze dialogul intercultural.Festivalul va reuni și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău.Potrivit organizatorilor, obiectivul evenimentului este valorificarea și perpetuarea tradițiilor comunităților etnice din Republica Moldova, precum și consolidarea relațiilor de prietenie dintre reprezentanții diverselor etnii care locuiesc în țară.
10:40
SUA investesc 130 milioane de dolari în construcția liniei energetice Strășeni–Gutinaș, anunță premierul Dorin Recean Liber TV
Republica Moldova face un nou pas spre independența energetică, a anunțat premierul Dorin Recean într-un mesaj video difuzat astăzi, înaintea ședinței de Guvern.Potrivit acestuia, Guvernul Statelor Unite va finanța integral construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, cu o investiție de 130 milioane de dolari. Noua infrastructură va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană de energie.„Această linie înseamnă eliminarea șantajului energetic și garanția energiei electrice pentru Republica Moldova. Mulțumesc Guvernului Statelor Unite pentru această investiție în viitorul european al țării noastre”, a declarat Dorin Recean.Premierul a menționat că proiectul se înscrie în strategia mai amplă de interconectare energetică. După linia Chișinău–Vulcănești, care urmează să fie finalizată în acest an, vor mai fi realizate alte două conexiuni: Bălți–Suceava, aflată la etapa de proiectare, și Strășeni–Gutinaș, finanțată acum de SUA.Recean a subliniat că, spre deosebire de perioadele anterioare, când „nu s-a pus o cărămidă și nu s-a tras un singur fir electric pentru a dezlega Moldova de șantaj”, în ultimii patru ani guvernul a reușit să pună bazele independenței energetice prin parteneriate strategice cu aliații occidentali.Guvernul urmează să anunțe în perioada următoare calendarul lucrărilor pentru noua linie de interconexiune.
10:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” se adresează cetățenilor: PAS vrea să vă priveze de dreptul la alegere, dar nu vor reuși dacă fiecare dintre noi va merge la urne și va vot! Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei” atrage atenția publicului și a observatorilor asupra faptului că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), „pentru a se menține la putere, are o strategie bazată pe limitarea dreptului de vot al cetățenilor, pe teroarea politică împotriva oponenților, precum și pe intimidarea și dezinformarea cetățenilor, care este o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte”.„Primul element al acestei strategii este intimidarea a sute de mii de cetățeni care nu susțin PAS. Autoritățile încearcă să-i convingă pe toți cei care gândesc diferit să nu participe la vot, pentru a evita probleme cu organele de forță. Timp de mai multe săptămâni, puterea a transmis zilnic publicului imagini cu percheziții și rețineri în rândurile opoziției. Pe acest fundal, apar propagandiștii PAS care îndeamnă deschis oamenii să stea acasă. Logica lor cinică este simplă: nu votezi – înseamnă că ești „curat”, dar dacă ai votat – pregătește-te de probleme. Aceasta este o tentativă conștientă de a-i priva de dreptul la vot pe cei care nu susțin puterea”, se spune în declarație.Reprezentanții „Inima Moldovei” afirmă că, al doilea element este atacarea alegătorilor din stânga Nistrului.„Mai întâi, PAS a redus fără niciun motiv numărul secțiilor de votare pentru acești cetățeni. Acum, activiștii PAS amenință că vor bloca drumurile în ziua votului, pentru ca cetățenii moldoveni din Regiunea Transnistreană să nu poată ajunge la secții. Aceasta este o încălcare directă a dreptului electoral, dar pentru PAS este doar un mod de a elimina alegătorii incomozi. Al treilea element este falsificarea rezultatelor în străinătate. PAS a refuzat în mod conștient să deschidă un număr suficient de secții la est, unde nu au susținere. În schimb, în occident, numărul secțiilor a fost majorat cu 70 față de alegerile precedente. Mai mult, au fost tipărite 864 de mii de buletine de vot pentru diasporă, deși recordul – și acela „desenat” – este de doar 328 de mii. Toate acestea sunt însoțite de declarațiile Maiei Sandu și ale anturajului său, conform cărora din străinătate „cu siguranță” vor veni între 400 și 500 de mii de voturi. Toată lumea înțelege că acest lucru este imposibil și reprezintă o pregătire deschisă pentru falsificări masive”, se mai spune în document.Partidul Republican „Inima Moldovei”, în context, se adresează fiecărui cetățean al Republicii Moldova: „Țara noastră a fost capturată de o grupare criminală care nu se va opri în fața la nimic. Ei încalcă legea, calcă în picioare drepturile cetățenilor, scuipă pe democrație și pe poziția observatorilor. Există un singur lucru capabil să-i oprească pe bandiții „galbeni” – acesta este votul poporului. Pe 28 septembrie, se va decide soarta țării noastre. PAS vrea să vă priveze de dreptul la alegere, dar nu vor reuși dacă fiecare dintre noi va merge la urne și va vota. Facem apel la toți cetățenii – indiferent de locul de trai, naționalitate sau viziuni politice – să vină la vot și să spună „Nu!” criminalilor și jefuitorilor PAS. Facem apel să spunem „Da!” unei Moldove independente, puternice și prospere”. 
10:20
Percheziții la un trust media din Republica Moldova: Poliția investighează spălare de bani și evaziune fiscală. Reacția televiziunilor vizate Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, sprijiniți de trupele speciale „Fulger”, au desfășurat la 16 septembrie o serie de percheziții în cadrul unei cauze penale deschise pentru evaziune fiscală și spălare de bani.Potrivit poliției, investigațiile au vizat organizația criminală „Șor” și rețeaua de finanțare prin care aceasta ar fi susținut un trust media implicat în propagandă pro-rusă și dezinformare. Oamenii legii susțin că banii proveneau din tranzacții fictive realizate printr-o companie de construcții și o firmă petrolieră, cu implicarea unor angajați străini.În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, tehnică de calcul, surse bănești în valoare de aproximativ 5 milioane de lei și alte probe. Poliția a anunțat că a reținut un bărbat considerat intermediar al spălării de bani, care anterior fusese condamnat pentru omor și dat în căutare. Totodată, la domiciliul unei administratoare din trustul media vizat a fost descoperită o substanță verde, asemănătoare drogurilor, care urmează să fie expertizată.Autoritățile precizează că investigațiile continuă pentru identificarea altor persoane implicate în schemă.De cealaltă parte, reprezentanții „Primul Canal din Moldova”, instituție media vizată de acțiunile poliției, afirmă că descinderile și confiscarea echipamentelor ar fi motivate politic. Într-o declarație publicată după percheziții, aceștia susțin că televiziunea a ajuns în această situație pentru că ar fi prestat anterior servicii de publicitate unei companii de construcții anchetate de autorități.„Nu este o luptă împotriva evaziunii fiscale, ci o încercare de a priva opoziția de o voce și de a bloca răspândirea adevărului despre eșecurile actualei guvernări”, se arată în comunicatul postat de televiziune.Postul critică faptul că, în timp ce echipamentele sale au fost confiscate și studiourile închise, „marile companii petroliere implicate în aceeași afacere continuă să funcționeze”. Reprezentanții instituției media consideră măsurile autorităților drept „o încercare de a reduce numărul surselor independente de informare”.Poliția nu a comentat, deocamdată, acuzațiile lansate de televiziunea vizată.
10:00
Zelenski: Rusia pregătește două noi ofensive majore, după trei eșecuri în acest an Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru Sky News, publicat pe 16 septembrie, că Rusia se pregătește să lanseze încă două campanii militare de amploare în această toamnă, după ce precedentele trei încercări din 2025 au eșuat.„Se pregătesc pentru două ofensive majore în toamnă. Au mai fost trei până acum, iar înaintea noastră… urmează încă două campanii grele”, a spus Zelenski.Declarațiile liderului de la Kiev vin în contextul informațiilor potrivit cărora Vladimir Putin le-ar fi transmis oficialilor americani că intenționează să cucerească întreaga regiune Donbas până la finalul anului 2025. Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi convins că Rusia „câștigă”, în ciuda progreselor limitate.De la începutul invaziei, în februarie 2022, Rusia a reușit să ocupe mai puțin de 1% din teritoriul suplimentar al Ucrainei, chiar dacă ofensiva din vara acestui an a fost una dintre cele mai rapide de după 2024. Zelenski a explicat eșecurile Moscovei prin pierderile masive de soldați și tehnică militară.„Au pierdut pentru că au avut un număr foarte mare de victime în rândul personalului și o cantitate mare de echipament distrus. Le-am spus europenilor și le-am spus și la Casa Albă… rușii nu vor putea lua estul nostru”, a afirmat președintele ucrainean.Acesta a respins și speculațiile potrivit cărora Rusia ar putea cuceri orașe precum Sumî, numindu-le „minciuni și manipulări”. Armata rusă deschisese un nou front în regiunea Sumî la începutul verii, ocupând câteva sate, însă Zelenski a precizat că ofensiva a fost „complet zădărnicită” în septembrie.„Cred că rușii stau mai prost decât se așteptau. Ei stau mult mai prost decât îi spun lui Putin. El nu știe asta”, a adăugat Zelenski.Estimările The Economist arată că Rusia ar fi pierdut aproximativ 31.000 de militari între 1 mai și 9 iulie 2025, în timp ce Statul Major al Ucrainei susține că, de la începutul războiului pe scară largă, numărul total al pierderilor rusești depășește 1,1 milioane de oameni.În august, Zelenski sublinia că Moscova ar avea nevoie de cel puțin patru ani pentru a reuși o ocupare completă a Donbasului, regiune formată din Luhansk (controlată aproape integral de Rusia) și Donetsk (parțial ocupată).
10:00
Andrei Năstase: „Vreau să fiu vocea independentă a cetățenilor în viitorul Parlament” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase și-a prezentat mesajul electoral printr-un comunicat de presă, în care a subliniat importanța unei alternative la dominația partidelor politice din Parlamentul Republicii Moldova.Avocat și lider al protestelor antioligarhice, Năstase susține că intrarea unui candidat independent în competiția parlamentară reprezintă „o șansă istorică” pentru democrația moldovenească. El afirmă că instituțiile statului au fost controlate în ultimele trei decenii de partide, ceea ce ar fi dus la compromisuri și la pierderea încrederii cetățenilor.„A venit momentul să aducem în Legislativ o voce cu adevărat liberă, care să răspundă doar cetățenilor”, a declarat acesta, menționând exemplul Estoniei, unde independența politică și implicarea civică ar fi contribuit la modernizarea statului.Năstase a precizat că viziunea sa se bazează pe ideea de independență reală a instituțiilor, eliberate de influența partidelor și de interesele de grup. „Independența adevărată înseamnă să avem instituții eliberate de partide, oameni care decid singuri și o democrație în care cetățenii își fac singur dreptate prin vot”, a adăugat candidatul.Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate pentru 28 septembrie 2025, iar Andrei Năstase este unul dintre puținii candidați independenți care și-au anunțat participarea.
09:40
Grav accident, soldat cu o persoană decedată și două rănite, la Ialoveni Liber TV
Un bărbat a murit, iar două femei au ajuns la spital, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 09:05, pe o stradă din localitatea Costești, din raionul Ialoveni.Potrivit informațiilor preliminare, un șofer în vârstă de 63 de ani, în timp ce se afla la volanul unui automobil de marca Citroen Berlingo, din motive încă necunoscute și-ar fi pierdut cunoștința, iar mașina a derapat de pe traseu și s-a izbit violent într-un gard de pe acostament.În urma impactului bărbatul a murit pe loc, până la venirea ambulanței, iar pasagerele sale, două femeie de 55 de ani și respectiv 63 de ani, s-ar fi ales cu multiple traumatisme și au fost transportate la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău pentru a le fi acordate ajutorul medical necesar.Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
16 septembrie 2025
19:30
Premieră în Parlamentul European. Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură Liber TV
Parlamentul European va dezbate și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de POLITICO.Două grupuri politice, Patrioții pentru Europa, de extremă dreapta, și Stânga, au depus moțiuni separate de neîncredere împotriva Comisiei Europene pe 10 septembrie, la miezul nopții, cel mai devreme moment permis de regulamentele parlamentare.Patrioții au depus moțiunea cu 20 de secunde înaintea Stângii, au declarat doi oficiali.Aceste demersuri au avut loc la doar câteva ore după ce Ursula von der Leyen a ținut discursul său istoric despre starea Uniunii în fața Parlamentului de la Strasbourg și la doar două luni după ultimul vot de încredere adresat acesteia, pe care l-a câștigat, dar care a evidențiat fragmentarea politică din Parlamentul European.Patrioții, grup din care fac parte partidul francez RN al lui Marine Le Pen și Fidesz-ul lui Viktor Orbán din Ungaria, o acuză pe von der Leyen de lipsă de transparență și responsabilitate și critică acordurile comerciale Mercosur (cu America de Sud) și cel cu SUA.Stânga critică, de asemenea, politica comercială a Comisiei, dar pune un accent mai mare pe ceea ce consideră a fi inacțiunea executivului UE în contextul războiului dintre Israel și Gaza.Depunerea a două moțiuni de cenzură în același timp este fără precedent și a stârnit dezbateri în Parlament cu privire la modul în care se vor desfășura cele două dezbateri și voturi.Momentul dezbaterilor și al voturilor va fi decis de liderii grupurilor politice atunci când vor stabili agenda finală a plenului, pe 1 octombrie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Parlamentului, Delphine Colard.Cea mai probabilă opțiune este desfășurarea unei dezbateri comune luni, 6 octombrie, urmată de două voturi separate joi, 9 octombrie, potrivit a două persoane familiarizate cu procedura parlamentară.Patrioții vor revendica, cel mai probabil, dreptul de a avea primul vot, întrucât au câștigat „cursa” pentru depunerea documentelor la timp.Parlamentul European a respins, la 10 iulie, o moțiune de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Inițiată de extrema dreaptă, mai precis de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, moțiunea a fost susținută de 175 de eurodeputați și respinsă de 360, în timp ce 18 s-au abținut.Inițiatorii au dorit să o sancționeze pe șefa Comisiei pentru lipsa de transparență în scandalul „Pfizergate”.
18:10
Ion Ceban respinge sondajul WatchDog: „Manipulare crasă împotriva blocului Alternativa” Liber TV
Primarul municipiului Chișinău și unul dintre liderii blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu o reacție dură după publicarea sondajului realizat la comanda comunității WatchDog, care arată că formațiunea sa ar rămâne sub pragul electoral.Într-un clip video difuzat pe rețelele sociale, Ceban a ironizat autorii sondajului, acuzându-i de manipulare:„Am privit astăzi cum sunt tirajate la greu sondajele de opinie, mai ales ale unor specialiști care sunt experți și în canalizare și în politică externă și în trotuare, securitate și Curte Constituțională, în de toate. (…) Vă rog, nu credeți acestor sondaje pentru că asta este o manipulare crasă ca și multe alte lucruri pe care le fac aceleași persoane, de dezinformare, dezbinare la ură și manipulare publică.”Edilul a amintit că aceiași experți prognozau în septembrie 2023 că MAN se va clasa pe primul loc în fața PAS la alegerile locale din Chișinău, lucru care, în opinia sa, arată lipsa de credibilitate a cercetărilor sociologice difuzate acum.Potrivit sondajului WatchDog, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, PAS ar acumula peste 29% din voturi, fiind urmat de Blocul Electoral Patriotic cu puțin peste 13% și de Partidul Nostru, cu 7,5%. Blocul Alternativa, condus de Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu și Mark Tkaciuk, ar rămâne sub pragul de accedere în Parlament, cu doar 4,2% din voturi.Cercetarea sociologică a fost realizată între 6 și 13 septembrie 2025, pe un eșantion de 1127 respondenți, cu o marjă de eroare de ±2,9%.
18:00
Renato Usatîi promite construcția Canalului “Dunărea Moldovei” pentru a dezvolta infrastructura portuară, a crește exporturile și a stimula turismul Liber TV
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să o investești. Nu mă tem ca Moldova să împrumute bani pentru a construi Canalul ‘Dunărea Moldovei’, proiectul meu numărul unu. De ce în România, Ucraina totul este mai ieftin decât la noi: hainele, produsele, tot? Pentru că ei singuri aduc marfa, folosind transport naval, cel mai ieftin transport în lume”, a declarat Renato Usatîi.Noi suntem obligați să păstrăm acești 200 de metri de pe Dunăre pe care îi avem și să-i extindem cu 10 km în interiorul țării, a mai adăugat el. ”În loc de 200 de metri ieșire la Dunăre, vom avea malul drept de 10 km și malul stâng de 10 km. Dacă vom primi marfa prin transport naval, prețurile vor scădea”, a subliniat liderul Partidului Nostru.Proiectul „Dunărea Moldovei”, propus de Partidul Nostru ar aduce beneficii nu doar economiei prin reducerea costurilor, ci și turismului, transformând zona Dunării într-un punct strategic de dezvoltare pentru Republica Moldova.
17:50
Energocom: Prețul gazelor pentru Moldova în 2025–2026 prognozat la 410 euro pentru 1000 de metri cubi Liber TV
Compania Energocom a anunțat că pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026 au fost deja contractate aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale, ceea ce constituie 7.448.218 MWh, echivalent cu circa 700 milioane m³.Achizițiile au fost realizate, în mare parte, la preț indexat, utilizând cotațiile TTF front month (TTFFM) publicate de agenția internațională de referință Argus, coroborate cu cele ale Bursei Române de Mărfuri (BRM). Astfel, prețul exact de achiziție pentru fiecare lună va fi cunoscut în ultima zi a lunii precedente livrării.Pe baza ofertelor obținute în cadrul licitațiilor și a cotațiilor TTFFM disponibile la 15 septembrie 2025, prețul mediu prognozat pentru anul gazier 2025–2026 este de circa 38,5 EUR/MWh (aproximativ 410 EUR/1000 m³), sumă care include și costurile de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova.Procesul de achiziție a inclus 54 de runde de licitații desfășurate începând cu luna mai 2025, la care au participat 13 companii din Elveția, Austria, Polonia, Cehia, România, Bulgaria, Germania și Olanda. Dintre acestea, 26 de runde s-au finalizat cu succes.Energocom a subliniat că prețul de achiziție al gazelor reprezintă cea mai mare pondere în formarea tarifului final de furnizare către consumatori și că va continua să caute soluții eficiente pentru a asigura prețuri competitive și corelate cu tendințele regionale.
17:40
Moldova Mare propune desființarea consiliilor raionale și reducerea numărului de deputați la 51 pentru economii de miliarde Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a avut o întâlnire cu cetățenii la Chișinău, unde a discutat despre principalele probleme semnalate de oameni — pensiile insuficiente, educația în declin și corupția din administrație. Politiciana a subliniat că formațiunea pe care o conduce vine cu soluții concrete pentru a schimba modul în care sunt gestionate resursele statului.Printre propunerile anunțate se regăsesc: Desființarea consiliilor raionale, care „mănâncă” anual aproximativ 8 miliarde de lei din buget, bani ce ar putea fi direcționați către pensii și salarii. Reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, ceea ce ar genera economii de 30–40 de milioane de lei anual. Potrivit Victoriei Furtună, aceste resurse ar putea fi investite în școli, spitale din sate și proiecte de infrastructură. Eliminarea instituțiilor care își dublează funcțiile, precum CNA și Procuratura Anticorupție, care, în opinia sa, creează blocaje și conflicte de competență. Obligația ca deputații și funcționarii publici să se trateze, să se odihnească și să își educe copiii doar în Republica Moldova, pentru a-i responsabiliza și a-i determina să dezvolte domenii-cheie precum sănătatea, educația și infrastructura.„Oamenii ne-au spus deschis ce îi doare. Iar noi venim cu soluții clare, nu cu promisiuni goale. Este timpul ca banii publici să fie folosiți pentru cetățeni, nu pentru structuri inutile și privilegii ale politicienilor”, a declarat Victoria Furtună.Lidera partidului a chemat cetățenii să participe activ la scrutinul din 28 septembrie: „Veniți la vot și alegeți Moldova Mare. Întoarcem ce ne aparține!”
17:20
(FOTO) Lucrări ample pe strada Maria Drăgan: asfalt nou, trotuare și spații verzi la Ciocana Liber TV
Primăria municipiului Chișinău anunță demararea lucrărilor de asfaltare pe strada Maria Drăgan, în sectorul Ciocana. Intervențiile vizează tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana, pe o lungime de peste 1,2 kilometri.Potrivit municipalității, în prezent drumarii execută lucrări de așternere a stratului de egalizare pe întreaga suprafață a carosabilului.Anterior, pe această porțiune au fost efectuate intervenții complexe, care au inclus: înlocuirea bordurilor; reparația canalizării pluviale și a căminelor de vizitare; frezarea stratului asfaltic existent.Următoarea etapă a proiectului prevede ridicarea la cota drumului a fântânilor de vizitare și a receptoarelor pluviale, după care va fi aplicat stratul final de uzură.De asemenea, municipalitatea amintește că în anii precedenți au fost reabilitate parțial trotuarele de pe partea pară a străzii. În perioada următoare este planificată reparația integrală a zonei pietonale și amenajarea spațiilor verzi și pe partea impară.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Percheziții CNA la Chișinău: 20 de milioane de lei și probe esențiale, ridicate într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău anunță efectuarea mai multor percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coordonat, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Printre cei vizați se numără factori de decizie afiliați unor formațiuni politice, membri și simpatizanți, care ar fi contribuit la canalizarea ilegală a fondurilor către partide politice. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute echivalentul a peste 20 de milioane de lei,  dispozitive electronice de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, precum și alte probe relevante, care susțin bănuiala rezonabilă a finanțării ilegale. Acțiunile sunt în desfășurare, iar cu detalii vom reveni pe parcursul avansării investigațiilor. În context, CNA reamintește cetățenilor despre activarea a două linii telefonice destinate recepționării sesizărilor privind cazurile de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, tentative de influențare ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral. Astfel, cetățenii care dețin informații despre asemenea fapte, pot apela: 1. Linia Fierbinte a CNA – (+373) 78 710 116, disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp.2. Linia Națională Anticorupție – 0800 55555 cu apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.Potrivit legii, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.
15:00
Suspiciuni de implicare politică: Extrădarea lui Plahotniuc ar fi gestionată de persoane apropiate PAS Liber TV
Ies la iveală tot mai multe scenarii care demonstrează că Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc să amplifice „show-ul” legat de extrădarea lui Vlad Plahotniuc. O scurtă investigație a canalului de Telegram Observatorul arată că echipa de ofițeri ar fi fost deja detașată în Grecia, iar fostul lider al Partidului Democrat Modern urmează să fie adus joi, 18 septembrie, nu pe 25 septembrie cum anunțau anterior autoritățile, scrie Telegraph.md. Mai mult, unul dintre coordonatorii operațiunii de extrădare este șeful Inspectoratului Național de Investigații al IGP, Arcadie Catlabuga, soțul Ludmilei Catlabuga, ministru al Agriculturii și candidat cu nr. 32 în lista PAS pentru alegerile parlamentare.Potrivit Observatorului, din grupul de ofițeri care s-au deplasat deja în Grecia fac parte nouă persoane.„Ordinul de deplasare deja a fost semnat și pus în executare. Doar că… documentul a fost secretizat și ținut după 7 pecete. Pe lângă INI, în Grecia s-au deplasat și angajați ai SIS. Din informația de care dispunem, și cei din Serviciul de Informații Externe a României, la fel, monitorizează rutele Atena- Chișinău din luna septembrie. Așa ca să supravegheze din umbră mișcările care se fac”, scrie sursa citată.Observatorul mai menționează că echipele responsabile de escortarea fostului lider al PDM au primit instrucțiuni speciale cum să amplifice show-ul extrădării.„Problema este în instructajul pe care băieții de la INI l-au primit de la conducerea sa: Plahotniuc să fie trecut cu cătușe și cu capul plecat. Spre deliciul publicului și a presei de partid. Doar că ceea ce fac ei azi, este exclusiv în interesul lui Plahotniuc și pe viitor doar îl vor victimiza”, se mai menționează în scurta investigație a Observatorului.În același context, canalul de Telegram SPPOT scoate la iveală un alt detaliu din scenariul pregătit de structurile de drept și de forță, cel potrivit căruia în avionul în care se va afla Vlad Plahotniuc mai multe locuri ar urma să fie ocupate de polițiști deghizați în pasageri de rând, care vor avea scopul să realizeze cât mai multe fotografii și imagini video cu Plahotniuc.„Potrivit surselor, Cernăuțeanu a planificat ca o parte semnificativă dintre pasagerii avionului pe cursa Atena–Chișinău să fie formată din angajați ai structurilor IGP, femei și bărbați, unii dintre aceștia urmând să simuleze că sunt cupluri. Aceștia ar avea sarcina ca, din aeroport și până în avion, precum și pe parcursul zborului, să realizeze fotografii și filmulețe prin care să-l pună într-o lumină proastă pe Plahotniuc. Cu alte cuvinte, spectacolul ar fi trebuit să înceapă chiar din Grecia și să continue la Chișinău, ca un serial mediatic. Totuși, Cernăuțeanu s-a lovit de o problemă: mulți dintre angajați au refuzat să participe la acest circ electoral și de prost-gust. Pentru a-i convinge, el ar fi promis premii și suplimente salariale, evident din bani publici, adică din resursele IGP. Sursele noastre afirmă că, în pofida rezistenței, a reușit totuși să adune o echipă de „figuranți”, iar planul urmează să fie pus în aplicare”, se arată într-o postare de pe canalul SPPOT.Amintim că în cadrul unei emisiuni TV, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a dat de înțeles că Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus la Chișinău până în 25 septembrie, dată care anterior fusese anunțată de ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin.Investigația publicată de Observatorul poate fi citită aici: introducerea, partea 1, partea 2, partea 3, partea 4, partea 5, partea 6, epilog.
13:30
Unde este Constantin Țuțu? Procurorii îl dau în Transnistria, iar Poliția afirmă că nu poate pleca din Grecia Liber TV
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, s-ar afla în prezent în regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de procurorul de caz, Elena Cazacov, care a anunțat că pe numele acestuia a fost solicitat arest preventiv.Informația ridică semne de întrebare, întrucât se contrazice cu poziția oficială a Inspectoratului General al Poliției. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat aseară că Țuțu are interdicție de a părăsi Grecia și nu-și poate imagina cum acesta ar fi ajuns în altă țară.„Nu-mi imaginez cum ar urca în avion și ar pleca, atât timp cât statul elen i-a interzis părăsirea teritoriului său, decât să urce într-un mijloc de transport și să utilizeze traseul fără frontieră că e spațiul Schengen”, a spus Cernăuțeanu la emisiunea Moldova LIVE de la Exclusiv TV.Potrivit acestuia, Țuțu și-a procurat mai multe bilete spre Republica Moldova, însă nu a mai ajuns la Chișinău. „A avut bilet pentru ziua de joi, contramandat pentru duminică și ulterior alt bilet achiziționat pentru joia trecută. Din informațiile pe care le deținem, el a fost eliberat din arest, dar cu nepărăsirea statului elen. Dacă respectă sau nu respectă această prevedere, urmează de văzut”, a precizat șeful IGP.Reamintim că pe 22 iulie, Constantin Țuțu a fost reținut pe un aeroport din Grecia alături de Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat. Cei doi urmau să zboare în Dubai. Ulterior, autoritățile au descoperit, la vila de lux pe care o închiriau în Elveția, zeci de acte false, obiecte de lux și sume mari de bani în diferite valute.Țuțu a fost între timp eliberat de autoritățile elene, însă statutul său juridic rămâne complicat. În septembrie, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, confirma că acesta și-a procurat bilete spre Chișinău, dar fostul deputat nu a mai ajuns în Republica Moldova.
13:20
Percheziții la Cahul: schema de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor, investigată de procurori și mascații Fulger Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au descins în această dimineață în mai multe locații din sudul țării (Cahul).Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale care vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice/grupurilor de inițiativă/ concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente, înscrisuri de ciornă și telefoane mobile, considerate probe esențiale pentru investigație. De asemenea, mai multe persoane au fost audiate, oferind detalii relevante despre faptele cercetate.Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și acumularea probelor necesare adoptării unei decizii legale.
12:10
(VIDEO) Irina Vlah, citată la poliție în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz: PAS se teme „Inima Moldovei”, care e vocea poporului! Liber TV
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”. În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile regimului drept „ultimele convulsii ale PAS” înaintea înfrângerii din 28 septembrie, scrie Telegraph.md. Irina Vlah a explicat că motivul acestei persecuții a fost protestul din 23 iunie, atunci când participanții au numit tarifele la gaz „schema de îmbogățire” a galbenilor:„Uitați-vă cât de tare se teme regimul PAS de noi! Dau ordine poliției să fabrice dosare, să aresteze activiști, să facă percheziții. Și cu cine luptă? Nu cu criminalii și corupții, ci cu echipa „Inima Moldovei”, care a devenit vocea poporului și are curajul să demascheze crimele regimului galben”, – a declarat Irina Vlah.La rândul său, liderul „Inima Moldovei” Cantemir, Sergiu Butuc, a spus: „Puterea se teme de popor, se teme de dezvăluirile noastre, se teme de adevăr. Dar nu înțeleg un lucru: frica nu îi va ține la putere. Atacurile asupra noastră nu sunt decât agonia regimului”.Secretara „Inima Moldovei” Bălți, Diana Rosipanu, a adăugat: „PAS a dat ordin poliției să inventeze orice motiv, doar ca CEC să aibă pretext să scoată candidații noștri din cursă. Săptămânal sunt urmăriri, percheziții, audieri – dar toate dosarele fabricate se prăbușesc. Noi am demascat provocările, am demonstrat că acționăm legal și am informat observatorii internaționali. Mii de cetățeni au sărit în apărarea noastră – iar asta i-a speriat pe PAS-iști. Într-o luptă dreaptă nu au nicio șansă, de aceea trebuie să ne așteptăm la provocări până în ultima zi de campanie. Dar noi nu ne oprim până nu îi dăm jos pe galbenii distrugători de la putere”.﻿
12:00
ULTIMA ORĂ// Plahotniuc, mesaj din Grecia: „Întrebați-i pe cei de la PAS ce au construit, în afară de teroare și dictatură” Liber TV
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei?”. Este una dintre întrebările care se regăsesc într-un nou mesaj al lui Vlad Plahotniuc transmis din Grecia, scrie Telegraph.md. Fostul lider al Partidului Democrat a venit cu o scurtă analiză a situației economice și politice în care vorbește despre cum Guvernarea PAS a „pierdut categoric la toate capitolele” în fața Guvernării PDM din perioada 2016-2019. Plahotniuc a reamintit despre faptul că în acea perioadă cetățenii s-au putut bucura de un șir de realizări benefice în domeniile social, administrativ și economic, iar acum în Moldova se atestă „o stare de cenzură, represalii și dictatură”.„Pe data de 28 septembrie sunteți chemați din nou la votare. După patru ani de „vremuri bune”, cetățenii urmează să decidă viitorul țării. Moldovenii trebuie să aleagă dacă vor să trăiască la fel ca în ultimii patru ani sau vor într-adevăr să trăiască liber și în bunăstare. Iar cea mai eficientă metodă de a decide calea corectă este comparația. Astăzi, cetățenii în sfârșit pot face comparații argumentate dintre ceea ce a fost în trecut, în perioada Guvernării PDM, și ce au primit în prezent, în „vremurile bune” ale Guvernării PAS. Și aici cam la toate capitolele Guvernarea PAS a pierdut categoric în fața Guvernării Democrate, pe care am coordonat-o politic”, se arată în mesajul lui Vlad Plahotniuc.Fostul lider al PDM a reamintit un șir de programe și reforme din perioada guvernării democrate, care au adus bunăstare și siguranță în Republica Moldova și pe care, ulterior, exponenții PAS le-au distrus prin politici incompetente.„În acei ani, cetățenii au avut parte de ordine și de siguranță în țara lor. De la reforma administrativă, prin care guvernarea PDM a redus numărul de ministere de la 16 la 9 și economisirea a sute de milioane de lei anual, la tarife normale, foarte accesibile, la gaz și electricitate. De la politici sociale și medicale îndreptate în folosul și ajutorul oamenilor, până la majorări de salarii în medicină și educație. Oamenii țin minte toate aceste lucruri. Cum să uiți, de exemplu, că în acei ani noi am redus mult tarifele la resursele energetice, prețul la gaze ajungând în 2019 la 4,70 LEI/M3, iar la electricitate la 1,60 lei/kw/h. Nu ne lasă să uităm asta chiar guvernarea PAS, care declară astăzi cu nesimțire că la tarifele mici nu vom mai reveni niciodată. Vă îndemn să vă amintiți și de cutiile-cadou pentru nou născuți, oferite în cardul campaniei „O nouă viață”, de programele „Un doctor pentru tine” și „Prima Casă”, care au oferit sprijin pentru zeci de mii de oameni. Crearea Ghișeului Unic, la fel ca și proiectul „Drumuri bune”, tot de guvernarea PDM au fost făcute. Le-am făcut pe toate din banii statului, nu din credite cerșite în condiții sufocante pentru popor. Atunci când noi, democrații, am anunțat construcția complexului multifuncțional „ARENA Chișinău”, PAS și secta lor de ong-iști strigau împotriva construcției complexului. Iar astăzi acolo se desfășoară cele mai importante evenimente culturale ale țării. Chiar și PAS, în nesimțirea sa, își organizează acolo majoritatea evenimentelor cu iz politic”, mai scrie Vlad Plahotniuc.Fostul lider democrat mai subliniază că actuala guvernare a instituit un regim de represiune asupra opoziției și asupra cetățenilor care au atitudini critice față de PAS.„Astăzi, după patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei în țară de când au preluat puterea de la PDM? În timpul Guvernării PDM, eu personal am fost criticat dur de opoziție, dar nu mi-am permis să folosesc forța statului pentru a îngrădi drepturile fundamentale ale oamenilor. Nu a fost închisă nicio televiziune. Protestele opoziției puteau fi organizate neîngrădit, oricând, fiindcă exista o libertate absolută pentru opinie, pentru manifestații publice, pentru mass-media. În schimb, astăzi în Moldova se atestă o stare de cenzură, represalii și dictatură. Au fost închise televiziuni, au fost șantajați primarii și supuși presiunilor politicieni din opoziție, inclusiv la numeroși cetățeni simpli le-au fost deschise dosare penale din cauza poziției lor civice. Astăzi în Republica Moldova funcționează în mod obraznic și agresiv poliția politică, iar frica cetățenilor de a-și spune părerea este la cel mai înalt nivel din toată perioada de după 1991. Iar asta înseamnă că orice abuz suplimentar făcut de PAS în viața politică, în această campanie electorală, poate fi scânteia care ar putea conduce la explozia colectivă a furiei în plan social. Adică astăzi, în Moldova, de la frică până la furia colectivă este doar un pas. Iată unde au adus țara așa-numitele „vremuri bune””, mai precizează fostul lider PDM în mesajul său.În plină campanie electorală, Plahotniuc îi îndeamnă pe cetățeni să analizeze la rece situația și să decidă dacă, după alegeri, vor menține dezastrul din țară sau îl vor opri.„Republica Moldova, în perioada anilor 2016-2019, era un stat cu adevărat puternic, suveran, care știa să găsească resursele necesare, era stimulativ pentru mediul de afaceri, pentru investiții, exporta produse, nu depindea de credite străine, nu se supunea ambasadelor și nu se închina în fața nimănui. Statul oferea cetățenilor bunăstare reală, oferea perspective și speranță, ordine și siguranță. Iată de ce, stimați cetățeni, eu îmi permit să aduc drept exemplu pozitiv perioada Guvernării Democrate, la care am contribuit personal, eu fiind atunci coordonatorul majorității politice. Când veți vota, stimați moldoveni, gândiți-vă în ce dezastru economic și social a ajuns Republica Moldova în ultimii ani, sub guvernarea PAS, și decideți pentru dumneavoastră dacă acest dezastru trebuie continuat sau trebuie oprit. Eu cred că trebuie oprit și dezastrul, și această guvernare incompetentă. Și înțeleg că majoritatea cetățenilor au ajuns deja și ei la această concluzie. Acesta e un semnal că schimbarea e aproape. Mult mai aproape decât credeți. Despre cum urmează să procedăm mai departe la aceste alegeri, voi reveni peste puțin timp. Până atunci, vă încurajez să nu vă fie frică. Pe toate le vom face împreună, și de această dată temeinic și de durată”, se arată în finalul mesajului transmis de Vlad Plahotniuc.
11:10
Andrei Năstase: „Direcția firească pentru Republica Moldova este Uniunea Europeană, dar una asumată cu demnitate și responsabilitate” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase susține că Republica Moldova are nevoie de echilibru și înțelepciune pentru a depăși crizele actuale și pentru a deveni o țară stabilă, capabilă să atragă investiții și să-și țină cetățenii acasă. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a declarat că este gata să reprezinte oamenii în Parlament ca „factor de echilibru”, dar unul autentic, bazat pe independență și interes național. „M-am bucurat azi de căldura sufletească și de curajul oamenilor din Chișinău. Împreună vom învinge nedreptatea, minciuna și frica indusă de cei pentru care oamenii au devenit doar niște numere. Moldova azi e împărțită în două tabere, cu o prăpastie mare la mijloc. Eu sunt un factor de echilibru. Dar nu un echilibru negociat în interesul cuiva, eu sunt independent”, a declarat Năstase. El a subliniat că direcția firească pentru Republica Moldova este Uniunea Europeană, dar una asumată cu demnitate și responsabilitate: „Trebuie să mergem spre UE puternici, cu capul sus, nu în genunchi, nu cu mâna întinsă. În același timp, poziția noastră geografică ne obligă să fim atenți și diplomați, punând pe primul loc suveranitatea și interesele Moldovei.” Năstase a criticat clasa politică actuală pentru faptul că guvernează prin frică și manipulare: „Ce vrea orice moldovean de fapt? Vrea să poată oferi celor dragi o lume în care frica nu este aerul pe care îl respiră. Cine conduce prin temeri și frică nu e un om înțelept, ci unul obsedat de putere.” În același timp, candidatul independent a precizat că adevărata putere a unui politician vine din curajul oamenilor de a-i sta alături și din capacitatea sa de a găsi soluții și de a le implementa. „Voi fi vocea ta în Parlament”, a încheiat Năstase, care candidează ca independent pe poziția 4 în buletinul de vot.
10:30
(VIDEO) Ion Ceban acuză guvernarea că „nu a construit nicio grădiniță în patru ani”: „Exemple există doar la Chișinău” Liber TV
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, critică actuala guvernare pentru lipsa investițiilor în infrastructura educațională, afirmând că în ultimii patru ani „nu a fost construită nicio grădiniță sau școală în țară”. Declarațiile au fost făcute într-un clip video publicat de edil, în care acesta a prezentat exemple de modernizare a instituțiilor de învățământ din Capitală. „Patru ani au guvernat și nu au construit măcar o grădiniță sau o școală. Doar au închis instituții educaționale și sociale. Exemple de construcție și reconstrucție a grădinițelor și școlilor există doar la Chișinău. Așa cum am demonstrat în Capitală, se poate realiza în toată țara”, a declarat Ceban. Edilul a adus ca exemplu grădinița nr. 54 din sectorul Buiucani, care după ce a fost abandonată, a fost reabilitată complet de municipalitate. „Astăzi este clădire model pentru o grădiniță, la fel cum sunt multe altele reabilitate, construite, reconstruite, modernizate în municipiul Chișinău. Municipiul Chișinău este, practic, singura entitate teritorială unde se construiesc grădinițe de la zero”, a subliniat liderul MAN. Ceban a adăugat că este „regretabil” faptul că, la nivel național, în ultimii ani s-au închis școli și grădinițe, în loc să fie deschise sau modernizate. „Vrem ca în următorii ani școlile și grădinițele să nu fie închise, ci să fie deschise, construite și modernizate, să servească pentru copiii și părinții noștri. Iar dădacele, bucătarii și personalul auxiliar să aibă salarii cu adevărat decente”, a punctat el. Potrivit primarului, grădinița reabilitată de la Buiucani dispune de sală pentru logopedie, centru medical și centru de resurse, iar instituția este frecventată inclusiv de copii din suburbii.
10:30
Președintele României, Nicușor Dan: „Mai degrabă nu” susținem instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei Liber TV
România „mai degrabă nu” susține crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, deoarece acest lucru ar echivala cu intrarea într-un conflict direct cu Rusia, însă poziția Bucureștiului ar putea fi revizuită în viitor. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru postul Antena 3. „Am avut discuții preliminare pe această temă cu reprezentanți ai aparatului de stat, consilieri, militari, specialiști în politică externă. În acest moment răspunsul este — mai degrabă nu. Dar, în funcție de evoluția evenimentelor, putem să ne reconsiderăm decizia. (…) Există tradiții internaționale legate de ceea ce înseamnă a fi sau nu în stare de conflict. Iar în acest caz, potrivit anumitor interpretări, instituirea unei asemenea zone ar însemna implicarea directă în conflict”, a explicat șeful statului. Afirmațiile vin în contextul tensiunilor tot mai mari la frontiera estică a NATO, după atacurile repetate cu drone rusești asupra Ucrainei. Recent, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat că doborârea dronelor Moscovei de către state membre NATO ar fi echivalentă cu declararea unui război între Alianță și Federația Rusă.
08:50
ULTIMA ORĂ! Ion Perju, fost poliţist condamnat în cazul Valeriu Boboc, reţinut acasă de mascaţii BPDS „Fulger” — PulsMedia.md Liber TV
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din 7 aprilie 2009, ar fi fost reținut dimineață de forțele de ordine, iar la domiciliul său au efectuat descinderi mascaţii de la BPDS “Fulger”, potrivit surselor PulsMedia.md.Ion Perju a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pentru că i-ar fi aplicat o lovitură fatală lui Valeriu Boboc în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009. Sursele judiciare au stabilit că această lovitură ar fi contribuit la decesul lui Boboc.După pronunțarea sentinței, Perju ar fi părăsit sala de judecată înainte ca verdictul să fie făcut public și nu a fost prins de autorităţi la acel moment. A fost anunţat în urmărire internațională de către INTERPOL.  Există indicii că Perju s-ar fi ascuns timp îndelungat — posibil în regiunea din stânga Nistrului, potrivit unor relatări.  Familia victimei, jurnaliștii și organizațiile pentru drepturile omului au atras atenţia că în dosar nu au fost identificaţi toţi cei care au participat la agresiunea asupra lui Valeriu Boboc. Ion Perju este singurul condamnat până acum în acest caz.  Moldova a fost condamnată la CEDO în acest caz — statul trebuie să acorde compensații morale familiei lui Boboc.  
08:40
Zelenski cere o poziție fermă din partea lui Trump privind războiul din Ucraina și sancțiunile contra Rusiei Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut apel la liderul american Donald Trump să adopte o „poziție clară” în privința încheierii războiului și a sancțiunilor împotriva Rusiei. Într-un interviu acordat Sky News, Zelenski a subliniat că pacea nu poate fi obținută fără garanții ferme de securitate, sprijinite de Statele Unite și partenerii europeni.„Înainte să încheiem războiul, îmi doresc ca toate acordurile să fie semnate și garantate de SUA și de toți partenerii europeni. Este foarte important. Pentru asta avem nevoie de o poziție clară din partea președintelui Trump”, a declarat liderul ucrainean.Zelenski a mai cerut ca Washingtonul să întreprindă „pași personali și decisivi” pentru a-l opri pe Vladimir Putin, exprimându-și încrederea că Statele Unite dispun atât de resurse militare, cât și de putere politică pentru a schimba dinamica războiului.„Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua decizii independente. Sunt convins că Donald Trump poate să ne ofere suficiente sisteme de apărare antiaeriană și că poate aplica sancțiuni capabile să lovească economia rusă. Trump are forța de a-l face pe Putin să se teamă”, a subliniat Zelenski.Șeful statului ucrainean a reamintit că Europa a introdus deja 18 pachete de sancțiuni contra Moscovei, însă „lipsește un pachet puternic de sancțiuni din partea SUA”.Comentând recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul NATO, Zelenski a avertizat că aceste acțiuni reprezintă un test pentru Alianță:„Putin vrea să vadă la ce este pregătită NATO, atât pe plan diplomatic și politic, cât și în fața propriilor cetățeni. În același timp, transmite un mesaj: ‘Nu oferiți Ucrainei mai multe sisteme de apărare antiaeriană, s-ar putea să aveți nevoie de ele voi înșivă’.”Zelenski a adăugat că recenta întâlnire dintre Trump și Putin i-a oferit liderului de la Kremlin „un avantaj pe care nu l-a plătit suficient” și a atras atenția că Moscova încearcă să evite sancțiunile prin „înșelăciune și manipulare”.
15 septembrie 2025
23:20
Blocul Electoral ALTERNATIVA denunță provocări electorale și avertizează cetățenii Liber TV
Blocul Electoral ALTERNATIVA și primarul degrevat Ion Ceban au atras atenția opiniei publice și a misiunilor de observare asupra unor noi provocări care vizează formațiunea în plină campanie electorală.Potrivit unui comunicat emis de bloc, în ultimele zile au fost semnalate mai multe incidente în care persoane necunoscute s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai ALTERNATIVEI și ar fi discutat cu cetățeni despre sume de bani sau pretinse recompense. În alte cazuri, grupuri de indivizi ar fi încercat să ofere bani pentru a convinge alegătorii să voteze blocul.„Blocul Electoral ALTERNATIVA nu oferă, nu promite și nu va oferi bani sau alte foloase materiale în schimbul votului”, se precizează în declarație. Formațiunea condamnă aceste acțiuni, catalogându-le drept „provocări grave și tentative de manipulare a opiniei publice”.Reprezentanții blocului au făcut apel către cetățeni să fie vigilenți, să nu cadă pradă unor asemenea scheme și să denunțe imediat la poliție orice tentativă de corupere electorală. Totodată, au avertizat că, dacă astfel de incidente vor fi documentate, vor fi făcute publice.În același timp, ALTERNATIVA a cerut actualei guvernări să înceteze „acțiunile de dezinformare, manipulare publică și provocările care depășesc limitele legii”.Formațiunea subliniază că rămâne angajată să desfășoare o campanie „corectă, transparentă și legală”.
18:00
CEC: Alegătorii pot solicita de astăzi votarea la locul aflării Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se fac în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14.00 numai la prezentarea unui certificat medical. Persoanele care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu se pot deplasa la sediul secției de votare pentru a depune personal cererea, o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei sau al lucrătorului social, după caz asistentului social comunitar. Cererea privind votarea la locul aflării trebuie să fie completată personal de către alegătorul care solicită votarea la locul aflării. Cererea va include următoarele informații: datele de identificare ale solicitantului, motivul de sănătate sau alt motiv temeinic care face imposibilă deplasarea la sediul secției de votare, după caz - numele și prenumele persoanei desemnate să transmită cererea în numele solicitantului, datele de contact ale solicitantului, persoanei care a transmis cererea. La cerere se vor anexa copia de pe actul de identitate al alegătorului și, după caz, actele doveditoare care justifică solicitarea (de exemplu: certificat medical, adeverință medicală etc.). Cererile privind votarea la locul aflării pot fi semnate electronic și depuse la adresa de e-mail oficială a organului electoral.
17:40
Moldova Mare acuză PAS de tentative de corupere electorală: „Nu vom accepta să fim târâți în scheme murdare” Liber TV
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, acuză formațiunea de guvernare PAS de tentative de corupere electorală. Potrivit unui comunicat publicat de partid, pe 12 septembrie un susținător PAS ar fi încercat, prin intermediul rețelei Instagram, să provoace o situație de corupere electorală.Reprezentanții Moldova Mare susțin că persoana respectivă le-ar fi propus să voteze pentru partidul lor „dacă îi oferă o funcție”. În urma incidentului, conducerea partidului a anunțat că a depus o plângere oficială la Centrul Național Anticorupție (CNA), anexând și dovezile.Partidul citează articolul 181¹ din Codul Penal al Republicii Moldova, care prevede că „promisiunea sau oferirea de bani, servicii ori funcții în schimbul votului” constituie infracțiune, pedepsită cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă.„Astăzi PAS este gata de orice pentru a se menține la putere — chiar și de mită și provocări. Dar noi nu vom accepta să fim târâți în scheme murdare. Moldova Mare rămâne un partid cinstit, care merge în Parlament doar cu sprijinul poporului, nu prin șantaj și corupere”, se arată în mesajul partidului condus de Victoria Furtună.Formațiunea declară că va documenta și va raporta orice tentativă de acest fel către instituțiile abilitate, acuzând guvernarea de abuzuri în lupta electorală.
16:20
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate oamenilor după ce au fost sancționați în urma arderii vegetației uscate Liber TV
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Oamenii s-au ales cu amenzi după ce organele responsabile au întocmit 273 de procese-verbale contravenționale. Cu sancțiuni administrative s-au ales și mai multe persoane juridice, care au încălcat legislația. Astfel, 127 de mii de lei au fost achitați de responsabilii care au dat foc sau au permis arderea vegetației și a deșeurilor. Potrivit datelor statistice, de la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate: 3.660 de cazuri de ardere a vegetației, în urma cărora au fost afectate 6.768,43 hectare de terenuri; 1.028 de cazuri de ardere a poligoanelor de deșeuri, cu o suprafață totală afectată de 198,86 hectare. În vederea intensificării și aplicării măsurilor de constrângere asupra persoanelor ale căror acțiuni duc la producerea incendiilor de vegetație, grupuri mixte formate din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au efectuat controale inopinate, în urma cărora persoanele găsite vinovate au fost trase la răspundere. Acțiunile urmează să continue, întrucât o parte dintre cetățeni continuă vehement să încalce regulile antiincendiare, iar consecințele se reflectă grav asupra vieții și sănătății oamenilor, precum și asupra mediului ambiant.
