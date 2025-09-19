Senatori americani, declarație cu referire la ingerințelor Rusiei în parlamentarele din R. Moldova
Ziarul de Garda, 19 septembrie 2025 19:40
Un grup de senatori americani, în frunte cu Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova din 28 septembrie. Aceștia afirmă că există „probe clare și copleșitoare privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la...
Profil de integritate: Zinaida Greceanîi. Fostă ministră, cu peste 15 de ani petrecuți în Parlament, în trecut candidată la funcția de președintă și primăriță a Chișinăului # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Peste 120 de școli din țară vor beneficia de granturi de peste 4,32 milioane de dolari # Ziarul de Garda
121 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia fiecare de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat. Proiectul este susținut financiar de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație. Instituțiile beneficiare au participat la...
SINTEZA ELECTORALĂ/ Inima Moldovei”, în judecată, #AlegMoldova, Propunerea lui Ghimpu, Apelul lui Dodon # Ziarul de Garda
Un candidat de pe lista Blocului „Alternativa” i-a lăudat pe colegii săi, menționând că ei pot gestiona treburile publice, citez, „fără ca să fure mai mult decât au făcut-o cei de până acum”. Declarația candidatului Ion Bulgac a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale de la Pro TV, în timp ce îndemna alegătorii să iasă...
Politico: Avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian în apropiere de Tallinn. NATO a ridicat în aer avioane F-35 # Ziarul de Garda
Trei avioane de vânătoare rusești au zburat vineri în spațiul aerian estonian, într-o escaladare gravă la granița de est a NATO, au declarat sursele Politico. Avioanele MiG-31 sunt interceptoare grele capabile să transporte racheta hipersonică Kinzhal a Rusiei. Acestea au traversat aproximativ cinci mile marine în interiorul teritoriului estonian și s-au îndreptat spre capitala Tallinn,...
Bărbatul reținut după ce ar fi pretins 60 de mii de euro, pentru a influența decizia pe un dosar penal, plasat în arest preventiv # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție a anunțat că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis vineri, 19 septembrie, demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, în privința bărbatului care ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 mii de euro. Oamenii legii au...
Fiul minor al liderului cecen, Ramzan Kadîrov, a fost pus în funcția să supravegheze colectarea impozitelor. Aceasta este a cincea funcție publică a tânărului în Cecenia # Ziarul de Garda
Fiul în vârstă de 17 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, Adam Kadîrov, a primit o nouă funcție publică. Acum el va supraveghea colectarea impozitelor pe proprietate de către organizațiile municipale din Republica Cecenă, scrie The Moscow Times. Aceasta este a cincea funcție a adolescentului în Cecenia. Pe lângă supravegherea impozitelor, Adam Kadîrov este trecut...
Primărița de la Durlești va fi supusă unui control al averii și intereselor personale # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința primăriței Durleștiului, Eleonora Șaran. Decizia datează cu 18 septembrie. Instituția menționează că s-a autosesizat în urma unei sesizări depuse pe data de 19 august 2025 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale...
LIVE TEXT/ Sub presiunea lui Trump, UE intenționează să impună o interdicție privind importurile de GNL din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1304 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Uniunea Europeană intenționează să interzică importurile de GNL din Rusia în blocul comunitar cu un an mai devreme decât era prevăzut, ca parte a unui al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, au declarat vineri, 19 septembrie, oficiali UE, o schimbare care vine în urma presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump, scrie Reuters. „Economia...
FT: UE plănuiește să deblocheze 550 milioane euro pentru Ungaria pentru a obține acordul lui Viktor Orbán asupra noilor sancțiuni contra Rusiei # Ziarul de Garda
Comisia Europeană intenționează să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro din fondurile UE destinate Ungariei, într-o încercare de a depăși amenințarea cu veto a premierului Viktor Orbán asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit Financial Times (FT). Bruxelles-ul se află sub presiune din partea Washingtonului pentru a înăspri măsurile contra economiei ruse, inclusiv...
VIDEO/ Lanțul de aur al unui fost judocan, care a murit într-un accident rutier, furat și vândut de medicul care i-a oferit asistență. Doctorul și-ar fi cumpărat un cazan și o pompă # Ziarul de Garda
Poliția din Orhei a fost sesizată de tatăl antrenorului de judo, Radu Malcic, care a decedat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci pe 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gât în momentul accidentului, anunță vineri, 19 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). ...
Profil de integritate: Natalia Davidovici. Ex-jurnalista de pe lista PAS care a propus lansarea unui post TV în limba rusă # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Institutul Oncologic a primit o donație în valoare de 6,63 milioane de lei din partea de Uniunii Europeane și Organizației Mondiale a Sănătății. „Echipamentele vor fi utilizate pentru diagnostic de înaltă precizie” # Ziarul de Garda
Institutul Oncologic a primit vineri, 19 septembrie, o donație, în valoare de 6,63 milioane de lei, ce include echipamente medicale performante oferite de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Echipamentele vor fi utilizate pentru diagnostic de înaltă precizie, tratamente minim invazive, controlul durerii în metastazele osoase și radioterapie localizată, informează MOLDPRES. Prezentă la...
CSJ a respins contestația ex-judecătoarei de la Curtea de Apel Centru, Oxana Robu, care nu a promovat evaluarea integrității # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins vineri, 19 septembrie, contestația ex-judecătoarei de la Curtea de Apel Centru Oxana Robu, care nu a promovat evaluarea integrității. Instanța nu a publicat deocamdată decizia motivată. Completul de judecată format din Stela Procopciuc, Stella Bleșceaga și Diana Stănilă a respins cu unanimitate de voturi contestația depusă de Robu...
Nume mari ale literaturii mondiale vin la Serile FILIT Chișinău. Iată cum le poți întâlni # Ziarul de Garda
Scriitori contemporani faimoși vin în Republica Moldova, la Serile FILIT, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Chișinău. Intrarea la Serile FILIT, care vor avea lor între 25 – 28 septembrie, este liberă, cu înscriere prealabilă pe site-ul chill.md. Invitatul primei Seri FILIT este Andrei Kurkov, unul dintre...
A fost semnat un Memorandum de Cooperare privind transparența proprietății media. „Un instrument care identifică și face publice informațiile despre proprietarii celor mai influente instituții media” # Ziarul de Garda
Astăzi, 19 septembrie, a fost semnat un Memorandum de Cooperare privind transparența proprietății media de către Ministerul Culturii, Consiliul Audiovizualului și organizația germană Global Media Registry gGmbH. Documentul stabilește un cadru de colaborare pentru implementarea în R. Moldova a inițiativei internaționale Media Ownership Monitor (MOM), un instrument care identifică și face publice informațiile despre proprietarii...
ULTIMA ORĂ/ Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendare, în dosarul finanțării ilegale de către Șor a partidului ALDE # Ziarul de Garda
Mihail Bagas, candidat anterior la funcția de primar al capitalei, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare. Acesta și-a recunoscut vinovăția la finanțarea ilegală a partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Bagas este cea de-a doua persoană găsită vinovată în legătură cu finanțarea formațiunii de către condamnatul fugar Ilan Șor....
Peste 300 de persoane au fost reținute în urma protestelor din Franța împotriva reducerii suportului social de stat # Ziarul de Garda
Poliția franceză a reținut 309 persoane, dintre care 134 au fost arestate preventiv, în timpul protestelor de amploare împotriva reducerilor la asistența socială care au avut loc în toată țara pe 18 septembrie, a anunțat ministrul de Interne, Bruno Retaillo. Potrivit acestuia, aproximativ 700 de demonstrații au fost organizate în toată țara. Un total de...
LIVE TEXT/ UE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1304 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:55 Comisia Europeană a aprobat vineri, 19 septembrie, un nou pachet de sancțiuni, al 19-lea, împotriva Federației Ruse, a transmis presa ucraineană. Anunțul a fost făcut de Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, într-o conferință de presă la Bruxelles, relatează corespondentul Ukrinform. Aceasta a confirmat că astăzi Comisia a aprobat cel...
Opt foști ambasadori ai SUA în România, R. Moldova și la OSCE au semnat o scrisoare în sprijinul R. Moldova. „O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională” # Ziarul de Garda
Opt foști ambasadori ai SUA în România, R. Moldova și la OSCE au semnat o scrisoare în sprijinul R. Moldova în care declară că o „victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei”. Scrisoarea...
Pompierii din capitală au intervenit la lichidarea flăcărilor care a cuprins cinci automobile aflate la o parcare din Goianul Nou # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de vineri, 19 septembrie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău, se arată într-un comunicat de presă emis de IGSU. Apelul la Serviciul 112 a fost...
Consiliul European face demersuri în vederea eliminării taxelor vamale pentru șapte produse agricole din R. Moldova # Ziarul de Garda
Consiliul European (CE) a adoptat vineri, 19 septembrie, o decizie referitoare la poziția pe care o va susține în cadrul Comitetului de Asociere UE – R. Moldova, în ceea ce privește creșterea accesului pe piață pentru unele exporturi moldovenești care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de...
Promo-LEX/ O tăcere asurzitoare: alegerile noastre și uitarea celor de peste Nistru # Ziarul de Garda
Imaginați-vă o scenă. În Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, culorile partidelor se amestecă într-un vacarm vizual. Din difuzoare răsună promisiuni grandioase despre un viitor european, despre salarii mai mari și o justiție dreaptă. Lideri politici, cu zâmbete studiate, strâng mâini și împart speranțe. Acum, mutați scena la 70 de kilometri spre est. Într-un apartament...
FOTO/ Un șarpe veninos, găsit într-un automobil din capitală. Reptila era ascunsă în zona motorului # Ziarul de Garda
Un șarpe veninos a fost depistat într-un automobil din capitală, care a fost importat din California, SUA, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al R. Moldova (IGSU). Potrivit primelor informații, reptila a fost găsită în regiunea motorului automobilului importat, arată un comunicat al Inspectoratului. „Angajații IGSU urmează să întreprindă o misiune neobișnuită. Aceștia vor...
„ChatGPT a calculat că un an și jumătate îi trebuie avocatului pentru a examina documentele pe dosar”. Ședința privind separarea dosarului lui Plahotniuc de „Frauda bancară” a fost amânată # Ziarul de Garda
Ședința de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor anticorupție privind separarea dosarului lui Vladimir Plahotniuc de cauza „Frauda bancară”, a fost amânată. Trei avocați, inclusiv cel din oficiu, au prezentat cereri de amânare a ședinței. În debutul ședinței de judecată, instanța a pus în discuție trei cereri de...
De la „neglijență” la tergiversare? Învinuit de dublu omor și tâlhării, un bărbat reținut după ce s-a ascuns peste 20 de ani de justiție ar putea fi eliberat. „Un grup de ofițeri” trage alarma. Detalii din dosar # Ziarul de Garda
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, care s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, ar putea să fie eliberat din închisoare. „Un grup de ofițeri”, care au oferit mai multe...
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat # Ziarul de Garda
Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, au declarat surse din UE pentru Reuters. În vară, Bruxelles-ul a dezvăluit un plan de eliminare completă a combustibililor fosili rusești până la începutul anului 2028. Dar acum, președintele...
Profil de integritate: Marcel Cenușă. Ex-președinte al raionului Cahul, actual candidatul la alegeri cu numărul 31 pe lista Blocului Patriotic # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Pedeapsă cu închisoare pentru răspândirea deepfake-urilor? Italia – prima țară din UE care adoptă o lege cu privire la AI # Ziarul de Garda
Parlamentul Italiei a adoptat o nouă lege privind inteligența artificială (AI), devenind astfel prima țară din Uniunea Europeană cu reglementări cuprinzătoare în domeniul AI, aliniate la legislația UE. Guvernul condus de Giorgia Meloni a promovat proiectul de lege, afirmând că acesta stabilește ca principii de bază utilizarea inteligenței artificiale „într-un mod transparent și sigur”, punând...
Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, partea a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției a anunțat că a depus vineri, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) la data...
În R. Moldova, peisajul cursurilor de beauty este plin de oferte tentante, dar multe dintre ele nu sunt acreditate legal. Aceasta nu e doar o problemă de imagine — este o vulnerabilitate reală pentru cei care investesc timp și bani, sperând la o carieră stabilă. Ce spune legea și ce arată statisticile • Conform Metodologiei...
Pecheziții CNA în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice, se arată în comunicatul de presă emis de CNA. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții...
Transport redirecționat în acest weekend în centrul capitalei, unde va avea loc Festivalul Etniilor # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că în perioada 20 septembrie, ora 08:00 – 21 septembrie, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu stradela Teatrală, strada Tricolorului și strada Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului...
Procuratura Generală (PG) confirmă vineri, 19 septembrie, faptul că Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. „Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată În urma discuțiilor purtate cu diferite nivele...
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au ucis 5 persoane și au rănit 7 în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1304 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Atacurile rusești au ucis cel puțin cinci civili și au rănit cel puțin șapte în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 19 septembrie, scrie presa ucraineană. Cinci persoane au fost ucise și una a fost rănită în timpul unui atac aerian rusesc asupra orașului Kostiantynivka din regiunea Donețk, pe 18 septembrie, a declarat...
Un bărbat din capitală a fost plasat în arest după ce și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de droguri. Cu antecedente penale pentru infracțiuni similare, acesta riscă până la 7 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Polițiștii Inspectoratului Ciocana, în comun cu procurorii, au destructurat activitatea ilegală a unui bărbat din Chișinău, care și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. La domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat 4 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani, se arată în comunicatul de presă al Inspectoratului General al...
Crimă în familie: un tânăr a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omorul bunicii sale # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din orașul Fălești, a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de omor intenționat asupra unui membru de familie, anunță vineri, 19 septembrie, Procuratura Generală (PG). Astfel, inculpatul a fost condamnat la 17 ani de închisoare, pedeapsă ce urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. „La această pedeapsă...
ULTIMA ORĂ/ Plahotniuc revine în R. Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Astfel, acesta urmează să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului. Decizia de revocare a suspendării...
Israelul a efectuat un val masiv de atacuri aeriene în sudul Libanului, susținând că a vizat poziții ale grupării armate Hezbollah, susținute de Iran, scrie BBC. Atacurile au avut loc după ce au fost emise avertismente de evacuare pentru mai multe locații. Nu au existat încă raportări despre victime. Israelul a efectuat aproape zilnic atacuri...
Două persoane din capitală, cercetate penal pentru trafic de influență cu o mită de 16000 de euro # Ziarul de Garda
Un cuplu din capitală este vizat într-un cauză penală de trafic de influență. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală, se arată într-un comunicat de presă emis de CNA. Persoanele sunt bănuite că ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la doi figuranți într-o cauză penală,...
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” # Ziarul de Garda
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în...
WaPo: Trump a blocat ajutorul militar acordat Taiwanului pentru un acord comercial cu China. # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un pachet de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan din cauza negocierilor privind un acord comercial cu China și a unei posibile întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, au declarat cinci surse familiarizate cu situația pentru Washington Post (WaPo). Acestea au spus că...
Profil de integritate: Vladimir Voronin. Cariera, averea și controversele fostului președinte, acum candidat pe lista Blocului Electoral „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a fost lansat în anul 2023, declarându-se un continuator al vechiului Partid Național Moldovenesc, fondat în 1917. PNM se declară un partid politic conservator de dreapta, care militează pentru reunificarea R. Moldova cu România. Președintele partidului este Dragoș Galbur, de profesie medic stomatolog și fost șef al Direcției Relații Internaționale și...
