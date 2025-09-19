Peste 300 de persoane au fost reținute în urma protestelor din Franța împotriva reducerii suportului social de stat
Ziarul de Garda, 19 septembrie 2025 15:10
Poliția franceză a reținut 309 persoane, dintre care 134 au fost arestate preventiv, în timpul protestelor de amploare împotriva reducerilor la asistența socială care au avut loc în toată țara pe 18 septembrie, a anunțat ministrul de Interne, Bruno Retaillo. Potrivit acestuia, aproximativ 700 de demonstrații au fost organizate în toată țara. Un total de...
Acum 30 minute
15:10
ULTIMA ORĂ/ Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendare, în dosarul finanțării ilegale de către Șor a partidului ALDE # Ziarul de Garda
Mihail Bagas, candidat anterior la funcția de primar al capitalei, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare. Acesta și-a recunoscut vinovăția la finanțarea ilegală a partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Bagas este cea de-a doua persoană găsită vinovată în legătură cu finanțarea formațiunii de către condamnatul fugar Ilan Șor....
15:10
15:00
LIVE TEXT/ UE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1304 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:55 Comisia Europeană a aprobat vineri, 19 septembrie, un nou pachet de sancțiuni, al 19-lea, împotriva Federației Ruse, a transmis presa ucraineană. Anunțul a fost făcut de Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, într-o conferință de presă la Bruxelles, relatează corespondentul Ukrinform. Aceasta a confirmat că astăzi Comisia a aprobat cel...
15:00
Acum o oră
14:50
Opt foști ambasadori ai SUA în România, R. Moldova și la OSCE au semnat o scrisoare în sprijinul R. Moldova. „O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională” # Ziarul de Garda
Opt foști ambasadori ai SUA în România, R. Moldova și la OSCE au semnat o scrisoare în sprijinul R. Moldova în care declară că o „victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei”. Scrisoarea...
14:40
Pompierii din capitală au intervenit la lichidarea flăcărilor care a cuprins cinci automobile aflate la o parcare din Goianul Nou # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de vineri, 19 septembrie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău, se arată într-un comunicat de presă emis de IGSU. Apelul la Serviciul 112 a fost...
Acum 2 ore
14:30
Consiliul European face demersuri în vederea eliminării taxelor vamale pentru șapte produse agricole din R. Moldova # Ziarul de Garda
Consiliul European (CE) a adoptat vineri, 19 septembrie, o decizie referitoare la poziția pe care o va susține în cadrul Comitetului de Asociere UE – R. Moldova, în ceea ce privește creșterea accesului pe piață pentru unele exporturi moldovenești care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de...
14:10
Promo-LEX/ O tăcere asurzitoare: alegerile noastre și uitarea celor de peste Nistru # Ziarul de Garda
Imaginați-vă o scenă. În Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, culorile partidelor se amestecă într-un vacarm vizual. Din difuzoare răsună promisiuni grandioase despre un viitor european, despre salarii mai mari și o justiție dreaptă. Lideri politici, cu zâmbete studiate, strâng mâini și împart speranțe. Acum, mutați scena la 70 de kilometri spre est. Într-un apartament...
13:50
FOTO/ Un șarpe veninos, găsit într-un automobil din capitală. Reptila era ascunsă în zona motorului # Ziarul de Garda
Un șarpe veninos a fost depistat într-un automobil din capitală, care a fost importat din California, SUA, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al R. Moldova (IGSU). Potrivit primelor informații, reptila a fost găsită în regiunea motorului automobilului importat, arată un comunicat al Inspectoratului. „Angajații IGSU urmează să întreprindă o misiune neobișnuită. Aceștia vor...
13:50
„ChatGPT a calculat că un an și jumătate îi trebuie avocatului pentru a examina documentele pe dosar”. Ședința privind separarea dosarului lui Plahotniuc de „Frauda bancară” a fost amânată # Ziarul de Garda
Ședința de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor anticorupție privind separarea dosarului lui Vladimir Plahotniuc de cauza „Frauda bancară”, a fost amânată. Trei avocați, inclusiv cel din oficiu, au prezentat cereri de amânare a ședinței. În debutul ședinței de judecată, instanța a pus în discuție trei cereri de...
Acum 4 ore
13:30
De la „neglijență” la tergiversare? Învinuit de dublu omor și tâlhării, un bărbat reținut după ce s-a ascuns peste 20 de ani de justiție ar putea fi eliberat. „Un grup de ofițeri” trage alarma. Detalii din dosar # Ziarul de Garda
Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, care s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, ar putea să fie eliberat din închisoare. „Un grup de ofițeri”, care au oferit mai multe...
13:30
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat # Ziarul de Garda
Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, au declarat surse din UE pentru Reuters. În vară, Bruxelles-ul a dezvăluit un plan de eliminare completă a combustibililor fosili rusești până la începutul anului 2028. Dar acum, președintele...
13:10
12:50
Profil de integritate: Marcel Cenușă. Ex-președinte al raionului Cahul, actual candidatul la alegeri cu numărul 31 pe lista Blocului Patriotic # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
12:30
Pedeapsă cu închisoare pentru răspândirea deepfake-urilor? Italia – prima țară din UE care adoptă o lege cu privire la AI # Ziarul de Garda
Parlamentul Italiei a adoptat o nouă lege privind inteligența artificială (AI), devenind astfel prima țară din Uniunea Europeană cu reglementări cuprinzătoare în domeniul AI, aliniate la legislația UE. Guvernul condus de Giorgia Meloni a promovat proiectul de lege, afirmând că acesta stabilește ca principii de bază utilizarea inteligenței artificiale „într-un mod transparent și sigur”, punând...
12:30
Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, partea a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției a anunțat că a depus vineri, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) la data...
12:00
12:00
Pecheziții CNA în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice, se arată în comunicatul de presă emis de CNA. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții...
11:50
Transport redirecționat în acest weekend în centrul capitalei, unde va avea loc Festivalul Etniilor # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că în perioada 20 septembrie, ora 08:00 – 21 septembrie, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu stradela Teatrală, strada Tricolorului și strada Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului...
11:50
11:50
Procuratura Generală (PG) confirmă vineri, 19 septembrie, faptul că Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. „Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată În urma discuțiilor purtate cu diferite nivele...
11:40
11:40
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au ucis 5 persoane și au rănit 7 în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1304 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Atacurile rusești au ucis cel puțin cinci civili și au rănit cel puțin șapte în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 19 septembrie, scrie presa ucraineană. Cinci persoane au fost ucise și una a fost rănită în timpul unui atac aerian rusesc asupra orașului Kostiantynivka din regiunea Donețk, pe 18 septembrie, a declarat...
Acum 6 ore
11:30
Un bărbat din capitală a fost plasat în arest după ce și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de droguri. Cu antecedente penale pentru infracțiuni similare, acesta riscă până la 7 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Polițiștii Inspectoratului Ciocana, în comun cu procurorii, au destructurat activitatea ilegală a unui bărbat din Chișinău, care și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. La domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat 4 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani, se arată în comunicatul de presă al Inspectoratului General al...
11:20
Crimă în familie: un tânăr a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omorul bunicii sale # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din orașul Fălești, a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de omor intenționat asupra unui membru de familie, anunță vineri, 19 septembrie, Procuratura Generală (PG). Astfel, inculpatul a fost condamnat la 17 ani de închisoare, pedeapsă ce urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. „La această pedeapsă...
11:00
ULTIMA ORĂ/ Plahotniuc revine în R. Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Astfel, acesta urmează să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului. Decizia de revocare a suspendării...
10:50
Israelul a efectuat un val masiv de atacuri aeriene în sudul Libanului, susținând că a vizat poziții ale grupării armate Hezbollah, susținute de Iran, scrie BBC. Atacurile au avut loc după ce au fost emise avertismente de evacuare pentru mai multe locații. Nu au existat încă raportări despre victime. Israelul a efectuat aproape zilnic atacuri...
10:40
Două persoane din capitală, cercetate penal pentru trafic de influență cu o mită de 16000 de euro # Ziarul de Garda
Un cuplu din capitală este vizat într-un cauză penală de trafic de influență. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală, se arată într-un comunicat de presă emis de CNA. Persoanele sunt bănuite că ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la doi figuranți într-o cauză penală,...
10:40
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” # Ziarul de Garda
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în...
10:30
WaPo: Trump a blocat ajutorul militar acordat Taiwanului pentru un acord comercial cu China. # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un pachet de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan din cauza negocierilor privind un acord comercial cu China și a unei posibile întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, au declarat cinci surse familiarizate cu situația pentru Washington Post (WaPo). Acestea au spus că...
10:20
Profil de integritate: Vladimir Voronin. Cariera, averea și controversele fostului președinte, acum candidat pe lista Blocului Electoral „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
10:00
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a fost lansat în anul 2023, declarându-se un continuator al vechiului Partid Național Moldovenesc, fondat în 1917. PNM se declară un partid politic conservator de dreapta, care militează pentru reunificarea R. Moldova cu România. Președintele partidului este Dragoș Galbur, de profesie medic stomatolog și fost șef al Direcției Relații Internaționale și...
09:50
GRT amendat cu 30000 lei pentru difuzare de falsuri, etichetare și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Ilan Șor # Ziarul de Garda
Consiliului Audiovizualului (CA) a aplicat în ședința de ieri, 19 septembrie, o amendă de 30 de mii de lei pentru furnizorul public regional de servicii media Compania „Găgăuziya Radio Televizionu”, deținător al serviciului media audiovizual neliniar GRT, pentru încălcarea pentru „difuzare de falsuri, etichetare și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Ilan Șor”. Conform...
09:50
LIVE TEXT/ Noaptea trecută, Ucraina a fost atacată cu peste 80 de drone, iar unele regiuni au fost lovite. Război în Ucraina, ziua 1304 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:35 În noaptea de 19 septembrie, armata rusă a atacat cu 86 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, anunță Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile...
09:40
Peste 250 de mii de persoane au fost strămutate din orașul Gaza în ultima lună. „Ne îndreptăm să dormim pe străzi spre plajă, așa, desculți. Nu știm unde să mergem” # Ziarul de Garda
Peste 250 de mii de persoane au fost strămutate din orașul Gaza în ultima lună, potrivit cifrelor ONU. Alte zeci de mii sunt forțate să părăsească zilnic casele și adăposturile improvizate în fața unei noi ofensive israeliene, scrie The Guardian. Atacurile artileriei, tancurilor și avioanelor de război israeliene au lovit din nou orașul Gaza joi,...
Acum 8 ore
09:30
Profil de integritate: Vasile Costiuc. De la activism civic la colaborări cu AUR, liderul Partidului „Democrația Acasă”, primul pe lista electorală # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
08:50
Polonia efectuează inspecții masive ale adăposturilor antiaeriene după recentele incursiuni ale dronelor rusești # Ziarul de Garda
Autoritățile poloneze efectuează inspecții ample ale adăposturilor antiaeriene din întreaga țară pentru a evalua gradul lor de pregătire ca facilități temporare de protecție, a relatat The Kyiv Independent. Reatenția acordată infrastructurii de protecție vine la scurt timp după atacul cu dronă al Rusiei asupra Poloniei, din 10 septembrie, în care majoritatea dronelor au intrat din Belarus. Deși Moscova...
08:20
Președintele american Donald Trump într-un interviu difuzat pe 18 septembrie la Fox News, a declarat că Statele Unite vor contribui la asigurarea păcii după încheierea războiului Rusiei în Ucraina, scrie The Kyiv Independent. „Când am spus «ajutor pe calea aerului», mă refer la securitate după ce războiul se va rezolva. Așadar, după ce războiul se...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Ucraina a eliberat 160 de kilometri pătrați într-o „operațiune de contraofensivă” în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Forțele ucrainene au eliberat 160 de kilometri pătrați de teritoriu în timpul unei „operațiuni de contraofensivă” în curs de desfășurare în estul regiunii Donețk, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 18 septembrie, potrivit Kyiv Independent.. Forțele ucrainene au petrecut ultima lună respingând trupele ruse după ce acestea au avansat 15-20 de kilometri spre...
21:30
Comisarul UE pentru apărare va convoca discuții privind crearea unui „zid al dronelor” pentru a se proteja împotriva Rusiei # Ziarul de Garda
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat pe 18 septembrie că intenționează să convoace săptămâna viitoare discuții cu miniștrii apărării privind crearea unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei de est a UE – un proiect insuflat de urgență de o incursiune a dronelor rusești în Polonia, scrie Reuters. Andrius Kubilius a declarat pentru...
21:00
Trump recunoaște că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean și se declară dezamăgit de Putin # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit, relatează agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres. „Mă onorează mult să vă spun că am soluționat șapte războaie, șapte războaie de...
20:30
Liderul LOC, Alexandru Bujorean răspunde acuzațiilor privind legăturile cu persoane afiliate grupării Șor # Ziarul de Garda
Invitat în cadrul dezbaterilor electorale organizate de ProTV, liderul LOC, Alexandru Bujorean a răspuns la o întrebare adresată de reportera ZdG, privind acuzațiile că ar avea legături cu gruparea Șor și alți politicieni fugari. În iulie 2025, când Liga Orașelor și Comunelor anunța retragerea din blocul „Împreună”, Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării vă acuza că...
20:00
Caz de spionaj în favoarea Federației Ruse: trei suspecți au fost arestați în Marea Britanie # Ziarul de Garda
Poliția britanică a arestat joi, 18 septembrie, trei persoane suspectate că ar fi sprijinit un serviciu de informații străin, într-o anchetă care, potrivit autorităților, are legătură cu Rusia. Cei trei suspecți – doi bărbați de 41 și 46 de ani și o femeie de 35 de ani – au fost reținuți în Essex, la est...
20:00
Profil de integritate: Petru Burduja. Candidatul Blocului „Patriotic”: afaceri, politică și dosarul „Exclusiv Media” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
19:20
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski anunță că a vizitat frontul din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:15 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că i-a vizitat pe soldați în regiunea Donețk (est), epicentrul luptelor contra forțelor ruse, informează AFP, citat de Agerpres. Rusia, care a lansat în februarie 2022 o invazie pe scară largă în Ucraina, încearcă să ocupe întreaga regiune Donețk, unde trupele sale continuă să avanseze încet,...
18:50
Implicarea Bisericii Ortodoxe în alegeri în Republica Moldova reflectă complexitatea relațiilor dintre religie și politică. Deși există apeluri din partea autorităților și a unor ierarhi religioși pentru ca Biserica să se abțină de la implicarea în campanii electorale, istoricul și contextul actual sugerează că influența religioasă asupra procesului electoral rămâne un subiect de actualitate și...
18:30
Profil de integritate: Ion Cojocari. Fost președinte de raion pe lista PDM, a cărui naș câștiga licitații de milioane în raion # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
18:00
SINTEZA ELECTORALĂ/ Jurământ cu mâna pe Biblie, Furtună pierde cetățenia română? Investigație ZdG sub acoperire # Ziarul de Garda
O nouă investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă arată cum funcționează „Armata digitală a Kremlinului” în campania electorală pentru parlamentare. Sute de oameni sunt plătiți de la Moscova pentru a ataca partidul de guvernare pe rețelele de socializare. ZdG a mai dezvăluit că, după ce grupul activase în favoarea blocului „Victorie”, acum, în plină...
18:00
Consiliul Audiovizualului a examinat cel de-al doilea raport pe reflectarea alegerilor la TV: 7 avertizări publice și amenzi totale de 16000 lei # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au pus azi, 18 septembrie, câte o avertizare publică pentru 9 posturi TV și amenzi totale de 16000 lei, pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea normelor din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către...
17:50
Sediul Centrului de sănătate publică Bălți a fost reparat. Valoarea investiției este de aproximativ 47,9 milioane de lei, bani veniți de la Banca Mondială # Ziarul de Garda
Centrul de sănătate publică Bălți a fost inaugurat astăzi, 18 septembrie, după o reparație capitală. Reabilitarea instituției face parte dintr-un proces de modernizare a infrastructurii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), inițiat în anul 2022 de Ministerul Sănătății. Valoarea investiției este de aproximativ 47,9 milioane de lei. Suplimentar, din bugetul de stat au fost alocate...
