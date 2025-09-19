ULTIMA ORĂ/ Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendare, în dosarul finanțării ilegale de către Șor a partidului ALDE

13:30

Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și a mai multor cazuri violente de tâlhărie, care s-a ascuns de organele de drept pentru mai bine de 20 de ani, folosind identități false, ar putea să fie eliberat din închisoare. „Un grup de ofițeri”, care au oferit mai multe...